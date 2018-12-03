«Вся Россия, вся Москва ненавидит Глушака». А за что?

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.45 2.6 2.6
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 30 11 1.07
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Вся Россия, вся Москва ненавидит Глушака». А за что?

вчера, 16:21

Фанаты «Спартака» продолжают открыто ненавидеть Глушакова и даже пояснили, почему это делают. Вышло неубедительно. «Соккер.ру» разбирается в теме, которая не желает остывать.

Если в любом из популярных поисковиков написать запрос «Почему не любят…», то первым предложенным вариантом продолжения фразы будет: «…Глушакова». Денис выше «нелюбимых» Ольги Бузовой, Дмитрия Дюжева, Хабиба Нурмагомедова, евреев и «России во всем мире». Это успех! Но вывод отсюда такой: люди, тысячи людей видят ненависть группы фанатов к Глушакову, но не понимают природу этой ненависти. «Ультра Север» прошедшей ночью опубликовала пост, в котором попыталась всё объяснить. Вышло, прямо скажу, жалко. Какой-то детский лепет, а не фанатская позиция. 

Если бы написали: «Денис Глушаков – [презерватив], мы так решили, и нас не [интересует], что вы думаете иначе, осуждаете нас или не понимаете, почему мы подвергаем его обструкции, можете засунуть свое мнение себе в [шкаф]», - даже так вышло бы лучше. Фанат категоричен, эмоционален и, по сути, никому ничего не должен объяснять и доказывать. Заявление в такой форме выглядело бы органично с учетом особенностей фанатской субкультуры. А тут намазали соплей вперемешку с лозунгами, домыслами и слухами. Достойный ответ спартаковской пресс-службе. Уровень аргументации и пафоса поражает. 

Давайте смоделируем ситуацию. Есть человек, который вчера впервые вообще или впервые за очень долгий срок посмотрел матч «Спартака», не будучи погруженным в информационное пространство вокруг «красно-белых», но имея понимание о футболе как таковом. Он видит капитана, который рубится «за всю хурму» (Глушаков действительно провел лучший матч с прошлой осени) и забил важный гол. А потом он видит перечеркнутую восьмерку на плакатах и оскорбительные заряды вроде: «Глушак, Иуда, [проваливай] из клуба!»

Человек в недоумении, он открывает браузер, вводит тот самый поисковый запрос: «Почему не любят Глушакова». Ведь должны быть исключительно веские причины для тотальной ненависти капитана команды, согласны? На счастье, этому желающему разобраться в ситуации вокруг Глушакова попадается на глаза заявление «Ультры Север», и он думает: «Ну, наконец-то, теперь я выясню, почему фанаты ненавидят #8. Наверное, он ест детей или даже что-нибудь похуже!» Наделим нашего героя здравым критическим мышлением и дадим ему прочесть следующие строки, в которых содержится вся соль и горечь: 

Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал «Спартак». Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас – всех, кто всей душой переживает за «Спартак»! Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана «Спартака», то мы - нет! 

Косвенные подтверждения этих слов вы можете увидеть на просторах интернета. Это и записи тогда еще любимой жены Дениса Глушакова, датированные сентябрем 2017 года, где Дарья подтверждает, что Денис в сговоре с руководством «Спартака» намеренно сливал Массимо Карреру... Это и высказывания Дениса в прессе о том, что Каррера не топ тренер. Это и те самые «лайки» под негативными постами в адрес действующего тренера команды. Но и это не всё. Мы также считаем, что ни один игрок «Спартака», ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить «сор из избы» и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды. 

Денис неоднократно позволял себе, в том числе и некоторым из нас, нашим братьям, рассказывать о том, какой Каррера физрук и что надолго он не задержится. То есть он это говорил абсолютно незнакомым людям не из клуба. Это недопустимо не только с фанатской точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений. Поэтому мы не молчим и не делаем вид, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе «Спартака». Для нас он Иуда, который предал «Спартак», который предал всех нас - болельщиков «Спартака». Денис, ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон из «Спартака»!»

Итак, Глушаков предал «Спартак», потому что подговаривал команду сливать тренера, проигрывая матчи. Серьезное обвинение! Наш критически настроенный гражданин уже готов принять сторону фанатов, но вслед за обвинением он находит ровно 0 аргументов и 0 доказательств. Записи бывшей жены Дарьи? Он находит и их на просторах Необъятного, но не видит, чтобы они были датированы сентябрем 2017, да и вообще это настолько косвенная улика, особенно с учетом скандального разрыва Дениса и Дарьи (историю развода наш объективный и въедливый друг тоже изучает), что о ней даже говорить неприлично. Форма представления тоже вызывает вопросы: скрины с экрана без указания дат, аудиодорожки отдельными файлами. Неужели так сложно сделать запись видео с экрана, показать все в «натуральную величину» и безапелляционно?

Вброс о том, что Глушаков подговаривал команду сливать Карреру, тоже не выдерживает никакой критики. Почему же тогда команда сейчас за Дениса? Корпоративное лицемерие? Кстати, чуть раньше фанаты серьезно прокололись, давая информацию о выборах капитана, во время которых Глушаков якобы подговаривал молодых игроков, чтобы за него голосовали. Ребята тогда ошиблись и с местом голосования, и с подсчетом голосов, это красноречиво говорит о том, на какого качества информацию они опираются, формируя свое мнение. И да, если следовать их логике, то главный лицемер с раздвоением личности в «Спартаке» сейчас – Джикия, тот самый, которому трибуна требует отдать капитанскую повязку. 

Дело в том, что Георгий очень тепло проводил Карреру, выразив уверенность, что однажды еще встретится с итальянцем, но при этом защитник горой за Глушакова и подтверждает, что ходил к Массимо просить за Дениса и Андрея Ещенко после отчисления из основного состава за «лайки». Если Глушаков подговаривал команду проигрывать, чтобы ушел Каррера, а его партнеры это проглотили и сейчас надевают майки с «восьмеркой», чтобы поддержать капитана, то распинать сейчас нужно не только Дениса, а всех и каждого – и Джикию, и Зобнина, и Селихова с Фернандо. Кроме Педро Роши, уверен, бразилец не понимает, что происходит, и ему так норм. 

Фанаты пишут: «Глушаков высказывался в прессе, что Каррера не топ-тренер, поставил „лайки“ под постом против Массимо, рассказывал каждому встречному о том, что итальянец – „физрук“». Не оспаривая того факта, что Каррера топ-тренер (его ведь после увольнения «Спартака» никак не могут поделить «Реал», «Бавария» и МЮ), не отрицая «лайков» и сомневаясь, что Глушаков настолько туп, чтобы в частных разговорах с незнакомыми людьми давать оценку своему начальнику, наш независимый эксперт приходит к новым выводам. Приведенные доводы доказывают, что между Каррерой и Глушаковым были непростые отношения, порой переходящие в крайние степени нетерпимости. 

Но Каррера – не «Спартак», а «Ультра Север» начала свое заявление со слов: «Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал Спартак». И дальше старательно рассказывают о том, каким плохим футболистом Глушаков был для тренера Карреры. Аттракцион невиданной логики. Наш независимый эксперт не сумел ее познать и сдался. Смешно читать о том, как Денис рассказывал некоторым братьям-фанатам об итальянском физруке и обещал, что Массимо не задержится в «Спартаке». Если это повторялось Глушаковым неоднократно, как преподносится в заявлении, почему он не получил зуботычину на месте, почему не записали его речи для потомков, почему не поставили капитана на место, когда с ним еще был контакт? А эти братья-фанаты-докладчики, якобы знавшие о том, что Глушаков подкладывает мину под «Спартак», но решившие поведать о ней только после взрыва, кто они? Правдорубы, соучастники, балаболы? 

Даже сейчас неким сакральным знанием о предательстве Глушакова обладает только часть фанатов, и раскол на трибунах ощутим. Почему бы не сообщить всем, давайте будем вместе ненавидеть Дениса, раз он этого заслужил? Но в качестве доказательств только размытые формулировки и многозначительные умалчивания. И да, ребята, вас ведь даже никто не заставляет быть последовательными, фанат имеет право на любую позицию и ее выражение. Иррациональная ненависть вызывает даже большее уважение, чем нелепые объяснения, потому что они открывают форточку в коллективный разум спартаковской трибуны, в котором нет внятного понимания, почему Глушаков – [презерватив]. Сознание настолько искажено, что в ответ на логичные вопросы можно услышать в лучшем случае: «А ты обоснуй, что нет!» Или: «Ну, все ненавидят, и я ненавижу». Презумпции невиновности здесь не место.

Хотелось уже закончить на предыдущем абзаце, но понял, что буду понят превратно и записан в гильдию ангажированных защитников Глушакова. Задолго до разногласий с Каррерой, во время и сейчас считаю, что Глушаков достаточно средний и нестабильный футболист. Кроме того, «Спартак» не должен строиться вокруг лидера с такой ментальностью. Денис – обидчивый, импульсивный, у него все хорошо, когда вокруг все хорошо, переламывать и перемалывать сложные ситуации, вытаскивать команду из них он умеет плохо, а иногда не хочет даже пытаться. Но он всегда был таким: сначала себя не обидеть, потом – за ромбик поиграть. Был таким и в чемпионский сезон, когда забил кучу важных голов. Но тогда ходил в героях, а теперь стал Иудой, портал в коллективное бессознательное открылся в другом месте. Причина, если коротко, в том, что Глушаков поссорился с Каррерой. Именно это ему не могут простить фанаты, какие бы длинные посты с объяснениями они ни писали. Но, простите, а где же здесь «Спартак»?

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Все комментарии
Rewizorr
Rewizorr
сегодня в 03:53
В статье ни слова об отношениях Глушака с Рабинером. И вообще, его характер и доказывает его позицию в отношениях с Массимо. Его адвокат правильно его охарактеризовал.
VIC2
VIC2
   848 / 984
вчера в 23:46
Пацаны, с этим парнем в разведку НЕ ХОДИТЬ!!!
Mur Myaoo
Mur Myaoo ответил Don trambon
   473 / 984
вчера в 23:07
Лол. самедка, нарик, глушак, зобнин, ташайка - это кто по твоему?) Так карреру утвердил федун, да и вообще про старостиных предателей, продолжая их проект - спартак, это ли не предательство?)
"Лол" бл.. ты у бузовой этой фигни нахватался?
Mur Myaoo
Mur Myaoo ответил Don trambon
   473 / 984
вчера в 23:03
Лол. самедка, нарик, глушак, зобнин, ташайка - это кто по твоему?) Так карреру утвердил федун, да и вообще про старостиных предателей, продолжая их проект - спартак, это ли не предательство?)
Ты не понял. Армия убивает людей.
mikysss
mikysss
   443 / 984
вчера в 22:38
забил вчера гол и думает фанаты простят? чертасдва
mikysss
mikysss
   443 / 984
вчера в 22:36
пусть доказывает что ему не похер, каждую игру на 100500% и не только до перерыва но и весной, тогда посмотрим
valt134
valt134
   129 / 984
вчера в 22:22
Статья ни о чем.
JackDaw
JackDaw
   492 / 984
вчера в 21:30
Да как-то по барабану и Глушак и Спартак.
Roman73
Roman73
   451 / 984
вчера в 20:28
Пусть этот Глушаков отдаст повязку кому хочешь, играть и без неё можно.
Капитаном можно быть и без повязки.
Чивадзе был капитаном и Кипиани был.
Джеррард был капитаном и Каррагер был не меньше.
Романцев был капитаном, Гаврилов был не меньше.
Нашли препятствие.
BenderBender
BenderBender
   385 / 984
вчера в 20:11
А стыдно за цска
yeychanin23
yeychanin23
   857 / 984
вчера в 20:07
Налицо ничем неоправданное преувеличение своей значимости, клиника,видимо.Если у части секты, т.е. "фратрии", сорвало крышу, то при чем тут вся Москва, а тем более, Россия?...)))
Правдин Семён
Правдин Семён
   102 / 984
вчера в 19:52
Напрасная статья.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   175 / 984
вчера в 19:42
Не представляю такой ситуации ни в одном другом клубе страны. Вывод: Спартак превращается в какой-то балаган, где плетут интриги, раздувают скандалы, в общем устраивают шоу на потеху публике. Шоу, не имеющее отношение к футболу.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 19:27
Сколько слов! Читать не стал. Тем более тема о травле (слово-то какое). Прям инквизиция какая-то.

По ситуации:
Глушаков - русский парень, т.е. он НАШ!

Каррера - итальянский парень, т.е. НЕ НАШ!

Травля одного человека многими не делает им чести, да и какая тут честь.

А честь пора знать, т.к. мы живем в России и должны ценить Россию и делать все для того, чтобы в России было хорошо жить НАМ - жителям этой страны, а забугорные представители, жадные до денег и наград пусть идут своей дорогой...

Поддержка, забота, справедливость, доброта, взаимопонимание, стойкость, мудрость - вот к чему надо стремиться и культивировать в умах, сердцах и душах людей.

А мелкие и в общем-то грязные склоки к чему? На чью мельницу льем воду господа-товарищи?
Морозовский
Морозовский
   5 / 984
вчера в 19:19
ВЕСЬ МИР ВИДИТ, ЧТО ТВОРИТСЯ ВОКРУГ "СПАРТАКА"! Никакя команда в Мире не захочет теперь себе тренера Карреру!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   530 / 984
вчера в 18:58
Я не сравниваю, просто вспомнил С Д Пьеро, Ческо, как эти капитаны заканчивали карьеру , мда...подростковый возраст глушака выпал на 90-е, в провинции, он исренне не понимает что происходит...к тому же стал фигурой Федуна, которой жертвуют...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ROLENTO
   38 / 984
вчера в 18:56
Привет Никола. А Кокорин, чье ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ)). Тоже Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   38 / 984
вчера в 18:54
Да надоели эти образования в виде фратрии... Только Спартак травят и мешают ему играть. Не могут себя проявить в повседневной жизни, так насели на Спартак. Настоящие болельщики так не ведут себя. Не выбегают на поле, всякую фигню не пишут в банерах. Просто хулиганье, а не болельщики. За них клуб только штрафы платит.
denmig
denmig ответил spartach n1
   19 / 984
вчера в 18:52
Лазурятник хлебом не корми дай про Спартак поговорить )) Вот уж их так радуют новости про Глушака надо им этого иуду продать да подороже,газпромыши всеравно денег не считают . Статья ниачем,бред человека пожелавшего хайпануть не вникая в суть вещей .
Голубятник свой клуп не хочет обсуждать - там сплошной передес! А других - пшенкой не корми! Им даже пофиг что единственного забивающего зимой продадут!
tuman960
tuman960
   331 / 984
вчера в 18:46
«Вся Россия, вся Москва ненавидит Глушака». А за что?
____________________________________________________________
Господин Чистяков!Причём тут вся Россия(о всей Москве говорить не буду)?Ты перепутал и соединил, то что не соединяемо, Россию и Москву!!!Спартак ненавидит ну и слава Богу ,это их проблемы!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 984
вчера в 18:46
Красно - белая вода.....много воды!!!
viv
viv ответил saha100
   276 / 984
вчера в 18:24
Стыдно за Зенит. Столько затрат а даже до 1/8 Ле не могут дойти в лч попасть. Позор
Как тема про банщика у пупсиков сразу бомбит..
blitz
blitz
   172 / 984
вчера в 18:20
Руки прочь от Дениски он наш капитан.
papic337
papic337
   140 / 984
вчера в 18:13
Хвост виляет собакой.
spartach n1
spartach n1
   2 / 984
вчера в 18:07
Лазурятник хлебом не корми дай про Спартак поговорить ))
Вот уж их так радуют новости про Глушака надо им этого иуду продать да подороже,газпромыши всеравно денег не считают .
Статья ниачем,бред человека пожелавшего хайпануть не вникая в суть вещей .
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ROLENTO
   42 / 984
вчера в 18:02
Ещё зулусы.
спартак ведь команда Адриано и Глушакова
ROLENTO
ROLENTO
   231 / 984
вчера в 17:57
Глушаков и Ерёма - два олицетворения спартака))
saha100
saha100 ответил ПерекатиПоле
   73 / 984
вчера в 17:57
Стыдно за Зенит. Столько затрат а даже до 1/8 Ле не могут дойти в лч попасть. Позор
AntiherO
AntiherO
   35 / 984
вчера в 17:50
Если Глушака хвалят наши враги - то это повод - задуматься.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 984
вчера в 17:35
Какая Россия. какая Москва? Не любит его прыщавая Фратрия и не более. Мы его любим, когда он в Спартаке банщиком трудится. Нам смешно становится от этого клуба. гыгыгы
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