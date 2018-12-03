«Вся Россия, вся Москва ненавидит Глушака». А за что?

вчера, 16:21

Фанаты «Спартака» продолжают открыто ненавидеть Глушакова и даже пояснили, почему это делают. Вышло неубедительно. «Соккер.ру» разбирается в теме, которая не желает остывать.

Если в любом из популярных поисковиков написать запрос «Почему не любят…», то первым предложенным вариантом продолжения фразы будет: «…Глушакова». Денис выше «нелюбимых» Ольги Бузовой, Дмитрия Дюжева, Хабиба Нурмагомедова, евреев и «России во всем мире». Это успех! Но вывод отсюда такой: люди, тысячи людей видят ненависть группы фанатов к Глушакову, но не понимают природу этой ненависти. «Ультра Север» прошедшей ночью опубликовала пост, в котором попыталась всё объяснить. Вышло, прямо скажу, жалко. Какой-то детский лепет, а не фанатская позиция.

Если бы написали: «Денис Глушаков – [презерватив], мы так решили, и нас не [интересует], что вы думаете иначе, осуждаете нас или не понимаете, почему мы подвергаем его обструкции, можете засунуть свое мнение себе в [шкаф]», - даже так вышло бы лучше. Фанат категоричен, эмоционален и, по сути, никому ничего не должен объяснять и доказывать. Заявление в такой форме выглядело бы органично с учетом особенностей фанатской субкультуры. А тут намазали соплей вперемешку с лозунгами, домыслами и слухами. Достойный ответ спартаковской пресс-службе. Уровень аргументации и пафоса поражает.

Давайте смоделируем ситуацию. Есть человек, который вчера впервые вообще или впервые за очень долгий срок посмотрел матч «Спартака», не будучи погруженным в информационное пространство вокруг «красно-белых», но имея понимание о футболе как таковом. Он видит капитана, который рубится «за всю хурму» (Глушаков действительно провел лучший матч с прошлой осени) и забил важный гол. А потом он видит перечеркнутую восьмерку на плакатах и оскорбительные заряды вроде: «Глушак, Иуда, [проваливай] из клуба!»

Человек в недоумении, он открывает браузер, вводит тот самый поисковый запрос: «Почему не любят Глушакова». Ведь должны быть исключительно веские причины для тотальной ненависти капитана команды, согласны? На счастье, этому желающему разобраться в ситуации вокруг Глушакова попадается на глаза заявление «Ультры Север», и он думает: «Ну, наконец-то, теперь я выясню, почему фанаты ненавидят #8. Наверное, он ест детей или даже что-нибудь похуже!» Наделим нашего героя здравым критическим мышлением и дадим ему прочесть следующие строки, в которых содержится вся соль и горечь:

Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал «Спартак». Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас – всех, кто всей душой переживает за «Спартак»! Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана «Спартака», то мы - нет! Косвенные подтверждения этих слов вы можете увидеть на просторах интернета. Это и записи тогда еще любимой жены Дениса Глушакова, датированные сентябрем 2017 года, где Дарья подтверждает, что Денис в сговоре с руководством «Спартака» намеренно сливал Массимо Карреру... Это и высказывания Дениса в прессе о том, что Каррера не топ тренер. Это и те самые «лайки» под негативными постами в адрес действующего тренера команды. Но и это не всё. Мы также считаем, что ни один игрок «Спартака», ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить «сор из избы» и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды. Денис неоднократно позволял себе, в том числе и некоторым из нас, нашим братьям, рассказывать о том, какой Каррера физрук и что надолго он не задержится. То есть он это говорил абсолютно незнакомым людям не из клуба. Это недопустимо не только с фанатской точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений. Поэтому мы не молчим и не делаем вид, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе «Спартака». Для нас он Иуда, который предал «Спартак», который предал всех нас - болельщиков «Спартака». Денис, ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон из «Спартака»!»

Итак, Глушаков предал «Спартак», потому что подговаривал команду сливать тренера, проигрывая матчи. Серьезное обвинение! Наш критически настроенный гражданин уже готов принять сторону фанатов, но вслед за обвинением он находит ровно 0 аргументов и 0 доказательств. Записи бывшей жены Дарьи? Он находит и их на просторах Необъятного, но не видит, чтобы они были датированы сентябрем 2017, да и вообще это настолько косвенная улика, особенно с учетом скандального разрыва Дениса и Дарьи (историю развода наш объективный и въедливый друг тоже изучает), что о ней даже говорить неприлично. Форма представления тоже вызывает вопросы: скрины с экрана без указания дат, аудиодорожки отдельными файлами. Неужели так сложно сделать запись видео с экрана, показать все в «натуральную величину» и безапелляционно?

Вброс о том, что Глушаков подговаривал команду сливать Карреру, тоже не выдерживает никакой критики. Почему же тогда команда сейчас за Дениса? Корпоративное лицемерие? Кстати, чуть раньше фанаты серьезно прокололись, давая информацию о выборах капитана, во время которых Глушаков якобы подговаривал молодых игроков, чтобы за него голосовали. Ребята тогда ошиблись и с местом голосования, и с подсчетом голосов, это красноречиво говорит о том, на какого качества информацию они опираются, формируя свое мнение. И да, если следовать их логике, то главный лицемер с раздвоением личности в «Спартаке» сейчас – Джикия, тот самый, которому трибуна требует отдать капитанскую повязку.

Дело в том, что Георгий очень тепло проводил Карреру, выразив уверенность, что однажды еще встретится с итальянцем, но при этом защитник горой за Глушакова и подтверждает, что ходил к Массимо просить за Дениса и Андрея Ещенко после отчисления из основного состава за «лайки». Если Глушаков подговаривал команду проигрывать, чтобы ушел Каррера, а его партнеры это проглотили и сейчас надевают майки с «восьмеркой», чтобы поддержать капитана, то распинать сейчас нужно не только Дениса, а всех и каждого – и Джикию, и Зобнина, и Селихова с Фернандо. Кроме Педро Роши, уверен, бразилец не понимает, что происходит, и ему так норм.

Фанаты пишут: «Глушаков высказывался в прессе, что Каррера не топ-тренер, поставил „лайки“ под постом против Массимо, рассказывал каждому встречному о том, что итальянец – „физрук“». Не оспаривая того факта, что Каррера топ-тренер (его ведь после увольнения «Спартака» никак не могут поделить «Реал», «Бавария» и МЮ ), не отрицая «лайков» и сомневаясь, что Глушаков настолько туп, чтобы в частных разговорах с незнакомыми людьми давать оценку своему начальнику, наш независимый эксперт приходит к новым выводам. Приведенные доводы доказывают, что между Каррерой и Глушаковым были непростые отношения, порой переходящие в крайние степени нетерпимости.

Но Каррера – не «Спартак», а «Ультра Север» начала свое заявление со слов: «Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал Спартак». И дальше старательно рассказывают о том, каким плохим футболистом Глушаков был для тренера Карреры. Аттракцион невиданной логики. Наш независимый эксперт не сумел ее познать и сдался. Смешно читать о том, как Денис рассказывал некоторым братьям-фанатам об итальянском физруке и обещал, что Массимо не задержится в «Спартаке». Если это повторялось Глушаковым неоднократно, как преподносится в заявлении, почему он не получил зуботычину на месте, почему не записали его речи для потомков, почему не поставили капитана на место, когда с ним еще был контакт? А эти братья-фанаты-докладчики, якобы знавшие о том, что Глушаков подкладывает мину под «Спартак», но решившие поведать о ней только после взрыва, кто они? Правдорубы, соучастники, балаболы?

Даже сейчас неким сакральным знанием о предательстве Глушакова обладает только часть фанатов, и раскол на трибунах ощутим. Почему бы не сообщить всем, давайте будем вместе ненавидеть Дениса, раз он этого заслужил? Но в качестве доказательств только размытые формулировки и многозначительные умалчивания. И да, ребята, вас ведь даже никто не заставляет быть последовательными, фанат имеет право на любую позицию и ее выражение. Иррациональная ненависть вызывает даже большее уважение, чем нелепые объяснения, потому что они открывают форточку в коллективный разум спартаковской трибуны, в котором нет внятного понимания, почему Глушаков – [презерватив]. Сознание настолько искажено, что в ответ на логичные вопросы можно услышать в лучшем случае: «А ты обоснуй, что нет!» Или: «Ну, все ненавидят, и я ненавижу». Презумпции невиновности здесь не место.

Хотелось уже закончить на предыдущем абзаце, но понял, что буду понят превратно и записан в гильдию ангажированных защитников Глушакова. Задолго до разногласий с Каррерой, во время и сейчас считаю, что Глушаков достаточно средний и нестабильный футболист. Кроме того, «Спартак» не должен строиться вокруг лидера с такой ментальностью. Денис – обидчивый, импульсивный, у него все хорошо, когда вокруг все хорошо, переламывать и перемалывать сложные ситуации, вытаскивать команду из них он умеет плохо, а иногда не хочет даже пытаться. Но он всегда был таким: сначала себя не обидеть, потом – за ромбик поиграть. Был таким и в чемпионский сезон, когда забил кучу важных голов. Но тогда ходил в героях, а теперь стал Иудой, портал в коллективное бессознательное открылся в другом месте. Причина, если коротко, в том, что Глушаков поссорился с Каррерой. Именно это ему не могут простить фанаты, какие бы длинные посты с объяснениями они ни писали. Но, простите, а где же здесь «Спартак»?