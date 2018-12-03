Ещенко разжигает

вчера, 10:30

На официальном сайте «Спартака» накануне появилось горячее интервью Андрея Ещенко. «Соккер.ру» выясняет, прав ли был клуб, публикуя его.

В этой рубрике обычно взвешиваются тезисы «за» и «против», касающиеся какой-то чисто рациональной и физической характеристики. На этот раз мы решили проверить, можно ли применять такой подход к чисто этическим вопросам, к которым, безусловно, относится оценка того самого интервью, которое дал Ещенко пресс-службе «Спартака». В нем содержатся очень яркие и неоднозначные слова о Массимо Каррере, о болельщиках, о ссылке в дубль и о многом другом. Поэтому заявление стало очень резонансным и снова поделило фанатов «красно-белых» почти поровну.

За Ещенко. Люди должны знать правду

Мы привыкли, что в футбольной среде, особенно когда речь идет о каких-то конфликтных и неоднозначных ситуациях, до правды, до бескомпромиссной точки зрения не добраться. Сколько раз у всех участников этого процесса спрашивали, в чем дело и когда это закончится. Но все ограничивались недомолвками, намеками или дипломатическими формулировками, которые никого не устраивали и были откровенной попыткой замазать реальную картину. Конечно, наивно полагать, что правда в данной истории только у одной стороны. Но ведь кому-то нужно было хотя бы свою «правду» рассказать, чтобы вскрыть этот гнойник.

Против. Это не способствует смягчению ситуации

При этом нужно понимать, что такие громкие заявления, такие резкие слова точно не смогут утихомирить ту бурю, которая бушует вокруг «Спартака», отставки Карреры и отношения к Глушакову и Ещенко. Этим поступком клуб идет по пути шоковой терапии, как и тем, что сразу после встречи с фанатами Денис вернулся на поле в роли капитана. Это вызов. Как если бояться темноты, но нарочно идти в темную комнату, чтобы страх побороть.

За. Игрока можно понять – ему обидно

К футболистам принято относиться как к неким роботам, к функции, а не к живым людям. Да, они зарабатывают много больше других и уже одним этим вызывают у кого-то не самую адекватную реакцию, хотя порой она заслуженная. Срыв крыш у них тоже бывает, но это как раз и подчеркивает человечность футболистов. В Ещенко в данном случае говорит обида, от отношения со стороны Карреры, от отношения со стороны болельщиков. Как минимум он имеет право выразить ее.

Против. Нужно быть скромнее

Но при выражении обиды необходимо все же соблюдать кое-какие нормы, выбирать формулировки, к которым затем нельзя будет придраться. В «Спартаке» должны были понимать, что это интервью рассмотрят под лупой. Поэтому уничижительные слова о роли Карреры в чемпионстве многим резанули глаза. Безусловно, никто даже среди критиков руководства и игроков не говорит, что чемпионство 2017 года – это целиком и полностью заслуга только Карреры. Критикам не понравилось, как именно поступили с итальянцем те самые игроки и боссы – никто у них заслуг не отнимал. Но Ещенко решил принизить заслуги Карреры, и это выглядит как минимум некрасиво. И получается то самое пресловутое: в успехах «виноваты» игроки, а в неудачах - тренер.

За. Принципиальность – это плохо?

У Моуриньо много ненавистников, но едва ли меньше поклонников. Жозе, особенно в более раннем своем победном периоде карьеры, выжигал страницы газет и испепелял экраны и мониторы своими токсичными, кислотными, едкими словами и интервью. За это его любят и ненавидят. Но нельзя отрицать его упертость и принципиальность, что должно вызывать уважение даже у его противников. Заявление Ещенко – дерзкое, местами спорное, но он не стал принципиально сглаживать углы, пошел напролом, сказал все, что думает по поводу этой ситуации.

Против. Болельщикам неприятно

Болельщикам в этом интервью отведено, пожалуй, самое большое место. И было заметно, насколько эмоциональными получаются именно слова про фанатов. Очевидно, это болезненная тема, которая больше всего обижает и задевает Ещенко. Он искренне недоумевает по поводу ряда поступков фанатов, иногда делает это в резкой форме, порой излишне, что может отвратить от него даже тех, кто до этого предпочитал быть нейтральным или даже являлся сторонником ветеранов и руководства клуба. Ведь обидно, когда игрок команды, которую ты поддерживаешь, вот так, оказывается, относится к фанатам, ко всей их массе. Поэтому «Фратрия» отреагировала незамедлительно, заявив, что «взяла на заметку» это интервью, которое назвала провокацией, особенно в день дерби с «Локомотивом».

За. Демонстрация верности новому тренеру

Приятного Ещенко говорил мало. Большая часть хорошего, что было им сказано, касалась в первую очередь работы с новым главным тренером. Игрок демонстрирует свое удовольствие от первых недель с Олегом Кононовым, считает, что ситуация внутри команды налаживается, видит, как меняется в лучшую сторону сама игра, позитивно оценивает философию и настрой нового тренера. Такие слова поддержки наставника – это нормально, правильно и важно на данном этапе работы Кононова.

Против. Это всё не должно быть на официальном сайте

Интересен тот факт, что интервью было дано пресс-службе клуба и размещено не в каком-то СМИ , а на официальном сайте «Спартака». То есть это можно считать официальной позицией красно-белых. И одно дело, когда такие эмоции проявляет отдельный обиженный игрок, критикующий и бывшего тренера, и болельщиков, а другое – когда это делается со страниц основного ресурса клуба, то есть демонстрируется, что это и позиция «Спартака». Поступок вдвойне некрасивый. Вы можете себе представить, чтобы такое интервью появилось на официальном сайте «Челси», например? Хотя у лондонцев расставание с Антонио Конте получилось более неприятным внешне, чем с Каррерой. Есть все же какие-то корпоративные этические нормы, которые отличаются от базарных плевков в спину с официальной трибуны.

А как вы отнеслись к словам Ещенко? На ваш взгляд, уместны ли эти заявления в данной ситуации и должны ли были они появиться именно на официальном сайте клуба?