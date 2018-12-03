Ещенко разжигает

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.45 2.6 2.6
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 30 11 1.07
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
ГлавнаяБлогиЗа и против

Ещенко разжигает

вчера, 10:30

На официальном сайте «Спартака» накануне появилось горячее интервью Андрея Ещенко. «Соккер.ру» выясняет, прав ли был клуб, публикуя его.

В этой рубрике обычно взвешиваются тезисы «за» и «против», касающиеся какой-то чисто рациональной и физической характеристики. На этот раз мы решили проверить, можно ли применять такой подход к чисто этическим вопросам, к которым, безусловно, относится оценка того самого интервью, которое дал Ещенко пресс-службе «Спартака». В нем содержатся очень яркие и неоднозначные слова о Массимо Каррере, о болельщиках, о ссылке в дубль и о многом другом. Поэтому заявление стало очень резонансным и снова поделило фанатов «красно-белых» почти поровну.

За Ещенко. Люди должны знать правду

Мы привыкли, что в футбольной среде, особенно когда речь идет о каких-то конфликтных и неоднозначных ситуациях, до правды, до бескомпромиссной точки зрения не добраться. Сколько раз у всех участников этого процесса спрашивали, в чем дело и когда это закончится. Но все ограничивались недомолвками, намеками или дипломатическими формулировками, которые никого не устраивали и были откровенной попыткой замазать реальную картину. Конечно, наивно полагать, что правда в данной истории только у одной стороны. Но ведь кому-то нужно было хотя бы свою «правду» рассказать, чтобы вскрыть этот гнойник. 

Против. Это не способствует смягчению ситуации

При этом нужно понимать, что такие громкие заявления, такие резкие слова точно не смогут утихомирить ту бурю, которая бушует вокруг «Спартака», отставки Карреры и отношения к Глушакову и Ещенко. Этим поступком клуб идет по пути шоковой терапии, как и тем, что сразу после встречи с фанатами Денис вернулся на поле в роли капитана. Это вызов. Как если бояться темноты, но нарочно идти в темную комнату, чтобы страх побороть.

За. Игрока можно понять – ему обидно

К футболистам принято относиться как к неким роботам, к функции, а не к живым людям. Да, они зарабатывают много больше других и уже одним этим вызывают у кого-то не самую адекватную реакцию, хотя порой она заслуженная. Срыв крыш у них тоже бывает, но это как раз и подчеркивает человечность футболистов. В Ещенко в данном случае говорит обида, от отношения со стороны Карреры, от отношения со стороны болельщиков. Как минимум он имеет право выразить ее.

Против. Нужно быть скромнее

Но при выражении обиды необходимо все же соблюдать кое-какие нормы, выбирать формулировки, к которым затем нельзя будет придраться. В «Спартаке» должны были понимать, что это интервью рассмотрят под лупой. Поэтому уничижительные слова о роли Карреры в чемпионстве многим резанули глаза. Безусловно, никто даже среди критиков руководства и игроков не говорит, что чемпионство 2017 года – это целиком и полностью заслуга только Карреры. Критикам не понравилось, как именно поступили с итальянцем те самые игроки и боссы – никто у них заслуг не отнимал. Но Ещенко решил принизить заслуги Карреры, и это выглядит как минимум некрасиво. И получается то самое пресловутое: в успехах «виноваты» игроки, а в неудачах - тренер.

За. Принципиальность – это плохо?

У Моуриньо много ненавистников, но едва ли меньше поклонников. Жозе, особенно в более раннем своем победном периоде карьеры, выжигал страницы газет и испепелял экраны и мониторы своими токсичными, кислотными, едкими словами и интервью. За это его любят и ненавидят. Но нельзя отрицать его упертость и принципиальность, что должно вызывать уважение даже у его противников. Заявление Ещенко – дерзкое, местами спорное, но он не стал принципиально сглаживать углы, пошел напролом, сказал все, что думает по поводу этой ситуации.

Против. Болельщикам неприятно

Болельщикам в этом интервью отведено, пожалуй, самое большое место. И было заметно, насколько эмоциональными получаются именно слова про фанатов. Очевидно, это болезненная тема, которая больше всего обижает и задевает Ещенко. Он искренне недоумевает по поводу ряда поступков фанатов, иногда делает это в резкой форме, порой излишне, что может отвратить от него даже тех, кто до этого предпочитал быть нейтральным или даже являлся сторонником ветеранов и руководства клуба. Ведь обидно, когда игрок команды, которую ты поддерживаешь, вот так, оказывается, относится к фанатам, ко всей их массе. Поэтому «Фратрия» отреагировала незамедлительно, заявив, что «взяла на заметку» это интервью, которое назвала провокацией, особенно в день дерби с «Локомотивом».

За. Демонстрация верности новому тренеру

Приятного Ещенко говорил мало. Большая часть хорошего, что было им сказано, касалась в первую очередь работы с новым главным тренером. Игрок демонстрирует свое удовольствие от первых недель с Олегом Кононовым, считает, что ситуация внутри команды налаживается, видит, как меняется в лучшую сторону сама игра, позитивно оценивает философию и настрой нового тренера. Такие слова поддержки наставника – это нормально, правильно и важно на данном этапе работы Кононова.

Против. Это всё не должно быть на официальном сайте

Интересен тот факт, что интервью было дано пресс-службе клуба и размещено не в каком-то СМИ, а на официальном сайте «Спартака». То есть это можно считать официальной позицией красно-белых. И одно дело, когда такие эмоции проявляет отдельный обиженный игрок, критикующий и бывшего тренера, и болельщиков, а другое – когда это делается со страниц основного ресурса клуба, то есть демонстрируется, что это и позиция «Спартака». Поступок вдвойне некрасивый. Вы можете себе представить, чтобы такое интервью появилось на официальном сайте «Челси», например? Хотя у лондонцев расставание с Антонио Конте получилось более неприятным внешне, чем с Каррерой. Есть все же какие-то корпоративные этические нормы, которые отличаются от базарных плевков в спину с официальной трибуны.

А как вы отнеслись к словам Ещенко? На ваш взгляд, уместны ли эти заявления в данной ситуации и должны ли были они появиться именно на официальном сайте клуба? 

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Все комментарии
valt134
valt134
   129 / 984
вчера в 15:31
Похоже,дни Ещенко в Спартаке сочтены. Он это ясно понимает,поэтому и выразился в резкой форме. Как говорится:»Пан или пропал». Но терять тепленькое местечко не хочется,вот и «ссыт в уши» Кононову в надежде удержаться в команде. Как верно подметил один из читателей Соккера «политическая проститутка. Андрюша,с вещами-НА ВЫХОД!!!
zamsb
zamsb ответил Наталья Волчок
   524 / 984
вчера в 14:10
Я уже высказывал своё отношение к некоторым игрокам ,,Спартака,,и в частности Ещенко....С его игрой надо засунуть язык в ж..у и молчать.Если подключился в атаку,не знает,что делать дальш...только пас назад в защиту,а если ещё пас не точный....жди опасный момент или гол в ворота,,Спартака,,Больше чем уверен,Кононов его или научит играть ,или отправит восвояси...
В возрасте тридцать с лишним лет уже поздно чему то учить, тем более не обучаемого.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   461 / 984
вчера в 14:01
Я уже высказывал своё отношение к некоторым игрокам ,,Спартака,,и в частности Ещенко....С его игрой надо засунуть язык в ж..у и молчать.Если подключился в атаку,не знает,что делать дальш...только пас назад в защиту,а если ещё пас не точный....жди опасный момент или гол в ворота,,Спартака,,Больше чем уверен,Кононов его или научит играть ,или отправит восвояси...
zamsb
zamsb
   524 / 984
вчера в 13:42
Апрель 2006 года. Открытое письмо. Аленичев-Старков-Спартак. Это Вам ничего не напоминает?
112910415
112910415
   152 / 984
вчера в 13:40
меньше болтать и больше работать!
parallels
parallels
   8 / 984
вчера в 12:50
за и против - самая бесполезная рубрика на соккере, в которой обычно максимальная концентрация бреда, высосанная из пальца. читаю только подзаголовки в статье. пфф, ну похрюкал ещенка что-то - зачем это под микроскопом разглядывать?
Башмакоса
Башмакоса
   744 / 984
вчера в 12:37
Я рад таким эмоциям со стороны Ещенко. Значит не все-равно ему. Человек хотя-бы искренне это все сказал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   25 / 984
вчера в 12:32
а разве по вчерашнему разгрому Локо в равных составах не понятно что цирка нет внутри команды?))))) цирк у траллей сокерровских
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ОлегаТэ
   25 / 984
вчера в 12:30
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
       25 / 984
    вчера в 12:29
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         25 / 984
      вчера в 12:26
      не приятно только лошадям и вокзальным
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         10 / 984
      вчера в 11:59
      Просто каррера решил, будто он Конте или Моуриньо, которые стали в последнее время известны своими конфликтами с игроками и руководством, а по сути, настоящим самодурством и волюнтаризмом. Но алленаторе не в том с них взял пример. Их тренерского уровня он как раз не достиг. Выиграть чемпионат вне топ-5 - не показатель топовости тренера, а в Еврокубках он за 10 матчей одержал 2 победы.
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
         98 / 984
      вчера в 11:45
      В.И.Ленин ввёл такой термин - "политическая проститутка".
      Андрюха, это точно про тебя.
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 984
      вчера в 11:28
      Грызня пауков в банке продолжается. Посмотрим на это цирковое шоу. Гыгыгы
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         102 / 984
      вчера в 11:18
      Интервью Ещенко было неуместно.Лучше бы аншлаговского Ещенко на пресс-конференцию позвали.
      yasukuni
      yasukuni ответил nba05
         344 / 984
      вчера в 11:14
      Все раньше подшучивали, что Ромашка правит Спартаком А, получается, вовсе и не шутки были...
      Да не правит она. Чтобы безголовую курицу на царство поставили?! Ага... Татарин рулезз, он ведь, вроде за финансы отвечает, и Ромашка - не более чем киллеры на побегушках.
      nba05
      nba05 ответил yasukuni
         275 / 984
      вчера в 11:05
      А вы заметили, что икру мечут только сбитые утки из Ромашки? ну еще Селихов нарисовался, хотя и здесь мотив ясен: Лакей четко дал понять, что Ребров будет стоять, пока его подагра окончательно не загрызет. Вот молодой и старается поклониться пониже и лизнуть поглубже. Авось заметят. А Ещенко выдал классический черный пиар, в котором правду нужно с микроскопом искать, если она вообще есть. А так только злоба на тренера, который его из состава выкинул.
      Все раньше подшучивали, что Ромашка правит Спартаком
      А, получается, вовсе и не шутки были...
      yasukuni
      yasukuni
         344 / 984
      вчера в 10:46
      А вы заметили, что икру мечут только сбитые утки из Ромашки? ну еще Селихов нарисовался, хотя и здесь мотив ясен: Лакей четко дал понять, что Ребров будет стоять, пока его подагра окончательно не загрызет. Вот молодой и старается поклониться пониже и лизнуть поглубже. Авось заметят.

      А Ещенко выдал классический черный пиар, в котором правду нужно с микроскопом искать, если она вообще есть. А так только злоба на тренера, который его из состава выкинул.
      Фата лист
      Фата лист
         16 / 984
      вчера в 10:42
      Все "За" притянуты за уши, их запросто можно разбить. После такого интервью не остается сомнений, что ситуация в Спартаке нездоровая. В моей команде Ещенко бы не было 100%. В команде можно терпеть разжигателя конфликтов, если он хоть что-то представляет из себя на поле, в противном случае не вижу смысла в их пребывании.
      rawer
      rawer
         341 / 984
      вчера в 10:31
      Это еще раз подтверждение что в руководстве Спартака и в пресс службе клоуны. А футболисты редко когда особым умом отличаются
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