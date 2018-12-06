Самый гуманный суд в мире?

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Самый гуманный суд в мире?

вчера, 22:46

Александр Кокорин и Павел Мамаев встретят Новый год в СИЗО. «Соккер.ру» - об удачной попытке следствия продлить срок опальным футболистам.

Вряд ли кто-то забыл, но все равно стоит еще раз рассказать четко о тех фактах, которые сопровождают это громкое дело. Злополучные события произошли рано утром 6 октября, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин со своим братом Кириллом и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своим приятелем Александром Протасовицким набедокурили в Москве, избив водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и напав позднее в кафе на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергей Гайсина.

Уже 10 октября нападавших задержали, точнее сами они сдались следствию, и их поместили в СИЗО. Поначалу это казалось чем-то временным. Игрокам предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: 116-й «Побои» и 213-й «Хулиганство». Мамаев и Кокорин были помещены в СИЗО до 8 декабря, что уже тогда казалось многим лишней мерой, однако следствие настаивало, и суд принял его доводы, пусть некоторые и выглядели довольно странными.

Внезапно в деле, где все всё признали, где все свидетели давно найдены и опрошены, где есть четкие записи видео, где сложно еще что-то придумать, наступила пробуксовка. Следственная машина, оказывается, не смогла провести все необходимые процедуры до 8 декабря и попросила суд продлить арест до 8 февраля – на два месяца.

Адвокаты и близкие игроков недоумевают, подчеркивая, что следственные мероприятия, которые якобы еще нужно провести, представляют собой лишь легкую бюрократию – реальные все действия уже совершены. Два месяца на передачу и оформление бумажек? Видимо, новогодние праздники в некоторых организациях стартуют с начала декабря и длятся до конца января. Понятно, что мы не находимся внутри этого дела.

Должно быть понятно и то, что мы не оправдываем ни в коем случае Мамаева и Кокорина. Но дело все больше напоминает натуральное судилище, какую-то показательную порку. Что вынуждает даже тех, кто открыто и гневно осуждал Мамаева и Кокорина, говорить уже в более мягком тоне. Все очевиднее, что случился перебор и вся эта система показывает очень плохую инерцию. Невольно появились мысли о подключении «высших сил».

Андрей Воронин: «Сильно шокирован тем, что ребятам продлили арест. Надеялся, что их выпустят. Хотя я и в первый раз надеялся… Слушал перед заседанием адвокатов, у них было немного надежды. Наверное, и я всё понимал, но в глубине души верил, что их отпустят. У меня шок, честно. Это просто нереальный перебор. Не могу понять одного – кто включился и кому это надо.

Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют. Формулировка, что они опасны для общества – абсурд и бред. В чем опасны?! Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свой косяк и много раз уже извинились. Но четыре месяца находиться под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме».

Воронин, кстати, еще рассказал о том, что примерно в то же время известный турецкий полузащитник Арда Туран с кем-то подрался в клубе, сломал человеку нос. Выплатил штраф, компенсацию солидную, извинился и жив-здоров, продолжает карьеру.

Действительно, кто не дрался? Воронин верно подметил, что в российских городах не хватит места, если за каждую драку станут браться вот с таким подходом, держа в СИЗО по четыре месяца. Если бы речь шла не о Мамаеве и Кокорине, никто бы толком и не цеплялся за этот инцидент. Поставили бы людей на большие деньги и все. Здесь же видна принципиальная позиция. Исходит ли она от следствия и суда? Интересный вопрос.

Но когда некоторые чиновники говорят о том, что Мамаев и Кокорин должны ответить по всей строгости закона, возникает двоякое ощущение. Никто с этим не спорит. Как никто не спорит с тем, что любой человек, нарушивший закон, должен отвечать по всей строгости – для того он и написан.

Выписанные им статьи не оспариваются, а нападение группы лиц, спортсменов, на неподготовленного одного человека – это не драка в классическом понимании, а избиение. Однако откровенная медлительность следствия и его позиция в некоторых своих формулировках вызывают смех.

Например, тезис о социальной опасности. Конечно. Легко можно себе представить, как Кокорин и Мамаев сразу после выхода из СИЗО бросаются на людей на улицах и снова дубасят первых встречных, подключая толпу.

Тезис о том, что они могут на свободе повлиять на ход следствия. Безусловно, эти футболисты – далеко не последние люди по своему влиянию. Хотя бы из-за их денег. Но в данной истории им, чтобы как-то «работать» в этом направлении, даже не нужно находиться на свободе. Поскольку у них достаточно адвокатов, близких таких же влиятельных людей, «Зенит», в конце концов, есть. Так что если кому-то понадобится оказать какое-то скрытое влияние, его окажут. Аргументировать этим требование продлить арест как-то бессмысленно.

Тезис о том, что они могут попытаться скрыться из страны. И он странный. Поскольку Кокорин и Мамаев имеют миллионные контракты со своими клубами и хотят всеми силами их сохранить. Они богатые состоявшиеся люди, очень известные. Из-за статей «Побои» и «Хулиганство» становиться беглецами? Лишаться всего и провести половину жизни в бегах? Если бы речь шла о террористах или убийцах, в это можно было бы поверить. Но в конкретной истории такой довод кажется абсурдным.

Однако суду, кажется, было все равно, насколько доводы следствия убедительны и логичны, а также насколько в ответ адекватны доводы адвокатов. Словно решение уже держалось в голове заранее, а все эти дебаты и представление аргументов было лишь данью традициям. Дескать, ну принято так: повыступать следствию, повыступать адвокатам. На деле эти выступления сами по себе, их содержание, ничего не значат. Вот это в данной истории и расстраивает. А не то, что кара настигнет Мамаева и Кокорина. Они заслужили наказания. Но наказания честного, справедливого, законного. А не издевательств и цирка вокруг.

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Все комментарии
Alexfun94
Alexfun94
   203 / 932
сегодня в 04:24
Да у того водилы если синяки и были,давно уже прошли.Не говоря уже про чинушу.В чем опасность двух этих дурачков для общества?По уму их и в СИЗО держать не зачем было-достаточно подписки.Так нет-эти рыла кабинетные у нас неприкосновенны,хоть и воруют миллиардами.
амурец
амурец
   47 / 932
сегодня в 04:11
всё должно быть справедливо, если виноваты наказать, нет так отпустить с миром, и в дальнейшем лучше писать новости про футбол, а не про то кого посадили
alfranza
alfranza
   39 / 932
сегодня в 03:07
С чего бы это их жалеть? Они в той ситуации никого не жалели: ни своих родителей, ни тренеров, ни жен и детей. На все было покуй. Так что справедливо платить по счетам. Мы в России живем, а не в сказке. Если кому-то их жалко, мне - нет. Быдло должно сидеть в тюрьме как опасный элемент для общества. Потому что впятером бить одного - это не норма.
Озеров
Озеров
   112 / 932
сегодня в 01:55
Дело GTA , живет и процветает. Страна непуганых идиотов.
valt134
valt134
   136 / 932
сегодня в 01:48
Наши суды просто не могут быть гуманными. У нас всегда искали крайних и виновных. Порка Мамаева и Кокорина-показательна. Сама система говорит и подчёркивает,что Россия-страна чиновников . И если кто-нибудь посягает на их власть и вседозволие-их ждёт путь Кокорина с Мамаевым. Это нам указывают как нам жить и где наше место.
solo87
solo87
   795 / 932
сегодня в 01:45
Ребят, да все правильно говорится - показательная порка. но я считаю, что так и нужно делать. хотя бы потому, что это люди публичные. они многим подают пример, как надо себя вести, к чему стремиться и т.д. Или 2 месяца СИЗО достаточное наказание? автор, ты путаешь понятия "драка" и "массовое избиение". Драка - это если бы кто то из них один на один дрался. а когда эти здоровые лоси толпой бьют старичка стулом... это не драка. я против реального срока. По мне, отличное наказание было бы - условный срок, штраф, и компенсация пострадавшим в размере годовой зп. Потому что для этих героев штрафы в 50 - 100 тысяч - ничтожно малы. а вот если им придется заплатить ту сумму, которую они тратят на себя в год, то в следующий раз они точно задумаются. Да и при таком раскладе все останутся довольны. и пострадавшие, и общественность, и ребята вину свою искупят.
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   6 / 932
сегодня в 01:21
ахахахахах отлупили ) аха бухие попрыгали на месте .. если бы отлупили да еще 7 то и место то тебя юы и не осталось. Че не дрался в детстве, юности ?
Сынок, так они уже давно не в детстве и юности! О детях даже вспомнили сразу!
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   36 / 932
сегодня в 01:15
Не тебя отлупили всемером
ахахахахах отлупили ) аха бухие попрыгали на месте .. если бы отлупили да еще 7 то и место то тебя юы и не осталось. Че не дрался в детстве, юности ?
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   6 / 932
сегодня в 01:11
не смеши и не рассказывай сказки про закон , он избранный , если бы они тебе настучали то никто бюы ими заниматься не стал
Не тебя отлупили всемером
mangoх12
mangoх12
   36 / 932
сегодня в 01:09
Для пацанов

mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   36 / 932
сегодня в 01:07
Кокорина и Мамаева никто не заставлял проверять Закон на прочность. А то, что они уверенны в слабости по отношению к ним Закона и привело РЕБЯТ к этим разборкам. Не факт ещё, что Закон сильнее РЕБЯТ.
не смеши и не рассказывай сказки про закон , он избранный , если бы они тебе настучали то никто бюы ими заниматься не стал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   41 / 932
сегодня в 01:05
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил mangoх12
       41 / 932
    сегодня в 01:02
    вась вась у Ганчаренко с Ди Франческо)))))))))
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 932
    сегодня в 01:01
    Кокорина и Мамаева никто не заставлял проверять Закон на прочность. А то, что они уверенны в слабости по отношению к ним Закона и привело РЕБЯТ к этим разборкам. Не факт ещё, что Закон сильнее РЕБЯТ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил parallels
       41 / 932
    сегодня в 01:01
    странно что ты еще не забанен за такие оффтопы))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Fleischjager
       41 / 932
    сегодня в 00:58
    деньги то есть? а то отправлю ))))))/)
    mangoх12
    mangoх12
       36 / 932
    сегодня в 00:56
    Заказное дело , удивлет реакция Мутко, который а принципе должен был их вытаскивать но молчит..это и понятно ведь он с Федуном вась вась давно уже , а может и Вован за своих чинуш мстит.. не зря китайцу орден нацепил Похорище.для страны. 37 год возвращается
    Fleischjager
    Fleischjager
       385 / 932
    сегодня в 00:52
    Санек мы с тобой ждем когда ты проектный пищевик в пердив отправиш
    Озеров
    Озеров
       112 / 932
    сегодня в 00:12
    Еще раз повторюсь.

    я Я а не какой то Кокорин, пару раз шарахнул стулом по башке Вашего ближайшего родственника.

    Затем, Я, а не какой то там пресловутый Мамаев - долго, вкусно и со знанием дела, бил ногами другого Вашего ближайшего родственника по морде.

    Потом я посидел пару месяцев в СИЗО, все осознал, все понял, перед всеми извинился, и ДАЖЕ снизошел до Вашей бедности и дал немного денег.

    Все, давайте жалейте меня, поддерживайте, рассказывайте всем какая дикая несправедливость вокруг и какое ужасное у нас правосудие.
    mars6791
    mars6791
       404 / 932
    вчера в 23:58
    Автор уж загнул. Накажите уж по справедливости и все. Думаю по справедливости им бы мало не показалось, а так чуток поиздеваются, и отпустят. О справедливости суда заговорил, и о том что М и К непростые тоже люди. Вся их вина в том, что они покусились на людей системы , которая их же и сотворила, видимо не у тех и не так прощения просят, может мало заносят куда следовало бы.
    Hypnoz
    Hypnoz
       86 / 932
    вчера в 23:53
    Три года тюрьмы - в самый раз !
    1kasat111
    1kasat111
       519 / 932
    вчера в 23:44
    Автор, добро пожаловать на знакомство с российской "правоохранительной" системой, может удивлю автора, но известны случаи, когда люди с чистосердечным признанием под следствием в СИЗО проводили 4-6 месяцев, причем "сознанку" подписывают сразу) А по сути, это не напоминает, это и есть "показательная порка", за такое людей не сажают обычно, максимум условка, но этим дадут по полной, уже абсолютно понятно, что их используют как кость, которую можно бросить народу, чтоб на время отвлеклись от насущных проблем!
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       357 / 932
    вчера в 23:37
    Из них делают мучеников, дабы проще было на свободу отпустить.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       350 / 932
    вчера в 23:25
    Да отпустите уже,пусть гуляют!
    parallels
    parallels
       8 / 932
    вчера в 23:19
    зенит и краснодар - лидеры чемпионата, и кому-то очень сильно выгодно нас ослабить. ходит слух, что вчера у суда был замечен федун, похожий на человека с чемоданом. о чём это говорит? ага! какие ещё нужны доказательства, что всё это дело рук спартака? кокорин и мамаев сперва сидели в ресторане ПЕКИН. и только потом переместились в кафе, в котором есть стул. китаец пас их ещё с ресторана, а потом, по наводке федуна, перебежал в кафе, где и спровоцировал на конфликт. считаю, футболисты - пострадавшие в этом деле, требую переквалифицировать дело, арестовать федуна, депортировать китайца, расформировать единую россию, потому что их депутаты подозрительно много говорят об этом деле не в пользу кокориных, а что им указывает федун (и ещё много за что).
    Aibek Satykulov
    Aibek Satykulov
       536 / 932
    вчера в 22:59
    Люди и по богаче ведут себя в обществе прилично они думали деньги решают все.ОДНАКО!!!!остальным пример и навсегда запомнят.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       19 / 932
    вчера в 22:56
    О чем переживать? Все равно отсидка в СИЗО зачтется при вынесении приговора. Из срока вычтут этот, а в сумме то все равно будет то, что положено по этой статье.
    KURUM
    KURUM
       425 / 932
    вчера в 22:53
    Два подонка и их холуи должны сесть..
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