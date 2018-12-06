Самый гуманный суд в мире?

вчера, 22:46

Александр Кокорин и Павел Мамаев встретят Новый год в СИЗО. «Соккер.ру» - об удачной попытке следствия продлить срок опальным футболистам.

Вряд ли кто-то забыл, но все равно стоит еще раз рассказать четко о тех фактах, которые сопровождают это громкое дело. Злополучные события произошли рано утром 6 октября, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин со своим братом Кириллом и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своим приятелем Александром Протасовицким набедокурили в Москве, избив водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и напав позднее в кафе на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергей Гайсина.

Уже 10 октября нападавших задержали, точнее сами они сдались следствию, и их поместили в СИЗО. Поначалу это казалось чем-то временным. Игрокам предъявили обвинения по двум статьям УК РФ : 116-й «Побои» и 213-й «Хулиганство». Мамаев и Кокорин были помещены в СИЗО до 8 декабря, что уже тогда казалось многим лишней мерой, однако следствие настаивало, и суд принял его доводы, пусть некоторые и выглядели довольно странными.

Внезапно в деле, где все всё признали, где все свидетели давно найдены и опрошены, где есть четкие записи видео, где сложно еще что-то придумать, наступила пробуксовка. Следственная машина, оказывается, не смогла провести все необходимые процедуры до 8 декабря и попросила суд продлить арест до 8 февраля – на два месяца.

Адвокаты и близкие игроков недоумевают, подчеркивая, что следственные мероприятия, которые якобы еще нужно провести, представляют собой лишь легкую бюрократию – реальные все действия уже совершены. Два месяца на передачу и оформление бумажек? Видимо, новогодние праздники в некоторых организациях стартуют с начала декабря и длятся до конца января. Понятно, что мы не находимся внутри этого дела.

Должно быть понятно и то, что мы не оправдываем ни в коем случае Мамаева и Кокорина. Но дело все больше напоминает натуральное судилище, какую-то показательную порку. Что вынуждает даже тех, кто открыто и гневно осуждал Мамаева и Кокорина, говорить уже в более мягком тоне. Все очевиднее, что случился перебор и вся эта система показывает очень плохую инерцию. Невольно появились мысли о подключении «высших сил».

Андрей Воронин: «Сильно шокирован тем, что ребятам продлили арест. Надеялся, что их выпустят. Хотя я и в первый раз надеялся… Слушал перед заседанием адвокатов, у них было немного надежды. Наверное, и я всё понимал, но в глубине души верил, что их отпустят. У меня шок, честно. Это просто нереальный перебор. Не могу понять одного – кто включился и кому это надо.

Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют. Формулировка, что они опасны для общества – абсурд и бред. В чем опасны?! Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свой косяк и много раз уже извинились. Но четыре месяца находиться под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме».

Воронин, кстати, еще рассказал о том, что примерно в то же время известный турецкий полузащитник Арда Туран с кем-то подрался в клубе, сломал человеку нос. Выплатил штраф, компенсацию солидную, извинился и жив-здоров, продолжает карьеру.

Действительно, кто не дрался? Воронин верно подметил, что в российских городах не хватит места, если за каждую драку станут браться вот с таким подходом, держа в СИЗО по четыре месяца. Если бы речь шла не о Мамаеве и Кокорине, никто бы толком и не цеплялся за этот инцидент. Поставили бы людей на большие деньги и все. Здесь же видна принципиальная позиция. Исходит ли она от следствия и суда? Интересный вопрос.

Но когда некоторые чиновники говорят о том, что Мамаев и Кокорин должны ответить по всей строгости закона, возникает двоякое ощущение. Никто с этим не спорит. Как никто не спорит с тем, что любой человек, нарушивший закон, должен отвечать по всей строгости – для того он и написан.

Выписанные им статьи не оспариваются, а нападение группы лиц, спортсменов, на неподготовленного одного человека – это не драка в классическом понимании, а избиение. Однако откровенная медлительность следствия и его позиция в некоторых своих формулировках вызывают смех.

Например, тезис о социальной опасности. Конечно. Легко можно себе представить, как Кокорин и Мамаев сразу после выхода из СИЗО бросаются на людей на улицах и снова дубасят первых встречных, подключая толпу.

Тезис о том, что они могут на свободе повлиять на ход следствия. Безусловно, эти футболисты – далеко не последние люди по своему влиянию. Хотя бы из-за их денег. Но в данной истории им, чтобы как-то «работать» в этом направлении, даже не нужно находиться на свободе. Поскольку у них достаточно адвокатов, близких таких же влиятельных людей, «Зенит», в конце концов, есть. Так что если кому-то понадобится оказать какое-то скрытое влияние, его окажут. Аргументировать этим требование продлить арест как-то бессмысленно.

Тезис о том, что они могут попытаться скрыться из страны. И он странный. Поскольку Кокорин и Мамаев имеют миллионные контракты со своими клубами и хотят всеми силами их сохранить. Они богатые состоявшиеся люди, очень известные. Из-за статей «Побои» и «Хулиганство» становиться беглецами? Лишаться всего и провести половину жизни в бегах? Если бы речь шла о террористах или убийцах, в это можно было бы поверить. Но в конкретной истории такой довод кажется абсурдным.

Однако суду, кажется, было все равно, насколько доводы следствия убедительны и логичны, а также насколько в ответ адекватны доводы адвокатов. Словно решение уже держалось в голове заранее, а все эти дебаты и представление аргументов было лишь данью традициям. Дескать, ну принято так: повыступать следствию, повыступать адвокатам. На деле эти выступления сами по себе, их содержание, ничего не значат. Вот это в данной истории и расстраивает. А не то, что кара настигнет Мамаева и Кокорина. Они заслужили наказания. Но наказания честного, справедливого, законного. А не издевательств и цирка вокруг.