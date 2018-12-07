«Ювентус» - «Интер». Сначала десерт

07 декабря 2018, 10:35

Уик-энд не успел толком начаться, а в Серии А приготовлен вкусный десерт. «Соккер.ру» предвкушает противостояние «Ювентуса» и «Интера».

Текущее положение дел

Пятница в европейских чемпионатах воспринимается эдаким прогревочным днем, на который запланированы обычно далеко не самые топовые противостояния, матчи, которые будут интересны совсем уж скучающим (в пятницу вечером, ага) и настоящим фанатам каких-нибудь «Леганесов» и «Айнтрахтов». Но Серия А преподносит солидный подарок, сразу выкладывая все карты на стол и предлагая центральную битву тура уже сейчас. «Ювентус» по традиции подходит к матчу в безобразно хорошей форме.

Если помните, была осечка 7 ноября в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:2), расслабились сверх меры. Зато потом выдали сразу четыре победы подряд во всех турнирах, причем всухую. Досталось в этой серии и соседям «Интера» из «Милана» (2:0). А последней была бита воспринимающаяся еще довольно крепким противником «Фиорентина» (3:0). Словом, уж в чемпионате Италии «Ювентус» остается машиной для убийств. В 14 турах у туринцев лишь одна потеря очков – ничья с «Дженоа» 20 октября.

Поэтому в турнирном плане, конечно, «Ювентус» ни за что не переживает, отрыв от догоняющего «Наполи» уже составляет восемь очков, а от «Интера» - 11. Но этот поединок ценен сам по себе как вопрос вызова для обеих команд. К тому же «нерадзурри» живут в отличие от «Ювентуса» более разнообразно. Если брать в расчет все турниры, то у «Интера» только одна победа в пяти последних матчах. В этот отрезок уместилось поражение от «Тоттенхэма» (0:1), ничья с «Барселоной» (1:1), разгром от «Аталанты» (1:4), успех в игре с «Фрозиноне» (3:0) и ничья с «Ромой» (2:2) в последнем матче. Так что несмотря на свою высокую позицию, «Интер» испытывает определенные проблемы прямо сейчас.

Мауро Икарди (нападающий «Интера»): «Я бы абсолютно точно не был удовлетворён ничейным результатом на „Ювентус Стэдиум“. Мы отправляемся туда не с чувством страха, а с настроем, который должен быть присущ настоящему спортсмену».

История отношений

«Ювентус» входит в европейскую футбольную элиту, занимая пятое место в нынешнем рейтинге УЕФА . А вот «Интер» к таковым относится лишь по своему имени, поскольку в рейтинге занимает лишь 67-е место. Эти команды между собой провели 176 матчей, в 82 случаях побеждал «Ювентус», еще 46 раз фиксировалась ничья, а у «Интера» только 48 побед. И тут тоже доминирование туринцев. Логично, что и в последние годы «Ювентус» в очных противостояниях гораздо чаще добивался успеха, хотя встречи почти всегда проходили в упорной борьбе.

Например, в прошлом сезоне в Турине случилась нулевая ничья, а в Милане «Ювентус» победил в перестрелке со счетом 3:2. В позапрошлом сезоне эти соперники обменялись домашними победами. «Ювентус» выиграл 1:0, а «Интер» - 2:1. То есть несмотря на общую статистику в пользу «Ювентуса», каждая такая победа дается не без труда, и это обещает интересное противостояние и на сей раз, несмотря на разную форму.

Роберто Манчини (главный тренер сборной Италии): «Я думаю, что результат этого матча может быть любым. „Ювентус“ великолепен как никогда. „Интер“ прибавляет с каждым матчем. В любом случае, в предстоящей игре не решится судьба чемпионского титула. Впереди еще много матчей».

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Ориентировочный состав «Интера»: Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Брозович, Весино, Политано, Мариу, Перишич, Икарди.

У «Ювентуса» состав практически оптимальный, не хватает в заявке только Алекса Сандро, Барцальи и Хедиры, у которых проблемы со здоровьем. Остальные в строю и готовы огорчать миланцев. У тех тоже с набором игроков все более-менее прилично, но не хватает разве что Дальберта и особенно Наингголана, который не успел восстановиться. А его задор бы очень пригодился «нерадзурри» в таком противостоянии. Хотя очевидно, что по подбору игроков, по ресурсам внутренним даже «Интер» мало уступает «Ювентусу». Но у туринцев просто гораздо выше уровень слаженности, сыгранности.

Джорджо Кьеллини (защитник «Ювентуса»): «Матч против „Интера“ - это игра года. Мы должны быть осторожными, поскольку у них есть хорошие игроки. Мы постараемся тоже сыграть хорошо. При этом также постараемся не заглядывать в турнирную таблицу».

Битва лучших

Поединок еще очень увлекателен и тем, что в нем сойдется лучший футболист Италии прошлого сезона с лучшим тренером Серии А. Конечно, это чисто номинальная встреча Икарди и Аллегри. Гораздо привлекательнее воспринимать Икарди как лучшего бомбардира прошлого сезона в противостоянии с лидером нынешней бомбардирской гонки Криштиану Роналду. Мауро отстает от португальца пока всего на два мяча, хотя там все очень плотно в целом. Десять голов у Пёнтека из «Дженоа», девять – у Иммобиле из «Лацио».