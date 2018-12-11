Чуть-чуть - не считается. «Шальке» Хуба Стевенса. Сезон-2000/01

вчера, 12:35

«Соккер.ру» рассказывает о том, как соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов выронил из рук «Серебряную салатницу».

Лучшие годы «Шальке» пришлись на страшные времена Третьего рейха. Шесть из семи чемпионских титулов были добыты в 30-х и 40-х годах. Награждал чемпионов Германии Адольф Гитлер, что дало основание для разговоров, будто он был болельщиком команды из Гельзенкирхена. На самом деле фюрер был равнодушен к футболу, и чествование «кнаппенов» - не более чем протокольное мероприятие.

В послевоенной Германии «Шальке» лишь раз становился чемпионом - в 1958 году, ещё до основания Бундеслиги. В последующие 60 лет «горняки» пережили и тёмные, и светлые периоды. Брали Кубок Германии, выигрывали Кубок УЕФА , выступали и выступают в Лиге чемпионов. Но выиграть «Серебряную салатницу» - главный трофей Бундеслиги им пока не удавалось. Правда, однажды «Шальке» был очень близок к осуществлению заветной цели.

Голландец Хуб Стевенс по праву считается самым успешным тренером «кнаппенов». Под его руководством «Шальке» выигрывал Кубок УЕФА (рассказ о подвиге непременно будет) и дважды брал Кубок страны. Хубертус Йозеф Маргарита Стевенс как раз тренировал «горняков» в сезоне, едва не ставшим чемпионским. Это был год пребывания голландского специалиста в Гельзенкирхене. Команду он создал крепкую, но стабильностью «Шальке» похвастаться не мог. 13-е место, 5-е, 10-е, снова 13-е. Согласитесь, мало кто ждёт от тринадцатой команды прыжка на первое место. Хотя в Бундеслиге случалось всякое. Двумя годами ранее «Кайзерслаутерн» выбрался из второй Бундеслиги и стал чемпионом.

Мёллер вместо Мюллера

Изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном было немного. Причём ушедших оказалось больше. Отправился в Бордо» бельгийский полузащитник Марк Вильмотс по прозвищу «Кабан». Закончили выступления ветераны Андреас Мюллер, Йохан Де Кок и Инго Андербрюгге. Вернулся в Бельгию Микаэл Гёссенс. Второй вратарь Маттиас Шобер ушёл не навсегда, а только в аренду - в «Гамбург». Запомните это имя, ибо Шоберу суждено стало стать для родного клуба своеобразным Геростратом.

Из вновь прибывших в первую очередь обращал на себя внимание Андреас Мёллер, чемпион мира, чемпион Европы и бывшая звезда «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Один из самых ярких немецких игроков должен был не только заменить в центре поля своего тёзку и почти однофамильца Мюллера. Это был ответ враждебной «Боруссии» на подписание контракта с легендой «Шальке» Йенсом Леманном. Герой розыгрыша Кубка УЕФА после непродолжительного пребывания в «Милане» был продан в Дортмунд. Чтобы было нагляднее, представьте себе появление в воротах «Спартака» Сергея Овчинникова. Или Игоря Акинфеева. Вот и Леманн, будучи вратарём «горняков», не только плевался на эмблему «Боруссии», но и забивал ей в рурском дерби. А потом его занесло в Дортмунд. Мёллер, ключевая фигура в «Боруссии» Оттмара Хитцфельда, вдруг оказался не нужен команде. И переход в неприятельский стан был и вызовом, и попыткой перезапустить карьеру.

Из вылетевшей «Арминии» был приглашён Йоге Бёме, быстрый, неуступчивый боец. В «Дуйсбурге» присмотрели рослого польского защитника Томаша Хайто. Как же выглядел «Шальке» той поры? В воротах Оливер Рек, чемпион Европы, отыгравший 14 лет в «Вердере». Заменить его готов норвежец Фруде Грудас, запомнившийся по игре за «Челси». Справа Томаш Вальдох, слева - Нико ван Керкховен, в центре Томаш Хайто и Марко ван Хугдалем. Два поляка, голландец и фламандец. В опорной зоне действовал чех Радослав Латал, а справа его соотечественник Иржи Немец. Левый фланг был отдан в распоряжение Йорга Бёме. Андреас Мёллер получил полную свободу действий в центре полузащиты. Всегда готовы были помочь Нилс Уде Кампхёйс, Тамаш Хайнал, а также ветераны Олаф Тон и Михаэль Бюскенс. Обычно пару нападающих составляли бельгиец Эмиль Мпенза и датчанин Эббе Санд. Но их могли успешно подменить мощный голландец Юри Мюлдер и уроженец Ганы Джеральд Асамоа, который рассматривался как кандидат в сборную Германии. Как видим, состав, может, и не звёздный, но вполне крепкий и боеспособный.

Прости нас, Йенс

«Шальке» взял хороший разгон - три победы в стартовых турах со счетом 9:1. Мпенза и Санд успели соорудить по хет-трику. Две ничьих - в Мюнхене с местными «львами» и дома с «Вердером». Испытанием должен был стать матч в Дортмунде. Перед встречей «Бавария» и «Боруссия» вдвоём возглавляли таблицу с 12 очками, а «Шальке» имел на очко меньше. «Чёрно-золотым» хотелось поскорее сломит сопротивление гостей, но атака дортмундцев столкнулась с грамотно организованной защитой. На 36-й минуте «Боруссия» проворонила выход Мпензы к воротам Леманна. Пришлось валить Эмиля в своей штрафной. Бёме был точен при исполнении 11-метрового. Перед самым перерывом Мнепза увеличил преимущество «Шальке». Во второй половине игры Йорг Хайнрих забил мяч в собственные ворота, и преимущество гостей выросло до трёх мячей. Восклицательный знак поставил Санд. Леманн получил четыре мяча от своей родной команды. И хотя среди забивавших вратарю сборной Германии не было тех, кто два с половиной года назад праздновал победу в Кубке УЕФА , настроение Йенса было подавленным.

Разгром «Боруссии» отнял у «Шальке» немало сил - физических и моральных. Последовал некоторый спад - три проигрыша, ничья и победа, правда крупная и яркая. Над «Айнтрахтом» 4:0. После этого выигрыша гельзенкирхенцы даже на время возглавили таблицу. Но потом команда откатилась на пятое место. А тут подоспел домашний матч с «Баварией». Которая жёстко разобралась с дортмундцами 6:2.

Трепещи, «Бавария»

Первый тайм принёс успех мюнхенцам. За шесть минут до перерыва Джоване Элбер распечатал ворота Река. После перерыва Мёллер сравнял счёт, но не успели «кнаппены» как следует обрадоваться, как снова пришлось начинать с центра поля. Отличился другой баварский бразилец - Пауло Сержио. Вышедший на замену крепыш Асамоа продырявил оборону чемпионов. Этого хозяевам показалось мало. «Шальке» пошёл вперёд и не напрасно. Санд в третий раз заставил Оливера Кана вытаскивать мяч из сетки. Победа 3:2, за которой последовал удачный визит в Берлин и разгром вылезшей в лидеры «Герты» 4:0.

«Шальке» вернул себе первое место на исходе первого круга, обыграв в гостях «Унтерхахинг». Наверное, в это время в голове Стивенса и созрел дерзкий замысел - замахнуться на чемпионство. Даже на дубль. Дела в Кубке тоже шли неплохо. В ноябре снова была обыграна «Боруссия». Уже в 1/8 финала.

Болельщики «Шальке» ждали окончания зимней паузы и с надеждой, и с тревогой. Команда не столь ярко начала второй круг. В пяти встречах две победы, ничья и два проигрыша, один из которых был крупным и необязательным - попали в Котбусе под руку «Энерги» 1:4. Победить в третий раз «Боруссию» не вышло. Леманн был профессионалом и даже за нелюбимый дортмундский клуб играл на совесть, - ничья 0:0 имени Йенса. Потом ещё три безголевых игры с «Гамбургом», «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» - две ничьи и проигрыш. «Шальке» откатился на пятое место, а отставание от «Баварии» за 8 туров до финиша выглядело безнадёжным - шесть очков.

И тут «Шальке» разбушевался. Три безответных мяча в гостях шедшему вторым «Байеру». Домашний разгром «Кайзерслаутерна» 5:1 - месть за проигрыш в первом круге. И наконец, поездка в Мюнхен к «Баварии». Расстояние между соперниками сократилось с шести очков до одного.

«Альянц Арена» тогда только строилась, и баварцы принимали соперников на «Олимпиаштадионе». 62 тысячи пришли посмотреть, как «Бавария» закатает в газон выскочек из Гельзенкирхена. Уже на третьей минуте «Отбойный Молоток», он же Карстен Янкер, испортил настроение Оливеру Реку. Но через 9 минут стало грустно другому Оливеру - Кану. Ассистировал датчанину Санду Мпенза. Этот тандем выстрелил ещё дважды в матче. Эббе записал на свой счёт хет-трик, а Эмиль - три голевых передачи. «Шальке» же записал в таблицу очередную победу (3:1) и снова вернулся наверх. Пять туров до финиша и преимущество в два очка над «Баварией». Оставалось не сорваться.

Увы, для «горняков» разумеется, сбой произошёл. В 33-м туре команда Стивенса проиграла в Штутгарте 0:1. Чем не преминули воспользоваться мюнхенцы, пусть не без труда, но одолевшие «Кайзерслаутерн» 2:1.

Перед заключительным туром наблюдалась такая картина

И В Н П О 1. «Бавария» 33 19 5 9 62 2. «Шальке» 33 17 8 8 59

Драма Маттиаса Шобера

На первый взгляд, без шансов для «Шальке». Однако проигрыш баварцев «Гамбургу» и победа «кнаппенов» над «Унтерхахингом» разворачивали ситуацию на 180 градусов. «Шальке» за счёт лучшей разницы мячей обходил «Баварию».

«Гамбург» застрял на 12-й позиции и исход домашней встречи с баварцами не имел значения. А «Унтерхахинг» ещё мог спастись от вылета в случае победы в Гельзенкирхене. Поэтому скромный баварский клуб был готов лечь костьми против команды Стевенса не только ради земляков.

Настал момент истины - 19 мая. К исходу первого получаса «Хахинг» выигрывал в Гельзенкирхене 2:0. В Гамбурге на табло горели нули. Лишь незадолго до перерыва Ван Керкховен сумел забить свой первый мяч в чемпионате и такой нужный. И тут же Асамоа не дал опомниться гостям 2:2. В игре «Гамбург» - «Бавария» по-прежнему 0:0. За 45 минут до конца турнира вырисовывается чемпионство баварцев.

На 69-й минуте в ворота Река влетел третий мяч. Совсем худо для «Шальке». Нет, завершать чемпионат домашним проигрышем в планы Хуба Стевенса не входило. Йорг Бёме со штрафного - 3:3. Он же через полторы минуты 4:3. И на 89-й минуте Эббе Санд снял все вопросы 5:3. «Унтерхахингу» указали на дверь. Но в Гамбурге до сих пор нулевая ничья. В пользу «Баварии».

В воротах у «Гамбурга» Маттиас Шобер, арендованный у «Шальке». Уж он-то очень хочет помочь своей команде выиграть чемпионат. Оливеру Реку уже 36, и у Маттиаса есть шанс стать преемником ветерана. Надо только удачно отработать командировку в «Гамбург». И пока он безупречен, раз на табло горят два нуля.

Это самое табло начало отсчитывать последнюю минуту. И тут Сергей Барбарес, отстававший в бомбардирской гонке от Санда на один гол, кивком головы отправил мяч в ворота Кана. Гол! А это значит, что «Шальке» обошёл «Баварию». «Серебряная салатница» едет в Гельзенкирхен!

Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки 1.«Шальке» 34 18 8 8 65:35 62 2. «Бавария» 34 19 5 10 61:37 62

Но это всё без учета добавленных судьёй минут. А таковых оставалось пять. Тут-то и перегорел Шобер. Арбитр уже тянул свисток к губам, когда Шобер взял в руки мяч, отброшенный своим защитником. Маттиас мог выбить мяч ногой в поле, в аут, даже на угловой. Но он решил сыграть надёжней и зафиксировал мяч. В результате свободный удар в собственной штрафной. Что немногим лучше пенальти.

До Маттиаса дошло, что он натворил. Он выстроил в стенку весь личный состав. Не помогло. Скидка под удар Патрику Андерссону, и шведский защитник забил свой единственный гол в составе «Баварии». Единственный, но золотой. Итоговая таблица приобрела тот вид, который вошёл в историю.

Матчи Победы Ничьи Поражения Голы Очки 1.«Бавария» 34 19 6 9 62:37 63 2. «Шальке» 34 18 8 8 65:35 62

«Я - идиот», - сказал после той игры Шобер. Но никто из партнёров, ни постоянных, ни временных не упрекал Маттиаса. Вот только «Шальке» больше не приближался к чемпионству на такое расстояние.

Сам Шобер ушёл в «Ганзу», где отыграл семь лет. Потом вернулся домой. Так сложилась его вратарская судьба. Сначала был дублёром у Леманна, потом у Река. Затем у Мануэля Нойера. Завершил карьеру шесть лет назад сменщиком Ральфа Ферманна.

Утешением для «Шальке» стал выигрыш Кубка Германии. Третьего в истории и первого после перерыва в 39 лет. Дубль Бёме принес победу над берлинским «Унионом» в последнем матче. Радовался весь Гельзенкирхен. Но у всех, кто праздновал, оставалось чувство неудовлетворённости по поводу утраченного чемпионства.