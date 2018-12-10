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Золотой дождь и небо в алмазах. «Ривер Плейт» Эктора Вейры-1985/86

10 декабря 2018, 16:30

«Соккер.ру» расскажет, как «Ривер Плейт» выиграл свой первый Кубок Либертадорес. И не только его.

Главный трофей южноамериканского футбола Кубок Либертадорес покорился аргентинскому «Ривер Плейту» только на 27-м году существования турнира, в 1986 году. Это наверное был самый удачный год в истории «миллионеров». Ведь урожай того года не ограничивался одним Кубком Освободителей. И своим триумфом аргентинский суперклуб обязан тренеру Эктору Вейре. Или Бамбино, как его называли на родине.

Весельчак и острослов

Вот с него то и начнём наше повествование. В бытность футболистом Вейра был неплохим нападающим. Даже два матча в сборной сыграл. На клубном уровне играл много где, даже в «Севилью» добрался. Но большая часть карьеры Бамбино распределилась между двумя столичными клубами - «Сан-Лоренсо» и «Ураканом». За «Уракан» он болел в детстве, а к «Сан-Лоренсо» прикипел душой уже будучи профессиональным игроком. В юности Эктор был очень красив, пользовался успехом у женщин, и как шептали злые языки, не только у женщин. Уже после завершения карьеры Вейра сменил облик. Шапка рыжеватых волос, как у нынешнего президента США, большие тёмные очки на пол-лица. Ему бы хорошо подошло играть мерзавцев в кинокомедиях. Или незадачливых шпионов. Как мистер Джон Ланкастер Пек из песни Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив». Кроме того, Вейра был первым острословом в аргентинском футболе. Потом даже была выпущена брошюра с его крылатыми выражениями.

В «Сан-Лоренсо» Бамбино работал без особого успеха, пребывание в «Велес Сарсфилд» было недолгим, и приглашение в «Ривер Плейт» выглядело несколько неожиданным.  Да и футболисты весьма скептически отнеслись к новому шефу. Во время знакомства с командой, один из игроков спросил у Вейры - «правда, что он принадлежит к людям с нетрадиционной ориентацией»? Эктор тут же парировал, - «нет, но могу организовать тебе личную жизнь». Больше подобных вопросов не возникало. 

Созревшая команда

Впервые в тренерской биографии Вейре достался очень сильный состав. Вратарь Нери Пумпидо вытеснил из состава сборной чемпиона мира-1978 Убальдо Фильола. Второго голкипера тогда ещё мало кто знал даже в Аргентине. На всякий случай его представим - Серхио Гойкоэчеа. Оборона была собрана заново. Из «Бока Хуниорс» пришёл Оскар Руджери, а из уругвайского «Пеньяроля» Нельсон Гутьеррес. Они составили пару центральных полузащитников. За фланги отвечали Хорхе Гордильо и Алехандро Монтенегро. Роскошная средняя линия, в которой выделялся атакующий полузащитник Энцо Франческоли. Тот самый уругваец, благодаря которому решил стать футболистом марсельский парнишка Зинедин Зидан. Рядом с Принцем (прозвище Франческоли) действовал Бето - Норберто Алонсо. В опорной зоне трудился чемпион мира-1978 Америго Гальего. Справа играл Эль Негро, он же Эктор Энрике, слева - Роке Альфаро. Педро Трольо был скорее полузащитником оборонительного плана, но при надобности был способен закрыть любой участок. И нападение - уругваец Антонио Альсаменди, Луис Амучастеги и 18-летний Клаудио Каниджа. Ещё две звезды «Ривера» - защитник Даниэль Пассарелла и нападающий Рамон Диас в это время покоряли Италию в футболках «Авеллино» и «Фиорентины» соответственно. Вейра заметил, что в средней линии наблюдается некоторая скученность и передвинул в атаку Франческоли. И эта мера себя оправдала. 

Высота номер один

В Аргентине в очередной раз провели реформу национального первенства. После завершения чемпионата-1985 началось новое первенство-1985/86. Это было сделано в угоду чемпионату мира, куда сборной Аргентины ещё нужно было попасть. Отборочный турнир складывался не самым лучшим образом для команды Карлоса Билардо. Зато «Ривер Плейт» взял хороший старт, обыгрывая всех подряд. Не пожалел Вейра и свои любимые команды - «Уракан» и «Сан-Лоренсо». Возглавив таблицу, «миллионеры» уже не отдали первое место никому. За три тура до финиша «Ривер Плейт» гарантировал себе чемпионство. Двадцать первое в истории и первое с 1981 года. Одна из высот покорилась.

Сборная Аргентины с грехом пополам пробилась на чемпионат мира. Пресса требовала отставки тренера Билардо. На всякий лад смаковалась его первая профессия - гинеколог. Но тот удержался на своём посту, а сборная Аргентины во второй победила на чемпионате мира. Во многом благодаря гению Диего Марадоны. Но не забудем, что когда Диего Армандо забивал свой выдающийся гол в ворота сборной Бельгии, пас ему отдал Эктор Энрике. И что ворота защищал Нери Пумпидо. И Оскар Руджери тоже внёс свою лепту. Конечно, представительство чемпионов в национальной команде могло быть и больше. Но не забудем, что в формировании команды принимал активное участие Марадона, который, как известно, не жаловал «Ривер Плейт». Даниэль Пассарелла, на тот момент игрок «Фиорентины», стал единственным аргентинцем - двукратным чемпионом мира. Но в 1986 бывший капитан сборной оказался в унизительном положении, не сыграв ни минуты.

Но вернёмся к «Ривер Плейт», который после чемпионата мира лишился своей главной звезды. Забивший 25 мячей в предыдущем первенстве Энцо Франческоли уехал в парижский «Расинг». Было бы куда уезжать. Зато из колумбийского «Миллионариоса» пришёл 23-летний нападающий Хуан Хильберто Фунес с характерными прозвищами Бизон и Танк.

Заверните Кубок Либертадорес

В Кубке Либертадорес Аргентину представляли три клуба - чемпион «Ривер Плейт», победитель предыдущего турнира «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс», выигравшая специальный дополнительный турнир. Два непримиримых соперника «Ривер» и «Бока» угодили в одну четвертьфинальную группу вместе с уругвайскими «Пеньяролем» и «Уондерерс».

Параллельно с групповым турниром начался новый чемпионат Аргентины. Но приоритет был отдан международному трофею. Именитому «Риверу» было обидно, что Кубок Либертадорес доставался и «Индепендьенте», и «Расингу», и «Эстудиантесу», и «Боке», и даже «Архентинос Хуниорс». Из «экипос грандес» - «великих команд» - только «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо» на тот момент не становились клубными чемпионами Южной Америки. Нужно было возместить пробел.

Групповой турнир начался с «Эль Гранде Классико»  - ничья 1:1 с «Бокой» на «Бомбонере». Потом были выиграны обе встречи в Уругвае. Три матча второго круга также завершились победами «миллионеров». Ответка с «Бокой» - не исключение. Ясно, что пять побед и одна ничья вывели команду Вейры в полуфинальный турнир с первого места. 

Второй этап оказался куда сложнее. Из трёх команд в финал выходила одна. «Ривер Плейт» угодил в одну компанию с эквадорской «Барселоной» и соседями, владельцами трофея «Архентинос Хуниорс». И надо сказать, «красные жуки» были сильнее в личных встречах - 0:0 у себя на «Ла Патерналь» и 2:0 на «Монументале». Но всё решили встречи с «Барселоной», битой «Ривером» 0:3 и 1:4. С «красными жуками» эквадорская «Барса» обменялись победами с результатом 1:0. 

Вторым финалистом стала «Америка» из колумбийского города Кали. Как и сейчас, проводился не один, а два решающих матча. Первая встреча проходила в Колумбии. Уже в первом тайме «Бизон» Фунес и Бето Алонсо забили по мячу в ворота «Америки». В начале второго тайма парагвайский легионер «Америки» один гол отыграл. На этом всё. Первый раунд за чемпионом Аргентины.

Но «Америка» намеревалась дать бой. И пошёл открытый футбол. Фунес пару раз заставил зазвенеть перекладину, Руджери стал на пути мяча, летевшего в ворота хозяев. В начале второго тайма «Америка» осталась в меньшинстве. Красную карточку увидел Роберто Гарека, в 1985 ещё игравший за «миллионеров». Всё решил удар Фунеса на 69 минуте. «Бизон» продавил оборону колумбийцев и сильно пробил низом. В оставшиеся двадцать с небольшим минут ничего не изменилось. «Ривер Плейт» выиграл оба матча и впервые завоевал Кубок Либертадорес.

Чао, Бамбино

А раз так, то на «миллионеров» выпала ещё одна почётная обязанность. Представить свой континент в матче за Межконтинентальный кубок. В 80-е победитель Кубка Либертадорес и обладатель Кубка чемпионов ежегодно встречались в Токио. Лучший игрок встречи получал главный приз - автомобиль «Тойота», который потом выставлялся на продажу. Вырученные деньги делились на всех.

В тот год Кубок чемпионов достался румынской «Стяуа». Она и стала соперником «Ривер Плейт». Встреча в столице Японии собрала аудиторию в 62 тысячи. Судьбу матча решил всего один гол. На 28 минуте аргентинский клуб получил право на штрафной, который был тут же разыгран. Антонио Альсаменди ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Вратарь Думитру Стынгачу удар отразил, но мяч взлетел вверх точно на голову Альсаменди. Промахнуться с метра было невозможно.

Так «Ривер Плейт» в первый и пока последний раз взял Межконтинентальный кубок. Есть возможность повторить успех. Как вы знаете, именно из этого турнира вырос клубный чемпионат мира.

«Ривер Плейт» же блестяще завершил календарный год. Победа в чемпионате страны, выигрыш Кубка Либертадорес и триумф в Токио. И всё это было сделано под руководством тренера, которого долго не воспринимали всерьёз.

Эктор Вейра, выиграв три трофея с «Ривером», вдруг подал в отставку. В разгар чемпионата Аргентины. Ему вдруг захотелось снова возглавить «Сан-Лоренсо». Его очень не хотели отпускать, но пришлось. Однако через несколько месяцев Бамбино угодил в ужасную историю. Его обвинили в растлении 13-летнего мальчика. Сам Вейра всё отрицал, говорил, что это мать мальчика захотела с него срубить денег и затеяла всю канитель. Следствие длилось четыре года. Суд признал Вейра виновным по нехорошей статье и отправил его за решётку на пять лет. Бамбино отбыл срок полностью, вернулся к тренерской работе и в итоге сделал «Сан-Лоренсо» чемпионом. Он потом тренировал многие ведущие клубы страны - «Бока Хуниорс», «Ньюэллз Олд Бойз», «Ланус», но тема «Ривер Плейта» была закрыта раз и навсегда. Сейчас 72-летний Вейра нередко выступает в роли эксперта на аргентинском телевидении.

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Правдин Семён
Правдин Семён
   133 / 907
вчера в 07:04
И раньше лидер Аргентины влиял на состав. А все на Лео обижаются.
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Kempes78
   100 / 907
10 декабря в 20:50
Весьма интересная статья. Узнал много нового. Тем не менее, хочу поправить автора. На Чемпионате Мира 1986 года Пассарелла действительно ни разу не вышел на поле. Но НЕ из-за Марадоны, а из-за того, что попал в больницу с аппендицитом.
Спасибо! Там история довольно запутанная. Официальная версия - аппендицит. Но проходила информация, что там внутри были разборки. Во всяком случае, они после того чемпионата не здороваются.
Kempes78
Kempes78
   750 / 907
10 декабря в 19:24
Весьма интересная статья. Узнал много нового.
Тем не менее, хочу поправить автора. На Чемпионате Мира 1986 года Пассарелла действительно ни разу не вышел на поле. Но НЕ из-за Марадоны, а из-за того, что попал в больницу с аппендицитом.
valt134
valt134
   234 / 907
10 декабря в 18:08
Не знал,что Юра Куклачёв в футбол подался. Молодец! Но что будет с кошками?
Jamaican_badboy
Jamaican_badboy
   809 / 907
10 декабря в 17:29
Золотой дождь, говорите... не пошёл бы я на такой матч.
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