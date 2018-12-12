Из хоккея - в футбол. ЦСКА Анатолия Тарасова-1975

вчера, 08:30

К 100-летию со дня рождения выдающегося тренера Анатолия Тарасова «Соккер.ру» напоминает, что Анатолий Владимирович был не только хоккейным, но и футбольным специалистом.

Поручение маршала Гречко

В декабре 1974 года министр обороны СССР , Маршал Советского Союза Андрей Гречко предложил Анатолию Тарасову возглавить футбольный ЦСКА . У Андрея Антоновича болела душа за футболистов. Мало того, что они портили всю картину на фоне хоккейного, баскетбольного и волейбольного клуба уже несколько лет. Маршал был ещё и болельщиком. И ему хотелось видеть любимую команду на первом месте, а не во втором десятке.

Полковник Тарасов не мог не выполнить приказа маршала. Но как такового приказа не было. Андрей Антонович просто по-товарищески попросил Анатолия Владимировича сделать хоть что-нибудь. Тарасов, во многом не по своей воле отошедший от хоккея, тосковал по большому делу и с радостью ответил «Есть».

Анатолий Владимирович прославился как один из создателей советского хоккея. Но начинал он как футболист. Учился в спортшколе «Динамо», потом играл за одесское «Динамо» и ЦДКА . Считался перспективным нападающим. Но раскрыться помешала Великая Отечественная война. После неё Тарасов увлёкся новым для нашей страны видом спорта - канадским хоккеем и помог стать ему всенародно любимой игрой. При этом Анатолий Владимирович был не чужд футболу. Он искренне считал, что знает, как изменить положение дел. И не только с помощью вошедшей в историю рекомендации наставника хоккейного ЦСКА своему футбольному коллеге Валентину Николаеву. «Гоняй их, Валя, сволочей». По мнению Тарасова, футбол был более силовым. А стало быть, нужно было усилить атлетическую подготовку. Теперь Анатолию Владимировичу представлялась возможность реализовать свои идеи. Кроме того, в случае успеха Тарасов мог получить генеральское звание.

Своим помощником Тарасов назначил соседа по дому Валентина Бубукина, замечательного нападающего ЦСКА и «Локомотива», чемпиона Европы. У Валентина Борисовича имелся опыт работы, причём самостоятельной. В первой половине 70-х он спас от вылета из высшей лиги львовские «Карпаты». «Заходи, Валя, ко мне завтра в семь часов. Будем план составлять», - сказал Анатолий Владимирович соседу во дворе. А потом уточнил «В семь утра». И это было поздно по тарасовским меркам. Рабочий день тренера, а стало быть, всего штаба начинался в шесть часов. Опозданий Анатолий Владимирович не терпел.

Трудиться, трудиться и трудиться

Он был педантом, и требовал столь же строгой дисциплины от своих новых подопечных. Тарасов лично проверял, чтобы футболисты ложились спать в 22, и не минутой позже, боролся с курением. Такой пример. Прилетели игроки на предсезонный сбор в Сирию. И думали, как водится, отдохнуть с дороги, а уже на следующий день приступить к работе. Какое там. Не успели игроки получить ключи от комнат, как Тарасов объявил, что через 15 минут ждёт их на тренировку.

Но не ранние подъемы и не дисциплина страшили футболистов. О страшных нагрузках, которые ложились на плечи игроков хоккейного ЦСКА , ходили легенды. Теперь все прелести тарасовского тренировочного процесса пришлось испытать футболистам. Силовые нагрузки, кроссы, любимые Анатолием Владимировичем блины от штанг, удары плечом в дерево - «сбей канадца» - всё это перетекло из хоккейного ЦСКА в футбольный. И футболисты взвыли. Особенно во время двусторонних игр. Когда один игрок возил на плечах другого, а тот второй крутил (а не просто держал)) металлический блин. Лучшего нападающего Бориса Копейкина заставлял тренировать удары. Даром, что Борис Аркадьевич мог зарядить как с правой, так и с левой. При этом немолодой уже Тарасов и бегал наравне со всеми, и кувыркался.

Валентин Бубукин пытался несколько скорректировать непосредственного начальника, говорил, что не всё, что хорошо в хоккее, годится для футбола. Например, какой смысл таранить деревья, если на зелёном поле запрещены силовые приёмы. Но Тарасов был неумолим. Кроме того, он считал недопустимыми передачи назад и поперёк. Даже тогда, когда этого требовала обстановка.

Отлично играет Капличный

Конечно, Тарасов, который мог получить любого хоккеиста страны в своё распоряжение, надеялся, что то же самое будет в футболе. Но тут всё пошло не столь гладко. Полузащитника «Шахтёра» Анатолия Конькова переманило киевское «Динамо». История с переходом в армейский клуб нападающего «Локомотива» Юрия Чеснокова напоминала детектив. Футболиста перехватили по дороге из аэропорта и привезли в военкомат. Были призваны в армию капитан «Спартака» Сергей Ольшанский и один из лидеров «Торпедо» Вадим Никонов. Причём оба отправились служить срочную не в ЦСКА , а в настоящие строевые части. 27-летний Ольшанский нёс службу на Камчатке, а его ровесник Никонов - в Чебаркуле. Оба потом попали в армейский клуб, но Анатолия Владимировича там уже не застали. Однако переход Чеснокова, Ольшанского и Никонова получил неофициальное название - «тарасовский призыв».

Сначала Анатолий Владимирович невзлюбил вратаря ЦСКА Владимира Астаповского. Даже распорядился «чтоб этого морячка больше не было. Разве это вратарь. Вот Владик Третьяк по три шайбы ловит, понимаю вратарь». Тарасов решил сделать ставку на молодых - Виктора Радаева, Александра Новикова, приглашённого из Краснодарского края Владимира Тарана. «Морячку» (на официальных встречах с руководством Владимир Александрович носил морскую форму) пришлось на тренировках доказывать тренеру, что тот не прав. И Тарасов это признал. Астаповский сыграл все матчи сезона без замен и заслужил вызов в сборную СССР . А ещё через год армейского вратаря признали лучшим футболистом страны.

Кто ещё играл в том составе ЦСКА ? В обороне выделялся капитан команды Владимир Капличный. «Отлично играет Капличный», - сказал кто-то из комментаторов и был прав. Крепкий, неуступчивый в единоборствах футболист, входивший в сборную СССР . Серебряный призёр чемпионата Европы-1972. Очень перспективными считались молодые Александр Андрющенко, пришедший из «Зари» и воспитанник североосетинского футбола Николай Худиев. Опытный Валентин Уткин начинал в средней линии, но затем в интересах команды отошёл на правый фланг обороны. Слева чаще действовали молодые: либо Никита Высоких, либо Валерий Шальнёв. По ходу сезона Тарасов бросил в бой 18-летнего Бориса Кузнецова.

Полузащитник Сергей Морозов выигрывал чемпионат СССР в составе «Зари», засветился в сборной. В армейском клубе он проходил срочную службу. И хотя Морозова нельзя было отнести к игрокам, которые отбывают номер, в ЦСКА его игра заметно потускнела. Владимир Федотов, чей удар принёс армейцам чемпионство в золотом матче-1970, отошёл назад и действовал в середине поля. Равно как и начинавший в нападении Владимир Дорофеев. Ближе к обороне играли Александр Кузнецов и Сергей Шлапак. В атаке, помимо Бориса Копейкина, одного из сильнейших нападающих в советском футболе первой половины 70-х, действовал крупный, но несколько прямолинейный Вилли - Вильгельм Теллингер. Уже по ходу сезона его отодвинул взятый у «Локомотива» Юрий Чесноков.

Конец эксперимента

ЦСКА начал чемпионат 1975 года в Ворошиловграде (ныне Луганск), где проиграл «Заре». Затем был обыгран «Шахтёр». Юрий Смирнов забил на 90-й минуте. Домашний проигрыш «Арарату», ничья со СКА . Команда Тарасова стартовала не так, как бы хотелось и болельщикам, и самому тренеру. Было ощущение, что Анатолий Владимирович перегрузил команду на сборах. При этом какого-то разнообразия в игре москвичей не чувствовалось. Скорее, напротив, игра выглядела предсказуемой. Но в мае армейцы начали и забивать, и побеждать. Гол Бориса Копейкина, и есть победа над «Локомотивом», ещё один точный удар лидера нападения ЦСКА - и два очка в игре с «Зенитом». В Ташкент Анатолий Владимирович поехать не смог, игрой руководил Бубукин. Как говорил потом Копейкин, Валентин Борисович сказал футболистам. «Забудьте, что говорил вам Тарасов. Играйте, как вам удобнее». И сыграли, и выиграли 3:1. Тарасов был доволен. Особенно Копейкиным. «Борис, теперь ты должен стать лучшим бомбардиром чемпионата», - сказал Анатолий Владимирович и озадачил своего сильнейшего нападающего новыми нагрузками.

Проигрыш в Тбилиси не слишком сильно огорчил великого хоккейного тренера. Впереди маячила встреча в Киеве, с «Динамо», недавно выигравшим первый для нашего футбола европейский Кубок. Анатолий Владимирович бросил все силы на подготовку к игре с киевлянами. Для него победа над Валерием Лобановским была делом чести, возможностью самоутвердиться в футболе. «Мы превзойдём вас», - сказал Тарасов Лобановскому. На что Валерий Васильевич ответил. «Вне всякого сомнения. В разгрузке вагонов».

Но обладатель Кубка Кубков размазал гостей по газону «Республиканского» - 3:0. Два гола Виктора Колотова и один Владимира Онищенко. Всё могло быть ещё хуже, если бы не Астаповский. Впереди оставалось две трети чемпионата, даже чуть больше. Но Тарасов понял, что где-то просчитался. Оптимизм его как-то стал стремиться к нулю. Да и ЦСКА , особо не блиставший, стал играть ещё хуже. Был сыгран ещё 21 тур, но только в двух матчах из 21 армейцы сумели одержать победы. Отсюда и невысокое 13-е место. Точно такой же результат команда показала при предшественнике Тарасова Владимире Агапове. ЦСКА завершил сезон с отрицательной разницей мячей 29-36. Без малого половина голов - 13 пришлась на долю Копейкина. Пожалуй, только он, да Астаповский, провели успешный для себя сезон.

Анатолий Владимирович попросил маршала Гречко освободить его от должности старшего тренера. На время, всего на год. Тарасов не тот человек, что пасовал перед трудностями. Ему нужно было собраться с новыми силами, а также разобраться в самом себе. Он понял, что прошли те времена, когда можно было летом играть в футбол, а зимой гонять шайбу. Футбол и хоккей за тридцать лет достаточно далеко разошлись, и эффективные для хоккея тарасовские методы оказалась бессильны для спорта номер один. К тому же Тарасова несколько тяготили масштабы футбольного поля. На маленькой хоккейной коробке ему было легче донести свои идеи, да и хромота, дававшая о себе знать, не мешала. Был бы тогда мини-футбол.

Провалился ли великий хоккейный тренер Тарасов в футболе? Если судить по одному сезону, то да. Объективно. Но Анатолий Владимирович не прекращал эксперимент, он всего лишь взял паузу. Однако весной 1976-го умер Андрей Антонович Гречко, а новый министр обороны Дмитрий Фёдорович Устинов не был таким болельщиком, как предшественник. Возвращать Тарасова в футбольный ЦСКА никто не собирался. И Анатолий Владимирович стал курировать детский хоккей, - созданную им «Золотую шайбу».

Борис Копейкин, который будучи возрастным футболистом настрадался от тарасовских нагрузок, говорил, что благодаря тренировкам и ему, и товарищам удалось избежать травм. Анатолий Владимирович сделал лишь часть задуманного - подтянул физику. Поставить игру он не успел. Владимир Григорьевич Федотов тоже считал, что Тарасов находился на правильном пути. Но сошёл с него слишком рано.