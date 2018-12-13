Большая перемена. «Спартак» Олега Романцева в сезоне-1989

13 декабря 2018, 14:15

«Соккер.ру» расскажет о том, как тридцать лет назад закончилась эпоха Константина Бескова в «Спартаке» и началась новая эра Олега Романцева.

Избранный тренер

Горячим выдалось межсезонье в сезоне-1988/89 в «Спартаке». После окончания предыдущей кампании был отправлен в отставку Константин Бесков, возглавлявший москвичей без малого двенадцать лет. Константин Иванович узнал о своём увольнении, когда находился в отпуске. Бескова отправили в увольнение «в связи с достижением пенсионного возраста». Забавно, что 68-летнего тренера отправил на пенсию 86-летний начальник команды Николай Старостин.

Восемьдесят восьмой год сложился неудачно для «Спартака». Москвичи довольно безропотно сложили чемпионские полномочия, более того, впервые за девять лет оказались за чертой призёров – четвёртое место. В Кубке чемпионов «красно-белые» бесславно проиграли обе встречи румынскому клубу «Стяуа» и завершили выступления в 1/8 финала. Единственная отрада в чемпионате – две победы над главным соперником – киевским «Динамо» - 1:2 в гостях и 1:0 дома. Тогда мало кто знал, что ещё в августе Константин Иванович хотел уйти. Даже написал заявление, но потом передумал. Бесков хотел резко обновить «Спартак». Говорят, был список тех, кого тренер не хотел видеть в команде, поэтому легче было назвать тех спартаковцев, кто туда не входил. Но Николай Петрович Старостин не поддержал Бескова. Патриарх «Спартака» решил, что лучше сохранить команду, чем тренера. И ещё один аспект. Отношения Николая Петровича и Константина Ивановича были далеки от идеала, но все острые углы сглаживал Андрей Старостин, друживший с Бесковым. Осенью 1987 года Андрея Петровича не стало, мирить Николая Петровича и Константина Ивановича стало некому, и тогда противоречия начальника команды и главного тренера лишь стали нарастать.

Болельщики «Спартака» были всерьёз обеспокоены. В конце чемпионата уехал в «Севилью» Ринат Дасаев, бессменный страж ворот команды на протяжении десяти лет, один из тех, на ком держалась команда. «Спартак» остался с тремя молодыми вратарями – Владимиром Пчельниковым, Гинтарасом Стауче и Михаилом Ерёминым, из которых только первый сыграл всего три встречи в высшей лиге. Несколькими месяцами ранее перешёл во французскую «Тулузу» другой культовый игрок - Вагиз Хидиятуллин. Впервые за многие годы «Спартак» начал испытывать серьёзные кадровые сложности.

Но прежде всего нужно было решить – кто заменит Бескова. Нужен был тренер, способный сохранить всё лучшее, что было создано в «бесковский период», плюс готовый принести что-то своё, новое. Если бы «Спартак» резко изменил игровой почерк, отказался бы от приверженности комбинационному, зрелищному футболу, то болельщики бы просто не поняли.

Декабрь восемьдесят восьмого – разгар перестройки. В стране увлеклись демократией, точнее игрой в неё, подчинённые стали выбирать руководителей. Не остался в стороне и самый популярный клуб страны, решившийся избрать главного тренера на собрании игроков. Сначала было пять кандидатов, затем список сократился до двух претендентов – помощник Фёдор Новиков и бывший капитан «красно-белых» Олег Романцев.

Романцев играл у Бескова ещё в первой лиге, он же стал капитаном москвичей после возвращения в элиту. Отличный левый защитник, неплохо игравший и в центре. «Пылкий, жертвенный в игре капитан», - писал о Романцеве Андрей Старостин. Но в разгар чемпионата в сезоне-1983 между тренером и капитаном произошёл конфликт, в результате которого Олегу пришлось уйти. Романцев не стал искать новую команду и завершил карьеру в 29 лет. Вскоре он возглавил московскую команду из второй лиги «Красная Пресня», с которой сумел добиться успеха. Дочерняя команда «Спартака» выиграла зональный турнир и играла в матчах за путёвку в первую лигу. Затем Олег Иванович возглавил коллектив первой лиги – «Спартак» (Орджоникидзе). Там в столице Северной Осетии и нашло Романцева приглашение участвовать в выборах тренера московского «Спартака». Эти выборы 34-летний Олег Иванович выиграл со значительным преимуществом. И завертелось.

Возвращение отвергнутых

Романцев пришёл не один, а привёл в «Спартак» группу игроков. Новичком был только один – Василий Кульков. Но 22-летний левый защитник (и полузащитник) играл у Романцева и в «Пресне», и в осетинском «Спартаке». Остальные футболисты уже играли в московском «Спартаке» при Бескове, но в силу разных причин покинули клуб. Так из «Локомотива» пришли вратарь Станислав Черчесов и центральный защитник Сергей Базулев. Из столичного «Динамо» вернулся защитник Геннадий Морозов, а из «Торпедо» - олимпийский чемпион вратарь Алексей Прудников. Уже по ходу турнира вернулись Владимир Сочнов («Спартак» Орджоникидзе) и два Бориса – Поздняков из «Динамо» и Кузнецов из «Ротора». Все трое – защитники.

Всю предсезонку со спартаковской кухни просачивались приятные ароматы. «Спартак» громил одного соперника за другим с огромным счетом. Причём в числе поверженных были не только коллективы второй лиги, но и недавняя команда Романцева - новичок высшей лиги душанбинский «Памир» (11:1). Но одно дело контрольные матчи и совсем иное - официальные. «Спартак» начинал сезон домашними матчами с «Жальгирисом» и минским «Динамо».

Неудобный и колючий «Жальгирис» был разбит 4:0. Спартаковцы показали отличный футбол, тот самый, за который их полюбили тысячи болельщиков. Но в игре с минчанами эйфория слегка улетучилась – к 54-й минуте динамовцы выигрывали 2:0. Но вскоре Александр Бубнов заставил минского защитника Геннадия Лесуна срезать мяч в свои ворота, Затем Сергей Родионов реализовал пенальти, а за две минуты до финального свистка он же с подачи Фёдора Черенкова забил победный гол. «Спартак» выиграл 3:2, проявив волю к победе. После двух туров спартаковцы стали единоличными лидерами с прекрасной разницей мячей - 7:2.

Как же выглядел «Спартак» по весне? В воротах был Станислав Черчесов – годичная стажировка в «Локомотиве» пошла ему на пользу, он стал хладнокровным, уверенным в себе. На позиции центрального защитника играл Сергей Базулев, рядом Александр Бубнов. Геннадий Морозов закрывал правую бровку и мог сместиться в центр в случае необходимости. Длинноволосый Василий Кульков, сразу же понравившийся болельщикам, бороздил весь левый фланг, успевая и в защите, и в атаке. В средней линии действовали олимпийский чемпион Евгений Кузнецов, отвечавший за опорную зону, а также три атакующих полузащитника - Фёдор Черенков, Александр Мостовой и Виктор Пасулько. Пару нападающих составили Сергей Родионов и Валерий Шмаров. Последний особенно радовал тренерский штаб. Бесков разочаровался в Шмарове, который нечасто забивал, даже хотел расстаться с ним. Но при Романцеве Шмаров заиграл, как и подобает форварду «Спартака». В ближайший резерв входили: вратарь Алексей Прудников, защитники Александр Бокий, Андрей Иванов и Юрий Суслопаров, полузащитники Виктор Пасулько, Владимир Капустин, Сергей Новиков. Пропустил начало сезона из-за травмы полузащитник Игорь Шалимов. Как видим, скамейка не отличалась длиной.

Момент истины

Не всё получалось. Хорошие матчи чередовались с посредственными. Не справились с «Торпедо» - столкнулись с прекрасной игрой вратаря Валерия Сарычева. Затем красивая победа в Волгограде над «Ротором». Домашняя нулевая ничья с хиленьким «Зенитом» и три безответных гола в ворота мускулистого «Металлиста». Приближался центральный матч всего первого круга – в Киеве, который должен был стать для молодого тренера экзаменом на зрелость. К очной встрече команды подошли с совершенно одинаковыми показателями, деля на двоих лидерство.

Надо сказать, что у киевлян вырос огромный зуб на «Спартак». Последний раз динамовцы обыгрывали своих главных недругов в чернобыльском матче в апреле 1986 года. С тех пор соперники встречались пять раз, четыре встречи выиграли москвичи. Динамовцы два года не становились чемпионами, даром что в восемьдесят восьмом усилились Олегом Протасовым и Геннадием Литовченко. Ненавистный «Спартак» должен быть повержен – твердили в те апрельские дни все, кто был неравнодушен к команде Валерия Лобановского. Сто тысяч болельщиков собрались посмотреть на то, как мэтр Лобановский щёлкнет по носу новичка.

А вышло всё наоборот. На девятой минуте изящную атаку гостей завершил точным ударом Валерий Шмаров. Этот гол оказался единственным в первом тайме. В начале второго тайма москвичи вывели на удар Александра Мостового – 2:0. Затем Сергей Родионов с пенальти и с игры сделал счёт разгромным. Гол Литовченко ничего уже не решал – блестящая победа «Спартака» 4:1. В тот момент в нашем футболе появился новый сильный тренер Олег Иванович Романцев.

Но до совершенства игре «красно-белых» было далеко – ничья с аутсайдером «Локомотивом», тяжелейшая победа над «Араратом» - спасибо Черчесову, отбившему пенальти. Зато «Шахтёр» в Донецке и «Динамо» в Тбилиси обыграны очень грамотно. «Памир» в Москве разгромлен со счетом 6:2. Первое поражение спартаковцы потерпели в тринадцатом туре в Днепропетровске. Действующий на тот момент чемпион забил единственный гол с пенальти, но это лишь позволило «Днепру» сократить отставание до трёх очков.

Летом команду покинул Бубнов – Александр отправился в парижский «Ред Стар». Как уже говорилось, пришли Поздняков, Сочнов и Борис Кузнецов. Из Ярославля Романцев пригласил нападающего Дмитрия Попова. Олег Иванович разглядел в нём левого полузащитника. Выздоровел Игорь Шалимов, зато заболел и выбыл на долгий срок Александр Мостовой. Но «Спартак» играл, когда легко и красиво, а когда вырывал победы за счёт воли. Хорош был Фёдор Черенков, прекрасно вписался в игру Василий Кульков, исправно забивали Сергей Родионов с Валерием Шмаровым.

Золотая осень

С «Днепром» спартаковцы рассчитались в двадцать первом туре, обыграв команду Евгения Кучеревского со счетом 2:1. Отрыв от идущего вторым «Жальгириса» был шесть очков, «Днепр» также отставал на шесть, а киевляне на все семь. Казалось, можно без приключений доиграть чемпионат и вернуть себе чемпионство. Правда напрягали семь ничьих при лимите в десять. Но последовали ничья в Душанбе, обидный домашний проигрыш Тбилиси, ещё одна ничья в Ереване. На протяжении трёх игр спартаковцы не могли забить. «Шахтёр» был положен на лопатки, но снова «красно-белые» не смогли победить «Локомотив», на этот раз ничья 1:1. Десятая, между прочим, ничья. «Днепр» с киевским «Динамо» тем временем стали приближаться. Гол Фёдора Черенкова принёс такую нужную победу в Минске, но до финиша было еще два тура. «Днепр» отставал на три очка, киевляне на четыре.

И вот ответная игра с киевским «Динамо» в «Лужниках». Победа делала «Спартак» недосягаемым, иной исход ставил чемпионство москвичей под сомнение. Начало – кошмарное для «красно-белых». Олег Протасов воспользовался несогласованностью Черчесова и Базулева – 1:0 в пользу динамовцев на третьей минуте. Этот счёт держался в силе до 57-й минуты, пока Евгений Кузнецов не подставил ногу при розыгрыше штрафного – 1:1. Но и ничья не устраивала москвичей. Шла третья добавленная минута встречи, когда спартаковцы получили право на штрафной. Разбежался Геннадий Морозов, но пробил Валерий Шмаров. Мяч обогнул стенку и вонзился в ворота киевлян – 2:1. «Спартак» - чемпион! В двенадцатый раз в истории и впервые при Романцеве. У этого триумфа было несколько слагаемых – и наследство Бескова, и желание бывших спартаковцев доказать, что Константин Иванович напрасно отказался от их услуг, но главное – это тренерское мастерство самого Олега Ивановича, который не стал ломать то, что было построено до него.

Сдюжил молодой тренер, сделал «Спартак» чемпионом в своём дебютном сезоне. Великолепный сезон провёл Фёдор Черенков, во второй раз признанный еженедельником «Футбол-Хоккей» лучшим футболистом года. Сергей Родионов выиграл спор бомбардиров. Отлично вписался в элитный футбол Василий Кульков, заметно прибавили Александр Мостовой и Игорь Шалимов. Станислав Черчесов вошёл в число сильнейших вратарей Союза.

Но были проиграны две кубковые кампании в сезоне 1988/89 и 1989/90. В Кубке УЕФА «Спартак» прошёл итальянскую «Аталанту», но уже в 1/16 финала ничего не смог противопоставить немецкому «Кёльну». Олег Романцев понимал, что век этого «Спартака» недолог, что нужно создавать новую команду. Следующий сезон, в котором «Спартак» стал пятым в чемпионате, лишь укрепил мысли Романцева о том, что двигаться нужно в этом направлении. Олег Иванович скоро создаст прекрасную команду, пилотной версией которой стал золотой «Спартак»-89.