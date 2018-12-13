Большая перемена. «Спартак» Олега Романцева в сезоне-1989

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Большая перемена. «Спартак» Олега Романцева в сезоне-1989

13 декабря 2018, 14:15

«Соккер.ру» расскажет о том, как тридцать лет назад закончилась эпоха Константина Бескова в «Спартаке» и началась новая эра Олега Романцева.

Избранный тренер

Горячим выдалось межсезонье в сезоне-1988/89 в «Спартаке». После окончания предыдущей кампании был отправлен в отставку Константин Бесков, возглавлявший москвичей без малого двенадцать лет. Константин Иванович узнал о своём увольнении, когда находился в отпуске. Бескова отправили в увольнение «в связи с достижением пенсионного возраста». Забавно, что 68-летнего тренера отправил на пенсию 86-летний начальник команды Николай Старостин.

Восемьдесят восьмой год сложился неудачно для «Спартака». Москвичи довольно безропотно сложили чемпионские полномочия, более того, впервые за девять лет оказались за чертой призёров – четвёртое место. В Кубке чемпионов «красно-белые» бесславно проиграли обе встречи румынскому клубу «Стяуа» и завершили выступления в 1/8 финала. Единственная отрада в чемпионате – две победы над главным соперником – киевским «Динамо» - 1:2 в гостях и 1:0 дома. Тогда мало кто знал, что ещё в августе Константин Иванович хотел уйти. Даже написал заявление, но потом передумал. Бесков хотел резко обновить «Спартак». Говорят, был список тех, кого тренер не хотел видеть в команде, поэтому легче было назвать тех спартаковцев, кто туда не входил. Но Николай Петрович Старостин не поддержал Бескова. Патриарх «Спартака» решил, что лучше сохранить команду, чем тренера. И ещё один аспект. Отношения Николая Петровича и Константина Ивановича были далеки от идеала, но все острые углы сглаживал Андрей Старостин, друживший с Бесковым. Осенью 1987 года Андрея Петровича не стало, мирить Николая Петровича и Константина Ивановича стало некому, и тогда  противоречия начальника команды и главного тренера лишь стали нарастать.

Болельщики «Спартака» были всерьёз обеспокоены. В конце чемпионата уехал в «Севилью» Ринат Дасаев, бессменный страж ворот команды на протяжении десяти лет, один из тех, на ком держалась команда. «Спартак» остался с тремя молодыми вратарями – Владимиром Пчельниковым, Гинтарасом Стауче и Михаилом Ерёминым, из которых только первый сыграл всего три встречи в высшей лиге. Несколькими месяцами ранее перешёл во французскую «Тулузу» другой культовый игрок - Вагиз Хидиятуллин. Впервые за многие годы «Спартак» начал испытывать серьёзные кадровые сложности.

Но прежде всего нужно было решить – кто заменит Бескова. Нужен был тренер, способный сохранить всё лучшее, что было создано в «бесковский период», плюс готовый принести что-то своё, новое. Если бы «Спартак» резко изменил игровой почерк, отказался бы от приверженности комбинационному, зрелищному футболу, то болельщики бы просто не поняли.

Декабрь восемьдесят восьмого – разгар перестройки. В стране увлеклись демократией, точнее игрой в неё, подчинённые стали выбирать руководителей. Не остался в стороне и самый популярный клуб страны, решившийся избрать главного тренера на собрании игроков. Сначала было пять кандидатов, затем список сократился до двух претендентов – помощник Фёдор Новиков и бывший капитан «красно-белых» Олег Романцев. 

Романцев играл у Бескова ещё в первой лиге, он же стал капитаном москвичей после возвращения в элиту. Отличный левый защитник, неплохо игравший и в центре. «Пылкий, жертвенный в игре капитан», - писал о Романцеве Андрей Старостин. Но в разгар чемпионата в сезоне-1983 между тренером и капитаном произошёл конфликт, в результате которого Олегу пришлось уйти. Романцев не стал искать новую команду и завершил карьеру в 29 лет. Вскоре он возглавил московскую команду из второй лиги «Красная Пресня», с которой сумел добиться успеха. Дочерняя команда «Спартака» выиграла зональный турнир и играла в матчах за путёвку в первую лигу. Затем Олег Иванович возглавил коллектив первой лиги – «Спартак» (Орджоникидзе). Там в столице Северной Осетии и нашло Романцева приглашение участвовать в выборах тренера московского «Спартака». Эти выборы 34-летний Олег Иванович выиграл со значительным преимуществом. И завертелось.

Возвращение отвергнутых

Романцев пришёл не один, а привёл в «Спартак» группу игроков. Новичком был только один – Василий Кульков. Но 22-летний левый защитник (и полузащитник) играл у Романцева и в «Пресне», и в осетинском «Спартаке». Остальные футболисты уже играли в московском «Спартаке» при Бескове, но в силу разных причин покинули клуб. Так из «Локомотива» пришли вратарь Станислав Черчесов и центральный защитник Сергей Базулев. Из столичного «Динамо» вернулся защитник Геннадий Морозов, а из «Торпедо» - олимпийский чемпион вратарь Алексей Прудников. Уже по ходу турнира вернулись Владимир Сочнов («Спартак» Орджоникидзе) и два Бориса – Поздняков из «Динамо» и Кузнецов из «Ротора». Все трое – защитники.

Всю предсезонку со спартаковской кухни просачивались приятные ароматы. «Спартак» громил одного соперника за другим с огромным счетом. Причём в числе поверженных были не только коллективы второй лиги, но и недавняя команда Романцева - новичок высшей лиги душанбинский «Памир» (11:1). Но одно дело контрольные матчи и совсем иное - официальные. «Спартак» начинал сезон домашними матчами с «Жальгирисом» и минским «Динамо».

Неудобный и колючий «Жальгирис» был разбит 4:0. Спартаковцы показали отличный футбол, тот самый, за который их полюбили тысячи болельщиков. Но в игре с минчанами эйфория слегка улетучилась – к 54-й минуте динамовцы выигрывали 2:0. Но вскоре Александр Бубнов заставил минского защитника Геннадия Лесуна срезать мяч в свои ворота, Затем Сергей Родионов реализовал пенальти, а за две минуты до финального свистка он же с подачи Фёдора Черенкова забил победный гол. «Спартак» выиграл 3:2, проявив волю к победе. После двух туров спартаковцы стали единоличными лидерами с прекрасной разницей мячей - 7:2. 

Как же выглядел «Спартак» по весне? В воротах был Станислав Черчесов – годичная стажировка в «Локомотиве» пошла ему на пользу, он стал хладнокровным, уверенным в себе. На позиции центрального защитника играл Сергей Базулев, рядом Александр Бубнов. Геннадий Морозов закрывал правую бровку и мог сместиться в центр в случае необходимости. Длинноволосый Василий Кульков, сразу же понравившийся болельщикам, бороздил весь левый фланг, успевая и в защите, и в атаке. В средней линии действовали олимпийский чемпион Евгений Кузнецов, отвечавший за опорную зону, а также три атакующих полузащитника - Фёдор Черенков, Александр Мостовой и Виктор Пасулько. Пару нападающих составили Сергей Родионов и Валерий Шмаров. Последний особенно радовал тренерский штаб. Бесков разочаровался в Шмарове, который нечасто забивал, даже хотел расстаться с ним. Но при Романцеве Шмаров заиграл, как и подобает форварду «Спартака». В ближайший резерв входили: вратарь Алексей Прудников, защитники Александр Бокий, Андрей Иванов и Юрий Суслопаров, полузащитники Виктор Пасулько, Владимир Капустин, Сергей Новиков. Пропустил начало сезона из-за травмы полузащитник Игорь Шалимов. Как видим, скамейка не отличалась длиной.

Момент истины

Не всё получалось. Хорошие матчи чередовались с посредственными. Не справились с «Торпедо» - столкнулись с прекрасной игрой вратаря Валерия Сарычева. Затем красивая победа в Волгограде над «Ротором». Домашняя нулевая ничья с хиленьким «Зенитом» и три безответных гола в ворота мускулистого «Металлиста». Приближался центральный матч всего первого круга – в Киеве, который должен был стать для молодого тренера экзаменом на зрелость. К очной встрече команды подошли с совершенно одинаковыми показателями, деля на двоих лидерство.

Надо сказать, что у киевлян вырос огромный зуб на «Спартак». Последний раз динамовцы обыгрывали своих главных недругов в чернобыльском матче в апреле 1986 года. С тех пор соперники встречались пять раз, четыре встречи выиграли москвичи. Динамовцы два года не становились чемпионами, даром что в восемьдесят восьмом усилились Олегом Протасовым и Геннадием Литовченко. Ненавистный «Спартак» должен быть повержен – твердили в те апрельские дни все, кто был неравнодушен к команде Валерия Лобановского. Сто тысяч болельщиков собрались посмотреть на то, как мэтр Лобановский щёлкнет по носу новичка. 

А вышло всё наоборот. На девятой минуте изящную атаку гостей завершил точным ударом Валерий Шмаров. Этот гол оказался единственным в первом тайме. В начале второго тайма москвичи вывели на удар Александра Мостового – 2:0. Затем Сергей Родионов с пенальти и с игры сделал счёт разгромным. Гол Литовченко ничего уже не решал – блестящая победа «Спартака» 4:1. В тот момент в нашем футболе появился новый сильный тренер Олег Иванович Романцев.

Но до совершенства игре «красно-белых» было далеко – ничья с аутсайдером «Локомотивом», тяжелейшая победа над «Араратом» - спасибо Черчесову, отбившему пенальти. Зато «Шахтёр» в Донецке и «Динамо» в Тбилиси обыграны очень грамотно. «Памир» в Москве разгромлен со счетом 6:2. Первое поражение спартаковцы потерпели в тринадцатом туре в Днепропетровске. Действующий на тот момент чемпион забил единственный гол с пенальти, но это лишь позволило «Днепру» сократить отставание до трёх очков.

Летом команду покинул Бубнов – Александр отправился в парижский «Ред Стар». Как уже говорилось, пришли Поздняков, Сочнов и Борис Кузнецов. Из Ярославля Романцев пригласил нападающего Дмитрия Попова. Олег Иванович разглядел в нём левого полузащитника.  Выздоровел Игорь Шалимов, зато заболел и выбыл на долгий срок Александр Мостовой. Но «Спартак» играл, когда легко и красиво, а когда вырывал победы за счёт воли. Хорош был Фёдор Черенков, прекрасно вписался в игру Василий Кульков, исправно забивали Сергей Родионов с Валерием Шмаровым. 

Золотая осень

С «Днепром» спартаковцы рассчитались в двадцать первом туре, обыграв команду Евгения Кучеревского со счетом 2:1. Отрыв от идущего вторым «Жальгириса» был шесть очков, «Днепр» также отставал на шесть, а киевляне на все семь. Казалось, можно без приключений доиграть чемпионат и вернуть себе чемпионство. Правда напрягали семь ничьих при лимите в десять. Но последовали ничья в Душанбе, обидный домашний проигрыш Тбилиси, ещё одна ничья в Ереване. На протяжении трёх игр спартаковцы не могли забить. «Шахтёр» был положен на лопатки, но снова «красно-белые» не смогли победить «Локомотив», на этот раз ничья 1:1. Десятая, между прочим, ничья. «Днепр» с киевским «Динамо» тем временем стали приближаться. Гол Фёдора Черенкова принёс такую нужную победу в Минске, но до финиша было еще два тура. «Днепр» отставал на три очка, киевляне на четыре.

И вот ответная игра с киевским «Динамо» в «Лужниках». Победа делала «Спартак» недосягаемым, иной исход ставил чемпионство москвичей под сомнение. Начало – кошмарное для «красно-белых». Олег Протасов воспользовался несогласованностью Черчесова и Базулева – 1:0 в пользу динамовцев на третьей минуте. Этот счёт держался в силе до 57-й минуты, пока Евгений Кузнецов не подставил ногу при розыгрыше штрафного – 1:1. Но и ничья не устраивала москвичей. Шла третья добавленная минута встречи, когда спартаковцы получили право на штрафной. Разбежался Геннадий Морозов, но пробил Валерий Шмаров. Мяч обогнул стенку и вонзился в ворота киевлян – 2:1. «Спартак» - чемпион! В двенадцатый раз в истории и впервые при Романцеве. У этого триумфа было несколько слагаемых – и наследство Бескова, и желание бывших спартаковцев доказать, что Константин Иванович напрасно отказался от их услуг, но главное – это тренерское мастерство самого Олега Ивановича, который не стал ломать то, что было построено до него.

Сдюжил молодой тренер, сделал «Спартак» чемпионом в своём дебютном сезоне. Великолепный сезон провёл Фёдор Черенков, во второй раз признанный еженедельником «Футбол-Хоккей» лучшим футболистом года. Сергей Родионов выиграл спор бомбардиров. Отлично вписался в элитный футбол Василий Кульков, заметно прибавили Александр Мостовой и Игорь Шалимов. Станислав Черчесов вошёл в число сильнейших вратарей Союза. 

Но были проиграны две кубковые кампании в сезоне 1988/89 и 1989/90. В Кубке УЕФА «Спартак» прошёл итальянскую «Аталанту», но уже в 1/16 финала ничего не смог противопоставить немецкому «Кёльну». Олег Романцев понимал, что век этого «Спартака» недолог, что нужно создавать новую команду. Следующий сезон, в котором «Спартак» стал пятым в чемпионате, лишь укрепил мысли Романцева о том, что двигаться нужно в этом направлении. Олег Иванович скоро создаст прекрасную команду, пилотной версией которой стал золотой «Спартак»-89.

Таблица
М Команда И В Н П М О
1 «Спартак» Москва  30 17 10 3 49-19 44
2 «Днепр» Днепропетровск 30 18 6 6 47-27 42
3 «Динамо» Киев  30 13 12 5 44-27 38
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   292 / 1027
вчера в 15:04
Отличная статья!
DAD81
DAD81
   288 / 1027
вчера в 10:25
Очень актуальная статья после Вильярреала.
mugik1973
mugik1973 ответил Питермен
   252 / 1027
вчера в 06:14
Тебе же написали и дали понять, что ФК Бич был хиленьким, поэтому не чего писать про бомжей, потому что 1984 год был годом недоразуменией
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   135 / 1027
13 декабря в 22:47
замечательная статья !!!! 👌👌👌
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 1027
13 декабря в 19:26
Нормально.
Хочется оставить индивидуальную заявку автору.
1969 год.Чемпионат.Игры Спартака с Динамо Киев.Голы Осянина Рудакову.
Serg3.12
Serg3.12
   21 / 1027
13 декабря в 17:18
Гол Шмарова запомнился навсегда!
nik9373
nik9373
   872 / 1027
13 декабря в 16:44
Автор,не вводите народ в заблуждение про гол на третьей добавленной минуте!

Все голы:

0:1 Олег Протасов(3-я минута),1:1 Евгений Кузнецов (57-я минута),2:1 Валерий Шмаров(90-я минута).Сам же штрафной в ворота киевлян был на 89 минуте.
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
13 декабря в 16:10
Начало прекрасной эпохи,расцвет Спартака.Кто бы знал,что с уходом Романцева она закончится и клуб так сильно сбавит..
Palex
Palex
   301 / 1027
13 декабря в 15:24
До чего же бесячая команда .
Palex
Palex ответил красноярец
   301 / 1027
13 декабря в 15:22
Что то не видно её давненько.
sir_Alex
sir_Alex
   44 / 1027
13 декабря в 15:03
Помню тот штрафной в исполнении Валеры Шмарова... Эх, были же времена!
красноярец
красноярец
   197 / 1027
13 декабря в 14:45
Бабулька Блося бы слезу пустила от такой статьи.
Питермен
Питермен
   76 / 1027
13 декабря в 14:28
Написали бы лучше про чемпионство Питерского Зенита 1984, пупсики не интересны никому
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1027
13 декабря в 14:19
Да, были времена у Спартака. Лопатами грузили в Тарасовку Бромонтан. Гыгыгы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   120 / 1027
13 декабря в 14:17
не спился еще... хотя и бромантанчиком уже тогда вмазывался) надо фильм соорудить такой - "Спартак. Начало")
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