Время стрессов и страстей. «Реал» Вуядина Бошкова-1979/80

вчера, 20:00

«Соккер.ру» рассказывает об одной из самых ярких страниц в истории «королевского клуба»

В июне 1978 года умер легендарный президент «Реала» Сантьяго Бернабеу. Новым президентом был избран Луис де Карлос, обещавший продолжать курс своего великого предшественника.

Новая метла

В первом сезоне без Бернабеу «Реал» подтвердил свои чемпионские полномочия. Впрочем, эта победа не помешала новому президенту сменить тренера. Луис Моловни передал команду 48-летнему Вуядину Бошкову. Что выглядело несколько странным. Моловни был легендой клуба. Югослав же отработал в Испании лишь год, и его «Сарагоса» заняла 11 место.

В молодости Бошков был неплохим крайним нападающим. Играл за «Войводину» и югославскую сборную. Был участником драматического противостояния сборных СССР и Югославии на Олимпиаде в Хельсинки. Работал тренером на родине, в Швейцарии, с голландским «Фейеноордом», а в 1978 году принял «Сарагосу». Прозвище Профессор Бошков заработал ещё в Голландии, где взял Кубок страны.

Мадридская публика приняла новичка не совсем холодно. Настороженно. Не всем понравилось снятие Моловни. Но Вуядин Бошков сразу произвел хорошее впечатление. Которое предстояло подкрепить игрой.

Новичков оказалось немного. Из «Саламанки» пришёл опытный полузащитник Анхель, в «Бургосе» присмотрели другого игрока середины поля Португаля. Но «гвоздём программы» стала покупка у английского «Вест Бромвича» нападающего Лори Каннингема. 23-летний темнокожий англичанин был куплен за 950 тысяч фунтов.

Танцор Диско и два Кота

Лоренс Каннингем родился в Лондоне, в беднейшей семье переселенцев из Ямайки. С юных лет он трудился вместе с отцом в мастерской, зарабатывал танцами на улицах и играл в футбол. Умение танцевать ему заметно помогло. Про него говорили, играет, как танцует. Начинал Каннингем в скромном лондонском клубе «Лейтон Ориент», причём умудрился проспать свою первую тренировку. За что и получил серьёзный нагоняй от тренера. Но молодой футболист очень быстро заиграл и вскоре перерос уровень «Лейтон Ориент». Каннингема пригласили в «Вест Бромвич», где он стал заметной фигурой в первом дивизионе. Молодого нападающего позвали в сборную Англии, где он стал вторым темнокожим футболистом после Вива Андерсона. Но там ему рады не были. Освистывали, ухали, забрасывали бананами.

Лори был куплен на фоне расистского скандала. Англичанин с радостью уехал в Мадрид, но в Испании, где темнокожих было меньше по сравнению с Англией, расовые предрассудки были ещё сильнее. Особенно доставалось невесте футболиста. Белая девушка, шедшая под руку с негром, вызывала у обывателей какие-то дикие ассоциации. И не все же держали языки за зубами.

Но «Сантьяго Бернабеу» принял Лори тепло. Более того, пришло время, и ему зааплодировал «Камп Ноу», так ярко играл англичанин. Его помнят в Мадриде до сих пор. Когда в «Реал» перешёл Криштиану Роналду, то многие болельщики со стажем говорили, как португалец похож на Каннингема, который недолго, но ярко играл за «королевский клуб» на стыке семидесятых – восьмидесятых.

На кого ещё мог опереться Вуядин Бошков в своём первом мадридском сезоне? Двух вратарей – Мариано Гарсию Ремона и Мигеля Анхеля объединяло не только гандбольное прошлое, но и распространённое среди испаноязычных голкиперов прозвище – El Gato (Кот). Только Мигель Анхель был просто Котом, а его коллега – Одесским Котом. Нет, Гарсия Ремон не был выходцем из Жемчужины у моря. Просто он выдал прекрасный матч с киевским «Динамо», проходивший как раз в Одессе. Два Кота пришли в «Реал» с интервалом в три года и почти целое десятилетие боролись за свитер с номером 1. Просто Кот играл чаще, он входил в сборную Испании. Но Бошков сделал ставку на Кота Одесского.

Линию обороны составляли Хосе Антонио Камачо, Грегорио Бенито, Хосе Мартинес Санчес или просто Пирри и Исидро Сан-Хосе. Капитан команды Пирри начинал как атакующий полузащитник, даже хет-трик соорудил. Но с возрастом он отодвигался всё ближе и ближе к своим воротам. При этом Пирри никогда не забывал об атаке и всегда поддерживал наступательные действия – пасом или ударом. Ближайший резерв составляли Хуан Крус Соль, Андрес Сабидо и Антонио Гарсия Навайас.

В центре полузащиты действовали Висенте Дель Боске, которому суждено было стать великим испанским тренером, и немец Ули Штилике. Два усатых бойца-универсала, которые успевали и свои ворота охранять, и угрожать чужим. Не жалели ни себя, ни соперников. Будущий наставник чемпионов мира однажды сцепился в рукопашную с Кевином Киганом. В ту пору самим Кевином Киганом, двукратным обладателем Золотого мяча.

Штилике начинал в гладбахской «Боруссии» защитником, но потом был передвинут в опорную зону. При этом немец очень любил подключаться к атакам и часто забивал. Бошков и вовсе предоставил ему полную свободу действий. Небольшая деталь. Ули на протяжении четырёх лет признавался лучшим иностранным футболистом испанского чемпионата. В эту компанию органично вписался пришедший летом Анхель. Опять же, в середину частенько выдвигался капитан «королевского клуба» Пирри. Мигель Анхель Португаль и Франсиско Гарсия Эрнандес обычно начинали встречи на скамейке запасных.

Но главной силой «Реала» была линия атаки, где помимо англичанина Каннингема играли два однофамильца по материнской линии – Карлос Алонсо Гонсалес и Хуан Гомес Гонсалес. Или Сантильяна и Хуанито. И если было легко предположить, что Хуанито – это игровое имя футболиста, уменьшительное от Хуан, то мало кто за пределами Испании знал, что Сантильяна это вовсе не фамилия. Это название родного города Карлоса, который он прославил на футбольных полях. Обладая ростом 175 сантиметров, Сантильяна потрясающе играл головой. Хуанито настырный, жёсткий, злой был любимцем «Сантьго Бернабеу». За свой клуб он мог поколотить кого угодно. Будь то судья или недавний товарищ по «Реалу» Ули Штилике, в конце 80-х перебравшийся в Швейцарию. Любопытно, но и Сантильяна, и Хуанито не были воспитанниками «Реала», более того до своего появления на «Сантьяго Бернабеу» – из «Расинга» и «Бетиса» соответственно, не испытывали каких-либо симпатий к мадридцам. Но стоило им надеть белоснежные футболки… При таком роскошном выборе нападающих Исидро, Поли Ринкону и Роберто Мартинесу оставалось лишь довольствоваться выходами на замены или заменять травмированных.

Чемпионат острых ощущений

«Реал» начинал чемпионат матчем с «Валенсией» на «Сантьяго Бернабеу». Хозяева первыми пропустили. Но на гол Сауры ответили тремя точными ударами. Новичок Лори Каннингем отличился дважды, а закрепил победу Сантильяна. И в игре со скромными соседями из «Райо Вальекано» команда Бошкова пропустила первой. Но удары Штилике и Сантильяны принесли два очка чемпиону.

В третьем туре в Мадрид приехала «Барселона». Необходимо отметить, что в конце 70-х «Барса» переживала серьёзный кризис и на чемпионство не претендовала. Главными соперниками «Реала» считались «Спортинг» из Хихона и «Реал Сосьедад». Сегодня в это тяжело поверить. Но даже в таком состоянии «Барса» оставалась самым принципиальным оппонентом.

К восьмой минуте Хуанито и Сантильяна забили по мячу. Но «сине-гранатовые» не сложили оружия. Хесус Ландабуру отыграл один гол. Каннингем забил третий мяч, однако Ганс Кранкль не стал медлить с ответом. Но на этом голевой запас обеих команд иссяк, и «Реал» праздновал победу 3:2. Отличный старт – 6 очков из 6 возможных.

Но побеждать в каждом матче получалось не всегда. После семи туров только «Спортинг» шёл без потерь. У «Реала» было пять побед и две ничьи. «Реал Сосьедад» выиграл четыре раза и трижды подписал мирные соглашения. В девятом туре нули стали исчезать. «Спортинг» был разбит дома «Сарагосой», а «Реал» получил четыре безответных мяча в Сан-Себастьяне. Болезненная оплеуха для команды Бошкова. Выводы последовали незамедлительно, и в следующем туре «Эркулес» был уничтожен 5:0, а мадридцы вернулись на первое место. Всего на один тур. А потом снова вперёд вырвались одноклубники из Страны Басков. Надолго, почти до самого конца чемпионата. «Спортинг» отступил на третью позицию, а «Реал» шагал вторым, дыша в затылок «Сосьедаду».

Баски оставались непобедимыми, однако нередко играли вничью, теряя при этом очки. Этим и воспользовался «Реал» в 22 туре, вырвавшись вперёд на один пункт. «Барселона» сыграла вничью с «Сосьедадом», чем недовольно помогла недругам. Но единоличное лидерство оказалось недолгим, всего неделю. Потом соперники сравнялись по количеству очков. У мадридцев было больше побед, у басков – преимущество в личной встрече 4:0, и первым в таблице значился «Реал Сосьедад». Так они и пришли к встрече на «Сантьяго Бернабеу» с багажом по 38 очков на брата.

«Реал Сосьедад» мог решить судьбу чемпионства. Тем более что соперник тремя днями ранее провёл тяжелейший матч Кубка чемпионов с «Селтиком». Нули светились до 40 минуты. А потом Хесус Самора оставил не у дел Гарсию Ремона. Перед самым перерывом Перико Алонсо, отец чемпиона мира Хаби Алонсо во второй раз заставил Одесского кота капитулировать. Катастрофа? Но Бошков был иного мнения. Злой моторчик Хуанито повёл команду за собой, и баскам с каждой минутой становилось всё тяжелей и тяжелей. Удачно вошел в игру Гарсия Эрнандес, забил такой нужный мяч на 85 минуте – 1:2. А за минуту до конца Хуанито сумел затолкать мяч в ворота Луиса Арконады. Один из тех моментов, благодаря которым на «Сантьяго Бернабеу» обязательно звучит песня в честь седьмого номера, а на могиле Хуанито всегда лежат живые цветы. Он спас не только безнадёжно проигранный матч, он весь чемпионат спас для Мадрида. Нападающий сорвал с себя футболку, и оставшиеся минуты «Реал» играл без него. Но у кого бы язык повернулся упрекнуть Хуанито?

Но чемпионат приближался к концу. «Сосьедад» снова вырвался вперёд на очко, оставаясь непобедимым. Неужели баски первыми пересекут финишную черту. Вот уже 32 из 34 туров стали историей, а лидировал «Реал Сосьедад» - 50 очков. «Реал» (Мадрид) имел 49. Даже победы на «Камп Ноу» 2:0 и разгрома «Атлетико» (4:0) могло не хватить до титула.

Помощь пришла от «Севильи», которая сумела нанести «Сосьедаду» единственное поражение в первенстве. «Реал» тем временем выиграл на Канарских островах у «Лас-Пальмаса» и вырвался вперёд. Своего он уже не упустил и в двадцатый раз был коронован. Какой тяжёлый чемпионат выдался. «Реал» создавал себе трудности и сам же их решал. Благополучно. Вот только Сантильяна снова не смог выиграть Пичичи – приз лучшему бомбардиру первенства. Уступил один гол барселонцу Кини. Сантильяна занимает восьмое место в списке самых метких игроков Примеры. Но при этом Карлосу ни разу не удавалось выиграть спор самых метких.

Не менее драматичной выдалась и европейская кампания. Поход за Кубком чемпионов «Реал» начал матчами с «Левски». Точнее с «Левски Спартаком», именно так назывался один из ведущих клубов Болгарии. Особых затруднений не возникло – 1:0 в Софии, 2:0 в Мадриде. Проблемы возникли в 1/8 финала. «Порту» выиграл дома 2:1 и рассчитывал пройти дальше, несмотря на гол Каннингема. Но в столице Испании сумел отличиться редко забивающий Бенито, и мяч англичанина стал пропуском в четвертьфинал.

«Селтик» выиграл в Глазго 2:0, и это было ещё по-божески. Шансы «Реала» выйти в полуфинал выглядели призрачными. Нужно было выигрывать с разницей в три мяча на «Сантьяго Бернабеу». Но снова раскачал команду на подвиги Хуанито. «Селтик» продержался 44 минуты, пока Сантильяна головой не отправил мяч по месту назначения. Прошло 10 минут после перерыва, и уже Штилике ликвидировал последствия провала в Глазго. Стало справедливо, что именно Хуанито забил третий мяч, который вывел «королевский клуб» в полуфинал.

Сантильяна положил два мяча в ворота «Гамбурга», чем приоткрыл дверь в финал. Но в ответной встрече «Реал» был разорван и смят. Ещё в первом тайме чемпион Германии не только ликвидировал дефицит в два гола, но и превзошел его в два раза. 4:1 к перерыву. После второго гола Бошков заменил Одесского кота Гарсию Ремона на просто Кота Мигеля Анхеля. Не помогло. Однако впереди был целый тайм, в течение которого 4:1 могли превратиться во вполне комфортные для мадридцев 4:2. Всего-то один гол нужен был. Напряжение держалось до конца. За шесть минут до конца сцепились Киган и Дель Боске. Жёлтая карточка англичанину и красная испанцу. Перед самым финальным свистком все вопросы снял полузащитник «Гамбурга» Каспар Мемеринг, забивший, возможно, главный гол в своей карьере.

Зато «Реал» сделал дубль, выиграв Королевский кубок. Розыгрыш получился уникальным потому, что в финале встретились «Реал» и его фарм-клуб «Кастилья». Два «Реала» стремительно неслись навстречу друг другу, и особенно впечатляли успехи младшего, который убрал с дороги сначала «Спортинг», потом «Реал Сосьедад». Третью и вторую команды чемпионата. Старшие справились с «Вальядолидом», а потом дважды обыграли соседей из «Атлетико».

В финале борьбы не вышло. Главный состав «Реала» разгромил свой филиал со счётом 6:1. Молодёжь получила урок большого футбола от чемпионов, который многим пошёл впрок. Вратарь Агустин, полузащитники Рикардо Гальего и Франсиско Пинеда были переведены в первую команду, где провели немало славных сезонов.

Вуядин Бошков доказал свою профпригодность в роли нового тренера самого титулованного клуба Европы. Ему удалось сохранить наследство предшественника и в чём-то приумножить. Команда стала более живой и агрессивной. Но уж очень валидольной.

О дальнейших судьбах игроков можно долго рассказывать. Остановимся на двух. Тех, кого давно нет с нами. Первый мадридский сезон Лори Каннингема оказался самым ярким. Потом англичанин получил травму, другую. Заиграть на прежнем уровне он не смог – ни в Испании, ни во Франции, ни на родине. А он поиграл в «Спортинге», «Райо Вальекано», «Марселе», «Манчестер Юнайтед», «Лестере». 15 июля 1989 года Каннингем погиб в автокатастрофе. Ему было 33 года. А через два с половиной года разбился кумир «Сантьяго Бернабеу», 37-летний Хуанито.