Написано золотом. Победы российских клубов над признанными грандами

13 декабря 2018, 12:30

ЦСКА попрощался с еврокубками, нанеся «Реалу» крупнейшее поражение в еврокубках на его поле. «Соккер.ру» нашел повод вспомнить победы наших клубов над великими соперниками.

«Реал»: 7 побед

«Реал» - пожалуй, самый великий клуб в истории футбола, но наши клубы неоднократно переигрывали мадридских «королей», ЦСКА переиграл «сливочных» красиво и уникально, но традиция была создана раньше. Все семь побед над «Реалом» на совести московских клубов: «Торпедо» взял верх над мадридцами в 1/16 финала Кубка УЕФА , правда, после гостевого поражения 2:5. «Локомотив» обыгрывал «Королевский клуб» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0, но больше всего побед над «Реалом» на счету «Спартака». «Красно-белые» выигрывали трижды, причем впервые сделали это на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка чемпионов 1990/1991 – 3:1. Потом были еще победы в «Лужниках» - 2:1 и 1:0 в рамках групповых этапов.

«Спартаку» победа с тремя забитыми мячами на «Сантьяго Бернабеу» помогла войти в четверку сильнейших команд Европы. Удивительно и грустно, но армейцам крупная победа над «Реалом» в гостях не помогла даже перейти в Лигу Европы. Причем «Мадрид» был переигран дважды в рамках одного противостояния – такое случилось впервые для российских команд. Во-вторых, победив 3:0, ЦСКА нанес «сливочным» самое крупное в их истории домашнее поражение в еврокубках. В-третьих, армейцы стали первым российским клубом, который сумел добиться побед в выездных матчах и над «Реалом», и над «Барселоной» - 3:2 в сезоне 1992/1993. Дополнительный шарм еще и в том, что на момент поражений от ЦСКА испанские гранды являлись действующими обладателями Кубка чемпионов.

«Барселона»: 2 победы

«Барселона» реже, чем «Реал», подставлялась под удары российских клубов, но все-таки потерпела два памятных поражения, причем оба на своем поле. ЦСКА попался на пути действующего обладателя Кубка чемпионов в 1/8 финала сезона 1992/1993. Проигравший клуб прощался с турниром. И «черная метка» выпала каталонцам. Сыграв 1:1 в Москве, «блаугранас» к исходу получаса игры вели 2:0 на «Камп Ноу», но в следующие 30 минут армейцы забили три мяча. ЦСКА одержал сверхволевую победу и оставил звездную команду Йохана Кройфа с Гвардиолой, Рональдом Куманом, Микаэлем Лаудрупом и Христо Стоичковым в составе за бортом первого розыгрыша Лиги чемпионов. Другим обидчиком «Барсы» от России выступил «Рубин» почти 20 лет спустя. Теперь Хосеп Гвардиола уже тренировал гордость Каталонии, но не сумел найти прием против «автобуса» Бердыева: «Барселона» проиграла 1:2, хоть и имела подавляющее игровое и территориальное преимущество.

«Бавария»: 3 победы

Чаще всего играл против «Баварии» «Спартак» - 8 раз, но так и не смог переиграть мюнхенцев: 3 ничейных результата и 5 поражений. А вот «Локомотив» взял верх над «Баварией» в 1995 году в Мюнхене со счетом 1:0, правда, ничем хорошим это не закончилось, ведь в Москве немецкая машина укатала железнодорожников в газон – 5:0. Это был матч Кубка УЕФА , как и знаменитая победа «Зенита» над «Баварией» в полуфинале этого турнира в сезоне 2007/2008. Разгромив записных фаворитов, «сине-бело-голубые» открыли себе путь к заветному трофею. Единственным же российским клубом, сумевшим обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов, стал «Ростов». Два года назад «желто-синие» под руководством Бердыева в захватывающем домашнем матче выиграли 3:2.

«Манчестер Юнайтед»: 1 победа

В начале 90-х «Торпедо» и «Ротор» выбивали МЮ из Кубка УЕФА , но в тех противостояниях не было чистых побед: в случае с автозаводцами победитель определился в серии пенальти, а клуб из Волгограда прошел дальше благодаря голам на выезде. Таким образом, единственная победа в 13 матчах против МЮ – это успех «Зенита» в битве за Суперкубок УЕФА 2008 года. На нейтральной территории в Монако питерцы выиграли 2:1. А ближе всех к победе на «Олд Траффорд» подобрался ЦСКА в Лиге чемпионов 2009/2010: до 84-й минуты армейцы вели 3:1, но «Ферги-таймы» тогда процветали. Итог – 3:3.

«Ливерпуль»: 4 победы

«Ливерпуль» четырежды проигрывал нашим командам, но в Лиге чемпионов – никогда. Наиболее памятна дуэль «красных» со «Спартаком» в сезоне 1992/1993. Москвичи тогда выбили мерсисайдцев из розыгрыша Кубка Кубков, обыграв дважды: 4:2 в Москве и 2:0 на «Энфилде». Уже в XXI веке «Ливерпулю» наносили поражения «Зенит» (2:0) и «Анжи» (1:0).

«Арсенал»: 4 победы

В сезоне 1982/1983 «Спартак» выбил лондонских «канониров» из Кубка УЕФА , выиграв дуэль с общим счетом 8:4, причем на выезде «красно-белые» забили в ворота «канониров» пять мячей. В начале XXI века «Спартак» разгромил «Арсенал» на своем поле в матче Лиги чемпионов – 4:1, голы забивали Маркао, Робсон и Титов. Еще одну победу над лондонцами записал на свой счет ЦСКА , который через пять лет после «Спартака» тоже выиграл в матче ЛЧ , но скромнее – 1:0.

«Милан»: 2 победы

Прямо скажем, победы над «Миланом» были одержаны не в моменты величия «россонери», к тому же, в ситуациях, когда турнирной мотивации у гранда не оставалось, но важен сам факт. Вот у «Ювентуса» наши клубы, например, вообще не выигрывали. Постарался «Зенит» в сезоне 2011/2012, единственный мяч на «Сан Сиро» забил Мигель Данни, а «сине-бело-голубым» эта победа помогла отправиться в Лигу Европы. Но первая победа над «Миланом» на счету «Спартака» и датирована 1975 годом: «красно-белые» в Сочи обыграли «россонери» 2:0 в 1/8 финала Кубка УЕФА . Правда, за две недели до этого москвичи уступили в Милане 0:4.

«Интер»: 3 победы