Написано золотом. Победы российских клубов над признанными грандами

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Написано золотом. Победы российских клубов над признанными грандами

13 декабря 2018, 12:30

ЦСКА попрощался с еврокубками, нанеся «Реалу» крупнейшее поражение в еврокубках на его поле. «Соккер.ру» нашел повод вспомнить победы наших клубов над великими соперниками.

«Реал»: 7 побед

«Реал» - пожалуй, самый великий клуб в истории футбола, но наши клубы неоднократно переигрывали мадридских «королей»ЦСКА переиграл «сливочных» красиво и уникально, но традиция была создана раньше. Все семь побед над «Реалом» на совести московских клубов: «Торпедо» взял верх над мадридцами в 1/16 финала Кубка УЕФА, правда, после гостевого поражения 2:5. «Локомотив» обыгрывал «Королевский клуб» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0, но больше всего побед над «Реалом» на счету «Спартака». «Красно-белые» выигрывали трижды, причем впервые сделали это на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка чемпионов 1990/1991 – 3:1. Потом были еще победы в «Лужниках» - 2:1 и 1:0 в рамках групповых этапов.

«Спартаку» победа с тремя забитыми мячами на «Сантьяго Бернабеу» помогла войти в четверку сильнейших команд Европы. Удивительно и грустно, но армейцам крупная победа над «Реалом» в гостях не помогла даже перейти в Лигу Европы. Причем «Мадрид» был переигран дважды в рамках одного противостояния – такое случилось впервые для российских команд. Во-вторых, победив 3:0, ЦСКА нанес «сливочным» самое крупное в их истории домашнее поражение в еврокубках. В-третьих, армейцы стали первым российским клубом, который сумел добиться побед в выездных матчах и над «Реалом», и над «Барселоной» - 3:2 в сезоне 1992/1993. Дополнительный шарм еще и в том, что на момент поражений от ЦСКА испанские гранды являлись действующими обладателями Кубка чемпионов. 

«Барселона»: 2 победы 

«Барселона» реже, чем «Реал», подставлялась под удары российских клубов, но все-таки потерпела два памятных поражения, причем оба на своем поле. ЦСКА попался на пути действующего обладателя Кубка чемпионов в 1/8 финала сезона 1992/1993. Проигравший клуб прощался с турниром. И «черная метка» выпала каталонцам. Сыграв 1:1 в Москве, «блаугранас» к исходу получаса игры вели 2:0 на «Камп Ноу», но в следующие 30 минут армейцы забили три мяча. ЦСКА одержал сверхволевую победу и оставил звездную команду Йохана Кройфа с Гвардиолой, Рональдом Куманом, Микаэлем Лаудрупом и Христо Стоичковым в составе за бортом первого розыгрыша Лиги чемпионов. Другим обидчиком «Барсы» от России выступил «Рубин» почти 20 лет спустя. Теперь Хосеп Гвардиола уже тренировал гордость Каталонии, но не сумел найти прием против «автобуса» Бердыева: «Барселона» проиграла 1:2, хоть и имела подавляющее игровое и территориальное преимущество.

«Бавария»: 3 победы  

Чаще всего играл против «Баварии» «Спартак» - 8 раз, но так и не смог переиграть мюнхенцев: 3 ничейных результата и 5 поражений. А вот «Локомотив» взял верх над «Баварией» в 1995 году в Мюнхене со счетом 1:0, правда, ничем хорошим это не закончилось, ведь в Москве немецкая машина укатала железнодорожников в газон – 5:0. Это был матч Кубка УЕФА, как и знаменитая победа «Зенита» над «Баварией» в полуфинале этого турнира в сезоне 2007/2008. Разгромив записных фаворитов, «сине-бело-голубые» открыли себе путь к заветному трофею. Единственным же российским клубом, сумевшим обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов, стал «Ростов». Два года назад «желто-синие» под руководством Бердыева в захватывающем домашнем матче выиграли 3:2.

«Манчестер Юнайтед»: 1 победа

В начале 90-х «Торпедо» и «Ротор» выбивали МЮ из Кубка УЕФА, но в тех противостояниях не было чистых побед: в случае с автозаводцами победитель определился в серии пенальти, а клуб из Волгограда прошел дальше благодаря голам на выезде. Таким образом, единственная победа в 13 матчах против МЮ – это успех «Зенита» в битве за Суперкубок УЕФА 2008 года. На нейтральной территории в Монако питерцы выиграли 2:1. А ближе всех к победе на «Олд Траффорд» подобрался ЦСКА в Лиге чемпионов 2009/2010: до 84-й минуты армейцы вели 3:1, но «Ферги-таймы» тогда процветали. Итог – 3:3. 

«Ливерпуль»: 4 победы

«Ливерпуль» четырежды проигрывал нашим командам, но в Лиге чемпионов – никогда. Наиболее памятна дуэль «красных» со «Спартаком» в сезоне 1992/1993. Москвичи тогда выбили мерсисайдцев из розыгрыша Кубка Кубков, обыграв дважды: 4:2 в Москве и 2:0 на «Энфилде». Уже в XXI веке «Ливерпулю» наносили поражения «Зенит» (2:0) и «Анжи» (1:0).

«Арсенал»: 4 победы

В сезоне 1982/1983 «Спартак» выбил лондонских «канониров» из Кубка УЕФА, выиграв дуэль с общим счетом 8:4, причем на выезде «красно-белые» забили в ворота «канониров» пять мячей. В начале XXI века «Спартак» разгромил «Арсенал» на своем поле в матче Лиги чемпионов – 4:1, голы забивали Маркао, Робсон и Титов. Еще одну победу над лондонцами записал на свой счет ЦСКА, который через пять лет после «Спартака» тоже выиграл в матче ЛЧ, но скромнее – 1:0.

«Милан»: 2 победы

Прямо скажем, победы над «Миланом» были одержаны не в моменты величия «россонери», к тому же, в ситуациях, когда турнирной мотивации у гранда не оставалось, но важен сам факт. Вот у «Ювентуса» наши клубы, например, вообще не выигрывали. Постарался «Зенит» в сезоне 2011/2012, единственный мяч на «Сан Сиро» забил Мигель Данни, а «сине-бело-голубым» эта победа помогла отправиться в Лигу Европы. Но первая победа над «Миланом» на счету «Спартака» и датирована 1975 годом: «красно-белые» в Сочи обыграли «россонери» 2:0 в 1/8 финала Кубка УЕФА. Правда, за две недели до этого москвичи уступили в Милане 0:4. 

«Интер»: 3 победы 

Один из самых часто встречающихся соперников в еврокубках: 20 встреч с «нерадзурри» в российскую эпоху. И три победы. Первым у «Интера» выиграл «Локомотив» в группе Лиги чемпионов 2003/2004, причем на своем поле и крупно – 3:0, а Дмитрий Хохлов забил головой чуть ли не с линии штрафной. «Рубин» Бердыева с таким же счетом обыгрывал «нерадзурри» в Казани в сезоне 2012/2013 в рамках Лиги Европы. А ЦСКА опять отметился победой на выезде! В 2011 году армейцы обыграли «Интер» на «Сан Сиро» 2:1, Василий Березуцкий забил победный мяч на 86-й минуте. Благодаря этой победе и ничьей в матче соперников ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов.  

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответил viv
вчера в 12:53
Все эти прошедшие в плейофф Аяксы,Леоны,Шальке забудутся после первых же игр плей офф..... А двойная победа ЦСКА над Реалом останется в памяти....как и 0:7 заклятых Ещё раз - молодцы !!!!!!!!!!!!
плохо что виктория классом выше цска уже второй раз потверждают. а победа над реалом забудется, как победа рубина над барсой
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 25процентный клоун
   188 / 1027
13 декабря в 21:18
😂😂😂😂😂😂на лавке он первый,не буду спорить!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   22 / 1027
13 декабря в 21:06
номер один в испании
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 25процентный клоун
   188 / 1027
13 декабря в 20:39
Квисли?а хто это?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил mikysss
   188 / 1027
13 декабря в 20:35
И Мы будем вспоминать и Испания и весь футбольный МИР!
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Digger88
   877 / 1027
13 декабря в 17:12
Уже в XXI веке «Ливерпулю» наносили поражения «Зенит» (3:1) Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084652/cska-zenit Зенит так-то 3:1 влетел от колбасы. Там дома 2:0 победа была
Исправили, спасибо
Roger Young
Roger Young
   292 / 1027
13 декабря в 15:01
Я бы еще вспомнил 3 победы Зенита над Бенфикой - тоже топ-клуб своей страны.

Победу над Марселем 2-0 и Севильей
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Digger88
   477 / 1027
13 декабря в 14:54
Уже в XXI веке «Ливерпулю» наносили поражения «Зенит» (3:1) Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084652/cska-zenit Зенит так-то 3:1 влетел от колбасы. Там дома 2:0 победа была
соццер давно стал желтой прессой , с кучей ошибок выдаваемых за истину
spartach091
spartach091
   108 / 1027
13 декабря в 13:59
Маркао, а не Марко забивал арсеналу за Спартак
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   102 / 1027
13 декабря в 13:38
Помнится в начале века Локомотив возил на Бернабеу сливочное стадо. При счёте 2-2, кто-то из Локо (Обиора вроде) выходил один на один на последних секундах, однако купленный Пересом судья не дал доиграть эпизод и дал финальный свисток от греха подальше. Если бы кабинет проиграл, то в плей-офф выходила Боруссия. Вот так "самый великий клуб в истории футбола" завоёвывает величие...
Digger88
Digger88
   785 / 1027
13 декабря в 13:35
Уже в XXI веке «Ливерпулю» наносили поражения «Зенит» (3:1)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084652/cska-zenit
Зенит так-то 3:1 влетел от колбасы. Там дома 2:0 победа была
mikysss
mikysss ответил Верг
   185 / 1027
13 декабря в 13:30
Не понимаю, как можно язвить над исторической победой, притом крупной без шансов, пофик над каким составом топового еврогранда. Я сам скорее даже бы и за зеньку порадовался, если он что то подобное бы совершил. Там в испании такой шум в газетах стоит, можно сказать что цска бил реал в обоих матчах, хотя в москве реал жал из зо всех сил. Очень неуместны посты некоторых спартачей.
ну и че теперь ну выиграли молодцы, дак чего из этого праздник делать и неделю бухать ? историческая победа - да ладно - а толку то от нее??? Если бы в ле пробились, другое дело
mikysss
mikysss ответил viv
   185 / 1027
13 декабря в 13:28
Все эти прошедшие в плейофф Аяксы,Леоны,Шальке забудутся после первых же игр плей офф..... А двойная победа ЦСКА над Реалом останется в памяти....как и 0:7 заклятых Ещё раз - молодцы !!!!!!!!!!!!
ну конечно же победа которая равна поражению и 4-му месту в группе один хрен... даа вы теперь до пенсии это помнить будете
Верг
Верг
   173 / 1027
13 декабря в 13:24
Не понимаю, как можно язвить над исторической победой, притом крупной без шансов, пофик над каким составом топового еврогранда. Я сам скорее даже бы и за зеньку порадовался, если он что то подобное бы совершил. Там в испании такой шум в газетах стоит, можно сказать что цска бил реал в обоих матчах, хотя в москве реал жал из зо всех сил. Очень неуместны посты некоторых спартачей.
борька
борька
   196 / 1027
13 декабря в 13:22
Мы рады победам , которые дарит нам соперник! Ужас!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 1027
13 декабря в 13:21
Вот и испанские СМИ оценили наш ПФК ЦСКА.

Mundo Deportivo: Цвета ЦСКА затмили «Реал» на «Бернабеу»
viv
viv
   48 / 1027
13 декабря в 13:09
Все эти прошедшие в плейофф Аяксы,Леоны,Шальке забудутся после первых же игр плей офф.....

А двойная победа ЦСКА над Реалом останется в памяти....как и 0:7 заклятых

Ещё раз - молодцы !!!!!!!!!!!!
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   38 / 1027
13 декабря в 13:04
Итак, цска.
Барселона цска: дальше было 6:0 от Марселя.
Интер цска: хинэр САМ говорил, что это договорняк.
цска Реал: трусливый автобусный отскок.
Реал цска: позорный договорняк, который не помог избежать места в топ-4.
Стыдно за цска.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   22 / 1027
13 декабря в 13:04
а у болота с метановым)))
viv
viv
   48 / 1027
13 декабря в 12:58
Армейцы вчера вписали золотыми буквами победу над Реалом.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   825 / 1027
13 декабря в 12:55
Вроде А. Березуцкий забмл Интеру
Советчик №1
Советчик №1
   230 / 1027
13 декабря в 12:50
Хорошо вчера кони поглумились над Реалом.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   43 / 1027
13 декабря в 12:47
Просто гордость берет за крупнейшую победу в еврокубках на его поле над великим соперником.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1027
13 декабря в 12:44
Все победы спартака с бромонтановым отливом. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1027
13 декабря в 12:35
"Прямо скажем, победы над «Миланом» были одержаны не в моменты величия «россонери», к тому же, в ситуациях, когда турнирной мотивации у гранда не оставалось, но важен сам факт" ,ну это и к армейцам можно отнести ,нисколько не умоляя величия именно вчерашней победы а не первого трусливого матча .
Севилья еще бита была Спартаком ,тоже гранд,там теперь Квинси тащит
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