Камень преткновения

вчера, 21:13

Случилось неизбежное - Моуриньо уволен. «Соккер.ру» разбирается, почему удобно спустить всех собак на Жозе.

Сегодня пресс-служба «Манчестер Юнайтед» официально объявила об отставке португальского специалиста. Решение логичное, вытекающее из последних результатов команды. Да и игра «красных дьяволов» в последнее время оставляла желать лучшего. Казалось бы, все указывает на то, что вина полностью лежит на Моуриньо, гнать его в шею и все буду рады.

Но проблем у красных предостаточно и без Жозе, ошибался не только португалец, но кто будет разбираться? Репутация у «особенного» не лучшая, в чем он, по правде говоря, виноват сам, поэтому увольнение пойдет на пользу имиджу клуба и поднимет настроение фанатов. Но давайте все же обратим внимание на очевидное - Жозе не единственный, а может и не главный виновник всех бед « МЮ ». Теперь обо всем по порядку.

Руководство.

Начнем с верхушки «Манчестер Юнайтед». Руководство не раз в период тренерства Моуриньо вело себя крайне недальновидно. И первые претензии к ним по поводу трансферной политики. Точнее, по поводу ее отсутствие в прошедшее летнее трансферное окно. Из громких приобретений лишь Фред, да и то с натяжкой. И это в то время, когда конкуренты активно усиливались по всем фронтам. Ведь было же понятно, что Юнайтед недоукомплектован, нужны трансферы игроков защитной линии, причем серьезные. Но их не последовало, отсюда и 16 показатель по пропущенным мячам в этом сезоне.

Возможно, Глейзеры не рассчитывали более на Жозе и просто к тому времени не нашли подходящего кандидата на его пост? Тогда зачем было подписывать новый контракт с наставником? Что творилось в головах у руководства МЮ непонятно, но они действовали непоследовательно, тем самым подорвав свой авторитет у болельщиков.

Моуриньо после подписания контракта имел абсолютно все основания полагать, что клуб поддержит его в ближайшее трансферное окно, но в итоге оказался у разбитого корыта. В какой степени это повлияло на результаты команды сказать сложно, но то, что Жозе своего рода подставили отрицатель бессмысленно.

Игроки.

В конце концов, на поле выходят играть 11 футболистов и среди них нет Жозе Моуриньо. А значит, результат по большей части зависит от их действий на зеленом газоне. И тут МЮ по количеству результативных ошибок имеет один из самых высоких показателей. То есть, речь даже не о позиционных ошибках или не реализации моментов, которая, к слову, является одной из серьезнейших проблем «красных дьяволов», речь об элементарных привозах, о детских ошибках, которые оборона «Манчестер Юнайтед» совершает слишком много.

Виноват ли «особенный» в промахах Решфорда и Лукаку из убойных позиций? Виноват ли он в том, что Рохо путается в своих ногах? Да, тактические промахи Моуриньо случались, из-за его глупости терялись очки, но баллов, потерянных из-за глупости игроков не меньше.

Да и отношение некоторых игроков чего стоит. Мусолить тему Погба мы не будет, и сами все знаете, а ведь должен был стать главной звездой дьяволов. К примеру, Лингард запускает линейку собственной одежды за 3 дня перед игрой с Ливерпулем. И таких примером, по большей части с звездным французом, вполне достаточно, чтобы понять - игроки частенько думают не о том.Ошибки и расхлябанность одной из команд - верные признаки того, что вы смотрите матч с участием Юнайтед.