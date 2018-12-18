Камень преткновения

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1.35 5 9.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2.4 3.5 2.9
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Байер 2.5 3.4 2.8
22:30 сегодня  Вердер -:-  Хоффенхайм 3.05 4 2.1
22:30 сегодня  Бавария -:-  РБ Лейпциг 1.35 5.8 8.9
22:30 сегодня  Майнц -:-  Айнтрахт Ф 3.3 3.4 2.2
22:30 сегодня  Фрайбург -:-  Ганновер-96 1.8 3.7 4.4
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОДИН '59 (Хемскерк)ОДИН '59 -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 1.43 5.05 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 2.35 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.2 3.2 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.35 5.2 7.3
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонталегреМонталегре -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.6 3.6 5.7
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.55 3.45 1.83
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 1.5 4.2 6.6
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб НимНим 2.65 3.3 2.65
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ДижонДижон -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо 3.25 3.2 2.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб НантНант 2.18 3.15 3.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.1 3.3 3.6
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 1.82 3.35 4.75
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
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Камень преткновения

вчера, 21:13

Случилось неизбежное - Моуриньо уволен. «Соккер.ру» разбирается, почему удобно спустить всех собак на Жозе.

Сегодня пресс-служба «Манчестер Юнайтед» официально объявила об отставке португальского специалиста. Решение логичное, вытекающее из последних результатов команды. Да и игра «красных дьяволов» в последнее время оставляла желать лучшего. Казалось бы, все указывает на то, что вина полностью лежит на Моуриньо, гнать его в шею и все буду рады. 

Но проблем у красных предостаточно и без Жозе, ошибался не только португалец, но кто будет разбираться? Репутация у «особенного» не лучшая, в чем он, по правде говоря, виноват сам, поэтому увольнение пойдет на пользу имиджу клуба и поднимет настроение фанатов. Но давайте все же обратим внимание на очевидное - Жозе не единственный, а может и не главный виновник всех бед «МЮ». Теперь обо всем по порядку. 

Руководство.

Начнем с верхушки «Манчестер Юнайтед». Руководство не раз в период тренерства Моуриньо вело себя крайне недальновидно. И первые претензии к ним по поводу трансферной политики. Точнее, по поводу ее отсутствие в прошедшее летнее трансферное окно. Из громких приобретений лишь Фред, да и то с натяжкой. И это в то время, когда конкуренты активно усиливались по всем фронтам. Ведь было же понятно, что Юнайтед недоукомплектован, нужны трансферы игроков защитной линии, причем серьезные. Но их не последовало, отсюда и 16 показатель по пропущенным мячам в этом сезоне.

Возможно, Глейзеры не рассчитывали более на Жозе и просто к тому времени не нашли подходящего кандидата на его пост? Тогда зачем было подписывать новый контракт с наставником? Что творилось в головах у руководства МЮ непонятно, но они действовали непоследовательно, тем самым подорвав свой авторитет у болельщиков.

Моуриньо после подписания контракта имел абсолютно все основания полагать, что клуб поддержит его в ближайшее трансферное окно, но в итоге оказался у разбитого корыта. В какой степени это повлияло на результаты команды сказать сложно, но то, что Жозе своего рода подставили отрицатель бессмысленно.

Игроки.

В конце концов, на поле выходят играть 11 футболистов и среди них нет Жозе Моуриньо. А значит, результат по большей части зависит от их действий на зеленом газоне. И тут МЮ по количеству результативных ошибок имеет один из самых высоких показателей. То есть, речь даже не о позиционных ошибках или не реализации моментов, которая, к слову, является одной из серьезнейших проблем «красных дьяволов», речь об элементарных привозах, о детских ошибках, которые оборона «Манчестер Юнайтед» совершает слишком много.

Виноват ли «особенный» в промахах Решфорда и Лукаку из убойных позиций? Виноват ли он в том, что Рохо путается в своих ногах? Да, тактические промахи Моуриньо случались, из-за его глупости терялись очки, но баллов, потерянных из-за глупости игроков не меньше.

Да и отношение некоторых игроков чего стоит. Мусолить тему Погба мы не будет, и сами все знаете, а ведь должен был стать главной звездой дьяволов. К примеру, Лингард запускает линейку собственной одежды за 3 дня перед игрой с Ливерпулем. И таких примером, по большей части с звездным французом, вполне достаточно, чтобы понять - игроки частенько думают не о том.Ошибки и расхлябанность одной из команд - верные признаки того, что вы смотрите матч с участием Юнайтед. 

Сейчас все буду говорить об очередном провале Жозе, как он не совладал с игроками, что его тактика устарела и вообще, пора ему на пенсию. И клубу это на руку, основной удар принял португалец, так что из этого кризисного периода выходить будет проще. Да и «особенному» пора наконец серьезно задуматься, что же будет дальше, ведь увольняют второй раз подряд. Но и у «МЮ» фиаско уже с 3 тренером. Виноваты обе стороны, всем нужна работа над ошибками. Хочется верить, что "красные дьяволы вновь будут одними из главных претендентов на чемпионство, а сеу Жозе вновь всем докажет, почему он «особенный».

igmack
АВТОР
igmack
Оценочные суждения
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Оценочные суждения
Источник: Soccer.RuФото: Ведомости
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рус фан
рус фан
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сегодня в 08:30
Кубок УЕФА, кубок лиги и 2-ое место + 450 млн, из последних трех тренеров Маур показал хоть и лучшие результаты, но все одно не впечатлил владельцев и болел МЮ.
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