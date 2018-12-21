Таблица коэффициентов УЕФА. Россия, ни пяди назад!

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Клубный чемпионат мира
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия, ни пяди назад!

вчера, 13:00

Осенняя часть еврокубков завершена, Россия понесла потери, и весной нас ждет тяжелая борьба за сохранение 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА. «Соккер.ру» изучил ситуацию. 

За что мы боремся?

За сохранение шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.

Почему это важно?

Находясь на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, национальная федерация может заявить три клуба в Лигу чемпионов (два напрямую и один с третьего квалификационного раунда) и три в Лигу Европы. Если опуститься на седьмую строчку, эта формула изменится на «2+3», причем будет только одна прямая путевка в основной раунд Лиги чемпионов. Россия обосновалась на шестом месте по итогам кампании 2016/2017, а нынешний сезон стал первым, когда РПЛ отправляла в ЛЧ три клуба («Спартак» не пробился в основную сетку через сито квалификации). В следующем еврокубковом сезоне у нас все еще будет три путевки в Лигу чемпионов, а для продления формулы «3+3» на сезон 2020/2021 нужно финишировать на шестом месте в таблице УЕФА по итогам текущей кампании.

Кто наши конкуренты?

Франция ускакала далеко вперед, так что наш единственный конкурент здесь и сейчас – Португалия. 

Как начисляются очки?

2 очка клуб получает за победу, 1 балл – за ничью, кроме того, предусмотрены бонусы за продвижение по стадиям. Сумма заработанных очков делится на общее количество клубов, стартовавших в евросезоне от федерации. В нашем случае знаменатель – 6. 

Коэффициенты УЕФА
Место Лига 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Рейтинг Команды 2018/19
 1  Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 13.714 97.569 7/7
 2  Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 12.785 75.605 6/7
 3  Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 10.214 72.297 6/7
 4  Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 13.071 69.784 6/7
 5  Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 9.250 57.165 4/6
 6  Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 2/6
 7  Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 3/5
 8  Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 7.200 39.300 2/5
 9  Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 4.800 38.100 2/5
 10  Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 4.900 34.000 2/5

 

Как наши клубы выглядят в этом сезоне? 

Не лучшим образом, мягко говоря. «Уфу», которая заменила расформированного обладателя Кубка России «Тосно», мы потеряли в раунде плей-офф Лиги Европы: клуб из Башкортостана прошел двух соперников на пути к групповой стадии, но уступил «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда. До последнего тура ЛЧ и ЛЕ мы надеялись на выход всех пяти оставшихся клубов в евровесну, но порадовали только «Краснодар» и «Зенит», который обеспечил себе первое место в квартете Лиги Европы досрочно. ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже. Самым удивительным и трагикомичным способом вылетели армейцы, умудрившиеся финишировать четвертыми с двумя победами над мадридским «Реалом» в активе. Но в целом это провал. В прошлом сезоне у нас было четыре клуба в весенней стадии Лиги Европы, теперь только два. 

Серьёзный ли у нас задел перед Португалией?

3.884 балла – на такое расстояние мы опережаем Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Много это или мало? Такое отставание можно отыграть за весну, если учесть нюансы. Во-первых, у португальцев осталось три команды, причем у всех неплохие шансы на продвижение по турнирной сетке: «Порту» сыграет с «Ромой» в 1/8-й финала Лиги чемпионов, «Бенфика» и «Спортинг» выступят в 1/16-й Лиги Европы, их соперники – «Галатасарай» и «Вильярреал» соответственно. 

 6  Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 2/6
 7  Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 3/5

Против трех команд у нас только две. Во-вторых, заработанные португальским трио баллы будут делиться на 5 – общее число клубов, стартовавших в еврокубках, в то время как успехи «Зенита» и «Краснодара» будут биться на 6 частей. В нынешнем сезоне Португалия набрала уже 8.500 балла, в то время как Россия – 6.750. Они уже отыграли у нас почти два балла, и такая динамика не выглядит оптимистичной. 

А кто выше?

России заглядываться на вышестоящих точно не стоит, не наш уровень, да и голова может закружиться. Отставание от Франции, расположившейся на пятой строчке, составляет 7.449 балла – такое не отыгрывается в рамках одного сезона, более того, этот показатель, скорее всего, будет только расти. При этом сами французы сильно отстают от Германии, которая идет на четвертом месте. Немцы, англичане и итальянцы составляют один кластер, могут побороться между собой за места со второго по четвертое, тем более жребий Лиги чемпионов определил две англо-немецких пары в 1/8-й финала. А вот лидирующая Испания недосягаема, между ее показателем и второй строчкой, где расположились англичане, целая пропасть – почти 22 балла! При этом испанцы – единственная национальная федерация, сохранившая всех своих бойцов перед весенним рестартом еврокубков: все семеро смелых в строю. «Реал», «Атлетико» и «Барселона» продолжат выступления в Лиге чемпионов, «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и «Бетис» - в Лиге Европы.

Как проявили себя наши клубы?

Общий коэффициент России в нынешнем розыгрыше еврокубков равняется 6.750. Это девятый-десятый результат сезона наравне с Шотландией. Сумма достижений и неудач шести наших команд, стартовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы, складывается из заработанных ими очков, поделенных на шесть. 

6. «Уфа» - 0.5 балла. Очки, заработанные в квалификационных раундах, не являются полновесными, и делятся надвое, помимо деления на число клубов от федерации. Тем не менее, «Уфа» свой вклад сделала.

5. «Спартак» - 0.75 балла. «Спартак» играл в квалификации Лиги чемпионов и прошел в групповой раунд Лиги Европы, но сумел «надоить» немногим больше «Уфы», вылетевшей в раунде плей-офф ЛЕ.

4. «Локомотив» - 1 балл. Не стоит обольщаться, «Локомотив» проиграл пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов. Своими силами железнодорожники набрали 0.33 балла, остальное – бонус за участие в групповом турнире ЛЧ, куда «Локо» пробился, выиграв РПЛ.

3. «Краснодар» - 1.33 балла. Четыре победы в квартете Лиги Европы помогли «быкам» заработать больше балла.

2. ЦСКА - 1.5 балла. 0.66 – бонус за участие в основной сетке Лиги чемпионов, столько же армейцы заработали за две победы над «Реалом», еще 0.167 – за ничью с «Викторией». 

1. «Зенит» - 1.66 балла.  «Сине-бело-голубые» зарабатывали баллы не только в основной сетке Лиги Европы, но и на предварительном этапе, где прошли по сумме двух матчей минское «Динамо» и норвежский «Мольде», чей тренер на днях возглавил «Манчестер Юнайтед»

Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА
20 декабря Комментарии24
Cборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА
29 ноября Комментарии37
Результативность: Бундеслига выше всех, РПЛ в скуке
20 ноябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
Дикие банды. Самые зрелищные команды в топ-5
11 ноябряСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
08 ноября Комментарии78
Топ-10 самых дорогих футболистов прямо сейчас
05 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   34 / 865
вчера в 20:29
Чтобы хоть на немного приблизиться к Испании, нужно ликвидировать Кубок Английской лиги. Никому не нужный турнир, отнимающий энергию и вследствии конкурентоспособность.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
   9 / 865
вчера в 19:24
А что мешало Зениту принести очки в играх с суперграндами Динамо Минск и Славией . Заметь Зенит в этих играх взял 0, а ЦСКА все таки очко увёз
mangoх12
mangoх12 ответил МКС
   18 / 865
вчера в 19:23
Спартак доказал в этом сезоне, что на поле надо играть головой и ногами, а не шершавым языком Глушакова. Массимо это доказал в начале сезона. Теперь посмотрим, как новоиспеченный физрук докажет состоятельность своей точки зрения.
Согласен, при Массимо хоть и были на 10 месте но при этом иногда честно играли, а при новом физруке Федун три игры подряд зарядил , хотя в ЛЕ это не спасло
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 865
вчера в 17:25
Ради денег 6 мест России нужны. Ради футбола-нет.
Gunslinger
Gunslinger ответил legendsofsails
   682 / 865
вчера в 17:22
На всю жизнь обиженный Питером!)))
Очень это странно, у нас ведь в Питере вроде к неграм нормально относятся.....
Или это не его портрет на аватарке??? :)))
Vredinka_online
Vredinka_online ответил FILL3286
   598 / 865
вчера в 16:51
Стыдно просто за лучший клуб восточной европы ФК *ГАЗПРОМ* ООО
Стыдно за те клубы которые остались без Евро весны. Это именно так!!!
xajaks
xajaks ответил Ваня лучший
   651 / 865
вчера в 15:53
А можно ли считать равноценными 1,5 балла ЦСКА, завоеванные в играх с Ромой и Реалом, с 1,66 баллов Зенита, завоеванными в играх с Динамо Минск, Мольде. Славией и другими грандами европейского футбола? Формально да, но по суди это две большие разницы.
можно,и никакая Виктория (Пльзень) тут не помешает......
legendsofsails
legendsofsails ответил Ваня лучший
   535 / 865
вчера в 15:41
А можно ли считать равноценными 1,5 балла ЦСКА, завоеванные в играх с Ромой и Реалом, с 1,66 баллов Зенита, завоеванными в играх с Динамо Минск, Мольде. Славией и другими грандами европейского футбола? Формально да, но по суди это две большие разницы.
На всю жизнь обиженный Питером!)))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   192 / 865
вчера в 15:31
Франция в ближайшие годы догонит немцев
МКС
МКС ответил mangoх12
   44 / 865
вчера в 15:28
Удачи быкам, хотя с байером будет не просто , вот Зина может еще побороться пару раундов. Ферма же доказала в очередной раз, что без Егоровских судей они уровень Уфы
Спартак доказал в этом сезоне, что на поле надо играть головой и ногами, а не шершавым языком Глушакова. Массимо это доказал в начале сезона. Теперь посмотрим, как новоиспеченный физрук докажет состоятельность своей точки зрения.
mangoх12
mangoх12 ответил -Хостинский-
   18 / 865
вчера в 15:25
Очень надеюсь что и мой Краснодар и Питер, пройдут ещё 1 раунд минимум, тут уже не только честь клубов а рейтинг уефа на следующий сезон
Удачи быкам, хотя с байером будет не просто , вот Зина может еще побороться пару раундов. Ферма же доказала в очередной раз, что без Егоровских судей они уровень Уфы
МКС
МКС
   44 / 865
вчера в 15:16
Че трындеть. Кубки кончились. Посмотрим че Зенит с Краснодаром сотворят.
МКС
МКС ответил Jum13
   44 / 865
вчера в 15:13
Спартачи не могут даже с рапидами очки набрать
Ну вы с Пльзенями тож не смогли.
-Хостинский-
-Хостинский-
   270 / 865
вчера в 15:05
Очень надеюсь что и мой Краснодар и Питер, пройдут ещё 1 раунд минимум, тут уже не только честь клубов а рейтинг уефа на следующий сезон
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   22 / 865
вчера в 15:02
баклажаны только и набирают очки с дандолком мальде,славией вардаром(( АХАХХАХА
Спартачи не могут даже с рапидами очки набрать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   15 / 865
вчера в 15:02
Только 2014/15 и 2015/16 пропустил. В 2013/14 и 2016/17 даже в евроосень (!!!!) не попал.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   44 / 865
вчера в 15:00
Со 106 места подняться очень сложно, да. Учитывая, что немало команд просто выпадают, тк не играли в еврокубках. Анжи, Кубань, Динамо из наших.
Это оправдание ЧЕГО? Спартак то же не играл долго в кубках И?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   15 / 865
вчера в 14:58
Со 106 места подняться очень сложно, да.

Учитывая, что немало команд просто выпадают, тк не играли в еврокубках. Анжи, Кубань, Динамо из наших.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ваня лучший
   15 / 865
вчера в 14:57
Правила одни для всех. В 2010/11 ЦСКА точно так же приносил очки в ЛЕ в матчах со Спартой, Лозанной, Анортосисом, пока участники ЛЧ - с Барселоной, Челси и Марселем. И что мешало сейчас ЦСКА принести очки в матче с "грандом мирового футбола" Викторией?

Не надо ЦСКА в ложное величие играть, оставим это гигантам со спонсорством Газпрома и Лукойла. ЦСКА тем и славился всегда, что доказывал свой уровень не словом, а делом. Без шума и пыли.
МКС
МКС
   44 / 865
вчера в 14:56
Чистяков. Если вы хорошо ознакомлены с таблицей, то там кроме плюсов, есть еще и минусы. ЦСКА набрал очки в матче с Викторией, но он и потерял очки в матче ч викторией, причем потерял больше. И если ваши любимые кабылы так круты, То почему же они который год скатываются в рейтинге все ниже и ниже.

Тогда как Спартак, вашими словами ПОЗОРЯЩИЙ Россию поднялся в рейтинге на 25 пунктов.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил шацк
   260 / 865
вчера в 14:53
6 клубов нету, зато 2 прямые в лч есть а третья через квалификации где Спартак как всегда не прошел
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   15 / 865
вчера в 14:47
Ваня лучший уже даже с Филлом на одной волне. С одноклеточным, который о ЦСКА пишет следующие вещи:
Глушаков, Березуцкие и Игнашевич сдают экзамен на тренерскую лицензию
они в футбол играть не УМЕЛИ,особенно березы и игнаш,а они в тренера( ХААХАХХА

Анри: «"Монако" одержал первую домашнюю победу в сезоне»
Без проданного бракованного товара евреем,у монако пошли победы

ЦСКА Вернблума vs ЦСКА Влашича
стыдно за коней,особенно за игооря43

"ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
12 лет рекорду
СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЩЕ ТА!!!
АХАХАХ ХАХАХ
ВЕЧНЫЙ не ПОБЕДИМЫЙ РЕКОРД! ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ

ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
Главное кони восхищают в ЛЧ,опять ПОСЛЕДНИЕ!! АХХА ХАХАХ ХАХА ХАХАХ

Родионов стал спортивным директором "Спартака"
Я писал еще до ЛЕ,что она нам и на ,,, не нужна!!
Там играют отсталые команды,типа бакланов и коней,тебе все ровно этого не понять,это как для нба чемпионат мира не нужен,как для нхл чемпионат мира не нужен!!!

Зенит Зенитом, но поддерживать пишущих о лучшем клубе России то, что даже гадостями не назовёшь, это предательство всех, кто за ЦСКА тут болеет и переживает.
FILL3286
FILL3286
   16 / 865
вчера в 14:35
баклажаны только и набирают очки с дандолком мальде,славией вардаром(( АХАХХАХА
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі
   47 / 865
вчера в 14:29
Португалия на пятки наступает
шацк
шацк
   163 / 865
вчера в 14:26
Давайте будем откровенны - зачем нам столько мест? У нас нет 6 команд европейского уровня, да и 5 даже нет...
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 865
вчера в 14:25
Стыдно как выступает Спартак. Гыгыгы
украб украл укроп
украб украл укроп ответил atur72
   865 / 865
вчера в 14:17
Зенит делай как Москва ( Цска , Спартак и Локо ) !!! Сливай еврокубки и борись за чемпионство !!! Рейтинг России пусть горит синим пламенем !!!
еще одно доказательство кабинетного розыгрыша рфплии
atur72
atur72
   851 / 865
вчера в 14:14
Зенит делай как Москва ( Цска , Спартак и Локо ) !!!
Сливай еврокубки и борись за чемпионство !!!
Рейтинг России пусть горит синим пламенем !!!
mangoх12
mangoх12
   18 / 865
вчера в 13:53
снова от спартака одни убытки
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   75 / 865
вчера в 13:51
"Самым удивительным и трагикомичным способом вылетели армейцы, умудрившиеся финишировать четвертыми с двумя победами над мадридским «Реалом» в активе."
-------------------------------------------------------------
"трагикомичным"? с 7-ю очками в группе ЛЧ с Реалом и Ромой...

"ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже"
------------------------------------------------------------
Спартак, который "сделал то же самое в турнире рангом ниже" в группе с Рапидом, Рейнджерами и Вильяреалом с 5-ю очками - Вот это просто Эпично.
Но здесь это как-то между строк. Правда, Александр?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100