Таблица коэффициентов УЕФА. Россия, ни пяди назад!

вчера, 13:00

Осенняя часть еврокубков завершена, Россия понесла потери, и весной нас ждет тяжелая борьба за сохранение 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА . «Соккер.ру» изучил ситуацию.

За что мы боремся?

За сохранение шестого места в таблице коэффициентов УЕФА .

Почему это важно?

Находясь на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА , национальная федерация может заявить три клуба в Лигу чемпионов (два напрямую и один с третьего квалификационного раунда) и три в Лигу Европы. Если опуститься на седьмую строчку, эта формула изменится на «2+3», причем будет только одна прямая путевка в основной раунд Лиги чемпионов. Россия обосновалась на шестом месте по итогам кампании 2016/2017, а нынешний сезон стал первым, когда РПЛ отправляла в ЛЧ три клуба («Спартак» не пробился в основную сетку через сито квалификации). В следующем еврокубковом сезоне у нас все еще будет три путевки в Лигу чемпионов, а для продления формулы «3+3» на сезон 2020/2021 нужно финишировать на шестом месте в таблице УЕФА по итогам текущей кампании.

Кто наши конкуренты?

Франция ускакала далеко вперед, так что наш единственный конкурент здесь и сейчас – Португалия.

Как начисляются очки?

2 очка клуб получает за победу, 1 балл – за ничью, кроме того, предусмотрены бонусы за продвижение по стадиям. Сумма заработанных очков делится на общее количество клубов, стартовавших в евросезоне от федерации. В нашем случае знаменатель – 6.

Коэффициенты УЕФА Место Лига 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Рейтинг Команды 2018/19 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 13.714 97.569 7/7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 12.785 75.605 6/7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 10.214 72.297 6/7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 13.071 69.784 6/7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 9.250 57.165 4/6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 2/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 3/5 8 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 7.200 39.300 2/5 9 Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 4.800 38.100 2/5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 4.900 34.000 2/5

Как наши клубы выглядят в этом сезоне?

Не лучшим образом, мягко говоря. «Уфу», которая заменила расформированного обладателя Кубка России «Тосно», мы потеряли в раунде плей-офф Лиги Европы: клуб из Башкортостана прошел двух соперников на пути к групповой стадии, но уступил «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда. До последнего тура ЛЧ и ЛЕ мы надеялись на выход всех пяти оставшихся клубов в евровесну, но порадовали только «Краснодар» и «Зенит», который обеспечил себе первое место в квартете Лиги Европы досрочно. ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже. Самым удивительным и трагикомичным способом вылетели армейцы, умудрившиеся финишировать четвертыми с двумя победами над мадридским «Реалом» в активе. Но в целом это провал. В прошлом сезоне у нас было четыре клуба в весенней стадии Лиги Европы, теперь только два.

Серьёзный ли у нас задел перед Португалией?

3.884 балла – на такое расстояние мы опережаем Португалию в таблице коэффициентов УЕФА . Много это или мало? Такое отставание можно отыграть за весну, если учесть нюансы. Во-первых, у португальцев осталось три команды, причем у всех неплохие шансы на продвижение по турнирной сетке: «Порту» сыграет с «Ромой» в 1/8-й финала Лиги чемпионов, «Бенфика» и «Спортинг» выступят в 1/16-й Лиги Европы, их соперники – «Галатасарай» и «Вильярреал» соответственно.

6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 2/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 3/5

Против трех команд у нас только две. Во-вторых, заработанные португальским трио баллы будут делиться на 5 – общее число клубов, стартовавших в еврокубках, в то время как успехи «Зенита» и «Краснодара» будут биться на 6 частей. В нынешнем сезоне Португалия набрала уже 8.500 балла, в то время как Россия – 6.750. Они уже отыграли у нас почти два балла, и такая динамика не выглядит оптимистичной.

А кто выше?

России заглядываться на вышестоящих точно не стоит, не наш уровень, да и голова может закружиться. Отставание от Франции, расположившейся на пятой строчке, составляет 7.449 балла – такое не отыгрывается в рамках одного сезона, более того, этот показатель, скорее всего, будет только расти. При этом сами французы сильно отстают от Германии, которая идет на четвертом месте. Немцы, англичане и итальянцы составляют один кластер, могут побороться между собой за места со второго по четвертое, тем более жребий Лиги чемпионов определил две англо-немецких пары в 1/8-й финала. А вот лидирующая Испания недосягаема, между ее показателем и второй строчкой, где расположились англичане, целая пропасть – почти 22 балла! При этом испанцы – единственная национальная федерация, сохранившая всех своих бойцов перед весенним рестартом еврокубков: все семеро смелых в строю. «Реал», «Атлетико» и «Барселона» продолжат выступления в Лиге чемпионов, «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и «Бетис» - в Лиге Европы.

Как проявили себя наши клубы?

Общий коэффициент России в нынешнем розыгрыше еврокубков равняется 6.750. Это девятый-десятый результат сезона наравне с Шотландией. Сумма достижений и неудач шести наших команд, стартовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы, складывается из заработанных ими очков, поделенных на шесть.

6. «Уфа» - 0.5 балла. Очки, заработанные в квалификационных раундах, не являются полновесными, и делятся надвое, помимо деления на число клубов от федерации. Тем не менее, «Уфа» свой вклад сделала.

5. «Спартак» - 0.75 балла. «Спартак» играл в квалификации Лиги чемпионов и прошел в групповой раунд Лиги Европы, но сумел «надоить» немногим больше «Уфы», вылетевшей в раунде плей-офф ЛЕ .

4. «Локомотив» - 1 балл. Не стоит обольщаться, «Локомотив» проиграл пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов. Своими силами железнодорожники набрали 0.33 балла, остальное – бонус за участие в групповом турнире ЛЧ , куда «Локо» пробился, выиграв РПЛ .

3. «Краснодар» - 1.33 балла. Четыре победы в квартете Лиги Европы помогли «быкам» заработать больше балла.

2. ЦСКА - 1.5 балла. 0.66 – бонус за участие в основной сетке Лиги чемпионов, столько же армейцы заработали за две победы над «Реалом», еще 0.167 – за ничью с «Викторией».

1. «Зенит» - 1.66 балла. «Сине-бело-голубые» зарабатывали баллы не только в основной сетке Лиги Европы, но и на предварительном этапе, где прошли по сумме двух матчей минское «Динамо» и норвежский «Мольде», чей тренер на днях возглавил «Манчестер Юнайтед».