Таблица коэффициентов УЕФА. Россия, ни пяди назад!

Осенняя часть еврокубков завершена, Россия понесла потери, и весной нас ждет тяжелая борьба за сохранение 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА. «Соккер.ру» изучил ситуацию.
За что мы боремся?
За сохранение шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.
Почему это важно?
Находясь на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, национальная федерация может заявить три клуба в Лигу чемпионов (два напрямую и один с третьего квалификационного раунда) и три в Лигу Европы. Если опуститься на седьмую строчку, эта формула изменится на «2+3», причем будет только одна прямая путевка в основной раунд Лиги чемпионов. Россия обосновалась на шестом месте по итогам кампании 2016/2017, а нынешний сезон стал первым, когда РПЛ отправляла в ЛЧ три клуба («Спартак» не пробился в основную сетку через сито квалификации). В следующем еврокубковом сезоне у нас все еще будет три путевки в Лигу чемпионов, а для продления формулы «3+3» на сезон 2020/2021 нужно финишировать на шестом месте в таблице УЕФА по итогам текущей кампании.
Кто наши конкуренты?
Франция ускакала далеко вперед, так что наш единственный конкурент здесь и сейчас – Португалия.
Как начисляются очки?
2 очка клуб получает за победу, 1 балл – за ничью, кроме того, предусмотрены бонусы за продвижение по стадиям. Сумма заработанных очков делится на общее количество клубов, стартовавших в евросезоне от федерации. В нашем случае знаменатель – 6.
|Место
|Лига
|2014/15
|2015/16
|2016/17
|2017/18
|2018/19
|Рейтинг
|Команды 2018/19
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|13.714
|97.569
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|12.785
|75.605
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|10.214
|72.297
|6/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|13.071
|69.784
|6/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|9.250
|57.165
|4/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|6.750
|49.716
|2/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|8.500
|45.832
|3/5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|7.200
|39.300
|2/5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|4.800
|38.100
|2/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|4.900
|34.000
|2/5
Как наши клубы выглядят в этом сезоне?
Не лучшим образом, мягко говоря. «Уфу», которая заменила расформированного обладателя Кубка России «Тосно», мы потеряли в раунде плей-офф Лиги Европы: клуб из Башкортостана прошел двух соперников на пути к групповой стадии, но уступил «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда. До последнего тура ЛЧ и ЛЕ мы надеялись на выход всех пяти оставшихся клубов в евровесну, но порадовали только «Краснодар» и «Зенит», который обеспечил себе первое место в квартете Лиги Европы досрочно. ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже. Самым удивительным и трагикомичным способом вылетели армейцы, умудрившиеся финишировать четвертыми с двумя победами над мадридским «Реалом» в активе. Но в целом это провал. В прошлом сезоне у нас было четыре клуба в весенней стадии Лиги Европы, теперь только два.
Серьёзный ли у нас задел перед Португалией?
3.884 балла – на такое расстояние мы опережаем Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Много это или мало? Такое отставание можно отыграть за весну, если учесть нюансы. Во-первых, у португальцев осталось три команды, причем у всех неплохие шансы на продвижение по турнирной сетке: «Порту» сыграет с «Ромой» в 1/8-й финала Лиги чемпионов, «Бенфика» и «Спортинг» выступят в 1/16-й Лиги Европы, их соперники – «Галатасарай» и «Вильярреал» соответственно.
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|6.750
|49.716
|2/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|8.500
|45.832
|3/5
Против трех команд у нас только две. Во-вторых, заработанные португальским трио баллы будут делиться на 5 – общее число клубов, стартовавших в еврокубках, в то время как успехи «Зенита» и «Краснодара» будут биться на 6 частей. В нынешнем сезоне Португалия набрала уже 8.500 балла, в то время как Россия – 6.750. Они уже отыграли у нас почти два балла, и такая динамика не выглядит оптимистичной.
А кто выше?
России заглядываться на вышестоящих точно не стоит, не наш уровень, да и голова может закружиться. Отставание от Франции, расположившейся на пятой строчке, составляет 7.449 балла – такое не отыгрывается в рамках одного сезона, более того, этот показатель, скорее всего, будет только расти. При этом сами французы сильно отстают от Германии, которая идет на четвертом месте. Немцы, англичане и итальянцы составляют один кластер, могут побороться между собой за места со второго по четвертое, тем более жребий Лиги чемпионов определил две англо-немецких пары в 1/8-й финала. А вот лидирующая Испания недосягаема, между ее показателем и второй строчкой, где расположились англичане, целая пропасть – почти 22 балла! При этом испанцы – единственная национальная федерация, сохранившая всех своих бойцов перед весенним рестартом еврокубков: все семеро смелых в строю. «Реал», «Атлетико» и «Барселона» продолжат выступления в Лиге чемпионов, «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и «Бетис» - в Лиге Европы.
Как проявили себя наши клубы?
Общий коэффициент России в нынешнем розыгрыше еврокубков равняется 6.750. Это девятый-десятый результат сезона наравне с Шотландией. Сумма достижений и неудач шести наших команд, стартовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы, складывается из заработанных ими очков, поделенных на шесть.
6. «Уфа» - 0.5 балла. Очки, заработанные в квалификационных раундах, не являются полновесными, и делятся надвое, помимо деления на число клубов от федерации. Тем не менее, «Уфа» свой вклад сделала.
5. «Спартак» - 0.75 балла. «Спартак» играл в квалификации Лиги чемпионов и прошел в групповой раунд Лиги Европы, но сумел «надоить» немногим больше «Уфы», вылетевшей в раунде плей-офф ЛЕ.
4. «Локомотив» - 1 балл. Не стоит обольщаться, «Локомотив» проиграл пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов. Своими силами железнодорожники набрали 0.33 балла, остальное – бонус за участие в групповом турнире ЛЧ, куда «Локо» пробился, выиграв РПЛ.
3. «Краснодар» - 1.33 балла. Четыре победы в квартете Лиги Европы помогли «быкам» заработать больше балла.
2. ЦСКА - 1.5 балла. 0.66 – бонус за участие в основной сетке Лиги чемпионов, столько же армейцы заработали за две победы над «Реалом», еще 0.167 – за ничью с «Викторией».
1. «Зенит» - 1.66 балла. «Сине-бело-голубые» зарабатывали баллы не только в основной сетке Лиги Европы, но и на предварительном этапе, где прошли по сумме двух матчей минское «Динамо» и норвежский «Мольде», чей тренер на днях возглавил «Манчестер Юнайтед».
Или это не его портрет на аватарке??? :)))
Или это не его портрет на аватарке??? :)))
Учитывая, что немало команд просто выпадают, тк не играли в еврокубках. Анжи, Кубань, Динамо из наших.
Учитывая, что немало команд просто выпадают, тк не играли в еврокубках. Анжи, Кубань, Динамо из наших.
Не надо ЦСКА в ложное величие играть, оставим это гигантам со спонсорством Газпрома и Лукойла. ЦСКА тем и славился всегда, что доказывал свой уровень не словом, а делом. Без шума и пыли.
Не надо ЦСКА в ложное величие играть, оставим это гигантам со спонсорством Газпрома и Лукойла. ЦСКА тем и славился всегда, что доказывал свой уровень не словом, а делом. Без шума и пыли.
Тогда как Спартак, вашими словами ПОЗОРЯЩИЙ Россию поднялся в рейтинге на 25 пунктов.
Тогда как Спартак, вашими словами ПОЗОРЯЩИЙ Россию поднялся в рейтинге на 25 пунктов.
Глушаков, Березуцкие и Игнашевич сдают экзамен на тренерскую лицензию
они в футбол играть не УМЕЛИ,особенно березы и игнаш,а они в тренера( ХААХАХХА
Анри: «"Монако" одержал первую домашнюю победу в сезоне»
Без проданного бракованного товара евреем,у монако пошли победы
ЦСКА Вернблума vs ЦСКА Влашича
стыдно за коней,особенно за игооря43
"ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
12 лет рекорду
СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЩЕ ТА!!!
АХАХАХ ХАХАХ
ВЕЧНЫЙ не ПОБЕДИМЫЙ РЕКОРД! ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
Главное кони восхищают в ЛЧ,опять ПОСЛЕДНИЕ!! АХХА ХАХАХ ХАХА ХАХАХ
Родионов стал спортивным директором "Спартака"
Я писал еще до ЛЕ,что она нам и на ,,, не нужна!!
Там играют отсталые команды,типа бакланов и коней,тебе все ровно этого не понять,это как для нба чемпионат мира не нужен,как для нхл чемпионат мира не нужен!!!
Зенит Зенитом, но поддерживать пишущих о лучшем клубе России то, что даже гадостями не назовёшь, это предательство всех, кто за ЦСКА тут болеет и переживает.
Глушаков, Березуцкие и Игнашевич сдают экзамен на тренерскую лицензию
они в футбол играть не УМЕЛИ,особенно березы и игнаш,а они в тренера( ХААХАХХА
Анри: «"Монако" одержал первую домашнюю победу в сезоне»
Без проданного бракованного товара евреем,у монако пошли победы
ЦСКА Вернблума vs ЦСКА Влашича
стыдно за коней,особенно за игооря43
"ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
12 лет рекорду
СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЩЕ ТА!!!
АХАХАХ ХАХАХ
ВЕЧНЫЙ не ПОБЕДИМЫЙ РЕКОРД! ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
ЦСКА восхитил в очередной раз", - Прядкин подвел итоги первой части сезона
Главное кони восхищают в ЛЧ,опять ПОСЛЕДНИЕ!! АХХА ХАХАХ ХАХА ХАХАХ
Родионов стал спортивным директором "Спартака"
Я писал еще до ЛЕ,что она нам и на ,,, не нужна!!
Там играют отсталые команды,типа бакланов и коней,тебе все ровно этого не понять,это как для нба чемпионат мира не нужен,как для нхл чемпионат мира не нужен!!!
Зенит Зенитом, но поддерживать пишущих о лучшем клубе России то, что даже гадостями не назовёшь, это предательство всех, кто за ЦСКА тут болеет и переживает.
Сливай еврокубки и борись за чемпионство !!!
Рейтинг России пусть горит синим пламенем !!!
Сливай еврокубки и борись за чемпионство !!!
Рейтинг России пусть горит синим пламенем !!!
-------------------------------------------------------------
"трагикомичным"? с 7-ю очками в группе ЛЧ с Реалом и Ромой...
"ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже"
------------------------------------------------------------
Спартак, который "сделал то же самое в турнире рангом ниже" в группе с Рапидом, Рейнджерами и Вильяреалом с 5-ю очками - Вот это просто Эпично.
Но здесь это как-то между строк. Правда, Александр?
-------------------------------------------------------------
"трагикомичным"? с 7-ю очками в группе ЛЧ с Реалом и Ромой...
"ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, «Спартак» сделал то же самое в турнире рангом ниже"
------------------------------------------------------------
Спартак, который "сделал то же самое в турнире рангом ниже" в группе с Рапидом, Рейнджерами и Вильяреалом с 5-ю очками - Вот это просто Эпично.
Но здесь это как-то между строк. Правда, Александр?