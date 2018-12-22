«Реал» снова лучший клуб мира. Или нет?

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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«Реал» снова лучший клуб мира. Или нет?

вчера, 21:30

Мадридцы вновь победили в финале клубного ЧМ, но «Соккер.ру» готов оспорить мнение, что футболисты «Реала» представляют главную команду года.

Удачливость в Лиге чемпионов

Тренер Зидан, в отличие от времен, когда Зинедин был футболистом, отличался дикой везучестью. Не только Рамос вырывал победы в концовках. При французе Роналду отыгрался с «Вольфсбургом» - а ведь в гостях сгорели 0:2. Позже Зинедин еще и выиграл серию пенальти в финале ЛЧ.

И весной «Реалу» снова повезло. То вратарь «Баварии» с ума сошел, то у другого немца в Киеве случился провал. Столкновение Рамоса и Салаха – везение для «Реала», выключили из борьбы лучшего игрока соперника. Голы Роналду и Бэйла через себя в ЛЧ – в одну линию грандиозной везучести победителя. Гвардиола о фарте Зидана может только мечтать.

Решения Зидана и Роналду

Взгляд изнутри, причем не от последних в футболе людей. «Реал» не выгонял Зинедина. Не собирался продавать Криштиану. Перес не верил, что португалец уйдет. Но форвард решил уйти еще прошлой зимой. И француз быстро понял, к чему все идет без главной звезды, тоже ушел победителем.

Роналду и Зидан поступили мудро и выгодно для себя. А «Реал» провалил работу по убеждению двух из числа самых классных футболистов в истории, что им со «сливочными» по пути. Сами по себе отказы Криштиану и Зинедина о многом говорят – в клубе не все идеально. Что последующие результаты доказали.

Индивидуальный спад игроков

У Модрича за «Реал» были удачные матчи, как сегодня, а были провальные. Кроос провалил ЧМ-18 с немцами, но и за «Реал» сыграл не очень круто. С «Ювентусом» в Мадриде, с «Атлетико» в Таллине или с «Барселоной» в гостях. Таких личных историй много – у Рамоса ужасная динамика, деградирует как футболист. Карвахалю мешали проблемы со здоровьем.

У Иско не получилось прибавить. Бензема и Бэйл – люди, которые чередуют ужасные матчи с хорошими. Каземиро теперь не ключевой игрок, как было в первом сезоне Зидана. Куртуа добавьте – его дебют в «Реале» стал кошмаром наяву. Асенсио не похож на юного гения, хотя талантливый. Винисиус не играет, как будущий Неймар. И молодые, и старые провели странный год. «Реал» выехал на опыте весной, но осенью по ним прошлись все, кому было не лень.

Выступления «Реала» в защите

В принципе, и при Зидане неуклюже оборонялись. А теперь усугубили. У ЦСКА не лучшая атака мира, но даже собранная с нуля молодая команда накидала «сливочным» четыре мяча в двух матчах. Рамос и Варан вместе играют странно. А выбор в пользу Куртуа лишь добавил ситуации комичности, ведь костариканец хотя бы с характером.

Тибо – сложный человек, дерзкий и с репутацией Глушакова в узких кругах игроков АПЛ с бельгийскими паспортами. Как Перес умудрился подписать именно его? Бельгиец совершенно не мастер руководства защитой, пропускал от «Барселоны» еще до того, как это стало модным в футболке «Реала» на «Камп Ноу», когда скушал пять раз. Даже «Аль-Аин» имел подходы сегодня и забил, хотя испанцы играли основой. 

Трансферные проколы года

Перес выйдет на охоту в 2019-м? Посмотрим, но вернуть Мариано для компенсации голов Роналду и оставить Бензема, чтобы забивал по 40-50 мячей за год – гениальные решения на трансферном рынке. Про Куртуа сказано выше. Не факт, что эта ставка правильная, хотя и недешевая. Впрочем, надо смотреть и на потерю.

Отпустили Роналду – трансферный прокол. Заплатили за Винисиуса 61 млн евро, и не факт, что молодой бразилец отработает огромные деньги. Одриосола не ворвался в основу феерично и красиво. Лунина отдали в аренду, а молодой голкипер порой действует круче Куртуа. Раньше были Данило, Мората, Ковачич и Себальос – «Реал» разучился покупать.

Поражения от топовых соперников

«Барселона», «Ювентус» и «Атлетико» переиграли «Реал» в 2018 году. А «Бавария» нарвалась на ошибку собственного вратаря, иначе могли пройти Зидана и констатировать, что стали еще одним элитным соперником, который переиграл мадридцев, показав неплохой футбол, на который Хайнкес был способен.

Странно даже, что у «Ливерпуля» не хватило сил. Зато сейчас англичане сделали шаг вперед в футболе, а «Реал» сбавил. И счет Эль Класико четко показывает насколько далеки «сливочные» от звания команды с самым современным футболом на планете. Лопетеги проиграл «Атлетико» в финале Суперкубка УЕФА. «Ювентус» обыгрывал весной Зидана 3:1. А у Солари свой «топовый соперник» - «Эйбар».  

Отношения с главными тренерами

Пункт будет иметь продолжение, если вернут Моуриньо. Зидана, если помните, назначили случайно – прямо решение в стиле Федуна с Каррерой, ведь Бенитес был плохим главным, а Зинедин неудачно тренировал вторую команду. Француз выиграл все, при нем была шикарная серия. Но работать на Переса больше не захотел. В результате Флорентино сделал огромную глупость.

Убедил успешного тренера предать свою страну, убил шансы Испании на финал ЧМ – Лопетеги круто подготовился, с ним могли пройти Россию, Хорватию и Англию. Фактически Перес навредил родине, чтобы утереть нос Рубиалесу – нелюбимому президенту федерации. А в «Реале» Хулена совершенно не поддержали. Помогли допускать много ошибок, и затем уволили в лучших традициях Переса. Как именно? Спросите у Дель Боске, Макелеле, Рауля или Касильяса.

Имена тех, кто обыгрывал «Реал»

Лучшая команда мира 2018 года – если судить по результатам в ЛЧ и клубному чемпионату мира, который сегодня завершился победой «Реала», кому только не проигрывала. Но извините, за год «сливочные» уступили «Вильярреалу», «Леганесу», «Эспаньолу», «Севилье» (дважды), «Алавесу», «Эйбару» и ЦСКА (дважды). Многовато провалов на поле с теми, кто слабее.

Даже такой приличный соперник, как «Вильярреал», не обыграл «Спартак» в Москве. А «Севилья» проиграла «Краснодару» в гостях. «Быки» обыгрывали ЦСКА в столице России, так что по факту «Реал» бывал хуже тех, кого опередил молодой Мусаев. Поэтому не исключено, что в этом году приз «Лучший клуб года» остался не разыгранным. Ведь даже у «Ювентуса» или «Ливерпуля» на такое звание больше причин.

Пусть Аллегри и Клопп уступили Зидану, но когда говорим о 12 месяцах и пути команд из точки «Январь» в точку «Декабрь», то не получается назвать выступления «Реала» стабильными, восходящими, яркими и новым. А теперь Зинедин больше не за «Реал», и без него с Криштиану это совершенно другая команда с туманными перспективами.  

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Все комментарии
Ron09
Ron09
   566 / 858
сегодня в 12:29
Никто не думает что матч Цска и Реал был договорным...ах жа здесь же диванные эксперты
Фата лист
Фата лист ответил Ruslan3132
   210 / 858
сегодня в 11:47
45 млн евро с условием, если бы он продолжил играть за Фламенго до лета 2019 года, а так Реалу пришлось доплачивать. В итоге полная сумма трансфера обошласт мадридскому клубу в 61 млн евро.
Ruslan3132
Ruslan3132
   77 / 858
сегодня в 10:17
Тот же соккер:

«Королевский клуб» отвалил за Винисиуса 45 млн евро, причем за год до его переезда в Мадрид.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1077329/van-der-sar-edvin-ze-roberto

45 миллионов евро за 16-летнего парня
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/991860/vinisius-zhunior-flamengo

взял Перес за 45 миллионов евро
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/990533/vinisius-zhunior-tottenhem

она составляет 45 млн евро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/990307.shtml

А вот где взята цифра 61? Впервые увидел в этой статье.
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі
   50 / 858
сегодня в 10:14
Реал лучший среди арабских клубов. ))))
Советчик №1
Советчик №1
   67 / 858
сегодня в 10:08
Круче Барса, Бавария, МС, МЮ, Ливерпуль, Ювентус.... Список можно продолжать
амурец
амурец ответил Funny_Smailik
   131 / 858
сегодня в 09:58
Какой лучший если постоянно проигрывает Барсе и Атлетико? :)
ну Атлетико ребята серьёзные хотя ЛЧ ни разу не выигрывали, ну а Реал трижды подряд выигравший ЛЧ, а Барсу трижды подряд отымели в 1\4 ЛЧ, так кто же лучший?
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил амурец
   335 / 858
сегодня в 09:51
Какой лучший если постоянно проигрывает Барсе и Атлетико? :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   335 / 858
сегодня в 09:49
Лучший клуб это Барселона :)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   209 / 858
сегодня в 09:36
Лучший клуб теперь Ювентус.
амурец
амурец ответил -Inquisitor-
   131 / 858
сегодня в 08:42
Лучшим клубом кабинетных считают только умственно отсталые глоры. Это всё-равно что считать Аль-Аин вторым клубом планеты. Факты же говорят, что без кабинетной помощи сливочные картонки даже в родном городе ползают под "матрасами", словно жалкие клопы, а уж в Ла-Лиге этот "лучший клуб" из года в год просто бессовестно пускают по кругу все кому не лень...И никакие судейские победы в Европе и на шутовских КЧМ не в состоянии затмить национальный позор...
кабинетней Барселоны клуба не найти
амурец
амурец
   131 / 858
сегодня в 08:41
то что Реал лучшая команда это даже не обсуждается, но петь диферамбы по поводу выигрыша КЧМ не надо не такой это и значимый турнир
Фата лист
Фата лист ответил Ruslan3132
   210 / 858
сегодня в 08:17
61 млн евро официальная сумма трансфера, не знаю откуда у вас информация про 45.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   773 / 858
сегодня в 07:36
почему вопрос так и ест лучыщий команда на планете на данном моменте
Incredulous
Incredulous
   380 / 858
сегодня в 07:35
Думал увидеть в статье объективные "за" и "против", а увидел лишь то, что автор статьи рядовой хейтер Реала. Писать, что Зидану просто повезло, говорит о том, что во время написания статьи, автор руководствовался не объективными фактами, а собственными эмоциями. Выиграть три ЛЧ подряд, потому что просто повезло... Самому автору не смешно?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   114 / 858
сегодня в 05:55
Да хватит наверное, три лч подряд. Зачем быть жадными, пускай другие тоже выиграют. Перес дал шанс другим клубам, не найдя замену Зизу и Кришу. Аппетит надо нагулять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 858
сегодня в 05:16
Наверно Реал был бы на сегодня таковым......если бы обыграл в турнире Ливерпуль и Ювентус.....два раза ....по 4:1.....)))
А так....по игре,составу и результатам в Примере - не время хвастать короной....
Наверно 200-250 млн на игроков,плюс толковый тренер,борьба за золото в чемпионате и выход в финал ЛЧ - поправили бы положение.....))
Но судя по движениям Переса - это фантастика....и возможно победа в КЧМ последний титул Мадрида в сезоне....
sir_Alex
sir_Alex
   27 / 858
сегодня в 02:14
Или нет)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   77 / 858
вчера в 23:04
"но «Соккер.ру» готов оспорить мнение, что..."

Да всем ****ть на это )))) особенно, когда автор статьи Багров.

"Заплатили за Винисиуса 61 млн евро"

из 45 уже 61 стал ))) инфляция у чувака

"и не факт, что молодой бразилец отработает огромные деньги"

Вадим, дай прогноз астральный на 2019 год? ))
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   88 / 858
вчера в 22:08
Лучшим клубом кабинетных считают только умственно отсталые глоры. Это всё-равно что считать Аль-Аин вторым клубом планеты. Факты же говорят, что без кабинетной помощи сливочные картонки даже в родном городе ползают под "матрасами", словно жалкие клопы, а уж в Ла-Лиге этот "лучший клуб" из года в год просто бессовестно пускают по кругу все кому не лень...И никакие судейские победы в Европе и на шутовских КЧМ не в состоянии затмить национальный позор...
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