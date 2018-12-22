«Реал» снова лучший клуб мира. Или нет?

вчера, 21:30

Мадридцы вновь победили в финале клубного ЧМ , но «Соккер.ру» готов оспорить мнение, что футболисты «Реала» представляют главную команду года.

Удачливость в Лиге чемпионов

Тренер Зидан, в отличие от времен, когда Зинедин был футболистом, отличался дикой везучестью. Не только Рамос вырывал победы в концовках. При французе Роналду отыгрался с «Вольфсбургом» - а ведь в гостях сгорели 0:2. Позже Зинедин еще и выиграл серию пенальти в финале ЛЧ .

И весной «Реалу» снова повезло. То вратарь «Баварии» с ума сошел, то у другого немца в Киеве случился провал. Столкновение Рамоса и Салаха – везение для «Реала», выключили из борьбы лучшего игрока соперника. Голы Роналду и Бэйла через себя в ЛЧ – в одну линию грандиозной везучести победителя. Гвардиола о фарте Зидана может только мечтать.

Решения Зидана и Роналду

Взгляд изнутри, причем не от последних в футболе людей. «Реал» не выгонял Зинедина. Не собирался продавать Криштиану. Перес не верил, что португалец уйдет. Но форвард решил уйти еще прошлой зимой. И француз быстро понял, к чему все идет без главной звезды, тоже ушел победителем.

Роналду и Зидан поступили мудро и выгодно для себя. А «Реал» провалил работу по убеждению двух из числа самых классных футболистов в истории, что им со «сливочными» по пути. Сами по себе отказы Криштиану и Зинедина о многом говорят – в клубе не все идеально. Что последующие результаты доказали.

Индивидуальный спад игроков

У Модрича за «Реал» были удачные матчи, как сегодня, а были провальные. Кроос провалил ЧМ -18 с немцами, но и за «Реал» сыграл не очень круто. С «Ювентусом» в Мадриде, с «Атлетико» в Таллине или с «Барселоной» в гостях. Таких личных историй много – у Рамоса ужасная динамика, деградирует как футболист. Карвахалю мешали проблемы со здоровьем.

У Иско не получилось прибавить. Бензема и Бэйл – люди, которые чередуют ужасные матчи с хорошими. Каземиро теперь не ключевой игрок, как было в первом сезоне Зидана. Куртуа добавьте – его дебют в «Реале» стал кошмаром наяву. Асенсио не похож на юного гения, хотя талантливый. Винисиус не играет, как будущий Неймар. И молодые, и старые провели странный год. «Реал» выехал на опыте весной, но осенью по ним прошлись все, кому было не лень.

Выступления «Реала» в защите

В принципе, и при Зидане неуклюже оборонялись. А теперь усугубили. У ЦСКА не лучшая атака мира, но даже собранная с нуля молодая команда накидала «сливочным» четыре мяча в двух матчах. Рамос и Варан вместе играют странно. А выбор в пользу Куртуа лишь добавил ситуации комичности, ведь костариканец хотя бы с характером.

Тибо – сложный человек, дерзкий и с репутацией Глушакова в узких кругах игроков АПЛ с бельгийскими паспортами. Как Перес умудрился подписать именно его? Бельгиец совершенно не мастер руководства защитой, пропускал от «Барселоны» еще до того, как это стало модным в футболке «Реала» на «Камп Ноу», когда скушал пять раз. Даже «Аль-Аин» имел подходы сегодня и забил, хотя испанцы играли основой.

Трансферные проколы года

Перес выйдет на охоту в 2019-м? Посмотрим, но вернуть Мариано для компенсации голов Роналду и оставить Бензема, чтобы забивал по 40-50 мячей за год – гениальные решения на трансферном рынке. Про Куртуа сказано выше. Не факт, что эта ставка правильная, хотя и недешевая. Впрочем, надо смотреть и на потерю.

Отпустили Роналду – трансферный прокол. Заплатили за Винисиуса 61 млн евро, и не факт, что молодой бразилец отработает огромные деньги. Одриосола не ворвался в основу феерично и красиво. Лунина отдали в аренду, а молодой голкипер порой действует круче Куртуа. Раньше были Данило, Мората, Ковачич и Себальос – «Реал» разучился покупать.

Поражения от топовых соперников

«Барселона», «Ювентус» и «Атлетико» переиграли «Реал» в 2018 году. А «Бавария» нарвалась на ошибку собственного вратаря, иначе могли пройти Зидана и констатировать, что стали еще одним элитным соперником, который переиграл мадридцев, показав неплохой футбол, на который Хайнкес был способен.

Странно даже, что у «Ливерпуля» не хватило сил. Зато сейчас англичане сделали шаг вперед в футболе, а «Реал» сбавил. И счет Эль Класико четко показывает насколько далеки «сливочные» от звания команды с самым современным футболом на планете. Лопетеги проиграл «Атлетико» в финале Суперкубка УЕФА . «Ювентус» обыгрывал весной Зидана 3:1. А у Солари свой «топовый соперник» - «Эйбар».

Отношения с главными тренерами

Пункт будет иметь продолжение, если вернут Моуриньо. Зидана, если помните, назначили случайно – прямо решение в стиле Федуна с Каррерой, ведь Бенитес был плохим главным, а Зинедин неудачно тренировал вторую команду. Француз выиграл все, при нем была шикарная серия. Но работать на Переса больше не захотел. В результате Флорентино сделал огромную глупость.

Убедил успешного тренера предать свою страну, убил шансы Испании на финал ЧМ – Лопетеги круто подготовился, с ним могли пройти Россию, Хорватию и Англию. Фактически Перес навредил родине, чтобы утереть нос Рубиалесу – нелюбимому президенту федерации. А в «Реале» Хулена совершенно не поддержали. Помогли допускать много ошибок, и затем уволили в лучших традициях Переса. Как именно? Спросите у Дель Боске, Макелеле, Рауля или Касильяса.

Имена тех, кто обыгрывал «Реал»

Лучшая команда мира 2018 года – если судить по результатам в ЛЧ и клубному чемпионату мира, который сегодня завершился победой «Реала», кому только не проигрывала. Но извините, за год «сливочные» уступили «Вильярреалу», «Леганесу», «Эспаньолу», «Севилье» (дважды), «Алавесу», «Эйбару» и ЦСКА (дважды). Многовато провалов на поле с теми, кто слабее.

Даже такой приличный соперник, как «Вильярреал», не обыграл «Спартак» в Москве. А «Севилья» проиграла «Краснодару» в гостях. «Быки» обыгрывали ЦСКА в столице России, так что по факту «Реал» бывал хуже тех, кого опередил молодой Мусаев. Поэтому не исключено, что в этом году приз «Лучший клуб года» остался не разыгранным. Ведь даже у «Ювентуса» или «Ливерпуля» на такое звание больше причин.

Пусть Аллегри и Клопп уступили Зидану, но когда говорим о 12 месяцах и пути команд из точки «Январь» в точку «Декабрь», то не получается назвать выступления «Реала» стабильными, восходящими, яркими и новым. А теперь Зинедин больше не за «Реал», и без него с Криштиану это совершенно другая команда с туманными перспективами.