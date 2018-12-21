Джейсон для «Барселоны»

вчера, 10:30

Зимнее трансферное окно еще не открылось, а сделки уже пошли. «Соккер.ру» - о пополнении в составе «Барселоны».

Серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли у Самюэля Умтити, породили массу слухов о том, кто может восполнить потерю «Барселоны» в обороне. В каталонском клубе не отрицали, что поиск замены ведется, однако игнорировали конкретные слухи, имена. А испанские СМИ горазды на предположения. Назывались самые разные кандидаты. От Андреаса Кристенсена из «Челси» до Бранислава Ивановича из «Зенита».

Во всех этих вариантах странным казалось намерение подписать основательного такого игрока на роль временщика. Ведь Умтити выбыл не навсегда. Да, сейчас у Эрнесто Вальверде доступны только Жерар Пике и Клеман Ленгле, по сути, однако Самюэль рано или поздно вернется. Тогда возникнет повторение истории с Томасом Вермаленом, который фактически загубил свою карьеру переходом в «Барселону», где толком и не играл, оставаясь все время запасным или даже не попадая в заявку.

Необходим был промежуточный вариант, и в «Барселоне» его нашли. Вариант с Джейсоном Мурильо из «Валенсии» появился недавно и сразу стал рабочим, сразу реализовался в конкретную сделку, хотя ранее такая возможность испанской прессой не обсуждалась.

«Барселона» арендовала 26-летнего центрального защитника из Колумбии до конца сезона. По информации испанских СМИ , за аренду на полгода каталонцы заплатили от 1,2 до 2 миллионов евро. При этом в договоре есть опция о выкупе прав на Мурильо по окончании срока аренды, правда, сумма называется весьма приличная – 25 миллионов евро.

Хотя сама «Валенсия» приобрела Мурильо за 12 миллионов у «Интера» минувшим летом. Предварительно «летучие мыши» тоже сначала арендовали колумбийца, который всеми правдами и неправдами пытался уйти из «Интера»:

Моим намерением было покинуть „Интер“. Когда вы не чувствуете себя счастливым в одном месте, то нужно искать новые горизонты. Когда с предложением на меня вышла „Валенсия“, я не сомневался ни секунды. Я знал, что это за клуб, а они поделились со мной своими планами и намерениями. Уже на второй встрече я принял решение о переходе. „Валенсия“ полна амбиций, а тренер, клуб и агент верят в меня. Болельщики же заставляют меня сражаться за герб клуба в каждом матче.

Вероятно, именно поэтому возникали многочисленные слухи о том, что Мурильо интересуются разные клубы: от «Арсенала» до «Зенита». Да, защитника сватали и в Санкт-Петербург. Вполне возможно, что это были классические агентские игры и вбросы для повышения внимания к клиенту и придания ему большей ценности в глазах той же «Валенсии», то есть клубов, которые реально рассматривают вопрос его приобретения.

«Зенит» в Европе вообще модно было называть в качестве конкурента для любого потенциального покупателя, чтобы раззадорить его. Сейчас, правда, статус «сорящих деньгами богатых русских» «Зенит» в глазах европейцев потерял, но по старой памяти агенты еще вбрасывают название петербургского клуба. Иногда разбавляют и московскими, «Спартаком» или ЦСКА . Но мы отвлеклись. Вернемся к Мурильо, который сразу заявил о своих амбициях в составе каталонцев:

Сейчас у меня много эмоций, я очень счастлив. Теперь нужно работать, чтобы показать, почему я здесь. Несколько лет назад я играл за «Лас-Пальмас» и приезжал с командой на «Камп Ноу». Тогда я сказал, что однажды надену футболку «Барселоны». И вот этот день настал. Надеюсь помочь команде, наслаждаясь пребыванием в лучшем клубе мира. Я очень счастлив и надеюсь, что всё будет хорошо. Я быстрый, умный и агрессивный футболист, хорошо играю ногами.

Боевой агрессивный настрой Мурильо не может не радовать, главное, чтобы громкие слова не оказались пшиком. Свой шанс колумбиец наверняка получит. И не только из-за того, что у «Барселоны» всего два центральных защитника здоровых. Тот же Ленгле не блещет надежностью и явно играл бы реже, если бы Вальверде опирался только на качество футбола исполнителя. Тренер скорее вынужден ставить француза в состав, и тот периодически совершает ошибки.

Теперь у Вальверде будет альтернативный вариант, причем крайне мотивированный. Вообще, мощная самоотдача и старательность – сильные черты Мурильо. Но иногда это его же подводит. Лишняя эмоциональность и стремление проявить себя во что бы то ни стало не всегда идут на пользу, когда ты играешь в центре обороны. У Джейсона будет в «Барселоне» совсем другой уровень ответственности, с которым ранее он не сталкивался.

И в таких условиях от него потребуется сделать шаг вперед, в первую очередь в морально-психологическом плане, в умении концентрироваться и не совершать ошибок. Именно не совершать, а не минимизировать. Потому что тут прощать никто не станет. «Барселона» поступила верно, что решила арендовать испаноязычного игрока, который уже освоился в Ла Лиге. У него в этом плане большое преимущество перед теми же Ивановичем и Кристенсеном.

Потому что каталонцам нужен человек, которому потребуется минимум времени на адаптацию – в середине сезона берут футболиста, чтобы подлатать поскорее дыру, а не встраивать игрока совсем уж со стороны. Каталонцы сделали риски минимальными. Они взяли не звезду, но добротного игрока с перспективой. Причем не купили, а арендовали. Если что-то не пойдет – его всегда можно будет посадить на скамейку и вернуть «Валенсии». А раскрыть есть шанс. При минимальных вложениях. Грамотно реализованный трансфер.