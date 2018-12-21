Джейсон для «Барселоны»

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Джейсон для «Барселоны»

вчера, 10:30

Зимнее трансферное окно еще не открылось, а сделки уже пошли. «Соккер.ру» - о пополнении в составе «Барселоны».

Серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли у Самюэля Умтити, породили массу слухов о том, кто может восполнить потерю «Барселоны» в обороне. В каталонском клубе не отрицали, что поиск замены ведется, однако игнорировали конкретные слухи, имена. А испанские СМИ горазды на предположения. Назывались самые разные кандидаты. От Андреаса Кристенсена из «Челси» до Бранислава Ивановича из «Зенита».

Во всех этих вариантах странным казалось намерение подписать основательного такого игрока на роль временщика. Ведь Умтити выбыл не навсегда. Да, сейчас у Эрнесто Вальверде доступны только Жерар Пике и Клеман Ленгле, по сути, однако Самюэль рано или поздно вернется. Тогда возникнет повторение истории с Томасом Вермаленом, который фактически загубил свою карьеру переходом в «Барселону», где толком и не играл, оставаясь все время запасным или даже не попадая в заявку.

Необходим был промежуточный вариант, и в «Барселоне» его нашли. Вариант с Джейсоном Мурильо из «Валенсии» появился недавно и сразу стал рабочим, сразу реализовался в конкретную сделку, хотя ранее такая возможность испанской прессой не обсуждалась.

«Барселона» арендовала 26-летнего центрального защитника из Колумбии до конца сезона. По информации испанских СМИ, за аренду на полгода каталонцы заплатили от 1,2 до 2 миллионов евро. При этом в договоре есть опция о выкупе прав на Мурильо по окончании срока аренды, правда, сумма называется весьма приличная – 25 миллионов евро.

Хотя сама «Валенсия» приобрела Мурильо за 12 миллионов у «Интера» минувшим летом. Предварительно «летучие мыши» тоже сначала арендовали колумбийца, который всеми правдами и неправдами пытался уйти из «Интера»:

Моим намерением было покинуть „Интер“. Когда вы не чувствуете себя счастливым в одном месте, то нужно искать новые горизонты. Когда с предложением на меня вышла „Валенсия“, я не сомневался ни секунды. Я знал, что это за клуб, а они поделились со мной своими планами и намерениями.

Уже на второй встрече я принял решение о переходе. „Валенсия“ полна амбиций, а тренер, клуб и агент верят в меня. Болельщики же заставляют меня сражаться за герб клуба в каждом матче.

Вероятно, именно поэтому возникали многочисленные слухи о том, что Мурильо интересуются разные клубы: от «Арсенала» до «Зенита». Да, защитника сватали и в Санкт-Петербург. Вполне возможно, что это были классические агентские игры и вбросы для повышения внимания к клиенту и придания ему большей ценности в глазах той же «Валенсии», то есть клубов, которые реально рассматривают вопрос его приобретения.

«Зенит» в Европе вообще модно было называть в качестве конкурента для любого потенциального покупателя, чтобы раззадорить его. Сейчас, правда, статус «сорящих деньгами богатых русских» «Зенит» в глазах европейцев потерял, но по старой памяти агенты еще вбрасывают название петербургского клуба. Иногда разбавляют и московскими, «Спартаком» или ЦСКА. Но мы отвлеклись. Вернемся к Мурильо, который сразу заявил о своих амбициях в составе каталонцев:

Сейчас у меня много эмоций, я очень счастлив. Теперь нужно работать, чтобы показать, почему я здесь.

Несколько лет назад я играл за «Лас-Пальмас» и приезжал с командой на «Камп Ноу». Тогда я сказал, что однажды надену футболку «Барселоны». И вот этот день настал. Надеюсь помочь команде, наслаждаясь пребыванием в лучшем клубе мира.

Я очень счастлив и надеюсь, что всё будет хорошо. Я быстрый, умный и агрессивный футболист, хорошо играю ногами.

Боевой агрессивный настрой Мурильо не может не радовать, главное, чтобы громкие слова не оказались пшиком. Свой шанс колумбиец наверняка получит. И не только из-за того, что у «Барселоны» всего два центральных защитника здоровых. Тот же Ленгле не блещет надежностью и явно играл бы реже, если бы Вальверде опирался только на качество футбола исполнителя. Тренер скорее вынужден ставить француза в состав, и тот периодически совершает ошибки.

Теперь у Вальверде будет альтернативный вариант, причем крайне мотивированный. Вообще, мощная самоотдача и старательность – сильные черты Мурильо. Но иногда это его же подводит. Лишняя эмоциональность и стремление проявить себя во что бы то ни стало не всегда идут на пользу, когда ты играешь в центре обороны. У Джейсона будет в «Барселоне» совсем другой уровень ответственности, с которым ранее он не сталкивался.

И в таких условиях от него потребуется сделать шаг вперед, в первую очередь в морально-психологическом плане, в умении концентрироваться и не совершать ошибок. Именно не совершать, а не минимизировать. Потому что тут прощать никто не станет. «Барселона» поступила верно, что решила арендовать испаноязычного игрока, который уже освоился в Ла Лиге. У него в этом плане большое преимущество перед теми же Ивановичем и Кристенсеном.

Потому что каталонцам нужен человек, которому потребуется минимум времени на адаптацию – в середине сезона берут футболиста, чтобы подлатать поскорее дыру, а не встраивать игрока совсем уж со стороны. Каталонцы сделали риски минимальными. Они взяли не звезду, но добротного игрока с перспективой. Причем не купили, а арендовали. Если что-то не пойдет – его всегда можно будет посадить на скамейку и вернуть «Валенсии». А раскрыть есть шанс. При минимальных вложениях. Грамотно реализованный трансфер.

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Все комментарии
ATG
ATG
   608 / 865
вчера в 12:22
трансфер кажется логичным . не часто такое происходит . я не помню чтобы ФКБ брали кого-то в аренду . Но посмотрим ...
dimagas1
dimagas1
   96 / 865
вчера в 11:54
Еще одного затянула барсуковская трясина)))
авито
авито
   347 / 865
вчера в 11:39
Я тоже считаю эту аренду удачной для обеих сторон. Удачи Джейсону в новом клубе. Видно, что парень просто светится от счастья, зная о том, что он часть Великой Барселоны.
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