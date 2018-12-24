Брошенная перчатка. «Монако» Арсена Венгера. Сезон-1991/92

вчера, 08:50

«Соккер.ру» рассказывает, как клуб из княжества был близок к покорению трёх вершин.

Франция начала девяностых. «Марсель» выиграл три чемпионата подряд и не желал останавливаться. Гегемония клуба Бернара Тапи начинала надоедать.

В сезоне-1990/91 «Монако» попытался было ниспровергнуть соседей из Прованса, но в итоговой таблице команда Арсена Венгера отстала на пять очков. В качестве утешения - выигранный кубок монегасками в очном споре с чемпионами. Команды уже свыклись с мыслью, что придётся провести на поле ещё 30 минут. Но Жеральд Пасси был иного мнения, забив единственный и победный в этой встрече мяч.

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Закончив сезон на хорошей ноте, Арсен Венгер задумался о большем. Тем более что он уже имел опыт побед во Франции. Именно «Монако» был последним, кто становился чемпионом, пока этот титул не приватизировал клуб Бернара Тапи. Венгеру сорок один год, но он уже опытен. Только он отработал четыре года, выиграв чемпионат с первой попытки. Высокий, в модном костюме, с неизменной сигаретой (от вредной привычки Арсен избавился уже в «Арсенале»).

Весь отпуск Арсен что-то придумывал, чертил, зачёркивал, снова что-то рисовал. Он уже понимал, как нужно бороться с «Марселем». Победа в кубке была своего рода сюрпризом. Обе встречи в чемпионате монегаски проиграли. И нужно было делать выводы.

А состав не больно и усилился. Решил вернуться в «Марсель» полузащитник Франк Созе. Потянуло в родной «Ривер Плейт» нападающего Рамона Диаса. Игрок средней линии Доминик Бижота отправился доигрывать в «Шатору». Зато удалось сохранить главных звёзд - нападающего Джорджа Веа и действовавшего несколько глубже Юри Джоркаеффа. Добавились защитник Джон Сивебак («Сент-Этьен»), полузащитник Джером Гнако («Анжер»), нападающий Кристоф Робер («Нант»). А ещё на тренировках был замечен высокий и задумчивый темнокожий юноша по имени Лилиан Тюрам. Над ним сразу взял шефство земляк, выходец из Гваделупы Люк Сонор.

Веа + Джоркаефф = успех

Ворота «Монако» много лет защищал Жан-Люк Эттори, которому перевалило за тридцать. Невысокий, но весьма прыгучий вратарь. Запомнился по выступлениям за сборную Франции на чемпионате мира 1982, где «les blues» завоевали бронзовые медали (их тогда давали за четвёртое место). Правда, по мнению обозревателей, именно вратарь стал слабым звеном в команде Мишеля Идальго, и больше Эттори в сборную не вызывался. Но в княжестве его обожали. Именно Жан-Люк, сыгравший в воротах «красно-белых» 602 матча, был признан лучшим голкипером в истории клуба. Но это было после описываемых событий, а в 1991 Эттори выводил вице-чемпионов Франции с капитанской повязкой.

Место на правом фланге обороны занял датчанин Джон Сивебак, слева играл либо Патрик Валери, либо делегируемый из полузащиты Эммануэль Пети. В центре чаще всего выходили вместе Люк Сонор и сенегалец Роже Менди. Однако по ходу сезона то одного, то другого нередко подменял Лилиан Тюрам. Реже появлялся на поле Жиль Гриманди.

У Венгера был хороший выбор полузащитников, как оборонительных – Клод Пюэль, Марсель Диб, Эммануэль Пети, так и атакующих Руй Барруш, Джером Гнако и Жеральд Пасси. Связующим звеном между атакой и средней линией был Юри Джоркаефф - калмык по отцу и армянин по материнской линии. Умнейший игрок с приличной техникой и мощным ударом. Но главной звездой считался либериец Джордж Веа. Купленный за смешные деньги в Камеруне, африканец в руках Венгера превратился в нападающего высочайшего класса. В паре с Веа действовал либо Кристоф Робер, либо Юссуф Фофана, или земляк Веа Джеймс Дебба.

Проигранная дуэль

«Монако» очень сильно стартовал. В пяти турах пять побед. Но и с Парижа «красно-белые» вернулись ни с чем - проиграли 0:2. Оба мяча были пропущены в меньшинстве, подвёл команду Роже Менди. Но затем всё снова наладилось, команда Венгера принялась выигрывать. Но чемпион «Марсель» воспользовался неудачей монегасков и догнал их, а потом и выдвинулся вперёд. Пока всего на очко. Потом на два, на три. К очной встрече на «Велодроме» между лидерами было три очка. И осталось тоже три.

Самый миниатюрный футболист Европы Руй Барруш в середине второго тайма смог просочиться сквозь оборону провансальцев и послать мяч по месту назначения. Но удержать победный счёт команда Венгера не смогла. Абеди Пеле спас чемпионов от домашнего поражения. Расстроенный «Монако» после этого проиграл ни с того, ни с сего «Гавру» на «Луи II», что позволило «Марселю» выиграть первый круг с отрывом в пять очков. Всё? Конец интриге? А вот и нет.

«Монако» начал второй круг мощно. Словно не было 19 туров. Веа забивал почти в каждом матче, редко покидал поле, не отметившись голевым действием Джоркаефф. Главное было не отпустить «Марсель» вперёд. Непросто далась победа над ПСЖ . Гнако в начале встречи сумел нанести точный удар. У парижан было немало возможностей спасти игру, но бесподобно в этот вечер сыграл Эттори. «Марсель» в параллельном матче растоптал «Кан» 5:0.

Первым из участников погони захромал «Марсель». Сначала лидер неожиданно проиграл на «Велодроме» скромному «Тулону». Потом не справился в домашнем матче с «Сошо». А после проигрыша провансальцев «Лансу» отрыв сократился до одного очка. Он и сохранился к очной встрече соперников на «Луи II». Победа выводила бы монегасков вперёд за два тура до финиша.

Всё складывалось относительно неплохо для «Монако», пока не наступила 44-я минута. Угловой у ворот хозяев закончился точным ударом защитника Базиля Боли. Хозяева разыграли мяч с центра поля, потеряли его и успели нарушить правила в своей штрафной. Жан-Пьер Папен был точен. За какую-то минуту «красно-белые» пропустили два мяча. После перерыва Боли довёл дело до разгрома – 0:3.

Теоретические шансы «Монако» на чемпионство были утоплены в Гавре, где старейший клуб Франции забил южанам три безответных мяча. «Марсель» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат, а монегаски снова финишировали вторым.

Трагедия на Корсике и драма в Лиссабоне

Взять реванш в Кубке не получилось, даром что «Монако» добрался до финала. Сам финал не был сыгран. Во втором полуфинале «Бастия» принимала «Марсель». Приезд чемпиона на Корсику вызвал большой интерес. Стадион «Арман Чезари» не мог вместить всех желающих. Тогда организаторы решили увеличить вместимость с 10 до 18 тысяч, достроив дополнительные деревянные трибуны. Строили их наспех, пренебрегая техникой безопасности. Дополнительная трибуна не выдержала и рухнула. Погибло 18 человек, несколько сотен получили ранения. Федерация футбола Франции решила отменить полуфинал, а заодно и финал. Кубок остался не разыгранным. Кроме того, с тех пор во Франции 5 мая не проводятся никакие футбольные матчи.

Когда Франция с ужасом следила за трагедией на Корсике, «красно-белые» проводили в Лиссабоне решающий матч Кубка кубков с немецким «Вердером». «Монако» начал европейскую кампанию встречами с валлийским «Суонси». Здесь стоит внести пояснения. Так как игрушечный чемпионат Уэльса тогда ещё не разыгрывался, валлийские клубы участвовали только в Кубке Кубков. Единственная европейская путёвка доставалась, как правило, кому-то из играющих в английских лигах – «Суонси», «Кардифф Сити», «Рексхэму».

В Уэльсе «красно-белые» выступили довольно скромно, победив 2:1. Зато у себя на Лазурном берегу в ворота валлийцев было отгружено 8 мячей. Со шведским «Норчёпингом» вице-чемпионы Франции поступили куда гуманнее – 2:1 в Швеции и 1:0 в Монте-Карло. В четвертьфинале соперник был куда сложнее – итальянская «Рома», выбившая из розыгрыша ЦСКА . В Риме монегаски выстояли 0:0. В ответной встрече пропуском в полуфинал стал гол Руя Барроша. Надо ли говорить, как вырос аппетит у команды Венгера.

Очень тяжело пришлось в полуфинале с «Фейеноордом». На «Луи II» ничья 1:1. Причём хозяевам пришлось отыгрываться. Как это иногда случается, отличился тот, кто забивал по большим праздникам – защитник Патрик Валери. Зато в Роттердаме всё складывалось в пользу «Монако». Джордж Веа в первом тайме и Руй Баррош во втором обозначили претензии монегасков на выход в финал. Победу удержать не удалось. Но и ничья 2:2 вполне устроила Арсена Венгера.

И вот он финал. Первый еврокубковый для Венгера, да и для его оппонента Отто Рехагеля тоже. Шансы соперников расценивались как равные. Если точнее - 55 на 45 в пользу французского клуба. Пять процентов – это отсутствие основного вратаря бременцев Оливера Река. Заменивший Река Юрген Рольманн крайне редко выходил в основе.

«Монако» владел преимуществом, которое оставалось нереализованным. Зато «Вердер» свой момент использовал. За пять минут до перерыва мяч после розыгрыша свободного удара был заброшен в штрафную «красно-белых». Уинтон Руфер опередил Валери и сбросил мяч под удар Клаусу Аллофсу. Тот пробил низом в дальний от Эттори угол. Через 10 минут после возобновления игры грубо ошибся в центре Пети. Мяч тотчас был доставлен вперёд Уинтону Руферу. Новозеландец, обыграв вышедшего за пределы штрафной Эттори, спокойно закатил мяч в сетку.

Кубок уехал в Бремен. Арсен Венгер проиграл свой первый, и как оказалось, не единственный еврокубковый финал. В целом же «Монако» провёл хороший, но бесплодный сезон. Всё могло кончиться куда лучше, если бы не потеря концентрации в решающих матчах. Тем не менее игра монегасков понравилась, а их тренер не только заработал прозвище Профессор, но и получил признание за пределами Франции.