Тренерский состав РПЛ. Рокировки за год

вчера, 17:42

В конце 2018 года в РПЛ нет ни одного тренера, который не владел бы свободно русским языком. «Соккер.ру» изучает изменения в тренерском составе чемпионата России.

Тренеры РПЛ на начало 2018 года (согласно местам в итоговой таблице 2017/18)

1. Юрий Семин (Россия) – «Локомотив»

2. Виктор Ганчаренко (Беларусь) - ЦСКА

3. Массимо Каррера (Италия) – «Спартак»

4. Игорь Шалимов (Россия) – «Краснодар»

5. Роберто Манчини (Италия) – «Зенит»

6. Сергей Семак (Россия) – «Уфа»

7. Миодраг Божович (Черногория) – «Арсенал»

8. Дмитрий Хохлов (Россия) – «Динамо»

9. Михаил Галактионов (Россия) – «Ахмат»

10. Курбан Бердыев (Туркменистан) – «Рубин»

11. Валерий Карпин (Россия) – «Ростов»

12. Александр Тарханов (Россия) – «Урал»

13. Гаджи Гаджиев (Россия) – «Амкар»

14. Вадим Скрипченко (Беларусь) – «Анжи»

15. Дмитрий Парфенов (Украина) – «Тосно»

16. Ринат Билялетдинов (Россия) – « СКА -Хабаровск»

Таким был тренерский состав РПЛ в самом начале 2018 года. 9 россиян (56%) против 7-ми иностранцев (44%), впрочем, из дальнего зарубежья только два итальянца и черногорец (19%), еще четверо представляли бывшие республики Советского Союза.

Изменения по ходу второй части сезона-2017/2018

Ушли: Гаджи Гаджиев («Амкар»), Ринат Билялетдинов (« СКА -Хабаровск»), Игорь Шалимов («Краснодар»), Михаил Галактионов («Ахмат»).

Пришли: Вадим Евсеев («Амкар»), Сергей Передня (« СКА -Хабаровск»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Ледяхов («Ахмат»).

Четыре тренерские рокировки состоялись по ходу весенней части прошлого сезона. Что любопытно, задействованы в них были только российские специалисты: четверо ушли, четверо пришли. Из квартета тренеров, которым посчастливилось оказаться при деле в РПЛ весной, до конца года доработает только Мурад Мусаев.

По итогам изменения состав участников РПЛ

Покинули РПЛ : Вадим Евсеев («Амкар» - расформирован), Сергей Передня (« СКА -Хабаровск» - вылетел), Дмитрий Парфенов («Тосно» - вылетел и расформирован).

Пришли в РПЛ : Владимир Федотов («Оренбург»), Андрей Тихонов («Крылья Советов»), Дмитрий Аленичев («Енисей»).

К сожалению, не по спортивному принципу лишился места в РПЛ «Амкар», вот и его главный тренер Вадим Евсеев остался вне элиты. Вылетел же вместе с Передней и Парфеновым белорус Вадим Скрипченко, умудрившийся второй год подряд вывести команду в РПЛ (по итогам сезона-2016/2017 это были «Крылья Советов»). «Анжи» остался в «вышке» из-за расформирования состава и сменил главного тренера в предсезонный период.

Предсезонный период 2018/2019

Ушли: Роберто Манчини («Зенит»), Миодраг Божович («Арсенал»), Александр Тарханов («Урал»), Вадим Скрипченко («Анжи»), Сергей Семак («Уфа»).

Пришли: Сергей Семак («Зенит»), Олег Кононов («Арсенал»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Магомед Адиев («Анжи»), Сергей Томаров («Уфа»).

После первого тура нового чемпионата России в 2018 календарном году в РПЛ поработали 26 специалистов. В предсезонный период вернулся в Премьер-Лигу Олег Кононов, работавший в предыдущие годы с «Краснодаром» и «Ахматом», а Томаров и Адиев стали дебютантами элитного дивизиона. Сергей Семак и Дмитрий Парфенов стали первыми тренерами в 2018 году, кому удалось поработать с двумя разными командами РПЛ . Сергей Богданович перешел из «Уфы» в «Зенит», где заменил Роберто Манчини. Дмитрий Владимирович, выигравший с «Тосно» Кубок России, принял предложение «Урала».

Сезон 2018/2019

5 сентября. «Ахмат». Рашид Рахимов вместо Игоря Ледяхова. Первая отставка по ходу сезона произошла после 6-го тура. Грозненский клуб решительно освободил от обязанностей главного тренера Игоря Ледяхова, несмотря на то, что он выиграл свой последний матч у руля «Ахмата», и вернул на тренерский мостик спустя полтора года Рашида Рахимова.

8 октября. «Крылья Советов». Миодраг Божович заменил Андрея Тихонова. Божович стал третьим тренером, поработавшим в 2018 году с двумя клубами РПЛ : весной он возглавлял тульский «Арсенал», а осенью принял бразды правления в самарских «Крыльях Советов».

7 ноября. «Уфа». Дмитрий Кириченко вместо Сергея Томарова. В «Уфе» решили произвести рокировку на тренерском мостике, при этом бывший главный тренер остался работать в системе клуба. Кириченко стал 28-м и предпоследним тренером, засветившимся в РПЛ в 2018 году. Дмитрий Сергеевич начал с приставкой «и.о.», но был утвержден в должности, тех же, кто не избавился от статуса «исполняющий обязанности», в расчет не берем, поэтому не учитываем в списке временщика Рауля Рианчо.

12 ноября. «Спартак». Олег Кононов приходит на уже остывшее после Массимо Карреры место. Рауль Рианчо три недели правил в «Спартаке», пока Олег Кононов, наконец, не подъехал из Тулы. Если Семак, Парфенов и Божович работали с двумя разными клубами РПЛ по ходу календарного года, то Кононов в рамках одного сезона потренировал и «Арсенал», и «Спартак». Он такой один.

13 ноября. «Арсенал». Игорь Черевченко заменил ушедшего в «Спартак» Олега Кононова. 29-й и последний тренер РПЛ в завершающемся году. Черевченко уже работал в РПЛ с «Локомотивом», но с тех пор немало воды утекло.

Тренеры РПЛ в конце 2018 года

1. Юрий Семин (Россия) – «Локомотив»

2. Виктор Ганчаренко (Беларусь) - ЦСКА

3. Олег Кононов (Россия) – «Спартак»

4. Мурад Мусаев (Россия) – «Краснодар»

5. Сергей Семак (Россия) – «Зенит»

6. Дмитрий Кириченко (Россия) – «Уфа»

7. Игорь Черевченко (Таджикистан) – «Арсенал»

8. Дмитрий Хохлов (Россия) – «Динамо»

9. Рашид Рахимов (Таджикистан) – «Ахмат»

10. Курбан Бердыев (Туркменистан) – «Рубин»

11. Валерий Карпин (Россия) – «Ростов»

12. Дмитрий Парфенов (Украина) – «Урал»

13. Владимир Федотов (Россия) – «Оренбург»

14. Магомед Адиев (Россия) – «Анжи»

15. Миодраг Божович (Черногория) – «Крылья Советов»

16. Дмитрий Аленичев (Россия) – «Енисей»