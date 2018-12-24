Тренерский состав РПЛ. Рокировки за год

В конце 2018 года в РПЛ нет ни одного тренера, который не владел бы свободно русским языком. «Соккер.ру» изучает изменения в тренерском составе чемпионата России.
Тренеры РПЛ на начало 2018 года (согласно местам в итоговой таблице 2017/18)
1. Юрий Семин (Россия) – «Локомотив»
2. Виктор Ганчаренко (Беларусь) - ЦСКА
3. Массимо Каррера (Италия) – «Спартак»
4. Игорь Шалимов (Россия) – «Краснодар»
5. Роберто Манчини (Италия) – «Зенит»
6. Сергей Семак (Россия) – «Уфа»
7. Миодраг Божович (Черногория) – «Арсенал»
8. Дмитрий Хохлов (Россия) – «Динамо»
9. Михаил Галактионов (Россия) – «Ахмат»
10. Курбан Бердыев (Туркменистан) – «Рубин»
11. Валерий Карпин (Россия) – «Ростов»
12. Александр Тарханов (Россия) – «Урал»
13. Гаджи Гаджиев (Россия) – «Амкар»
14. Вадим Скрипченко (Беларусь) – «Анжи»
15. Дмитрий Парфенов (Украина) – «Тосно»
16. Ринат Билялетдинов (Россия) – «СКА-Хабаровск»
Таким был тренерский состав РПЛ в самом начале 2018 года. 9 россиян (56%) против 7-ми иностранцев (44%), впрочем, из дальнего зарубежья только два итальянца и черногорец (19%), еще четверо представляли бывшие республики Советского Союза.
Изменения по ходу второй части сезона-2017/2018
Ушли: Гаджи Гаджиев («Амкар»), Ринат Билялетдинов («СКА-Хабаровск»), Игорь Шалимов («Краснодар»), Михаил Галактионов («Ахмат»).
Пришли: Вадим Евсеев («Амкар»), Сергей Передня («СКА-Хабаровск»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Ледяхов («Ахмат»).
Четыре тренерские рокировки состоялись по ходу весенней части прошлого сезона. Что любопытно, задействованы в них были только российские специалисты: четверо ушли, четверо пришли. Из квартета тренеров, которым посчастливилось оказаться при деле в РПЛ весной, до конца года доработает только Мурад Мусаев.
По итогам изменения состав участников РПЛ
Покинули РПЛ: Вадим Евсеев («Амкар» - расформирован), Сергей Передня («СКА-Хабаровск» - вылетел), Дмитрий Парфенов («Тосно» - вылетел и расформирован).
Пришли в РПЛ: Владимир Федотов («Оренбург»), Андрей Тихонов («Крылья Советов»), Дмитрий Аленичев («Енисей»).
К сожалению, не по спортивному принципу лишился места в РПЛ «Амкар», вот и его главный тренер Вадим Евсеев остался вне элиты. Вылетел же вместе с Передней и Парфеновым белорус Вадим Скрипченко, умудрившийся второй год подряд вывести команду в РПЛ (по итогам сезона-2016/2017 это были «Крылья Советов»). «Анжи» остался в «вышке» из-за расформирования состава и сменил главного тренера в предсезонный период.
Предсезонный период 2018/2019
Ушли: Роберто Манчини («Зенит»), Миодраг Божович («Арсенал»), Александр Тарханов («Урал»), Вадим Скрипченко («Анжи»), Сергей Семак («Уфа»).
Пришли: Сергей Семак («Зенит»), Олег Кононов («Арсенал»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Магомед Адиев («Анжи»), Сергей Томаров («Уфа»).
После первого тура нового чемпионата России в 2018 календарном году в РПЛ поработали 26 специалистов. В предсезонный период вернулся в Премьер-Лигу Олег Кононов, работавший в предыдущие годы с «Краснодаром» и «Ахматом», а Томаров и Адиев стали дебютантами элитного дивизиона. Сергей Семак и Дмитрий Парфенов стали первыми тренерами в 2018 году, кому удалось поработать с двумя разными командами РПЛ. Сергей Богданович перешел из «Уфы» в «Зенит», где заменил Роберто Манчини. Дмитрий Владимирович, выигравший с «Тосно» Кубок России, принял предложение «Урала».
Сезон 2018/2019
5 сентября. «Ахмат». Рашид Рахимов вместо Игоря Ледяхова. Первая отставка по ходу сезона произошла после 6-го тура. Грозненский клуб решительно освободил от обязанностей главного тренера Игоря Ледяхова, несмотря на то, что он выиграл свой последний матч у руля «Ахмата», и вернул на тренерский мостик спустя полтора года Рашида Рахимова.
8 октября. «Крылья Советов». Миодраг Божович заменил Андрея Тихонова. Божович стал третьим тренером, поработавшим в 2018 году с двумя клубами РПЛ: весной он возглавлял тульский «Арсенал», а осенью принял бразды правления в самарских «Крыльях Советов».
7 ноября. «Уфа». Дмитрий Кириченко вместо Сергея Томарова. В «Уфе» решили произвести рокировку на тренерском мостике, при этом бывший главный тренер остался работать в системе клуба. Кириченко стал 28-м и предпоследним тренером, засветившимся в РПЛ в 2018 году. Дмитрий Сергеевич начал с приставкой «и.о.», но был утвержден в должности, тех же, кто не избавился от статуса «исполняющий обязанности», в расчет не берем, поэтому не учитываем в списке временщика Рауля Рианчо.
12 ноября. «Спартак». Олег Кононов приходит на уже остывшее после Массимо Карреры место. Рауль Рианчо три недели правил в «Спартаке», пока Олег Кононов, наконец, не подъехал из Тулы. Если Семак, Парфенов и Божович работали с двумя разными клубами РПЛ по ходу календарного года, то Кононов в рамках одного сезона потренировал и «Арсенал», и «Спартак». Он такой один.
13 ноября. «Арсенал». Игорь Черевченко заменил ушедшего в «Спартак» Олега Кононова. 29-й и последний тренер РПЛ в завершающемся году. Черевченко уже работал в РПЛ с «Локомотивом», но с тех пор немало воды утекло.
Тренеры РПЛ в конце 2018 года
1. Юрий Семин (Россия) – «Локомотив»
2. Виктор Ганчаренко (Беларусь) - ЦСКА
3. Олег Кононов (Россия) – «Спартак»
4. Мурад Мусаев (Россия) – «Краснодар»
5. Сергей Семак (Россия) – «Зенит»
6. Дмитрий Кириченко (Россия) – «Уфа»
7. Игорь Черевченко (Таджикистан) – «Арсенал»
8. Дмитрий Хохлов (Россия) – «Динамо»
9. Рашид Рахимов (Таджикистан) – «Ахмат»
10. Курбан Бердыев (Туркменистан) – «Рубин»
11. Валерий Карпин (Россия) – «Ростов»
12. Дмитрий Парфенов (Украина) – «Урал»
13. Владимир Федотов (Россия) – «Оренбург»
14. Магомед Адиев (Россия) – «Анжи»
15. Миодраг Божович (Черногория) – «Крылья Советов»
16. Дмитрий Аленичев (Россия) – «Енисей»
Жирным шрифтом выделены тренеры, отработавшие 2018 год в одном клубе, жирным курсивом – тренеры, которые и в начале, и в конце года представляли клубы РПЛ, но не один и тот же, а разные. Так, только пять специалистов усидели в своих креслах: Семин, Ганчаренко, Хохлов, Бердыев и Карпин. Еще трое – Семак, Парфенов и Божович, начинали год в «Уфе», «Тосно» и «Арсенале», а заканчивают в «Зените», «Урале» и «Крыльях Советов» соответственно. После отставки Массимо Карреры в РПЛ не осталось тренеров, которые бы не владели свободно русским языком. Собственно, среди 16-ти действующих наставников, только Миодраг Божович представляет дальнее зарубежье, да и он уже за долгие годы работы в России успел стать своим в доску. Кстати, если любопытно, вот здесь можете узнать о тренерских изменениях в цеху РПЛ за прошлый, 2017 год.
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У него двойное гражданство и живет и работает он больше в России,т.ч. туркмен он больше по месту рождения))Поэтому правильно в скобках писать (Россия,Туркменистан)
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У него двойное гражданство и живет и работает он больше в России,т.ч. туркмен он больше по месту рождения))Поэтому правильно в скобках писать (Россия,Туркменистан)