И Маркизио, и Глушаков. Топ-10 подешевевших игроков РПЛ в 2018 году

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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И Маркизио, и Глушаков. Топ-10 подешевевших игроков РПЛ в 2018 году

вчера, 19:39

Наравне с теми, кто прогрессирует, всегда найдутся деградирующие элементы. Иногда виной возраст, но чаще – сбой программы «футболист». «Соккер.ру» представляет стыдную десятку.

10 место. Виталий Денисов («Крылья Советов»; Узбекистан; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2 миллиона евро
Потеря за 2018 год: -2 млн евро (50%)

Виталий Денисов в прошедшем году стал чемпионом России, правда, со скамейки, поэтому летом «Локомотив» отправил опытного защитника в аренду в «Крылья Советов». Снижение стоимости Денисова обусловлено и снижением уровня игры, и возрастом – после 30-ти футболисты дешевеют, такова данность. Исключениями могут являться только некоторые феномены. Ну, а Виталий Денисов не унывает: хочет приносить пользу волжанам, а о возвращении в «Локомотив» не задумывается.

9 место. Максим Канунников («Крылья Советов»; Россия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2 миллиона евро
Потеря за 2018 год: -1.8 млн евро (47.4%)

Воспитанник «Зенита» относительно недавно вызывался в сборную России и даже играл на ЧМ-2014, но в 2018 году Канунников играл за команды с последних строчек турнирной таблицы РПЛ – «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов», и забил три мяча в 23-х матчах. Трудно не согласиться с тем, что нападающие с такой статистикой должны дешеветь. И да, фактически за Максима никто не заплатит и те 2 миллиона евро, в которые его оценивает «Трансфермаркт» после потери почти половины стоимости. 

8 место. Педро Роша («Спартак»; Бразилия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро
Потеря за 2018 год: -2 млн евро (44.4%)

«Спартак» выкинул кучу денег по меркам РПЛ – 12 миллионов евро, чтобы приобрести нападающего, который за полтора года забил один гол и отдал две результативные передачи. Чтобы вы понимали, ЦСКА нынешним летом потратил одного Педро Рошу (12 миллионов евро) на полноценную комплектацию состава после расставания с ветеранами и легионерами. Это трансферный провал «Спартака», одна надежда на Олега Кононова, который заново научит бразильца играть в футбол.

7 место. Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -2 млн евро (13.3%)

Это еще хорошо, что Дзагоев с таким обилием травм не теряет в цене стремительно, но и это произойдет, если Алан продолжит играть по тому же графику. Полузащитник начал чемпионат мира в качестве игрока основы, но получил травму и в следующий раз появился на поле только в четвертьфинале с хорватами, чтобы помочь отличиться Марио Фернандесу. А после чемпионата мира за полгода Дзагоев принял участие в 11-ти встречах (9 в основе, лишь одну отыграл от свистка до свистка), в которых не отметился результативными действиями. 

6 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -2.5 млн евро (31.3%)

Краневиттер в «Зените» что есть, что его нет. Несколько раз Сергей Семак задействовал Матиаса для ротации, но получал на ответственной позиции в центре поля ни в чем не заинтересованную амебу. Вроде бы Краневиттер заинтересован в том, чтобы покинуть «Зенит», но невозможно поверить, чтобы Матиас хоть в чем-то был заинтересован. А если серьезно – скатертью дорога.

5 место. Фёдор Смолов («Локомотив»; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 12.5 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -2.5 млн евро (16.7%)

Трудный, очень трудный год для Федора. Смолов оказался не готов к чемпионату мира, провал на этом турнире и проигрыш конкуренции Дзюбе запустили серию неудач. Не помогла форварду и смена обстановки – переход из «Краснодара» в «Локомотив», Лига чемпионов не принесла радости, а в РПЛ у Федора случались матчи, как против «Спартака»: промах с двух метров и незабитый пенальти. Теперь только и остается гадать: вернется ли сильный Смолов, или Федор возвращается к роли посмешища?

4 место. Денис Глушаков («Спартак»; Россия; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 3.5 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -4 млн евро (53.3%)

Глушаков в 2018 году хоронил «Спартак» в полуфинале Кубка России, ссорился с Массимо Каррерой и оказывался в дубле из-за лайков, разводился с женой так, что вонь до сих пор стоит на всю страну, не попал в состав сборной России на чемпионат мира, и забил целый один гол. А еще превратился в изгоя среди спартаковских болельщиков, и его уже вряд ли простят после всего, что было. Достойный список аргументов, чтобы удешевить футболиста Глушакова более чем вдвое. И это еще по-божески.

3 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -7 млн евро (28%)

Думаю, такое удешевление Крыховяка не вполне справедливо, но причина понятна: Гжегош, игравший до перехода в «Локомотив» в топ-чемпионатах – французском, испанском и английском, перешел в РПЛ, а это для требовательных экспертов «Трансфермаркта» уже повод запустить алгоритм понижения цены.

2 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6.5 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -8.5 млн евро (56.7%)

Аналогичная история с Хеведесом, только тут еще и дополнительные факторы, усугубляющие регресс: во-первых, возраст – Бенедикт на пороге 31-летия, во-вторых, частые травмы, испортившие сезон в «Ювентусе» и ослабившие Хеведеса. Хотя на уровне РПЛ и Бенедикт, и его партнер по команде Гжегош Крыховяк выделяются на уровне исполнительского мастерства.

1 место. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -12.5 млн евро (69.4%)

А вот Клаудио Маркизио не выделяется даже на уровне РПЛ, «Зенит» приглашал итальянца явно не ради того, чтобы он украшал скамейку запасных, получая (не зарабатывая!) самую большую зарплату в лиге. По сравнению с началом года Маркизио подешевел втрое, и это не удивительно: Клаудио перестал выдерживать конкуренцию в родном «Ювентусе», а потом не сумел сходу доказать свою состоятельность в «Зените». Действительно, зачем «сине-бело-голубым»такой Маркизио?

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   141 / 755
сегодня в 01:12
Одно и тоже каждый год, плачут денег нет и тут же по карманам без дарно всем пихают. Своих ребят хороших много, но нет желания у клубов чтобы их в команду зачислять. Вот так играют и живут, чтобы кусок мима рта не упустить.
xajaks
xajaks ответил Pronto
   278 / 755
сегодня в 00:22
7 место. Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия; 31 год) Когда Дзага 30-тку разменять успел? Ему 28 всего.
может и 28 а играет как пенсионер
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил viv
   215 / 755
вчера в 22:47
Ты как всегда об одном и том же дбб
viv
viv
   18 / 755
вчера в 22:14
Здесь должен быть весь состав СпаМа, после очередного фиаско в еврокубках.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   62 / 755
вчера в 20:51
Кокорин и Мамаев 100% стоимости потеряли!
Аксинья
Аксинья
   93 / 755
вчера в 20:41
Самому богатому клубу самый дорогой шлак как всегда достался...Завидуйте!!!
МКС
МКС
   48 / 755
вчера в 20:21
Кокорин я так понимаю"потяжелел" миллионов на цать, да и друган его Мамаев тож?

Рошу купили, что бы купить. Тут внимание могут обращать только "иксперты".

С Дениской вообще отдельная история.

Интересно, а насколько "поправился" в денежном выражении любимый Чистяковым Головин?
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Pronto
вчера в 20:20
7 место. Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия; 31 год) Когда Дзага 30-тку разменять успел? Ему 28 всего.
исправили
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 20:17
Агде Набабкин,Щенников,Мевля,Смольников,Жирков...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 20:13
Не пойму ,как Денис Глушаков в 31 год должен дорожать?))) супер материал,автор
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 20:12
А где Абель Эрнандес,автор? или он подорожал?)))
КАМЮ
КАМЮ ответил Lucho Gonzalez
   377 / 755
вчера в 20:08
после 7-0 и 4-го места в лиге европы сюда можно всех пупсиков прописать, их средняя стоимость - одна шоколадная монетка
Одиннадцать пятачков
Pronto
Pronto
   409 / 755
вчера в 19:57
7 место. Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия; 31 год)

Когда Дзага 30-тку разменять успел? Ему 28 всего.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   56 / 755
вчера в 19:51
после 7-0 и 4-го места в лиге европы сюда можно всех пупсиков прописать, их средняя стоимость - одна шоколадная монетка
FILL3286
FILL3286
   32 / 755
вчера в 19:44
а паредас пол лярда
FILL3286
FILL3286
   32 / 755
вчера в 19:43
забалотный стоит 300 мультов бакинских
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