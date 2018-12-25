И Маркизио, и Глушаков. Топ-10 подешевевших игроков РПЛ в 2018 году

вчера, 19:39

Наравне с теми, кто прогрессирует, всегда найдутся деградирующие элементы. Иногда виной возраст, но чаще – сбой программы «футболист». «Соккер.ру» представляет стыдную десятку.

10 место. Виталий Денисов («Крылья Советов»; Узбекистан; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Потеря за 2018 год: -2 млн евро (50%)

Виталий Денисов в прошедшем году стал чемпионом России, правда, со скамейки, поэтому летом «Локомотив» отправил опытного защитника в аренду в «Крылья Советов». Снижение стоимости Денисова обусловлено и снижением уровня игры, и возрастом – после 30-ти футболисты дешевеют, такова данность. Исключениями могут являться только некоторые феномены. Ну, а Виталий Денисов не унывает: хочет приносить пользу волжанам, а о возвращении в «Локомотив» не задумывается.

9 место. Максим Канунников («Крылья Советов»; Россия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Потеря за 2018 год: -1.8 млн евро (47.4%)

Воспитанник «Зенита» относительно недавно вызывался в сборную России и даже играл на ЧМ -2014, но в 2018 году Канунников играл за команды с последних строчек турнирной таблицы РПЛ – « СКА -Хабаровск» и «Крылья Советов», и забил три мяча в 23-х матчах. Трудно не согласиться с тем, что нападающие с такой статистикой должны дешеветь. И да, фактически за Максима никто не заплатит и те 2 миллиона евро, в которые его оценивает «Трансфермаркт» после потери почти половины стоимости.

8 место. Педро Роша («Спартак»; Бразилия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро

Потеря за 2018 год: -2 млн евро (44.4%)

«Спартак» выкинул кучу денег по меркам РПЛ – 12 миллионов евро, чтобы приобрести нападающего, который за полтора года забил один гол и отдал две результативные передачи. Чтобы вы понимали, ЦСКА нынешним летом потратил одного Педро Рошу (12 миллионов евро) на полноценную комплектацию состава после расставания с ветеранами и легионерами. Это трансферный провал «Спартака», одна надежда на Олега Кононова, который заново научит бразильца играть в футбол.

7 место. Алан Дзагоев ( ЦСКА ; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -2 млн евро (13.3%)

Это еще хорошо, что Дзагоев с таким обилием травм не теряет в цене стремительно, но и это произойдет, если Алан продолжит играть по тому же графику. Полузащитник начал чемпионат мира в качестве игрока основы, но получил травму и в следующий раз появился на поле только в четвертьфинале с хорватами, чтобы помочь отличиться Марио Фернандесу. А после чемпионата мира за полгода Дзагоев принял участие в 11-ти встречах (9 в основе, лишь одну отыграл от свистка до свистка), в которых не отметился результативными действиями.

6 место. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -2.5 млн евро (31.3%)

Краневиттер в «Зените» что есть, что его нет. Несколько раз Сергей Семак задействовал Матиаса для ротации, но получал на ответственной позиции в центре поля ни в чем не заинтересованную амебу. Вроде бы Краневиттер заинтересован в том, чтобы покинуть «Зенит», но невозможно поверить, чтобы Матиас хоть в чем-то был заинтересован. А если серьезно – скатертью дорога.

5 место. Фёдор Смолов («Локомотив»; Россия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 12.5 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -2.5 млн евро (16.7%)

Трудный, очень трудный год для Федора. Смолов оказался не готов к чемпионату мира, провал на этом турнире и проигрыш конкуренции Дзюбе запустили серию неудач. Не помогла форварду и смена обстановки – переход из «Краснодара» в «Локомотив», Лига чемпионов не принесла радости, а в РПЛ у Федора случались матчи, как против «Спартака»: промах с двух метров и незабитый пенальти. Теперь только и остается гадать: вернется ли сильный Смолов, или Федор возвращается к роли посмешища?

4 место. Денис Глушаков («Спартак»; Россия; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 3.5 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -4 млн евро (53.3%)

Глушаков в 2018 году хоронил «Спартак» в полуфинале Кубка России, ссорился с Массимо Каррерой и оказывался в дубле из-за лайков, разводился с женой так, что вонь до сих пор стоит на всю страну, не попал в состав сборной России на чемпионат мира, и забил целый один гол. А еще превратился в изгоя среди спартаковских болельщиков, и его уже вряд ли простят после всего, что было. Достойный список аргументов, чтобы удешевить футболиста Глушакова более чем вдвое. И это еще по-божески.

3 место. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 18 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -7 млн евро (28%)

Думаю, такое удешевление Крыховяка не вполне справедливо, но причина понятна: Гжегош, игравший до перехода в «Локомотив» в топ-чемпионатах – французском, испанском и английском, перешел в РПЛ , а это для требовательных экспертов «Трансфермаркта» уже повод запустить алгоритм понижения цены.

2 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив»; Германия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6.5 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -8.5 млн евро (56.7%)

Аналогичная история с Хеведесом, только тут еще и дополнительные факторы, усугубляющие регресс: во-первых, возраст – Бенедикт на пороге 31-летия, во-вторых, частые травмы, испортившие сезон в «Ювентусе» и ослабившие Хеведеса. Хотя на уровне РПЛ и Бенедикт, и его партнер по команде Гжегош Крыховяк выделяются на уровне исполнительского мастерства.

1 место. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -12.5 млн евро (69.4%)