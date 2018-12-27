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Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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22:00 8’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 5.4 3.6 1.65
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Народный обозреватель. Предновогодний

вчера, 22:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник

«Соккер.ру» рассчитывал составить предновогодний выпуск «Народного обозревателя» из добрых шуток, но сарказм, цинизм, ирония и черный юмор снова победили. Встречайте!

Дошли слухи, что пользователи недовольны селекцией шуточек для «Народного обозревателя»! Отвечаем. Ваших комментариев много, очень много, тонны. И, будем откровенны, далеко не все они – чистый жемчуг. К сожалению, мы пока не можем себе позволить специального человека, который будет отбирать комментарии для «Народного обозревателя» круглые сутки, перечитывая от корки до корки подписи под каждой темой. Поэтому – да, не исключено, что некоторые ценные вещицы ускользают от взглядов и тихо сидят в закоулках сайта. Если встретили такого редкого зверя, напишите ответ на понравившийся комментарий с хештегом #Народный_обозреватель или добавьте хештег в собственный пост, если считаете, что были в ударе. Этим вы очень поможете в составлении очередного выпуска. Спасибо за внимание, а теперь – поехали!

19-е место. Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев заявил, что его цель – выиграть «Золотой мяч». Вы, конечно же, поддержали парня. По-своему.

parallels: сказывается близость. наверное, бегает туда черпать идеи.

Народный обозреватель. Предновогодний

NbKA555: Тугарин змей

18-е место. Игорь Акинфеев признался, что любит рыбачить. И тут понеслась!

ROMA DROGBA: В сетку ловить он любит. А-ха-ха.

LOpp: Песня «Эх, хвост-чешуя, не поймал я ни...» прям про Акинфеева.

Sebastian Eniston: Рыбак, сколько мячей поймал))

17-е место. «Уфа» в середине декабря вовсю занималась селекцией и даже обнародовала свои цели на зимнее трансферное окно: белорусский Ибрагимович и чукотский Пирло. Ни больше, ни меньше.

Багров-брат: Однако, в Уфе рано отмечать начали...)))

16-е место. Бекао поклялся в своей верности ЦСКА и заявил, что хочет выступать за армейский клуб много лет.

spartach n1: Ну а че, для своих восьмидесяти он ещё молодцом!

 LOpp: Подписать контракт после 40 лет – это, конечно, большая удача.

sir_Alex: Много лет, пока паспорт не вернут)))

15-е место. Евгений Кафельников устал от чехарды в «Спартаке». А вы?

ЦСКА Самый титулованный: Кто смотрел на Спартак, в цирке не смеется!

14-е место. Александр Тарханов емко охарактеризовал оборону «Зенита»: «Бардак!»

112910415: они Зенит, и им это нравится!

13-е место. «Золотой мяч» достался Луке Модричу. Не Роналду и не Месси, которые никому не отдавали приз на протяжении 10 лет.

spartach n1:

Народный обозреватель. Предновогодний

12-е место. Почему-то никто не поверил Дмитрию Комбарову, который чистосердечно признался, что в «Спартаке» нет никаких группировок и разногласий.

Сергей Саныч: В СССР секса нет!       

d_fincher: Ага. А колбасу делают из мяса. Верим.

11-е место. «Оренбург» накануне матча с «Крыльями Советов» просил «поставить свечку за хорошую погоду!» По прогнозу ожидалось -19 градусов, а ниже -15 играть нельзя.

КЭТиК: Свечки подогреют воздух на 4 градуса.

10-е место. Ветеран «Зенита» Лохов: «У „Зенита“ мало игроков высокого класса».

Obdulio Varela: Лохов у „Зенита“ полно, мало игроков высокого класса

9-е место. Моуриньо, который встретил Рождество свободным человеком, после матча с «Ливерпулем» оправдывался тем, что сопернику повезло с забитыми мячами. Вы легко парировали жалобы предсказуемого Жозе.

Брулин: Свою-то голевую комбинацию с отскоком мокрого мяча от коленки вратаря, небось, месяц тренировали

Болот Сарбанов: Хорошо, что еще опять не вспомнил о своих завоеванных трофеях.

Остапчук 67: Еще не называл руку Москвы?

8-е место. Златан Ибрагимович примерил на себя образ короля Швеции, а вы не остались в стороне.

Знатог: Златан Ибрагимович меняет профессию. Но его вылечат.

7-е место. Александр Кокорин жалуется, что в СИЗО все запрещают: ни тебе новогоднего стола, ни елки с игрушками. Как не прокомментировать такое?

311: Шампанское из Монте-Карло привезут хотя бы?)

Leha-ha50: Кокорин: «Новогодний стол не разрешат… И стулья у меня сразу забрали!!!»

Bayern Best: Зато есть шанс набить татуху в виде елочки.

rawer: Елку мог бы из хлебушка сделать)

DawnOfDestiny: Какая елочка? Заболотного на НГ не пустят в Бутырку...

6-е место. Леонид Слуцкий признался, что его 13-летний сын – рэпер. Посочувствовали всем миром.

Kresi frok: «Сын присылает мне все свои треки, а я ему в обратном направлении марийванну» аха))

dimarik_86: Так вот почему Леню качает так) он рэпер, оказывается)))

toshkanchik07:         

Немного из творчества сына:

Этот трек качает У

Как отец качает СТУЛ

Бургер ем на завтрак У

Скоро попаду к ДУДЮ

5-е место. Аленичева задержали пьяным за рулем. Как же так, Дмитрий Анатольевич?

spartach n1:

Осенью в дождливый серый день

Проскакал по городу Алень.

Он летел по гулкой мостовой

Не уволен, злобный и бухо-о-ой!

Leha-ha50:   

Осенью в дождливый серый день

Проскакал по городу олень,

Он летел над гулкой мостовой,

Бело-красной пущенной стрелой!!!

LOpp: Для Кокорина и Мамаева тренер нашелся.

4-е место. Всех впечатлила Собака-спасака из Аргентины, совершившая чудесный сэйв в одном из матчей третьего дивизиона. Смотрим видео, читаем комментарии.

 

 

edubokom: В очередной раз убеждаюсь, что в Аргентине на футболе возможно всё. От смерти до порно

FiZryk: Метит в сборную

cska plus: Это не собака, это гном.

3-е место. Станислав Черчесов высказался об уходящем годе: «Мы провожаем 2018-й удовлетворенными».

sir_Alex: Скорее, самоудовлетворёнными!)))

2-е место. Денису Глушакову грозит до 10 лет свободы. Да-да, мы тоже об этом подумали, когда увидели новость.

Брулин: Команда СИЗО по потенциалу скоро достигнет уровня РПЛ))

1-е место. «Спартак» якобы получил два официальных предложения от китайских клубов по Луису Адриано. И тут проскочила тонкая шутка!

Великий Князь: Интер с Миланом что ли? Аха-ха)

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   125 / 679
сегодня в 14:24
Тот случай, когда собака играет лучше, чем вратарь!)))
А Князь номер один;)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 679
сегодня в 11:57
Трудно понять, как Александр составлял НО, по многим темам, которые тут есть, были шутки в разы смешнее тех, которые он отобрал.

То есть он даже темы не смотрел, видимо, тупо брал шутки с хэштегами. Но это ниочем.

А Княже и сэр Алекс молодцы))
Союзник противников
Союзник противников
   64 / 679
сегодня в 11:52
"Приват-доцент,я выиграл кучу денег...почему мне так грустно?" "Бег" Булгакова,слова генерала Чарноты.
Спагетти
Спагетти
   169 / 679
сегодня в 11:22
Кризис не только в стране, но и в юморе.
борька
борька
   113 / 679
сегодня в 11:12
Нормалек,для нашего серого чемпионата!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   52 / 679
сегодня в 11:03
Мдаа... Соккер, опять хотелось "как лучше", а получилось "как обычно"?
Очередная "спамосянорама", оборжаться...
P.S. и спартачи ещё за что-то на Соккер обижаются? Неблагодарные!!!... ;)
sir_Alex
sir_Alex
   16 / 679
сегодня в 08:30
Obdulio Varela и Великий Князь — респект, посмеялся от души!)))
Большой Карай
Большой Карай
   186 / 679
сегодня в 06:15
Все ясно теперь.
амурец
амурец
   115 / 679
сегодня в 05:53
весёлая подборка
Фата лист
Фата лист
   254 / 679
сегодня в 04:21
Грустно.
milan-f
milan-f
сегодня в 00:56
72ь. Как на этом соккере с мобильной версии, новая версия, найти статистику лу ших бомбардиров, гол плюс пас, а чисты итд. Ну вы поняли!!!???
mangoх12
mangoх12
   15 / 679
сегодня в 00:04
как всегда одни спартачи по протекцииэ
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   36 / 679
вчера в 23:46
Ладно, шутки не все находите, но, что с распределением? Первая тройка нулячая, вверху есть комменты в разы интереснее.
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил Питермен
       389 / 679
    вчера в 23:12
    Лучшую шутку ты выдал за этот год назвав Зенит великим)))
    МКС
    МКС
       29 / 679
    вчера в 23:12
    Про ЛОХОВ в Зените особо порадовало.
    Питермен
    Питермен
       69 / 679
    вчера в 23:03
    4-е место. Всех впечатлила Собака-спасака из Аргентины, совершившая чудесный сэйв в одном из матчей третьего дивизиона. Смотрим видео, читаем комментарии.
    cska plus: Это не собака, это гном.
    Вот это, пожалуй, лучший юмор в списке, если исключить юмор про пупсиков!
    Питермен
    Питермен
       69 / 679
    вчера в 23:01
    Выкладывайте лучше шутки про пупсиков, а не нападки федунботов на великие клубы Зенит, Цска, уже даже до Интера и Милана дошло!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 679
    вчера в 22:50
    Князь красава
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       37 / 679
    вчера в 22:47
    так себе сборка, смешных перлов про пупсиков было в 10 раз больше)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       30 / 679
    вчера в 22:39
    Ладно, шутки не все находите, но, что с распределением? Первая тройка нулячая, вверху есть комменты в разы интереснее.
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