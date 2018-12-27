Народный обозреватель. Предновогодний

«Соккер.ру» рассчитывал составить предновогодний выпуск «Народного обозревателя» из добрых шуток, но сарказм, цинизм, ирония и черный юмор снова победили. Встречайте!
Дошли слухи, что пользователи недовольны селекцией шуточек для «Народного обозревателя»! Отвечаем. Ваших комментариев много, очень много, тонны. И, будем откровенны, далеко не все они – чистый жемчуг. К сожалению, мы пока не можем себе позволить специального человека, который будет отбирать комментарии для «Народного обозревателя» круглые сутки, перечитывая от корки до корки подписи под каждой темой. Поэтому – да, не исключено, что некоторые ценные вещицы ускользают от взглядов и тихо сидят в закоулках сайта. Если встретили такого редкого зверя, напишите ответ на понравившийся комментарий с хештегом #Народный_обозреватель или добавьте хештег в собственный пост, если считаете, что были в ударе. Этим вы очень поможете в составлении очередного выпуска. Спасибо за внимание, а теперь – поехали!
19-е место. Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев заявил, что его цель – выиграть «Золотой мяч». Вы, конечно же, поддержали парня. По-своему.
parallels: сказывается близость. наверное, бегает туда черпать идеи.
NbKA555: Тугарин змей
18-е место. Игорь Акинфеев признался, что любит рыбачить. И тут понеслась!
ROMA DROGBA: В сетку ловить он любит. А-ха-ха.
LOpp: Песня «Эх, хвост-чешуя, не поймал я ни...» прям про Акинфеева.
Sebastian Eniston: Рыбак, сколько мячей поймал))
17-е место. «Уфа» в середине декабря вовсю занималась селекцией и даже обнародовала свои цели на зимнее трансферное окно: белорусский Ибрагимович и чукотский Пирло. Ни больше, ни меньше.
Багров-брат: Однако, в Уфе рано отмечать начали...)))
16-е место. Бекао поклялся в своей верности ЦСКА и заявил, что хочет выступать за армейский клуб много лет.
spartach n1: Ну а че, для своих восьмидесяти он ещё молодцом!
LOpp: Подписать контракт после 40 лет – это, конечно, большая удача.
sir_Alex: Много лет, пока паспорт не вернут)))
15-е место. Евгений Кафельников устал от чехарды в «Спартаке». А вы?
ЦСКА Самый титулованный: Кто смотрел на Спартак, в цирке не смеется!
14-е место. Александр Тарханов емко охарактеризовал оборону «Зенита»: «Бардак!»
112910415: они Зенит, и им это нравится!
13-е место. «Золотой мяч» достался Луке Модричу. Не Роналду и не Месси, которые никому не отдавали приз на протяжении 10 лет.
spartach n1:
12-е место. Почему-то никто не поверил Дмитрию Комбарову, который чистосердечно признался, что в «Спартаке» нет никаких группировок и разногласий.
Сергей Саныч: В СССР секса нет!
d_fincher: Ага. А колбасу делают из мяса. Верим.
11-е место. «Оренбург» накануне матча с «Крыльями Советов» просил «поставить свечку за хорошую погоду!» По прогнозу ожидалось -19 градусов, а ниже -15 играть нельзя.
КЭТиК: Свечки подогреют воздух на 4 градуса.
10-е место. Ветеран «Зенита» Лохов: «У „Зенита“ мало игроков высокого класса».
Obdulio Varela: Лохов у „Зенита“ полно, мало игроков высокого класса
9-е место. Моуриньо, который встретил Рождество свободным человеком, после матча с «Ливерпулем» оправдывался тем, что сопернику повезло с забитыми мячами. Вы легко парировали жалобы предсказуемого Жозе.
Брулин: Свою-то голевую комбинацию с отскоком мокрого мяча от коленки вратаря, небось, месяц тренировали
Болот Сарбанов: Хорошо, что еще опять не вспомнил о своих завоеванных трофеях.
Остапчук 67: Еще не называл руку Москвы?
8-е место. Златан Ибрагимович примерил на себя образ короля Швеции, а вы не остались в стороне.
Знатог: Златан Ибрагимович меняет профессию. Но его вылечат.
7-е место. Александр Кокорин жалуется, что в СИЗО все запрещают: ни тебе новогоднего стола, ни елки с игрушками. Как не прокомментировать такое?
311: Шампанское из Монте-Карло привезут хотя бы?)
Leha-ha50: Кокорин: «Новогодний стол не разрешат… И стулья у меня сразу забрали!!!»
Bayern Best: Зато есть шанс набить татуху в виде елочки.
rawer: Елку мог бы из хлебушка сделать)
DawnOfDestiny: Какая елочка? Заболотного на НГ не пустят в Бутырку...
6-е место. Леонид Слуцкий признался, что его 13-летний сын – рэпер. Посочувствовали всем миром.
Kresi frok: «Сын присылает мне все свои треки, а я ему в обратном направлении марийванну» аха))
dimarik_86: Так вот почему Леню качает так) он рэпер, оказывается)))
toshkanchik07:
Немного из творчества сына:
Этот трек качает У
Как отец качает СТУЛ
Бургер ем на завтрак У
Скоро попаду к ДУДЮ
5-е место. Аленичева задержали пьяным за рулем. Как же так, Дмитрий Анатольевич?
spartach n1:
Осенью в дождливый серый день
Проскакал по городу Алень.
Он летел по гулкой мостовой
Не уволен, злобный и бухо-о-ой!
Leha-ha50:
Осенью в дождливый серый день
Проскакал по городу олень,
Он летел над гулкой мостовой,
Бело-красной пущенной стрелой!!!
LOpp: Для Кокорина и Мамаева тренер нашелся.
4-е место. Всех впечатлила Собака-спасака из Аргентины, совершившая чудесный сэйв в одном из матчей третьего дивизиона. Смотрим видео, читаем комментарии.
edubokom: В очередной раз убеждаюсь, что в Аргентине на футболе возможно всё. От смерти до порно
FiZryk: Метит в сборную
cska plus: Это не собака, это гном.
3-е место. Станислав Черчесов высказался об уходящем годе: «Мы провожаем 2018-й удовлетворенными».
sir_Alex: Скорее, самоудовлетворёнными!)))
2-е место. Денису Глушакову грозит до 10 лет свободы. Да-да, мы тоже об этом подумали, когда увидели новость.
Брулин: Команда СИЗО по потенциалу скоро достигнет уровня РПЛ))
1-е место. «Спартак» якобы получил два официальных предложения от китайских клубов по Луису Адриано. И тут проскочила тонкая шутка!
Великий Князь: Интер с Миланом что ли? Аха-ха)
А Князь номер один;)
А Князь номер один;)
То есть он даже темы не смотрел, видимо, тупо брал шутки с хэштегами. Но это ниочем.
А Княже и сэр Алекс молодцы))
То есть он даже темы не смотрел, видимо, тупо брал шутки с хэштегами. Но это ниочем.
А Княже и сэр Алекс молодцы))
Очередная "спамосянорама", оборжаться...
P.S. и спартачи ещё за что-то на Соккер обижаются? Неблагодарные!!!... ;)
Очередная "спамосянорама", оборжаться...
P.S. и спартачи ещё за что-то на Соккер обижаются? Неблагодарные!!!... ;)
Сейчас, народный обозреватель - рубрика с рядовыми шутеечками лазурного дрма и прочих недопетросянов.
Сейчас, народный обозреватель - рубрика с рядовыми шутеечками лазурного дрма и прочих недопетросянов.
cska plus: Это не собака, это гном.
Вот это, пожалуй, лучший юмор в списке, если исключить юмор про пупсиков!
cska plus: Это не собака, это гном.
Вот это, пожалуй, лучший юмор в списке, если исключить юмор про пупсиков!