Народный обозреватель. Предновогодний

вчера, 22:10

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«Соккер.ру» рассчитывал составить предновогодний выпуск «Народного обозревателя» из добрых шуток, но сарказм, цинизм, ирония и черный юмор снова победили. Встречайте!

Дошли слухи, что пользователи недовольны селекцией шуточек для «Народного обозревателя»! Отвечаем. Ваших комментариев много, очень много, тонны. И, будем откровенны, далеко не все они – чистый жемчуг. К сожалению, мы пока не можем себе позволить специального человека, который будет отбирать комментарии для «Народного обозревателя» круглые сутки, перечитывая от корки до корки подписи под каждой темой. Поэтому – да, не исключено, что некоторые ценные вещицы ускользают от взглядов и тихо сидят в закоулках сайта. Если встретили такого редкого зверя, напишите ответ на понравившийся комментарий с хештегом #Народный_обозреватель или добавьте хештег в собственный пост, если считаете, что были в ударе. Этим вы очень поможете в составлении очередного выпуска. Спасибо за внимание, а теперь – поехали!

19-е место. Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев заявил, что его цель – выиграть «Золотой мяч». Вы, конечно же, поддержали парня. По-своему.

parallels: сказывается близость. наверное, бегает туда черпать идеи.

NbKA555: Тугарин змей

18-е место. Игорь Акинфеев признался, что любит рыбачить. И тут понеслась!

ROMA DROGBA: В сетку ловить он любит. А-ха-ха.

LOpp: Песня «Эх, хвост-чешуя, не поймал я ни...» прям про Акинфеева.

Sebastian Eniston: Рыбак, сколько мячей поймал))

17-е место. «Уфа» в середине декабря вовсю занималась селекцией и даже обнародовала свои цели на зимнее трансферное окно: белорусский Ибрагимович и чукотский Пирло. Ни больше, ни меньше.

Багров-брат: Однако, в Уфе рано отмечать начали...)))

16-е место. Бекао поклялся в своей верности ЦСКА и заявил, что хочет выступать за армейский клуб много лет.

spartach n1: Ну а че, для своих восьмидесяти он ещё молодцом!

LOpp: Подписать контракт после 40 лет – это, конечно, большая удача.

sir_Alex: Много лет, пока паспорт не вернут)))

15-е место. Евгений Кафельников устал от чехарды в «Спартаке». А вы?

ЦСКА Самый титулованный: Кто смотрел на Спартак, в цирке не смеется!

14-е место. Александр Тарханов емко охарактеризовал оборону «Зенита»: «Бардак!»

112910415: они Зенит, и им это нравится!

13-е место. «Золотой мяч» достался Луке Модричу. Не Роналду и не Месси, которые никому не отдавали приз на протяжении 10 лет.

spartach n1:

12-е место. Почему-то никто не поверил Дмитрию Комбарову, который чистосердечно признался, что в «Спартаке» нет никаких группировок и разногласий.

Сергей Саныч: В СССР секса нет!

d_fincher: Ага. А колбасу делают из мяса. Верим.

11-е место. «Оренбург» накануне матча с «Крыльями Советов» просил «поставить свечку за хорошую погоду!» По прогнозу ожидалось -19 градусов, а ниже -15 играть нельзя.

КЭТиК: Свечки подогреют воздух на 4 градуса.

10-е место. Ветеран «Зенита» Лохов: «У „Зенита“ мало игроков высокого класса».

Obdulio Varela: Лохов у „Зенита“ полно, мало игроков высокого класса

9-е место. Моуриньо, который встретил Рождество свободным человеком, после матча с «Ливерпулем» оправдывался тем, что сопернику повезло с забитыми мячами. Вы легко парировали жалобы предсказуемого Жозе.

Брулин: Свою-то голевую комбинацию с отскоком мокрого мяча от коленки вратаря, небось, месяц тренировали

Болот Сарбанов: Хорошо, что еще опять не вспомнил о своих завоеванных трофеях.

Остапчук 67: Еще не называл руку Москвы?

8-е место. Златан Ибрагимович примерил на себя образ короля Швеции, а вы не остались в стороне.

Знатог: Златан Ибрагимович меняет профессию. Но его вылечат.

7-е место. Александр Кокорин жалуется, что в СИЗО все запрещают: ни тебе новогоднего стола, ни елки с игрушками. Как не прокомментировать такое?

311: Шампанское из Монте-Карло привезут хотя бы?)

Leha-ha50: Кокорин: «Новогодний стол не разрешат… И стулья у меня сразу забрали!!!»

Bayern Best: Зато есть шанс набить татуху в виде елочки.

rawer: Елку мог бы из хлебушка сделать)

DawnOfDestiny: Какая елочка? Заболотного на НГ не пустят в Бутырку...

6-е место. Леонид Слуцкий признался, что его 13-летний сын – рэпер. Посочувствовали всем миром.

Kresi frok: «Сын присылает мне все свои треки, а я ему в обратном направлении марийванну» аха))

dimarik_86: Так вот почему Леню качает так) он рэпер, оказывается)))

toshkanchik07:

Немного из творчества сына:

Этот трек качает У

Как отец качает СТУЛ

Бургер ем на завтрак У

Скоро попаду к ДУДЮ

5-е место. Аленичева задержали пьяным за рулем. Как же так, Дмитрий Анатольевич?

spartach n1:

Осенью в дождливый серый день

Проскакал по городу Алень.

Он летел по гулкой мостовой

Не уволен, злобный и бухо-о-ой!

Leha-ha50:

Осенью в дождливый серый день

Проскакал по городу олень,

Он летел над гулкой мостовой,

Бело-красной пущенной стрелой!!!

LOpp: Для Кокорина и Мамаева тренер нашелся.

4-е место. Всех впечатлила Собака-спасака из Аргентины, совершившая чудесный сэйв в одном из матчей третьего дивизиона. Смотрим видео, читаем комментарии.

edubokom: В очередной раз убеждаюсь, что в Аргентине на футболе возможно всё. От смерти до порно

FiZryk: Метит в сборную

cska plus: Это не собака, это гном.

3-е место. Станислав Черчесов высказался об уходящем годе: «Мы провожаем 2018-й удовлетворенными».

sir_Alex: Скорее, самоудовлетворёнными!)))

2-е место. Денису Глушакову грозит до 10 лет свободы. Да-да, мы тоже об этом подумали, когда увидели новость.

Брулин: Команда СИЗО по потенциалу скоро достигнет уровня РПЛ ))

1-е место. «Спартак» якобы получил два официальных предложения от китайских клубов по Луису Адриано. И тут проскочила тонкая шутка!

Великий Князь: Интер с Миланом что ли? Аха-ха)