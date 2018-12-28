Вся звездная рать. Топ-10 подешевевших игроков в мире

вчера, 20:30

Не откладывая дело в долгий ящик, «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чья цена в 2018 году снижалась. Шок – это по-нашему, ведь тут три последних обладателя «Золотого мяча».

10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро

Потеря за 2018 год: -13 млн евро (37.1%)

Нойер не молодеет, а это значимый фактор, на пике Мануэля оценивали в 45 миллионов евро, а сейчас его виртуальная цена вдвое меньше. Немецкий голкипер долгое время не был похож сам на себя после возвращения в строй из лазарета, провалил чемпионат мира, как и вся сборная Германии. Сейчас редкий эксперт, являющийся личным поклонником таланта Нойера, включит его в список лучших вратарей планеты, хотя еще несколько лет назад Мануэль был претендентом №1 на самую высокую ступеньку.

9 место. Артуро Видаль («Бавария»/«Барселона»; Чили; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (42.9%)

После тридцати годы работают не в пользу футболистов, а Видаль в 2018-м еще и сбавил обороты. Сказался переход в «Барселону», где Артуро пришлось присесть на скамеечку, и хотя в последний месяц чилиец играл более или менее регулярно, система не настолько гибкая, чтобы реагировать на короткую серию удачных матчей. В целом удешевление Видаля логично.

8 место. Лука Модрич («Реал»; Хорватия; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (37.5%)

Ба, какие люди! Финалиста чемпионата мира и обладателя всех возможных индивидуальных премий в этом году, в том числе «Золотого мяча», не минула чаша сия. Но при всех достижениях Модрича и его высочайшем уровне мастерства в 33 года Луке сложно обладать тем, что есть у молодых – перспективой. Отсюда и снижение виртуальной стоимости, хотя мы еще посмотрим, за сколько сумеет «Интер» приобрести хорвата и сумеет ли вообще.

7 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (30%)

Лидер «Арсенала» при Венгере превратился в разменную фигуру в команде Унаи Эмери, и дело вряд ли в том, что баск не знает, как правильно использовать таланты Месута. Скорее, Озил к тридцати годам утратил мотивацию, стал меньше времени уделять футболу, того и гляди уйдет в киберспорт, пагубное увлечение которым уже привело к проблемам со здоровьем. Озил идет по наклонной, и превращение в призрака на поле не было сиюминутным, Месут шел к этому долго и упорно.

6 место. Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»; Бельгия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (50%)

С этим парнем все ясно: в начале 2018-го он продал футбольную честь с потрохами, в расцвете сил перебравшись в Китай. Еще недавно Янник забивал «Реалу» в финале Лиги чемпионов и претендовал на роль одного из заводил в атаке «Атлетико», но сумасшедший контракт заставил его поехать туда, где даже не нужно быть хорошим футболистом в настоящем, достаточно обладать известным именем.

5 место. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»; Чили; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 45 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (30.8%)

Алексис Санчес никогда так жестоко не ошибался. Это о переходе в МЮ , где рулил Моуриньо. Классный футболист практически вычеркнул год из своей карьеры, пав жертвой сеу Жозе, который издевался над многими футболистами, в том числе над чилийцем. Посмотрим, оживет ли чилиец после столь травматичного опыта.

4 место. Гонсало Игуаин («Ювентус»/«Милан»; Аргентина; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (28.6%)

Аргентинец разменял четвертый десяток, к тому же пошел на понижение, сменив доминирующий в Италии «Ювентус» на проблемный «Милан». Нет, Игуаин не растерял своих навыков, более того, в более благоприятной атмосфере этот форвард мог бы себя проявить по-царски, пусть футбол и не терпит сослагательного наклонения.

3 место. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»; Португалия; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (16.7%)

Оно-то, конечно, так: португалец потерял 20 миллионов евро в течение года, который запомнился для него третьей подряд победой в Лиге чемпионов (и пятой всего), переходом в «Ювентус» и пролетом мимо «Золотого мяча», но много ли вы вспомните 33-летних игроков, оцениваемых в 100 миллионов евро?! Роналду феноменален, на пороге 34-летия по-прежнему в большом порядке. И это футболист, у которого не было провалов в карьере, который редко отдыхал и много, очень много забивал.

2 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 160 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (11.1%)

Для Месси минус 20 миллионов – что слону дробина ниже поясницы, но это напоминание «Барселоне», что большой маленький лидер не молодеет. Кстати, у Месси, как и Роналду, тоже не наблюдается предпосылок к футбольной деградации, похоже, великие мастера красиво, пусть и по-разному, постареют нам на радость.

1 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -25 млн евро (29.4%)

И еще один звоночек для боссов «Барселоны»: Неймара уж нет, а Месси и Суаресу по 31 году, и если Лео может переквалифицироваться в полузащитники, сыграть глубже и тоньше, то Луису уж пора искать замену, причем он сам об этом говорит. Острие атаки должно быть остро наточенным, хотя пока не скажешь, что уругваец «затупился».

P.S. Не забудьте ознакомиться с десяткой подорожавших за 2018 год футболистов.