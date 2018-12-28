Вся звездная рать. Топ-10 подешевевших игроков в мире

Не откладывая дело в долгий ящик, «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чья цена в 2018 году снижалась. Шок – это по-нашему, ведь тут три последних обладателя «Золотого мяча».
10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия; 32 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро
Потеря за 2018 год: -13 млн евро (37.1%)
Нойер не молодеет, а это значимый фактор, на пике Мануэля оценивали в 45 миллионов евро, а сейчас его виртуальная цена вдвое меньше. Немецкий голкипер долгое время не был похож сам на себя после возвращения в строй из лазарета, провалил чемпионат мира, как и вся сборная Германии. Сейчас редкий эксперт, являющийся личным поклонником таланта Нойера, включит его в список лучших вратарей планеты, хотя еще несколько лет назад Мануэль был претендентом №1 на самую высокую ступеньку.
9 место. Артуро Видаль («Бавария»/«Барселона»; Чили; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -15 млн евро (42.9%)
После тридцати годы работают не в пользу футболистов, а Видаль в 2018-м еще и сбавил обороты. Сказался переход в «Барселону», где Артуро пришлось присесть на скамеечку, и хотя в последний месяц чилиец играл более или менее регулярно, система не настолько гибкая, чтобы реагировать на короткую серию удачных матчей. В целом удешевление Видаля логично.
8 место. Лука Модрич («Реал»; Хорватия; 33 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -15 млн евро (37.5%)
Ба, какие люди! Финалиста чемпионата мира и обладателя всех возможных индивидуальных премий в этом году, в том числе «Золотого мяча», не минула чаша сия. Но при всех достижениях Модрича и его высочайшем уровне мастерства в 33 года Луке сложно обладать тем, что есть у молодых – перспективой. Отсюда и снижение виртуальной стоимости, хотя мы еще посмотрим, за сколько сумеет «Интер» приобрести хорвата и сумеет ли вообще.
7 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 30 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 35 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -15 млн евро (30%)
Лидер «Арсенала» при Венгере превратился в разменную фигуру в команде Унаи Эмери, и дело вряд ли в том, что баск не знает, как правильно использовать таланты Месута. Скорее, Озил к тридцати годам утратил мотивацию, стал меньше времени уделять футболу, того и гляди уйдет в киберспорт, пагубное увлечение которым уже привело к проблемам со здоровьем. Озил идет по наклонной, и превращение в призрака на поле не было сиюминутным, Месут шел к этому долго и упорно.
6 место. Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»; Бельгия; 25 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -20 млн евро (50%)
С этим парнем все ясно: в начале 2018-го он продал футбольную честь с потрохами, в расцвете сил перебравшись в Китай. Еще недавно Янник забивал «Реалу» в финале Лиги чемпионов и претендовал на роль одного из заводил в атаке «Атлетико», но сумасшедший контракт заставил его поехать туда, где даже не нужно быть хорошим футболистом в настоящем, достаточно обладать известным именем.
5 место. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»; Чили; 30 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 45 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -20 млн евро (30.8%)
Алексис Санчес никогда так жестоко не ошибался. Это о переходе в МЮ, где рулил Моуриньо. Классный футболист практически вычеркнул год из своей карьеры, пав жертвой сеу Жозе, который издевался над многими футболистами, в том числе над чилийцем. Посмотрим, оживет ли чилиец после столь травматичного опыта.
4 место. Гонсало Игуаин («Ювентус»/«Милан»; Аргентина; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 50 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -20 млн евро (28.6%)
Аргентинец разменял четвертый десяток, к тому же пошел на понижение, сменив доминирующий в Италии «Ювентус» на проблемный «Милан». Нет, Игуаин не растерял своих навыков, более того, в более благоприятной атмосфере этот форвард мог бы себя проявить по-царски, пусть футбол и не терпит сослагательного наклонения.
3 место. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»; Португалия; 33 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 100 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -20 млн евро (16.7%)
Оно-то, конечно, так: португалец потерял 20 миллионов евро в течение года, который запомнился для него третьей подряд победой в Лиге чемпионов (и пятой всего), переходом в «Ювентус» и пролетом мимо «Золотого мяча», но много ли вы вспомните 33-летних игроков, оцениваемых в 100 миллионов евро?! Роналду феноменален, на пороге 34-летия по-прежнему в большом порядке. И это футболист, у которого не было провалов в карьере, который редко отдыхал и много, очень много забивал.
2 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 160 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -20 млн евро (11.1%)
Для Месси минус 20 миллионов – что слону дробина ниже поясницы, но это напоминание «Барселоне», что большой маленький лидер не молодеет. Кстати, у Месси, как и Роналду, тоже не наблюдается предпосылок к футбольной деградации, похоже, великие мастера красиво, пусть и по-разному, постареют нам на радость.
1 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 60 миллионов евро
Потеря за 2018 год: -25 млн евро (29.4%)
И еще один звоночек для боссов «Барселоны»: Неймара уж нет, а Месси и Суаресу по 31 году, и если Лео может переквалифицироваться в полузащитники, сыграть глубже и тоньше, то Луису уж пора искать замену, причем он сам об этом говорит. Острие атаки должно быть остро наточенным, хотя пока не скажешь, что уругваец «затупился».
P.S. Не забудьте ознакомиться с десяткой подорожавших за 2018 год футболистов.
Если честно не понял этой фразы. У меня лично от этого радости никакой не будет, такого противостояния мир ещё не скоро увидит, если вообще увидит, так, что радоваться тут нечему.
Если честно не понял этой фразы. У меня лично от этого радости никакой не будет, такого противостояния мир ещё не скоро увидит, если вообще увидит, так, что радоваться тут нечему.
Озил дороже Модрича !!!
Рональду стоит 100 млн !!!
Продаю дырявые носки -- 1000 рублей !
Озил дороже Модрича !!!
Рональду стоит 100 млн !!!
Продаю дырявые носки -- 1000 рублей !