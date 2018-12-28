Вся звездная рать. Топ-10 подешевевших игроков в мире

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 34’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 48’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
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Вся звездная рать. Топ-10 подешевевших игроков в мире

вчера, 20:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий

Не откладывая дело в долгий ящик, «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чья цена в 2018 году снижалась. Шок – это по-нашему, ведь тут три последних обладателя «Золотого мяча».

10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро

Потеря за 2018 год: -13 млн евро (37.1%)

Нойер не молодеет, а это значимый фактор, на пике Мануэля оценивали в 45 миллионов евро, а сейчас его виртуальная цена вдвое меньше. Немецкий голкипер долгое время не был похож сам на себя после возвращения в строй из лазарета, провалил чемпионат мира, как и вся сборная Германии. Сейчас редкий эксперт, являющийся личным поклонником таланта Нойера, включит его в список лучших вратарей планеты, хотя еще несколько лет назад Мануэль был претендентом №1 на самую высокую ступеньку.

9 место. Артуро Видаль («Бавария»/«Барселона»; Чили; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (42.9%)

После тридцати годы работают не в пользу футболистов, а Видаль в 2018-м еще и сбавил обороты. Сказался переход в «Барселону», где Артуро пришлось присесть на скамеечку, и хотя в последний месяц чилиец играл более или менее регулярно, система не настолько гибкая, чтобы реагировать на короткую серию удачных матчей. В целом удешевление Видаля логично.

8 место. Лука Модрич («Реал»; Хорватия; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (37.5%)

Ба, какие люди! Финалиста чемпионата мира и обладателя всех возможных индивидуальных премий в этом году, в том числе «Золотого мяча», не минула чаша сия. Но при всех достижениях Модрича и его высочайшем уровне мастерства в 33 года Луке сложно обладать тем, что есть у молодых – перспективой. Отсюда и снижение виртуальной стоимости, хотя мы еще посмотрим, за сколько сумеет «Интер» приобрести хорвата и сумеет ли вообще.

7 место. Месут Озил («Арсенал»; Германия; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 35 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -15 млн евро (30%)

Лидер «Арсенала» при Венгере превратился в разменную фигуру в команде Унаи Эмери, и дело вряд ли в том, что баск не знает, как правильно использовать таланты Месута. Скорее, Озил к тридцати годам утратил мотивацию, стал меньше времени уделять футболу, того и гляди уйдет в киберспорт, пагубное увлечение которым уже привело к проблемам со здоровьем. Озил идет по наклонной, и превращение в призрака на поле не было сиюминутным, Месут шел к этому долго и упорно.

6 место. Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»; Бельгия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (50%)

С этим парнем все ясно: в начале 2018-го он продал футбольную честь с потрохами, в расцвете сил перебравшись в Китай. Еще недавно Янник забивал «Реалу» в финале Лиги чемпионов и претендовал на роль одного из заводил в атаке «Атлетико», но сумасшедший контракт заставил его поехать туда, где даже не нужно быть хорошим футболистом в настоящем, достаточно обладать известным именем.

5 место. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»; Чили; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 45 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (30.8%)

Алексис Санчес никогда так жестоко не ошибался. Это о переходе в МЮ, где рулил Моуриньо. Классный футболист практически вычеркнул год из своей карьеры, пав жертвой сеу Жозе, который издевался над многими футболистами, в том числе над чилийцем. Посмотрим, оживет ли чилиец после столь травматичного опыта.

4 место. Гонсало Игуаин («Ювентус»/«Милан»; Аргентина; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (28.6%)

Аргентинец разменял четвертый десяток, к тому же пошел на понижение, сменив доминирующий в Италии «Ювентус» на проблемный «Милан». Нет, Игуаин не растерял своих навыков, более того, в более благоприятной атмосфере этот форвард мог бы себя проявить по-царски, пусть футбол и не терпит сослагательного наклонения.

3 место. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»; Португалия; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (16.7%)

Оно-то, конечно, так: португалец потерял 20 миллионов евро в течение года, который запомнился для него третьей подряд победой в Лиге чемпионов (и пятой всего), переходом в «Ювентус» и пролетом мимо «Золотого мяча», но много ли вы вспомните 33-летних игроков, оцениваемых в 100 миллионов евро?! Роналду феноменален, на пороге 34-летия по-прежнему в большом порядке. И это футболист, у которого не было провалов в карьере, который редко отдыхал и много, очень много забивал.

2 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 160 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -20 млн евро (11.1%)

Для Месси минус 20 миллионов – что слону дробина ниже поясницы, но это напоминание «Барселоне», что большой маленький лидер не молодеет. Кстати, у Месси, как и Роналду, тоже не наблюдается предпосылок к футбольной деградации, похоже, великие мастера красиво, пусть и по-разному, постареют нам на радость.

1 место. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 60 миллионов евро

Потеря за 2018 год: -25 млн евро (29.4%)

И еще один звоночек для боссов «Барселоны»: Неймара уж нет, а Месси и Суаресу по 31 году, и если Лео может переквалифицироваться в полузащитники, сыграть глубже и тоньше, то Луису уж пора искать заменупричем он сам об этом говорит. Острие атаки должно быть остро наточенным, хотя пока не скажешь, что уругваец «затупился».

P.S. Не забудьте ознакомиться с десяткой подорожавших за 2018 год футболистов.

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Все комментарии
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Байкал-38.
   638 / 677
вчера в 23:49
"великие мастера красиво, пусть и по-разному, постареют нам на радость" Если честно не понял этой фразы. У меня лично от этого радости никакой не будет, такого противостояния мир ещё не скоро увидит, если вообще увидит, так, что радоваться тут нечему.
Радость не в том, что постареют. Это как раз грустно, но неизбежно. Радость в том, что сделают это красиво.
Красный навсегда
Красный навсегда
   380 / 677
вчера в 23:21
Суарез давай обратно еше пару лет ты сможеш
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:21
"великие мастера красиво, пусть и по-разному, постареют нам на радость"

Если честно не понял этой фразы. У меня лично от этого радости никакой не будет, такого противостояния мир ещё не скоро увидит, если вообще увидит, так, что радоваться тут нечему.
Медив
Медив ответил Бильге Октай
   116 / 677
вчера в 22:02
субъективный рейтинг , головина продали за 30 сейчас за него никто 10 не даст , почему не лидер топа ??
Рейтинг трансфермаркета составляется, как средний, на основе мнений пользователей, он какой угодно но только не субъективный
Бильге Октай
Бильге Октай
   499 / 677
вчера в 21:45
субъективный рейтинг , головина продали за 30 сейчас за него никто 10 не даст , почему не лидер топа ??
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   312 / 677
вчера в 21:40
Выходит Модрич + Нойер < Паредес? А 2 Паредеса = Роналду?
Klassе
Klassе ответил Литейный 4
   558 / 677
вчера в 21:17
Промес -100 % Гыгыгы
педapac +959549549549549% гыгыгыгыгыг
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   50 / 677
вчера в 21:03
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 677
вчера в 20:41
Промес -100 % Гыгыгы
Roman73
Roman73
   179 / 677
вчера в 20:36
Суарес, Озил, Игуаин , Санчес дороже Модрича ???
Озил дороже Модрича !!!
Рональду стоит 100 млн !!!
Продаю дырявые носки -- 1000 рублей !
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