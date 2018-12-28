Мбаппе неудержимый. Топ-10 подорожавших игроков в мире

вчера, 18:25

Разобравшись с подорожавшими и подешевевшими футболистами РПЛ , «Соккер.ру» выходит на мировой уровень. Чей ценник рос как на дрожжах, в 2018 году?

10 место. Лерой Сане («Манчестер Сити»; Германия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 100 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 55 млн евро (122.2%)

Заметьте, начинаем с прироста в 55 миллионов – такого порядка тут цифры. Например, Антуан Гризманн, которому «Трансфермаркт» накинул «полтинник» (подорожание со 100 миллионов до 150) не попал в топ-10. А вот Сане не помешало даже непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ -2018, а, может быть, даже помогло, ведь Бундестим провалила первенство планеты. Сам Лерой прибавил под руководством Гвардиолы и помог «Манчестер Сити» выиграть три трофея в 2018 году: чемпионат Англии, Кубок Английской лиги и Суперкубок Англии. Для молодого немца эти командные награды стали первыми в карьере, но он не собирается останавливаться.

9 место. Матийс де Лигт («Аякс»; Нидерланды; 19 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 65 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 60 млн евро (1200%)

Де Лигт почти наверняка доигрывает последний сезон в «Аякс», топ-клубы Европы готовы разорвать юного защитника на части, его зовут в Лондон, Париж, Барселону, Турин. Похоже, будет большой аукцион! «Барселона» вроде бы даже не хочет участвовать в безумии, но это не точно. Оцените прибавку Матийса в процентах – скачок с 5 миллионов до 65-ти за год, голландец подорожал на 1200%!

8 место. Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия; 18 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 70 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 65 млн евро (1300%)

Еще более головокружительный рывок совершил Джейдон из Дортмунда. Англичанин дебютировал в профессиональном футболе чуть больше года назад, а настоящий прорыв случился после того, как Санчо в новом сезоне встретил своего Дон Кихота – Люсьена Фавра. В одночасье Джейдон стал одним из ведущих игроков дортмундской «Боруссии», на его счету уже есть матчи за первую сборную Англии.

7 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 70 млн евро (87.5%)

Харри Кейна называли бесталанным, потом прочили славу «бомбардира на один сезон», но капитан сборной Англии продолжает клепать голы и не обращает внимания на всякую ерунду. В 2018 году Кейн стал лучшим снайпером чемпионата мира, и сейчас мы еще можем вспомнить, что Харри забивал в основном с пенальти, а особенно ему понравились противники из Туниса и Панамы, но в истории останется титул. И да, Кейн – один из трех англичан в топ-10 подорожавших футболистов планеты. Неожиданно? А вот и третий.

6 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 120 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 70 млн евро (140%)

Рахиму, как и его одноклубнику Лерою Сане, явно идет на пользу сотрудничество с Хосепом Гвардиолой. Каталонский тренер работает над слабостями и развивает сильные стороны своих игроков. Стерлинг выдал лучший сезон в карьере, удвоив обычное число забитых мячей, англичан развивается в верном направлении, а если продолжит улучшать реализацию моментов, то будет дорожать и впредь.

5 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (100%)

Третий игрок «Манчестер Сити» в десятке, Гвардиола отлично поработал! Впрочем, Кевин еще и в составе сборной выступил замечательно, ведь на чемпионате мира Бельгия добилась лучшего результата в своей истории, выиграв «бронзу». Вторую половину года Де Брюйне испортили травмы, но от них ни один футболист не застрахован. По уровню мастерства Кевин – Хави нашего времени, один из лучших полузащитников мирового футбола.

4 место. Эден Азар («Челси»; Бельгия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (100%)

Еще один бельгиец ровно с теми же цифрами: и Де Брюйне, и Азар подорожали в два раза за 2018 год. У Эдена, в отличие от Кевина, удачной и ударной получилась осень, если говорить о выступлениях на клубном уровне. С приходом Маурицио Сарри игра Азара стала ярче. Не забыл проявить себя Эден и на чемпионате мира, где сыграл важнейшую роль в бронзовой сказке сборной Бельгии и стал лучшим дриблером всего турнира.

3 место. Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 140 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (115.4%)

В начале года Коутиньо за большие деньги перешел в «Барселону» из «Ливерпуля», и сам этот трансфер заставил экспертов «Трансфермаркта» накинуть бразильцу несколько десятков миллионов. Да и в «Барселоне» Филиппе не затерялся, собрав три десятка результативных действий за год.

2 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 200 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 110 млн евро (122.2%)

Свое 20-летие Килиан встретил в статусе самого дорогого футболиста планеты по версии «Трансфермаркт». Немцы оценили Мбаппе в 200 миллионов евро, прибавив ему за год 110. Неймар сейчас оценивается в 180, Месси – в 160. В общем-то, ничего удивительного, ведь француз преступно молод и внес существенный вклад в победу сборной Франции на мундиале.

1 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Прирост за 2018 год: + 110 млн евро (275%)

У Мбаппе и Салаха прирост одинаковый – 110 миллионов евро, но относительно своего предыдущего ценника Мохамед «подрос» внушительнее. 275%, то есть египтянин начинал год 40-миллионным парнем, а завершает в статусе одного из самых ценных игроков планеты Земля. Салах пошел в прорыв еще в 2017-м, а в этом году он стал лучшим бомбардиром АПЛ , добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов и не сник по осени. И у него уже есть планы на 2019 год.

P.S. Не забудьте ознакомиться с десяткой подешевевших за 2018 год футболистов.