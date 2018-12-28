Мбаппе неудержимый. Топ-10 подорожавших игроков в мире

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 33’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 47’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Мбаппе неудержимый. Топ-10 подорожавших игроков в мире

вчера, 18:25
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Азар Эден
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий

Разобравшись с подорожавшими и подешевевшими футболистами РПЛ, «Соккер.ру» выходит на мировой уровень. Чей ценник рос как на дрожжах, в 2018 году?

10 место. Лерой Сане («Манчестер Сити»; Германия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 100 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 55 млн евро (122.2%)

Заметьте, начинаем с прироста в 55 миллионов – такого порядка тут цифры. Например, Антуан Гризманн, которому «Трансфермаркт» накинул «полтинник» (подорожание со 100 миллионов до 150) не попал в топ-10. А вот Сане не помешало даже непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018, а, может быть, даже помогло, ведь Бундестим провалила первенство планеты. Сам Лерой прибавил под руководством Гвардиолы и помог «Манчестер Сити» выиграть три трофея в 2018 году: чемпионат Англии, Кубок Английской лиги и Суперкубок Англии. Для молодого немца эти командные награды стали первыми в карьере, но он не собирается останавливаться. 

9 место. Матийс де Лигт («Аякс»; Нидерланды; 19 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 65 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 60 млн евро (1200%)

Де Лигт почти наверняка доигрывает последний сезон в «Аякс», топ-клубы Европы готовы разорвать юного защитника на части, его зовут в Лондон, Париж, Барселону, Турин. Похоже, будет большой аукцион! «Барселона» вроде бы даже не хочет участвовать в безумии, но это не точно. Оцените прибавку Матийса в процентах – скачок с 5 миллионов до 65-ти за год, голландец подорожал на 1200%!

8 место. Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия; 18 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 70 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 65 млн евро (1300%)

Еще более головокружительный рывок совершил Джейдон из Дортмунда. Англичанин дебютировал в профессиональном футболе чуть больше года назад, а настоящий прорыв случился после того, как Санчо в новом сезоне встретил своего Дон Кихота – Люсьена Фавра. В одночасье Джейдон стал одним из ведущих игроков дортмундской «Боруссии», на его счету уже есть матчи за первую сборную Англии.

7 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 70 млн евро (87.5%)

Харри Кейна называли бесталанным, потом прочили славу «бомбардира на один сезон», но капитан сборной Англии продолжает клепать голы и не обращает внимания на всякую ерунду. В 2018 году Кейн стал лучшим снайпером чемпионата мира, и сейчас мы еще можем вспомнить, что Харри забивал в основном с пенальти, а особенно ему понравились противники из Туниса и Панамы, но в истории останется титул. И да, Кейн – один из трех англичан в топ-10 подорожавших футболистов планеты. Неожиданно? А вот и третий. 

6 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 120 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 70 млн евро (140%)

Рахиму, как и его одноклубнику Лерою Сане, явно идет на пользу сотрудничество с Хосепом Гвардиолой. Каталонский тренер работает над слабостями и развивает сильные стороны своих игроков. Стерлинг выдал лучший сезон в карьере, удвоив обычное число забитых мячей, англичан развивается в верном направлении, а если продолжит улучшать реализацию моментов, то будет дорожать и впредь.

5 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (100%)

Третий игрок «Манчестер Сити» в десятке, Гвардиола отлично поработал! Впрочем, Кевин еще и в составе сборной выступил замечательно, ведь на чемпионате мира Бельгия добилась лучшего результата в своей истории, выиграв «бронзу». Вторую половину года Де Брюйне испортили травмы, но от них ни один футболист не застрахован. По уровню мастерства Кевин – Хави нашего времени, один из лучших полузащитников мирового футбола.

4 место. Эден Азар («Челси»; Бельгия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (100%)

Еще один бельгиец ровно с теми же цифрами: и Де Брюйне, и Азар подорожали в два раза за 2018 год. У Эдена, в отличие от Кевина, удачной и ударной получилась осень, если говорить о выступлениях на клубном уровне. С приходом Маурицио Сарри игра Азара стала ярче. Не забыл проявить себя Эден и на чемпионате мира, где сыграл важнейшую роль в бронзовой сказке сборной Бельгии и стал лучшим дриблером всего турнира.

3 место. Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 140 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 75 млн евро (115.4%)

В начале года Коутиньо за большие деньги перешел в «Барселону» из «Ливерпуля», и сам этот трансфер заставил экспертов «Трансфермаркта» накинуть бразильцу несколько десятков миллионов. Да и в «Барселоне» Филиппе не затерялся, собрав три десятка результативных действий за год.

2 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция; 20 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 200 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 110 млн евро (122.2%)

Свое 20-летие Килиан встретил в статусе самого дорогого футболиста планеты по версии «Трансфермаркт». Немцы оценили Мбаппе в 200 миллионов евро, прибавив ему за год 110. Неймар сейчас оценивается в 180, Месси – в 160. В общем-то, ничего удивительного, ведь француз преступно молод и внес существенный вклад в победу сборной Франции на мундиале. 

1 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 150 миллионов евро
Прирост за 2018 год: + 110 млн евро (275%)

У Мбаппе и Салаха прирост одинаковый – 110 миллионов евро, но относительно своего предыдущего ценника Мохамед «подрос» внушительнее. 275%, то есть египтянин начинал год 40-миллионным парнем, а завершает в статусе одного из самых ценных игроков планеты Земля. Салах пошел в прорыв еще в 2017-м, а в этом году он стал лучшим бомбардиром АПЛ, добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов и не сник по осени. И у него уже есть планы на 2019 год.

P.S. Не забудьте ознакомиться с десяткой подешевевших за 2018 год футболистов.

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Все комментарии
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   308 / 677
сегодня в 09:43
мир сошёл с ума.а кому то жрать нечего
Ruslan3132
Ruslan3132
   105 / 677
вчера в 22:59
у Чистякова одни из самых интересных и грамотных статей на этом ресурсе
борька
борька ответил Питермен
   112 / 677
вчера в 22:45
А где наши аргентинцы?
Они в списке, после наших!
Klassе
Klassе
   558 / 677
вчера в 20:16
ГДЕ ТРЁХКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ И ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ЛАЗУРНЫЙ ЗИНАИДОВСКИЙ ФОРВАРД АНТАН ПОД92HЫЙ????
Питермен
Питермен
   62 / 677
вчера в 19:45
А где наши аргентинцы?
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
   363 / 677
вчера в 19:12
Былаб моя воля, я бы повесил на Мбаппе, ценник в 350 млн фунтов стерлингов.
sihafazatron
sihafazatron ответил Alex12357
   96 / 677
вчера в 18:56
Такую глупость может написать и опубликовать только тот у кого проблемы с ГОЛОВОЙ!!!
да неймара тут нету)
борька
борька
   112 / 677
вчера в 18:56
Не вижу Дзюбу в списке, наверное компьютерная ошибка!
Alex12357
Alex12357
   387 / 677
вчера в 18:46
Такую глупость может написать и опубликовать только тот у кого проблемы с ГОЛОВОЙ!!!
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