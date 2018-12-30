Непобедимые. Их осталось всего трое

«Соккер.ру» рассказывает о ярких достижениях уникального общества клубов из топ-5 – встретят Новый год без поражений в своих лигах.
До нового года в пяти ведущих лигах – речь о 98 клубах, только три коллектива не знают горечи поражений. Это команды Клоппа и Аллегри и коллектив Тухеля. Немецкие тренеры добились успеха, а швейцарец Фавр мог привести «Боруссию» Д к бою новогодних курантов с нулем в графе «поражения», но не справился.
«Ливерпуль» - 20 матчей, 17 побед, 3 ничьи
+40 – разница мячей команды Клоппа. За всю историю АПЛ только у одной команды после 20 матчей разница была больше, и этот рекорд поставил «Манчестер Сити» в прошлом году.
8 пропущенных мячей – шикарный результат обороны. Ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд и Ловрен сделали все, чтобы Беккеру было комфортно в новой команде, а потеря Матипа из-за травм не сказалась.
5 голов на «Эфинлд Роуд» в 15 играх во всех турнирах – показатель Алиссона. Как помним, когда играл за «Рому», то пять мячей пропустил на этом же стадионе за один матч. В АПЛ у бразильского голкипера всего 3 пропущенных в 10 играх.
12 «сухарей» - достижение обороны «Ливерпуля». «Красные» ни от кого за весь первый круг не пропускали больше одного мяча, и вчера тоже пропустили лишь раз. Получается, 8 голов получили в 8 разных играх. Из всех случаев только голы «Челси» и «Арсенала» (в первом круге) помогли соперникам набрать очки.
20 голов создал Салах в АПЛ. Первым добрался до отметки: забил 13 раз, отдал 7 ассистов. Неплохо для «игрока одного сезона». Мохамед оправился от травмы плеча, которая, по словам Клоппа, мешала на старте, а вчера едва не довел Юргена до слез, когда отдал Фирмино право на пенальти.
43 гола теперь у бразильского форварда в АПЛ. После вчерашнего хет-трика Роберто стал первым из бразильцев по голам в чемпионате Англии. Обошел знакомых вам соотечественников – Коутиньо (41 гол), Жуниньо Паулиста (29), Виллиана (27) и Жезуса (23 мяча). Неплохо для вчерашнего хавбека.
74 минуты тратит Салах на гол в АПЛ за «Ливерпуль» (ударом или пасом). У него за полтора сезона уже 45 голов и 17 ассистов. Египтянин идет по инопланетному графику. После завершения карьеры станет на родине фараоном?
10 ассистентов и 13 разных авторов голов. «Ливерпуль» определенно цельная команда, а не коллектив, который тащат три человека. Мане, Фирмино и Салах крутые, создают львиную долю мячей, как полагается форвардам. Но даже у Фабиньо, Старриджа или Ориги бывали минуты славы у чужих ворот.
7 пунктов разницы – минимальный возможный отрыв. Если сегодня «Манчестер Сити» обыграет в гостях «Саутгемптон», то поднимется на второе место после поражения «шпор». Но у «Ливерпуля» сохранится гандикап минимум в 7 очков перед очным матчем 3 января.
29 лет фанаты «красных» ждут чемпионства. Почти тридцать лет в Ливерпуле не праздновали звание лучших в Англии, и ни разу в истории этого не делал клуб Клоппа. Уже и «Блэкберн», и «Лестер» успели, и «Челси» с МС разбогатели. Очередь «Ливерпуля»?
ПСЖ, 17 матчей, 15 побед, 2 ничьи
+40 – разница мячей ПСЖ в 17 турах. Из-за протестов во Франции столичный клуб в этом году не успел провести 18-й и 19-й матч, но нет сомнений, что те соперники, которые избежали встречи с Кавани, Мбаппе и Неймаром в 2018-м, не очень расстроились.
50 голов в 17 турах – так даже у «Ливерпуля» не получилось. Атака Кавани, Мбаппе и Неймара уничтожает всех на своем пути в Лиге 1. Получается в среднем по 2.94 мяча за игру, почти по три в среднем «отсыпали» каждому встреченному.
34 гола из 50 – на счету трио форвардов. У Мбаппе (13 голов), Неймара (11) и Кавани (10) феноменальный ход в 17 турах. Даже у тройки Салаха, Мане и Фирмино сейчас только 28 голов в 20 турах, а у Роналду, Манджукича и Дибалы в сумме 24 мяча в 19 играх.
Каждый может забить минимум по 20 раз. Если так дальше пойдет, то Килиан, Неймар и Эдинсон забьют больше 60 голов в сумме. В прошлом сезоне было ровно 60, но тогда 28 мячей собрал уругваец. А теперь есть шансы перешагнуть отметку в 20 мячей у всех, ведь они в отличной форме.
20 лет недавно исполнилось Мбаппе, а у него уже 13 голов и 4 ассиста с начала сезона. И это после 9 выходов в основе и 3 появлений со скамейки. Для сравнения, у Салаха гол или ассист каждые 74 минуты, у Роналду – раз в 86 минут, а у Килиана – каждые 54 минуты. Неудивительно, что Франция очарована этим парнем.
14.8 удара за матч – всего второй результат Лиги 1. ПСЖ бьет по чужим воротам реже, чем «Лион», но попадают чаще. У них по 6.1 меткому удару за игру, и этого вполне хватило для 50 забитых мячей. У команды Тухеля реализация точных выстрелов - 48 %. Сменщик Эмери хорошо зашел.
10 мячей пропустили защитники Буффона и Ареоля. Силву, Керера и Кимпембе, не говоря о Маркиньосе, который теперь и в опорной зоне появляется, хвалят реже, чем ван Дейка и Алиссона или Кьеллини с Бонуччи, но эти ребята пропустили всего 10 раз.
18 очков разницы могут получить парижане. Если команда Тухеля одержит две победы, а «Лион», у которого один матч в запасе, тоже выиграет, то отрыв от ближайшего преследователя составит целых 18 пунктов всего за первый круг. Фантастика!
81-й сезон разыгрывают французское чемпионство. И ни разу за это время ни один клуб не прошел сезон без поражений. ПСЖ, если хватит мотивации и сил, может подняться на уровень, где не было никого в истории футбола, подарившего двукратных чемпионов мира и Европы.
«Ювентус», 19 матчей, 17 побед, 2 ничьи
53 пункта после 19 матчей – абсолютный рекорд Серии А. Идет 117-й сезон турнира, но никогда и никто в истории великого итальянского футбола не набирал столько очков после первого круга. «Ювентус» побил собственные рекорды уже 21 века.
11 пропущенных мячей – лучший результат сезона. Не удивляет, что защита «Ювентуса» ошибается реже обороны «Интера» (14 результативных огрехов) или «Наполи» (17). При этом у команды 2 голкипера, которые за полем хорошо ладят, 4 латераля на 2 фланга и 5 центрбеков. Хороший коллектив.
8 из 17 побед «Ювентуса» - с разницей в один мяч. Лидеру Серии А приходится сражаться в сложнейших боях и выгрызать победы. Легкой результативной игры объективно нет, но уже сыграли со всеми конкурентами, и никому не уступили. Аллегри собрал волевую команду.
1 147 пасов в 17 играх сделал Пьянич. Из них только 92 не дошли до адресатов. У Миралема сумасшедшая точность в 92 %, даже великим защитникам «Ювентуса» сложно с ним тягаться. Во всей Серии А из игроков не обороны только Брозович видит мяч чаще. У Миралема уже 2 ассиста, но могло быть больше.
8 мячей и 3 ассиста – результат Манджукича. У Роналду появился другой Бензема под боком, только уместнее. Если Дибала пока не очень результативен, то хорватский вице-чемпион мира доказывает класс. Понятно, почему Марио играл за «Атлетико» и «Баварию» - грамотный форвард.
14 голов и 5 ассистов – результат Криштиану за первый круг. Как часто соперники насмехаются над «Ювентусом» за покупку почти 34-летнего игрока за 117 миллионов евро? Вовсе не насмехаются, ведь португалец сразу доказывает мастерство. Создает по голу за матч в среднем, сумасшедший старт.
125 ударов нанес Роналду по чужим воротам. В Серии А даже близко нет человека, который может столько раз оказаться на ударных позициях. Второе место делят Кьеза, Пёнтек и Инсинье, но у них по 77 ударов. Португалец чувствует себя в итальянском первенстве как дома.
61 год в Турине ждали настолько результативный дебют. Роналду в 14 первых матчах забил 10 мячей в чемпионате Италии, и это лучший результат со времен старта карьеры в «Ювентусе» валлийского великана Джона Чарльза. С 1957 года подобного публика не видела.
9 очков разницы после первого круга – «Ювентус» в своем репертуаре. Даже когда «Наполи» демонстрирует стабильный футбол, даже когда «Интер» дерется, о чемпионской интриге сложно заикаться. В прошлом году после первого круга неаполитанцы набрали 48 пунктов, шли первыми. Но теперь «Ювентус» собрал 53 очка, и такой темп никто другой не выдержит.
8 Скудетто подряд достанется «Ювентусу», если продолжат, как начали. Никогда в истории такого не было, даже когда команда из Турина доминировала в начале тридцатых годов 20 века. Роналду придал итальянскому чемпиону уверенности, и сбавлять не планируют. Еще и на финал Лиги чемпионов хотели бы замахнуться, но в этот раз победить.
Посмотрим на тройку непобедимых в 2019-м, и хотя понятно, что титулы важнее, чем подобные серии, когда из сотни команд только три претендуют на то, чтобы вписать свои имена в великую историю, грех их не похвалить.
В Англии непобедимыми целый сезон были только «Престон Норт Энд» в 1889 году и «Арсенал» в 2004-м. В Серии А «Милан» Фабио Капелло прошел сезон-1991/92 без горечи поражений, а «Ювентус» повторил достижение в 2012 году под руководством Конте.
Ни у Аллегри, ни у Клоппа с Тухелем подобного опыта не было, и им еще предстоит пройти много трудных испытаний. Сезон без поражений – крайне редкое событие на любом футбольном уровне. А здесь речь о тройке из пяти самых сильных лиг планеты.
«Ливерпуль», ПСЖ и «Ювентус» начали сезон невероятно круто. В 2019-м узнаем, кто останется несокрушимым до конца своего чемпионата.
По этому надеюсь Атлетико Симеоне их дернит в 1/8, пускай Юве уже с зимы только в Сериале играет.
По этому надеюсь Атлетико Симеоне их дернит в 1/8, пускай Юве уже с зимы только в Сериале играет.
Уделывал по игре, но по резалту вылетел.
Уделывал по игре, но по резалту вылетел.
А в данном случае - по весне!
А в данном случае - по весне!
А если вас уделывал прошлогодний ттх, то почему бы это не смог сделать нынешний?
А если вас уделывал прошлогодний ттх, то почему бы это не смог сделать нынешний?
Неважно закончат они без поражений или все же это случиться, главное после 38 тура остаться первыми, потому что такой старт и такое рвение должно быть вознагражденно, в принципе можно и о золотом дубле подумать Удачи Ливер в 2019.
Неважно закончат они без поражений или все же это случиться, главное после 38 тура остаться первыми, потому что такой старт и такое рвение должно быть вознагражденно, в принципе можно и о золотом дубле подумать Удачи Ливер в 2019.