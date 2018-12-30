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Непобедимые. Их осталось всего трое

вчера, 13:00

«Соккер.ру» рассказывает о ярких достижениях уникального общества клубов из топ-5 – встретят Новый год без поражений в своих лигах.

До нового года в пяти ведущих лигах – речь о 98 клубах, только три коллектива не знают горечи поражений. Это команды Клоппа и Аллегри и коллектив Тухеля. Немецкие тренеры добились успеха, а швейцарец Фавр мог привести «Боруссию» Д к бою новогодних курантов с нулем в графе «поражения», но не справился.

«Ливерпуль» - 20 матчей, 17 побед, 3 ничьи

+40 – разница мячей команды Клоппа. За всю историю АПЛ только у одной команды после 20 матчей разница была больше, и этот рекорд поставил «Манчестер Сити» в прошлом году.

8 пропущенных мячей – шикарный результат обороны. Ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд и Ловрен сделали все, чтобы Беккеру было комфортно в новой команде, а потеря Матипа из-за травм не сказалась. 

5 голов на «Эфинлд Роуд» в 15 играх во всех турнирах – показатель Алиссона. Как помним, когда играл за «Рому», то пять мячей пропустил на этом же стадионе за один матч. В АПЛ у бразильского голкипера всего 3 пропущенных в 10 играх.

12 «сухарей» - достижение обороны «Ливерпуля». «Красные» ни от кого за весь первый круг не пропускали больше одного мяча, и вчера тоже пропустили лишь раз. Получается, 8 голов получили в 8 разных играх. Из всех случаев только голы «Челси» и «Арсенала» (в первом круге) помогли соперникам набрать очки.

20 голов создал Салах в АПЛ. Первым добрался до отметки: забил 13 раз, отдал 7 ассистов. Неплохо для «игрока одного сезона». Мохамед оправился от травмы плеча, которая, по словам Клоппа, мешала на старте, а вчера едва не довел Юргена до слез, когда отдал Фирмино право на пенальти.

43 гола теперь у бразильского форварда в АПЛ. После вчерашнего хет-трика Роберто стал первым из бразильцев по голам в чемпионате Англии. Обошел знакомых вам соотечественников – Коутиньо (41 гол), Жуниньо Паулиста (29), Виллиана (27) и Жезуса (23 мяча). Неплохо для вчерашнего хавбека.

74 минуты тратит Салах на гол в АПЛ за «Ливерпуль» (ударом или пасом). У него за полтора сезона уже 45 голов и 17 ассистов. Египтянин идет по инопланетному графику. После завершения карьеры станет на родине фараоном?

10 ассистентов и 13 разных авторов голов. «Ливерпуль» определенно цельная команда, а не коллектив, который тащат три человека. Мане, Фирмино и Салах крутые, создают львиную долю мячей, как полагается форвардам. Но даже у Фабиньо, Старриджа или Ориги бывали минуты славы у чужих ворот.

7 пунктов разницы – минимальный возможный отрыв. Если сегодня «Манчестер Сити» обыграет в гостях «Саутгемптон», то поднимется на второе место после поражения «шпор». Но у «Ливерпуля» сохранится гандикап минимум в 7 очков перед очным матчем 3 января.

29 лет фанаты «красных» ждут чемпионства. Почти тридцать лет в Ливерпуле не праздновали звание лучших в Англии, и ни разу в истории этого не делал клуб Клоппа. Уже и «Блэкберн», и «Лестер» успели, и «Челси» с МС разбогатели. Очередь «Ливерпуля»?

ПСЖ, 17 матчей, 15 побед, 2 ничьи

+40 – разница мячей ПСЖ в 17 турах. Из-за протестов во Франции столичный клуб в этом году не успел провести 18-й и 19-й матч, но нет сомнений, что те соперники, которые избежали встречи с Кавани, Мбаппе и Неймаром в 2018-м, не очень расстроились.

50 голов в 17 турах – так даже у «Ливерпуля» не получилось. Атака Кавани, Мбаппе и Неймара уничтожает всех на своем пути в Лиге 1. Получается в среднем по 2.94 мяча за игру, почти по три в среднем «отсыпали» каждому встреченному.

34 гола из 50 – на счету трио форвардов. У Мбаппе (13 голов), Неймара (11) и Кавани (10) феноменальный ход в 17 турах. Даже у тройки Салаха, Мане и Фирмино сейчас только 28 голов в 20 турах, а у Роналду, Манджукича и Дибалы в сумме 24 мяча в 19 играх.

Каждый может забить минимум по 20 раз. Если так дальше пойдет, то Килиан, Неймар и Эдинсон забьют больше 60 голов в сумме. В прошлом сезоне было ровно 60, но тогда 28 мячей собрал уругваец. А теперь есть шансы перешагнуть отметку в 20 мячей у всех, ведь они в отличной форме.

20 лет недавно исполнилось Мбаппе, а у него уже 13 голов и 4 ассиста с начала сезона. И это после 9 выходов в основе и 3 появлений со скамейки. Для сравнения, у Салаха гол или ассист каждые 74 минуты, у Роналду – раз в 86 минут, а у Килиана – каждые 54 минуты. Неудивительно, что Франция очарована этим парнем.  

14.8 удара за матч – всего второй результат Лиги 1. ПСЖ бьет по чужим воротам реже, чем «Лион», но попадают чаще. У них по 6.1 меткому удару за игру, и этого вполне хватило для 50 забитых мячей. У команды Тухеля реализация точных выстрелов - 48 %. Сменщик Эмери хорошо зашел.

10 мячей пропустили защитники Буффона и Ареоля. Силву, Керера и Кимпембе, не говоря о Маркиньосе, который теперь и в опорной зоне появляется, хвалят реже, чем ван Дейка и Алиссона или Кьеллини с Бонуччи, но эти ребята пропустили всего 10 раз.

18 очков разницы могут получить парижане. Если команда Тухеля одержит две победы, а «Лион», у которого один матч в запасе, тоже выиграет, то отрыв от ближайшего преследователя составит целых 18 пунктов всего за первый круг. Фантастика!

81-й сезон разыгрывают французское чемпионство. И ни разу за это время ни один клуб не прошел сезон без поражений. ПСЖ, если хватит мотивации и сил, может подняться на уровень, где не было никого в истории футбола, подарившего двукратных чемпионов мира и Европы.

«Ювентус», 19 матчей, 17 побед, 2 ничьи

53 пункта после 19 матчей – абсолютный рекорд Серии А. Идет 117-й сезон турнира, но никогда и никто в истории великого итальянского футбола не набирал столько очков после первого круга. «Ювентус» побил собственные рекорды уже 21 века.

11 пропущенных мячей – лучший результат сезона. Не удивляет, что защита «Ювентуса» ошибается реже обороны «Интера» (14 результативных огрехов) или «Наполи» (17). При этом у команды 2 голкипера, которые за полем хорошо ладят, 4 латераля на 2 фланга и 5 центрбеков. Хороший коллектив.

8 из 17 побед «Ювентуса» - с разницей в один мяч. Лидеру Серии А приходится сражаться в сложнейших боях и выгрызать победы. Легкой результативной игры объективно нет, но уже сыграли со всеми конкурентами, и никому не уступили. Аллегри собрал волевую команду.

1 147 пасов в 17 играх сделал Пьянич. Из них только 92 не дошли до адресатов. У Миралема сумасшедшая точность в 92 %, даже великим защитникам «Ювентуса» сложно с ним тягаться. Во всей Серии А из игроков не обороны только Брозович видит мяч чаще. У Миралема уже 2 ассиста, но могло быть больше.

8 мячей и 3 ассиста – результат Манджукича. У Роналду появился другой Бензема под боком, только уместнее. Если Дибала пока не очень результативен, то хорватский вице-чемпион мира доказывает класс. Понятно, почему Марио играл за «Атлетико» и «Баварию» - грамотный форвард.

14 голов и 5 ассистов – результат Криштиану за первый круг. Как часто соперники насмехаются над «Ювентусом» за покупку почти 34-летнего игрока за 117 миллионов евро? Вовсе не насмехаются, ведь португалец сразу доказывает мастерство. Создает по голу за матч в среднем, сумасшедший старт.

125 ударов нанес Роналду по чужим воротам. В Серии А даже близко нет человека, который может столько раз оказаться на ударных позициях. Второе место делят Кьеза, Пёнтек и Инсинье, но у них по 77 ударов. Португалец чувствует себя в итальянском первенстве как дома.

61 год в Турине ждали настолько результативный дебют. Роналду в 14 первых матчах забил 10 мячей в чемпионате Италии, и это лучший результат со времен старта карьеры в «Ювентусе» валлийского великана Джона Чарльза. С 1957 года подобного публика не видела.

9 очков разницы после первого круга «Ювентус» в своем репертуаре. Даже когда «Наполи» демонстрирует стабильный футбол, даже когда «Интер» дерется, о чемпионской интриге сложно заикаться. В прошлом году после первого круга неаполитанцы набрали 48 пунктов, шли первыми. Но теперь «Ювентус» собрал 53 очка, и такой темп никто другой не выдержит.

8 Скудетто подряд достанется «Ювентусу», если продолжат, как начали. Никогда в истории такого не было, даже когда команда из Турина доминировала в начале тридцатых годов 20 века. Роналду придал итальянскому чемпиону уверенности, и сбавлять не планируют. Еще и на финал Лиги чемпионов хотели бы замахнуться, но в этот раз победить.

Посмотрим на тройку непобедимых в 2019-м, и хотя понятно, что титулы важнее, чем подобные серии, когда из сотни команд только три претендуют на то, чтобы вписать свои имена в великую историю, грех их не похвалить.

В Англии непобедимыми целый сезон были только «Престон Норт Энд» в 1889 году и «Арсенал» в 2004-м. В Серии А «Милан» Фабио Капелло прошел сезон-1991/92 без горечи поражений, а «Ювентус» повторил достижение в 2012 году под руководством Конте.

Ни у Аллегри, ни у Клоппа с Тухелем подобного опыта не было, и им еще предстоит пройти много трудных испытаний. Сезон без поражений – крайне редкое событие на любом футбольном уровне. А здесь речь о тройке из пяти самых сильных лиг планеты.

«Ливерпуль», ПСЖ и «Ювентус» начали сезон невероятно круто. В 2019-м узнаем, кто останется несокрушимым до конца своего чемпионата.   

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Y.N.W.A.
   86 / 686
вчера в 18:05
По игре, по резалту, это все отговорки для бедных. Юве порвал реал в ответке но вылетел в добавленное время. Помнить будут только победителей.
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
   89 / 686
вчера в 17:53
Ттх вас поимел нормально так в прошлом розыгрыше лч, когда вы чудом прошли дальше. Да и в финале играла англ. команда. А если вас уделывал прошлогодний ттх, то почему бы это не смог сделать нынешний?
Им даже тоттенхэм не нужен, Юве прекрасно от автобуса Моура взял за щеку в этом году в ЛЧ. а проиграть клубу с 6 место для чемпиона Италии это позор, при чем еще и дома обделаться с пеналду в составе.

По этому надеюсь Атлетико Симеоне их дернит в 1/8, пускай Юве уже с зимы только в Сериале играет.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Так Себе Аналитик
   9 / 686
вчера в 17:49
Вообще есть топ4, а не топ5. Чемпионат Франции был бы на уровне Украины и Турции без ПСЖ.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил BESTjuventus10
   15 / 686
вчера в 17:15
Собсна как и Юве, только еще раньше.
Уделывал по игре, но по резалту вылетел.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   58 / 686
вчера в 17:14
Цыплят по осени считают.
А в данном случае - по весне!
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Y.N.W.A.
   86 / 686
вчера в 17:12
Уделывал и вылетел? Странное у тебя понятие о уделывании. Тоттенхэм соснул собсна как и Ливерпульль в финале.
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил Y.N.W.A.
   433 / 686
вчера в 14:59
Сложнейшая лига планеты и чемпионаты "одной команды". Уверен, что и юве и псж в АПЛ уже проиграли бы.
Согласен,на данный момент в чемпионате АПЛ без порожений нереально даже пол сезона сыграть.
BadST
BadST
   645 / 686
вчера в 14:39
с удивлением понял что Ливер никогда не побеждал в "Премьер лиге".
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил BESTjuventus10
   15 / 686
вчера в 14:21
Ттх вас поимел нормально так в прошлом розыгрыше лч, когда вы чудом прошли дальше. Да и в финале играла англ. команда.
А если вас уделывал прошлогодний ттх, то почему бы это не смог сделать нынешний?
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
   480 / 686
вчера в 13:53
Вообще, не только в Европе, но и во всём мире самая длинная беспроигрышная серия в национальном первенстве принадлежит Стяуа: то ли 104, то ли 108 игр без поражений в Румынии. Интересно, сколько сезонов подряд это было.
DXTK
DXTK
   89 / 686
вчера в 13:52
Как-то даже не верится, что Ливерпуль это сделал, если выиграют титул, то пусть это сделает именно Клопп, который больше всех заслужил за три провала в кубках с красными.

Неважно закончат они без поражений или все же это случиться, главное после 38 тура остаться первыми, потому что такой старт и такое рвение должно быть вознагражденно, в принципе можно и о золотом дубле подумать Удачи Ливер в 2019.
sihafazatron
sihafazatron
   96 / 686
вчера в 13:38
Зато в лч все уже попадали)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 686
вчера в 13:36
О ПСЖ могли бы и не писать, им просто не с кем играть. И уж сравнивать Килиана с Салахом это зашквар. Я думаю, Лига 1 слабее даже Чемпионшипа по средней силе игроков.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 13:30
Был бы здесь и Дортмунд, если бы по-идиотски, в своём неповторимом стиле (после побед над Баварией и Шальке), не слил матч Фортуне.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 686
вчера в 13:27
Быть этой троице чемпионами. Гыгыгы
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Y.N.W.A.
   86 / 686
вчера в 13:24
Сложнейшая лига планеты и чемпионаты "одной команды". Уверен, что и юве и псж в АПЛ уже проиграли бы.
этот миф уже давно развеян ЛЧ, где англов имеют как попало и без напряга.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   15 / 686
вчера в 13:16
Сложнейшая лига планеты и чемпионаты "одной команды". Уверен, что и юве и псж в АПЛ уже проиграли бы.
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