Миссия Барона. «Рома» Нильса Лидхольма. Сезон 1980/81

вчера, 08:08

«Соккер.ру» рассказывает о возвращении в Рим знаменитого тренера.

В 1977 году пути «Ромы» и Нильса Лидхольма разошлись. Барон (это прозвище приклеилось к шведу ещё до женитьбы на баронессе) вернулся в «Милан», где прошли лучшие годы Лидхольма-игрока. «Рома» была доверена Густаво Джаньони.

Причин расставания «Ромы» и Барона было несколько. Но главная – взаимная усталость. В Риме сочли, что 55-летний швед исчерпал себя в роли тренера. После третьего места в сезоне 74/75 «джаллоросси» свалились на 10-е место. Потом чуточку приподнялись, на 8-е. Нильс Лидхольм особо не огорчился. Вернулся в «Милан» и через два года выиграл с не самым сильным составом Скудетто. «Рома» же финишировала на 12-й позиции в двух очках от зоны вылета.

Один из тройки Гре-Но-Ли

В «Роме» меняется руководство. Новый президент, политик и предприниматель Дино Виола поставил цель – выиграть Скудетто. «Волки» не становились чемпионами с 1942 года, и за это время выросло не одно поколение болельщиков, мечтавших о чемпионстве. Для достижения заветной цели Виола пригласил Лидхольма. И тренер неожиданно согласился.

Фигура Нильса Лидхольма заслуживает особого рассказа. Один из самых ярких футболистов в истории Швеции, участник знаменитого трио нападающих Гре-Но-Ли – Гуннар Грен – Гуннар Нордаль – Нильс Лидхольм, блиставшего в конце 40-х в шведском «Норчёпинге», а в 50-е в «Милане». Лидхольм играл на левом фланге нападения и задержался в большом футболе дольше своих соотечественников. В 1958 году он забил мяч в финале проходившего в Швеции чемпионата мира. Лиддас (ещё одно прозвище Нильса) закончил карьеру игрока в 39 лет, чтобы стать замечательным тренером. Именно он придумал зонную защиту. Барон смело использовал и другие нововведения. Его команды, а их было немало, играли в современный, атакующий футбол.

Лидхольм тренировал «Милан», вытащил «Верону» в Серию А. Работал с «Монцей», «Варезе», «Фиорентиной», а в семидесятые годы провёл несколько сезонов в «Роме». Но первый Скудетто Барон выиграл только в 1979-м с «Миланом». Причём помог ему в этом известный итальянский экстрасенс Марио Моджи. Лидхольм даже шутил, что Маг предсказывает результаты матчей и работать становится неинтересно.

Почему же «Милан» так легко расстался с тренером, подарившим 10-й чемпионский титул? Не смогли договориться о новом контракте. Швед хотел продлить соглашение на три года, как раз к достижению 60-летия, а миланцы предлагали только годичное соглашение. В клубе тогда творилось нечто странное. Лиддас вовремя ушёл. Через год в Италии разразился скандал «Тотонеро», и «Милан» был изгнан из Серии А.

Барон вернулся в «Рому» летом 1979-го и не успел толком провести предсезонку. Изменений в составе было немного. Но Лидхольм настоял на приобретении полузащитника «Пармы» Карло Анчелотти и на возвращении из «Дженоа» воспитанника клуба правого крайнего Бруно Конти.

В сезоне 79/80 «Рома» шла третьей, даже второй, но в концовке чемпионата сбилась с темпа и финишировала седьмой. Наверное, не то, что ожидало руководство. Но относительная неудача в первенстве была с лихвой компенсирована выигрышем Кубка Италии. Особенно роскошен был выигрыш у «Милана» на «Сан-Сиро» 4:0. В финале римлянам противостоял «Торино». 120 минут прошли без единого гола, пришлось пробивать пенальти. Основная серия завершилась вничью 2:2. Затем Карло Анчелотти реализовал свою попытку, а вратарь Паоло Конти взял удар Ренато Дзаккарелли. Так «Рома» в третий раз в истории и впервые за 11 лет овладела Кубком страны.

Фалькао приехал

Летом 1980-го итальянским клубам было разрешено иметь в составе одного легионера, и президент Дино Виола считал, что таковым должен быть бразилец Зико. Атакующий полузащитник «Фламенго» считался самым талантливым футболистом страны после ухода Пеле. Зико дважды прилетал в Рим, гостил у Виолы на даче, но своего согласия на переход не дал. Тогда Лидхольм убедил президента приобрести другого бразильца – полузащитника «Интернасьонала» Пауло Роберто Фалькао. Который признавался лучшим игроком страны в 1978 и 1979 годах. Кроме того, Лиддас уговорил и самого бразильца перейти именно в «Рому», хотя у Фалькао было немало предложений от других команд. Например, тот же «Милан» был готов перехватить бразильца, но был изгнан из Серии А.

Светловолосый бразилец был не единственным новичком того лета. Из «Брешии» пришёл центральный защитник Дарио Бонетти. Ещё одного игрока обороны Винченцо Романо нашли в «Авеллино». Из потерь стоит отметить вратаря Паоло Конти. Обладатель самых роскошных в Серии А усов отправился в «Верону». Теперь в команде остался один Конти – полузащитник Бруно. В обратном направлении прибыл 37-летний Франко Суперчи, отыгравший лет 10 в воротах «Фиорентины». В том числе и при Лидхольме.

После ухода Паоло Конти основным вратарём стал Франко Танкреди, которого потом называли итальянским Дасаевым за некоторое сходство с Ринатом. На правый фланг обороны был отряжен Лучано Спинози, а на противоположный – Маурицио Туроне. Капитана команды Агостино Ди Бартоломео Лидхольм перевёл из полузащиты на позицию свободного защитника. Роль переднего центрального защитника была отведена Доменико Бонетти. Пару центральных полузащитников составили Карло Анчелотти и Доменико Маджиора. На правой бровке хозяйничал Бруно Конти, слева – Роберто Скарнеччиа. Фалькао была отведена роль оттянутого форварда, а миссия наконечника была возложена на Роберто Пруццо. Скамейка не самая длинная - опытнейший вратарь Франко Суперчи, защитники Винченцо Романо, ветеран и коллекционер травм Франческо Рокка по прозвищу Кавасаки, Серджо Сантарини, Мауро Аменто, опорный полузащитник Микеле Де Надай и ещё несколько молодых «честолюбивых дублёров».

Неудержимый Пруццо

Сезон начался гостевой победой над «Комо», добытой благодаря автоголу защитника хозяев. Затем в первом матче 1/16 финала Кубка Кубков был крупно обыгран восточногерманский «Карл Цейсс» 3:0. Её обеспечили Роберто Пруццо, Карло Анчелотти и Фалькао. Реализованные Пруццо 11-метровые принесли победу над «Брешией» и гостевую ничью с «Болоньей». И тут ушат ледяной воды в Йене. Разгромленный в Риме «Карл Цейсс» взял реванш 4:0 и выбил «волков» из Кубка Кубков.

Тиффози встретили команду свистом перед игрой с «Торино» на «Стадио Олимпико». Но проводили аплодисментами после победы 2:0. К выигрышу причитался выход в лидеры. А потом снова оглушительные 0:4, теперь от «Наполи». Два раза Франко Танкреди огорчали собственные игроки Романо и Ди Бартоломео. Зато выскочивший было на первое место чемпион «Интер» был упакован на «Сан-Сиро» 4:2. Роберто Пруццо забил три.

Римляне снова возглавили таблицу. И сразу тусклые 0:0 дома с «Катандзаро». Но ни эта ничья, ни проигрыш на Сардинии «Кальяри» не отразились на первом месте «Ромы». «Интер» тоже нёс потери, а проспавший старт «Ювентус» только-только выбирался из серединки.

Хет-трика в игре с «Интером» Пруццо показалось мало. Роберто отправил столько же мячей в матче с «Удинезе». Оторваться не получается, но «джаллоросси» по-прежнему первые. Домашняя встреча с «Ювентусом» оказалась безголевой. Во многом благодаря вратарю туринцев Дино Дзоффу. А вскоре и первый круг завершился. У «Ромы» 20 очков. 19 набрал «Интер», по 18 – «Ювентус» и «Наполи».

Цена микроскопического офсайда

Во втором круге «Рома» шла впереди то одна, то вместе с «Интером», а после 20 тура (2/3 чемпионата) уже на пару с «Ювентусом». «Нерадзурри» выдохлись и стали отставать. Особенно когда «волки» скромно обыграли их на «Стадио Олимпико» благодаря единственному голу Пруццо. Снова не получилось выиграть у «Катандзаро», и вот «старая синьора» вырвалась вперёд. Пока на одно очко. Но последовал подарок от «Интера» в виде выигрыша у «Юве», и маятник качнулся в сторону Рима.

Подвели команду Лидхольма ничьи. Домашняя с «Фиорентиной», выездная с «Асколи». «Юве» же очков не терял и снова обошёл римлян на вираже - +1 за четыре тура до конца. «Бьянконери» скромно взяли два очка у «Авеллино», «джаллоросси» разгромили «Перуджу» 5:0. Вот так они и дошли до очной встречи в Турине.

Туман. Жёсткая, порой жестокая борьба, букет жёлтых карточек в руках у арбитра. Много моментов и мало голов. Точнее засчитанных голов не было вообще. Но во втором тайме Маурицио Туроне, пришедший в штрафную хозяев, нанёс точный удар по воротам Дзоффа. Однако торжества римлян испортил флажок бокового судьи, усмотревшего микроскопический офсайд у Туроне. Мяч засчитан не был, и встреча завершилась вничью 0:0. «Юве» остался первым, «Рома» второй. 40 и 39 очков соответственно.

Была надежда, что «Наполи» остановит «Юве» у себя на «Сан-Паоло». Какое там. Марио Гвидетти даже помог туринцам, забив мяч в свои ворота. В последнем туре «Рома» поделила очки с «Авеллино», а «Ювентус» благодаря голу Антонио Кабрини обыграл «Фиорентину» и стал чемпионом. Римляне вторые. Роберто Пруццо с 18 голами выиграл спор самых метких.

Потерпев относительную неудачу (2-е место!) в чемпионате, «Рома» взяла реванш у «старой синьоры» в Кубке страны. В полуфинале римляне выиграли в Турине 1:0, - спасибо Карло Анчелотти, и удержали ничью в Вечном городе.

Кубок снова едет в Рим

Второй год подряд в финале схлестнулись «Рома» и «Торино». В первой встрече, проходившей в столице, победитель не был выявлен. На гол одного римлянина Карло Анчелотти ударом по своим воротам ответил другой – Серджо Сантарини. В Турине игровое время завершилось также с результатом 1:1. Отличились Агатино Куттоне у «гранатовых» и Агостино Ди Бартоломео с пенальти со стороны «красно-жёлтых». Как и в 1980-м, пришлось пробивать 11-метровые. Капитан «Ромы» Ди Бартоломео свою попытку не использовал. Но и туринцы Эральдо Печчи и Франческо Грациани не смогли поразить цель. Любопытно, но годом ранее неудачниками оказались те же футболисты.

«Рома» второй год подряд взяла Кубок. Конечно, болельщики были расстроены сорвавшимся чемпионством, но в целом команда Нильса Лидхольма оставила хорошее впечатление. Фалькао, хоть и провёл сезон не в полную силу, заслужил любовь римской публики. Команда находилась на правильном пути, и осуществление мечты почти сорокалетней давности виделось вполне реальным.