Подмастерье стал мастером. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон-1991/92

вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как создавалась ярчайшая команда девяностых из голландского чемпионата.

Вторая половина 80-х – не самый лучший отрезок в истории «Аякса». Финансовые проблемы, не вполне компетентное руководство, из-за которого был вынужден покинуть родной клуб Йохан Кройф, текучка игроков, выходки болельщиков. В чемпионате страны амстердамцы отошли на второй план, смирившись с гегемонией ПСВ . И в это сложное время в команду вернулся седой, худощавый, куривший сигарету за сигаретой тренер Лео Бенхаккер.

Лео и Луи

Бенхаккер прибыл не один, а с помощником, который выглядел полным антиподом своего шефа. Крупный, розовощёкий. Имя Алоизиус Паулус Мария было сложным даже для голландцев, поэтому ещё в бытность футболистом ван Гал согласился на укороченный вариант Луи.

Луи ван Гал был воспитанником «Аякса», но попасть в звёздную команду 70-х ему не удалось. Луи не сразу нашёл команду для себя. Таковой оказался старейший клуб Нидерландов - роттердамская «Спарта». Там и прошла большая часть карьеры полузащитника. Нашим любителям футбола Луи мог запомниться по матчам Кубка УЕФА с московским «Спартаком». В декабре 1983 года он не забил пенальти Ринату Дасаеву.

Завершив выступления, ван Гал вернулся в «Аякс» в качестве помощника Лео Бенхаккера. Опытный тренер охотно консультировался со своим ассистентом, или напротив, часто что-то рассказывал молодому коллеге. И наверняка в долгожданное чемпионство «Аякса» в сезоне-1989/90 Луи внёс свою лепту.

В сезоне-1990/91 «Аякс» Бенхаккера был близок к продлению чемпионских полномочий. Амстердамцы и ПСВ пришли на финиш с одинаковым количеством очков - 53, но брабантцы оказались в итоговой таблице выше благодаря разнице мячей: +56 против +52. Летом Бенхаккера пригласили тренировать мадридский «Реал». Вот тут тандем Лео – Луи распался. Ван Гал остался в Амстердаме в качестве полноправного наставника.

Жил да был «Чёрный Кот»

Кроме главного тренера «Аякс» потерял нескольких футболистов. Полузащитник Рихард Витчге уехал в «Барселону» к Йохану Кройфу. Нападающий Рональд де Бур перешёл в «Твенте». В нападении появился высоченный Джон ван Лун. Лидер атак «Утрехта» провёл год в «Андерлехте», после чего перебрался в самый титулованный клуб Голландии. Джон встретил там старого приятеля – купленного у «Утрехта» полузащитника Роба Алфлена. Фонс Гронендайк считался ключевой фигурой в полузащите «Роды». И наконец, два датских игрока средней линии - Джонни Хансен и Дэн Петерсен.

Уже несколько лет за пост номер один отвечал Стэнли Менцо по прозвищу «Чёрный Кот». Стэнли обладал отменной реакцией и какой-то фантастической прыгучестью. Мог с места скакнуть из одного угла ворот в противоположный. Когда в ворота «Аякса» назначались 11-метровые, Менцо иной раз смещался в один угол, оставляя другой открытым. Мало кто из бьющих мог устоять перед соблазном пробить в незащищённое место. Однако Стэнли умудрялся вопреки всем законам гравитации достать мяч.

Но прыгучестью и реакцией достоинства «Чёрного Кота» исчерпывались. Как и большинство темнокожих вратарей, он не отличался стабильностью и мог иной раз выкинуть какой-нибудь трюк. Поэтому Луи ван Гал постепенно готовил к основе долговязого, нескладного, но куда более предсказуемого Эдвина ван дер Сара.

Справа в защите обычно играл Сонни Силой, переведенный на фланг из центра обороны. За противоположный фланг отвечал Михел Крек. Данни Блинд и Франк де Бур составляли пару центральных защитников. На скамейке запасных можно было заметить Михаэла Райцигера, его лицо трудно с кем-то спутать.

«Аякс» располагал отличным выбором центральных полузащитников – Вим Йонк, Марсиано Винк, Арон Винтер. Отыграл первый круг, а потом ушёл в «Баварию» чемпион Европы Ян Ваутерс. Прописался в основном составе Эдгар Давидс. Новички Роб Алфлен и Фонс Гронендайк в основном довольствовались выходами на замену. Датчане Хансен и Петерсен оказались бесполезными приобретениями.

Мощно выглядел атакующий треугольник. Деннис Бергкамп, чей талант раскрылся в полной мере, чаще всего действовал ближе к левому флангу. Справа играл Брайан Рой. Швед Стефан Петтерссон выиграл конкуренцию у Джона ван Луна и Джона Ван'т Схипа.

Кто ищет, тот всегда найдёт

В стартовом матче чемпионата Голландии «Аякс» в гостях разошёлся миром с «Витессом» - 0:0. В домашней встрече с «Волендамом» затруднения возникли только в первом тайме. После перерыва ван Лун, Бергкамп и Винтер довели дело до разгрома. Но вскоре столичный коллектив ожидала поездка к чемпиону в Эйндховен. Замбиец Калуша Бвалия и бразилец Ромарио к 20-й минуте забили по мячу. Бергкамп довольно быстро отыграл один гол, а во втором тайме цели достиг пушечный удар Йонка. Но отыграв два гола, аяксиды успокоились, а Менцо ошибся на ровном месте, подарив мяч Бвалии, - 2:3. В четырёх турах всего пять очков, а также поражение в дерби. Может быть, зря руководство поверило в Луи?

«Валвейк» попал под горячую руку амстердамцев и горячую ногу Бергкампа, отгрузившего четыре гола из пяти. Три победы и неожиданный проигрыш «Утрехту». Но Луи сумел справиться с управлением. Столичный клуб выбрался на третье место. Спорить с ПСВ было тяжело, команда Бобби Робсона шла без поражений весь первый круг. «Фейе» не выглядел недосягаемым. Даром что первый Де Классикер, перенесённый с сентября на ноябрь, остался за «Фейеноордом» – 2:0. На экваторе чемпионата было -4 очка отставания от эйндховенцев и -1 от роттердамцев.

В Кубке УЕФА «Аякс» уверенно преодолел первый раунд – две победы над шведским «Эребру» 3:0 и 1:0. Представлявший уже единую Германию, но заработавший право играть в еврокубках в ГДР «Рот-Вайсс» также был обыгран дважды – 2:1 в Эссене и 3:0 в Амстердаме. Деннис Бергкамп забил по мячу в ворота испанской «Осасуны», чем обеспечил две победы с одинаковым результатом - 1:0. Мостик в Европу был перекинут. Можно было сосредоточиться на погоне за ПСВ и «Фейеноордом».

Но на старте второго круга было неожиданное домашнее поражение от «Витесса» - 0:2. Увеличился зазор между «Фейе» и аяксидами. Теперь уже непримиримых разделяли три очка. Но амстердамцы взяли уверенный реванш за проигрыш в первом круге - 3:1. Снова «Аякс» дышит в затылок.

19 января стал особенным днём первенства в сезоне-1991/92. Во-первых, ПСВ проиграл, протянув с нулем в графе поражений 22 тура. А во-вторых, брабантцы проиграли в столице. Петтерссон соорудил единственный гол. Отрыв сократился до трёх очков. А в-третьих, потерял очко «Фейеноорд». «Аякс» догнал, а благодаря разнице мячей обогнал своего главного неприятеля.

Однако выигрыш у команды Бобби Робсона отнял у аяксидов слишком много сил. Последовали ничьи с «Де Графсхапом» и «Валвейком». Но финиш команде ван Гала удался на славу. Одиннадцать побед подряд и итоговое второе место. В окончательном варианте турнирной таблицы «Аякс» отстал на три очка от ПСВ (проигрыш амстердамцам остался единственным для эйндховенцев). Зато от «Фейе» аяксиды оторвались на шесть очков. Если весь первый круг они искали свою игру, иногда мучительно, то во втором круге вчерашний подмастерье добился поставленной цели. Обновлённый «Аякс» выглядел очень привлекательно. Даже интересней, чем золотая команда Лео Бенхаккера.

Роттердамцы отвели душу в Кубке страны, выбив «Аякс» в четвертьфинале. Тот же в свою очередь убрал с дороги ПСВ , не позволив Бобби Робсону и Ромарио добиться двойного успеха.

Полный комплект еврокубков

У ПСВ – чемпионский титул, у «Фейеноорда» - Кубок. Негоже было «Аяксу» заканчивать сезон с пустыми руками. И Луи ван Гал бросил все силы на выигрыш Кубка УЕФА . В первом из весенних раундов четвертьфинала аяксиды прошли бельгийский «Гент» - 0:0 и 3:0. В полуфинале их ожидал итальянский клуб «Дженоа». Не самый сильный представитель Серии А. Однако именно «грифоны» перешли дорогу «Ливерпулю».

Первый матч проходил в Генуе. Не успела секундная стрелка обежать круг, как Стефан Петтерссон кивком головы после навеса с фланга огорчил хозяев. Положение генуэзцев стало критическим. На 61-й минуте Брайан Рой после изумительной передачи Денниса Бергкампа протолкнул мяч за линию ворот. Протесты игроков «Дженоа» не были услышаны судьёй.

Но хозяева усилиями Карлоса Агилеры сумели отыграть два мяча. В первом случае крайне неудачно сыграл Менцо, отбивший мяч перед собой. Маленький уругваец был тут как тут. А затем Агилера пробил в касание. Мяч отскочил в штангу, потом за линию ворот. Но рано радовались «грифоны». За минуту до конца Бергкамп бросил в прорыв Винтера, а тот по дуге отправил мяч над вышедшим из ворот Симоне Бральей. «Аякс», игравший в непривычной зелёной форме, выиграл 3:2. (Видео)

В Амстердаме хозяевам пришлось отыгрываться. Но ничья 1:1 вывела команду Луи ван Гала в финал. Там их ждал другой итальянский клуб – «Торино», обыгравший в полуфинале «Реал» и не допустивший тем самым дуэль Лео и Луи.

Финал также состоял из двух встреч, первая была в Турине. На 17-й минуте Вим Йонк пальнул метров с 30. Вратарь Лука Маркеджани вроде бы делал всё правильно, однако мяч миновал его руки и приземлился в воротах. «Гранатовые» ответили серией острых выпадов, но Менцо был надёжен. Первый тайм за «Аяксом». (Видео)

На 62-й минуте вратарь голландцев не зафиксировал мяч после дальнего удара, а первым на добивании оказался Вальтер Касагранде. После Бергкамп на скорости ушёл от одного туринца, другого. Третий остановил Денниса в штрафной. Пострадавший не стал исполнять пенальти, передоверив эту миссию Петтерссону – 1:2. Выиграть «Аяксу» не позволил Касагранде, продавивший Сонни Силоя. Но, как оказалось, ничья 2:2 оказалась равна победе. Ответный матч на «Олимпийском стадионе» Амстердама завершился также мирно 0:0. Таким образом, «Аякс» выиграл недостающий в его коллекции Кубок УЕФА и собрал полный комплект европейских трофеев.

Первый сезон Луи ван Гала стал успешным. Второе место в чемпионате, выигрыш Кубка УЕФА . А главное игра «Аякса», особенно во второй половине чемпионата, стала очень солидной и зрелищной. Но ван Гал понимал, что для продвижения вперёд нужно создавать новую команду. Уже собрали вещи в Италию Брайан Рой и Арон Винтер, туда же посматривали Вим Йонк и Деннис Бергкамп. Удержать их будет невозможно. Стэнли Менцо хорош для шоу, для покорения высот нужен был другой вратарь. И вообще состав нуждался во вливании свежей крови.

Летом произошли большие изменения. Из «Гоу Эхед Иглс» был приглашён быстроногий левый крайний полузащитник Марк Овермарс. В Финляндии нашли местного умельца Яри Литманена. Вернулся домой Рон де Бур. Подтянулся к основе 16-летний Кларенс Зеедорф. Сам Луи ждал, когда повзрослеет необычайно талантливый мальчишка Патрик Клюйверт. Наигрывался в роли основного голкипера Эдвин ван дер Сар. Рассматривался в качестве основного защитник Михаэл Райцигер. Рождался новый «Аякс», которому суждено было совершить великие подвиги. О которых «Соккер.ру» непременно расскажет.