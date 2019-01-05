«Космонавты», которые не взлетели. «Барселона» Удо Латтека и Сесара Менотти. Сезон-1982/83

вчера, 09:31

«Соккер.ру» рассказывает о европейской премьере Диего Марадоны.

Мы расстались с «Барселоной», когда та под командованием немецкого тренера Удо Латтека выиграла Кубок Кубков 1982 года. Но выиграть чемпионат у «блауграны» не получилось - второе место вслед за «Реалом Сосьедад». Президент клуба Хосеп Нуньес обещал звёздную покупку, благодаря которой «Барса» должна была стать сильнейшей командой Испании и не только. «У нас будет космический состав», - пообещал Нуньес.

К нам приехал, к нам приехал Диего Армандо дорогой!

Имя главного «космонавта» стало известно вскоре после завершившегося в Испании чемпионата мира. Им стал лидер сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» Диего Марадона. 21-летний Диего стал самым дорогим футболистом мира. За его переход «Барселона» заплатила почти 8 миллионов долларов. Только треть этой суммы была перечислена «Боке». Две трети досталось «Архентинос Хуниорс», где начинал свою спортивную биографию Диего Армандо. Сам аргентинец стал богаче на три миллиона. В Барселоне ему были созданы райские условия.

Ещё три новых члена экипажа были однофамильцами. Центральный полузащитник «Реала Сосьедад» Мигель Анхель или просто Перико Алонсо не только усилил среднюю линию «блауграны», но и ослабил своим уходом полузащиту чемпиона. Левый нападающий «Атлетико» Маркос Алонсо обошёлся в десять раз дешевле Марадоны. Из «Сарагосы» приехал 28-летний Анхель «Пичи» Алонсо, который виделся преемником стареющего Кини. Пятый новобранец не носил фамилию Алонсо. Хулио Альберто Морено, приглашённому из «Атлетико», отводилась роль левого защитника. Шестым новичком оказался левый полузащитник Урбано, перешедший из «Эспаньола».

За двух игроков «Барселона» отдала в «Атлетико» полузащитника Чуса Ландабуру. Главной жертвой перемен виделся Аллан Симонсен, которому пришлось уйти в свете прихода звёздного аргентинца. Лимит позволял иметь в составе только двух иностранцев, и лишним оказался почти 30-летний датчанин. Удо Латтеку, знакомому с Алланом ещё со времён работы в «Боруссии», было грустно расставаться с человеком, на которого всегда можно положиться. Перспектива сотрудничества с капризным Диего немца не радовала. Отправился доигрывать в «Картахену» центральный защитник Пепито Рамос.

Вспомним, кому довелось играть за «Барселону» в том сезоне. Ворота делили два немолодых баска с похожими фамилиями 30-летний Франскиско Хавьер Уррутикоэчеа или просто Уррути, и 34-летний Педро Артола Уррутия. Барселонцы начинали сезон с Артолой. Правым флангом обороны заведовал Херардо, левым – Хулио Альберто. Оправился от болячек и вернулся в строй ветеран Мигели, составлявший с Хосе Рамоном Алексанко центр обороны. В ближайшем резерве были Маноло, Ольмо и Хосеп Мораталья.

Перико Алонсо занял место опорного полузащитника, а впереди расположился залечивший травму, причинённую Андони Гойкоэчеа, «Белокурый Ангел» - Бернд Шустер. По краям – невысокие крепыши Виктор Муньос и Хосе Висенте Санчес. Эстелла мог сыграть и в средней линии, и при необходимости в обороне, а Эстебан Виго неплохо чувствовал себя в нападении.

Диего Марадоне в атаке отводилась роль свободного художника. На то он и Марадона. Латтек мог использовать различные варианты в атаке, располагая Кини, Пичи Алонсо, Маркосом Алонсо и Лобо Карраско. Даже без Марадоны состав «сине-гранатовых» выглядел внушительно. А уж с Диего и подавно. Перед «космонавтами» была поставлена задача выиграть чемпионский титул, Кубок Испании и Кубок Кубков, в котором стартовали сразу два гранда. «Реал» - владелец Королевского кубка, а «Барса» в качестве победителя предыдущего розыгрыша турнира. И не будем забывать о Суперкубке, за который предстояло сразиться с английской «Астон Виллой».

Эль Класико на огороде

Марадоне хватило 20 минут, для того чтобы забить свой первый мяч в Примере. Но на гол аргентинца «Валенсия» ответила двумя и выиграла стартовый матч. Во втором туре Диего реализовал 11-метровый, а ещё по голу в ворота «Вальядолида» отправили Алонсо – Маркос и Пичи.

Первый соперник по Кубку Кубков кипрский «Аполлон» был уничтожен на «Камп Ноу» - 8:0. Хет-трик Марадоны, дубль Шустера. Но с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан» каталонский суперклуб не смог ничего поделать – 0:0. Появились некие мысли, что «Барса» дома и за пределами родных стен – две совершенно разные команды. Но вот и на глазах у своей публики «блауграна» не справилась с «Сарагосой». Потом те же 1:1 в ответке с «Аполлоном». И, наконец, вымученный мир с «Атлетико» на «Висенте Кальдерон». Пять очков в пяти турах и всего лишь седьмое место. В игре с «Сарагосой» Диего получил повреждение лодыжки и был заменён в первом тайме.

Диего появился во втором тайме барселонского дерби. «Сине-гранатовые» безуспешно ломились в ворота «Эспаньола», защищаемые камерунцем Тома Н’Коно. Латтек выпустил в пару к двум Алонсо Марадону, затем Карраско, перейдя на игру в четыре форварда. Только на 81-й минуте африканец, игравший в штанах с начёсом, был вынужден капитулировать после удара Маркоса Алонсо. Зато «Малага» в гостях была разгромлена - 4:1. Один из мячей на счету Диего. Отличился и давно не забивавший «Лобо» («Волк») Франсиско Карраско.

В 1/8 финала с югославской «Црвеной Звездой» барселонцы показали тот космический футбол, который от них и ждали. 4:2 в Белграде (по дублю Марадоны и Шустера). В Барселоне гости дали бой, но были переиграны, пусть не крупно, но красиво – 2:1. Выход в еврокубковую весну был обеспечен. В чемпионате Испании дела шли по-разному. Ничья на своём поле со «Спортингом», два крупных выигрыша у «Расинга» (4:0) и «Саламанки» (3:0). Ничья в Севилье с «Бетисом» (1:1) и с «Сельтой» у себя (2:2). К Эль Класико «Барселона» подошла на четвёртом месте. «Реал» Альфредо Ди Стефано, не познавший к 13-му туру горечи поражений, уверенно шёл первым, опережая «Барсу» на четыре очка.

Перед игрой в Мадриде прошёл сильный ливень, и поле «Сантьяго Бернабеу» напоминало огород. «Барса», как ни странно, быстрее освоилась на сложном газоне. На 14-й минуте Марадона перехватил мяч в центре поля и бросил в прорыв Эстебана Виго. Нечасто игравший полузащитник обвёл выбежавшего из штрафной площадки Агустина и загнал мяч в сетку – 0:1. В похожей ситуации был забит второй мяч в конце встречи. Марадона вывел к воротам Кини, а тот пустил мяч над головой устремившегося навстречу вратаря «Реала». Мадридцы к тому времени недосчитались двух удалённых защитников Пако Бонета и Джона Метгода.

После этой игры у «Реала» и «Атлетика» насчитывалось по 20 очков, у «Барселоны» - 18. Команде Латтека предстояло сыграть с чемпионом «Реалом Сосьедад», а «Реал» отправился в Бильбао. Судьбу первой встречи решил гол Марадоны на 5-й минуте. «Королевский клуб» красиво обыграл «львов» на «Сан-Мамесе» 4:2. Неужели после паузы в несколько лет борьбу за чемпионство повели два самых титулованных клуба Испании?

Осторожно, гепатит

И тут произошло несчастье с самым звёздным игроком «сине-гранатовых». Марадона обратился к врачу с болью в лодыжке, да как глянул на доктора жёлтыми глазами. Диагноз вирусный гепатит был, как говорится, на лице. Теперь Диего предстояло лечить свою печень и на три месяца забыть о футболе.

Огорчённая «Барселона» проиграла дома «Атлетику». Искалечивший Бернда Шустера годом ранее «бискайский мясник» Андони Гойкоэчеа на этот раз никого не травмировал, просто забил мяч, ставший единственным. Затем внеплановый проигрыш на Канарах «Лас-Пальмасу», но крупная победа над «Осасуной» оставила «Барсу» третьей по итогам первого круга. Ещё ничего не потеряно. Неуязвимых и непобедимых в чемпионате нет.

Второй круг начался с трёх побед – над «Валенсией», «Вальядолидом» и «Севильей». Положительный эффект дала замена вратаря. Начиная с 17-го тура в воротах обосновался Уррути. И без Марадоны можно выигрывать. Но Суперкубок пришлось оставить в Бирмингеме, ибо на единственный гол Маркоса Алонсо в первом матче «Астон Вилла» ответила тремя безответными голами у себя дома. Ничья с «Сарагосой», выигрыши у «Атлетико» и «Сельты». В 23-м туре «Барса» уверенно расправилась с соседями из «Эспаньола» 3:0, и во главе таблицы возникло троевластие «Барсы», «Реала» и «Атлетика». Причем «блауграна» стояла выше благодаря лучшей разнице мячей.

Или он, или я

Наступил февраль, а стало быть, Марадона мог приступить к тренировкам. И тут возникли трения между ним и Латтеком. Диего не нравилось ни содержание тренировок немца, ни его требовательность. Аргентинец привык к своему звёздному статусу, а Латтек видел в нём одного из подопечных. И не более того. Кроме того, Марадона позволял себе опаздывать на тренировки или откровенно отвлекаться во время теоретических занятий. Нить натягивалась и рано или поздно должна была порваться.

В феврале «Барса» притормозила. Ничья в Хихоне, проигрыш дома «Расингу». Нули в первом матче четвертьфинала Кубка Кубков с венской «Аустрией» на поле соперника. А тут ещё обострение конфликта между Латтеком и Марадоной. Тренер не взял уже вылечившего свою печень аргентинца в Вену. Диего отправился прямиком к Нуньесу. «Или он, или я». Пожертвовать Марадоной означало бы для президента расписаться в провале своих планов. Поэтому был уволен Латтек. Новый тренер был назначен с учётом пожеланий Диего. Им стал Сесар Луис Менотти, приведший сборную Аргентины к победе на чемпионате мира-1978.

Дебют Менотти пришёлся на домашнюю игру с «Бетисом». Марадона вышел в стартовом составе со своей любимой десяткой на спине. Карраско распечатал ворота гостей на третьей минуте. Но в середине первого тайма Антонио Парра восстановил равновесие. На том и разошлись. Встреча с «Аустрией» также завершилась со счётом 1:1, что означало вылет каталонцев из Кубка Кубков.

Первая победа Менотти пришлась на игру в Виго. «Сельта» была безжалостно растерзана 4:0. А потом на «Камп Ноу» пожаловал «Реал». Положение лидеров было таково. 43 очка у «Реала», 42 у «Атлетика» и 40 у «Барселоны». До конца чемпионата пять туров. Первым успеха добился «Королевский клуб». На 20-й минуте Хуанито сыграл в стенку с Метгодом и забросил мяч «за воротник» Уррути. «Реал» рассчитывал уйти на перерыв с преимуществом в один мяч. Но в конце первого тайма маленький Марадона сумел пробить головой в окружении рослых мадридских защитников. Первый гол Диего Армандо в Эль Класико. Во втором тайме аргентинец организовал второй мяч, ставший победным. На 77-й минуте он, выманив на себя трёх игроков «Реала», исхитрился сделать передачу одинокому Перико Алонсо, который вложил в удар и силу, и душу.

Но эта победа отняла столько сил, что на поездку к баскам их уже не осталось. Сдающий чемпионские полномочия «Реал Сосьедад» выиграл у «Барсы» 1:0, а сражавшийся за титул «Атлетик» - 3:2. «Сине-гранатовые» выбыли из чемпионской гонки, в которой «Атлетик» обогнал на финише «Реал». «Барселона» же после проигрыша «Осасуне» и вовсе осталась четвёртой.

Полёт откладывается

Оставался ещё Кубок Испании, в котором «Барселона» дошла до финала. Равно как и «Реал». У мадридцев была возможность частично расплатиться за два проигрыша в лиге и взять трофей. Соперникам была назначена встреча в Сарагосе. На 32-й минуте Диего выдал очередной шедевр в виде голевого паса Виктору Муньосу. Тот вогнал мяч в угол ворот, как шар в бильярдную лузу. Во втором тайме Уррути и два защитника «сине-гранатовых» по-дурацки разыграли свободный, так что мяч достался Сантильяне. Нападающий «Реала» поразил ворота, а потом ещё долго смеялся над соперниками. Но хорошо смеётся то, кто смеётся последним. А именно Маркос Алонсо-старший (младший играет в «Челси» в наши дни) и его одноклубники. Маркос в прыжке дотянулся до навесной передачи и макушкой провёл победный гол. Кубок у «Барселоны».

И всё. Выигрыш почётного, но не самого главного трофея – отнюдь не космос, который обещал Нуньес. Четвёртое место в чемпионате, вылет из Кубка Кубков, неудача в Суперкубке – тем более. Диего Марадона стал лучшим бомбардиром «блауграны», но затрат на своё приобретение пока не оправдал.

«Космический полёт не отменяется, он всего лишь откладывается», - посулил Хосеп Нуньес. Вот подготовит команду как следует Менотти, будут здоровы Марадона и Шустер и тогда. А что было на самом деле, узнаете в следующем рассказе про «Барселону».