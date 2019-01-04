Звенящие «шпоры». «Тоттенхэм» Дэвида Плита. Сезон-1986/87

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Азии
  • Португалия. Примейра
Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
ГлавнаяБлогиЭто было недавно, это было давно

Звенящие «шпоры». «Тоттенхэм» Дэвида Плита. Сезон-1986/87

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает об одном перспективном, но не завершённом проекте в Англии.

Летом 1986 года стартовали два футбольных проекта – «Тоттенхэм» Дэвида Плита и «Арсенал» Джорджа Грэма. Чуть позже, в ноябре, был запущен «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. И если сделать выводы по первому сезону, то наиболее перспективным казался «Тоттенхэм». Однако Плит просидел в роли тренера чуть больше года, и многие его начинания были свёрнуты. Предлагаем рассказ об этом коротком, но ярком отрезке в истории «шпор».

Человек из шляпной мастерской

После сезона-85/86 руководство отправило в отставку тренера Питера Шривза. На его место пришёл 41-летний (в то время) Дэвид Плит, оттрубивший восемь сезонов в «Лутоне». Понятно, что выиграть со «шляпниками» что-то серьёзное было нереально. Однако Плит вытащил команду в первый дивизион в 1982-м, а в 1985-м «Лутон» дошёл до полуфинала Кубка Англии. В чемпионате-85/86 «шляпники» финишировали на строчку выше «шпор», и это обстоятельство стало ещё одним аргументом в пользу приглашения Плита.

Новый тренер привёл с собой одного футболиста - левого защитника Митчелла Томаса. В центр обороны был куплен у «Данди Юнайтед» Ричард Гаф. Из «Астон Виллы» в ходе сезона пришёл полузащитник Стив Ходж, а линию атаки пополнил Нико Класен из «Стандарда». Бельгиец отлично выступил на чемпионате мира, завоевал там бронзовую медаль и теперь был морально готов к английскому футболу. Что касается потерь, то уже по ходу сезона «спёрз» недосчитались защитника Грэма Робертса, полузащитника Йана Крука и нападающего Марка Фалько.

Новая схема

За место в воротах спорили 36-летний Рэй Клеменс и герой финала Кубка УЕФА-84 23-летний Тони Паркс. Плит предпочитал ветерана, завоевавшего кучу трофеев с «Ливерпулем». Слева в обороне играл протеже Плита Митчел Томас, справа – темнокожий ирландец Крис Хьютон. Ричард Гаф быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником Гари Мэббаттом. Резерв составляли Пол Миллер, Нил Раддок и Гари Стивенс.

Плит использовал редкую в те годы схему с пятью полузащитниками и одним форвардом. Роль опорного полузащитника была отведена Полу Аллену. Выше располагались аргентинец Освальдо Ардилес и Гленн Ходдл. Справа действовал Крис Уоддл, слева – ирландец Тони Гэлвин, обладатель очень редкой для британского футболиста профессии – учитель русского языка. Тони постепенно уступил место в стартовом составе появившемуся в декабре Стиву Ходжу, присев на лавку с Винни Самвэйзом или Дэвидом Хауэллом. В роли единственного нападающего выступал Клайв Аллен, ранее игравший за другие лондонские клубы – «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас». Если всё же нужен был второй нападающий, то в дело вступал Нико Класен. По подбору игроков «шпоры» уступали разве что двум представителям Ливерпуля.

Виртуальная бронза

Чемпионат начался с более чем удачного визита в Бирмингем в гости к «Астон Вилле». Клайв Аллен играючи состряпал свой хет-трик, а вместе с ним и крупную победу 3:0. Клайв забил и «Ньюкаслу», но его гола хватило только для ничьей. Гол Робертса принёс не только три очка в домашней игре с «Манчестер Сити», но и первое место. Которое пришлось делить ещё с тремя соперниками. Проигрыш в Саутгемптоне отшвырнул сразу на седьмую строчку. Первое для Плита дерби с «Арсеналом» завершилось двумя нулями. Но так как нули эти горели на табло «Хайбери», то результат скорее положителен. После увесистой оплеухи от «Челси» на «Уайт Харт Лейн» «спёрз» сползли на 13-ю позицию.

Очень важным, прежде всего в плане психологии, оказался выигрыш в Лестере. Аллен, который Клайв, снова забил все мячи лондонского коллектива. Но этого дубля Клайву показалось мало. В следующей игре он дважды расписался в воротах «Эвертона». Однако методов против бывшего клуба у Дэвида Плита не нашлось, - скучная для «шпор» и вполне почётная для «шляпников» нулевая ничья. «Мы копили силы к „Ливерпулю“», - пошутил тренер. Но шутка обернулась правдой. Команда Кенни Далглиша была побеждена на «Энфилде». Пусть 1:0 (надо ли уточнять, кто отличился?), но лондонцы уже вторые, вслед за «Норвичем».

И тут спад. Ни с того, ни с сего. Ничья на «Уайт Харт Лейн» с «Шеффилд Уэнсдей», а потом три проигрыша – КПР, «Уимблдону» и «Норвичу». Две победы и досадный проигрыш в столице «Ноттингему» 2:3. Искромётные 3:3 на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» уже Алекса Фергюсона. Три выигрыша позволили команде закончить  первый круг на пятом месте с отставанием -7 от «Арсенала».

Второй круг начался 27 декабря досадным проигрышем «Ковентри» 3:4. А вскоре «шпоры» проиграли «Арсеналу» на родной арене 1:2. Отставание от лидера выросло до 13 очков. Впрочем, вопрос «кто там лидирует» утратил для «Тоттенхэма» актуальность.

И тут взыграло ущемлённое самолюбие коллектива. «Астон Вилла» снова получила три безответных мяча, «Саутгемптон» - два, «Лестер» - все пять. «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ливерпулю» хватило по одному на брата. Пало лидерство «Арсенала». Более того, растаял, словно кусок льда, отрыв «канониров». За девять туров до финиша «Тоттенхэм» уже третий. И боролся за эту виртуальную бронзу не только с «пушкарями», но и «Лутоном», не упустившим возможности выиграть у новой команды своего бывшего шефа.

Клайв Аллен снова выдал «трюк со шляпой», чем помог разгромить «Норвич». Но перед матчем с «бандой психов» из «Уимблдона» бомбардир приболел и вышел только во втором тайме. Забить не смог, за него это сделали Нико Класен и редко игравший защитник Марк Боуэн. Ничья 2:2.

Незадолго до финиша «Тоттенхэм» выдохся, у «Арсенала», напротив, открылось второе дыхание. Расстояние между соседями-врагами вновь сократилось до минимума – до одного очка. В игре оставались и «Лутон» с «Норвичем».

В предпоследнем туре «шпоры» выдали свой лучший матч в сезоне, а именно закатали в газон «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Дублем в ворота «красных дьяволов» отметился левый защитник Томас, не ушёл с поля без гола Клайв Аллен, отличился его однофамилец Пол. Этой победой «Тоттенхэм» отрезал от притязаний на третье место «Лутон» с «Норвичем». Но «Арсенал» никуда не делся. «Канониры» тоже крупно победили в гостях у «Куинз Парк Рейнджерс» 4:1. У «спёрз» 71 очко, у «пушкарей» - 70.

В последний день клубы из северного Лондона дружно проиграли и остались с тем же багажом. «Тоттенхэм» занял третье место, которое не принесло ему ничего. Кроме морального удовлетворения. После годичного перерыва лондонцы вернулись на третью строчку.

Два сорвавшихся Кубка

Яркими были обе кубковые кампании. В Кубке Лиги первые трудности возникли в четвертьфинале. Встреча с «Вест Хэмом» на «Аптон Парк» завершилась вничью 1:1. Зато в переигровке «молотобойцы» получили пять безответных мячей. Но самыми отчаянными были рубки в полуфинале с «Арсеналом». В первом матче на «Хайбери» победили «шпоры» 1:0 благодаря очередному голу Клайва Аллена. Но на «Уайт Харт Лейн», где не обошлось без дежурного мяча Клайва, верх взяли «канониры» 2:1. Они и вышли финал, где взяли трофей в борьбе с «Ливерпулем».

В полуфинале Кубка Англии дело до встречи с «Арсеналом» не дошло. Постарался «Уотфорд», выбивший «канониров» в одной четвёртой. Зато самому «Уотфорду» пришлось несладко в игре с «Тоттенхэмом» - 1:4. Три мяча из пяти забили футболисты по фамилии Аллен. Клайв и Пол у «спёрз», и Малкольм у «шершней». Еще два гола на счету Стивена Ходжа. «Тоттенхэм» вышел в финал. Вторым участником встречи на «Уэмбли» стал «Ковентри», одолевший в дополнительное время «Лидс» - 3:2.

Перед финалом футболисты записали с популярным в те годы дуэтом песню «Hot Shot Tottenham». Это был не единственный опыт, когда игроки музицировали. Например, Гленн Ходдл и Крис Уоддл сами спели дуэтом. Композиция же, записанная перед матчем на «Уэмбли», могла стать хитом. При условии победы «Тоттенхэма» над «Ковентри».

Двух минут хватило Клайву Аллену, чтобы забить свой 49-й гол в сезоне. Постарался Крис Уоддл, выдавший чудо-пас. Но через 6 минут Дэйв Беннетт воспользовался беспечностью обороны, подобрал мяч и переиграл Рэя Клеменса. Тот же Беннетт забил второй мяч, который не был засчитан. В свою очередь бывший полицейский, вратарь «Ковентри» Стив Огризович своим неоправданным выходом из штрафной едва не привёз гол в свои ворота. Не повезло при завершении атаки Уоддлу.

За пять минут до перерыва Гари Мэббутт подкараулил отскок и вывел «Тоттенхэм» вперёд. Однако в середине второго тайма «небесно-голубые» отыгрались. Крис Хачен в падении «рыбкой» отправил мяч по месту назначения. Этот гол был признан самым красивым в сезоне и вошёл в десятку лучших мячей, забитых на «Уэмбли». В основное время 2:2.

Судьбу Кубка решила срезка Мэббутта на пятой минуте дополнительного времени. Защитник хотел прервать проникающий пас Беннетта, вот и подставил ногу так, что мяч вонзился в угол ворот. «Ковентри Сити» в присутствии премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер выиграл свой первый и единственный трофей.

Несмотря на то, что «Тоттенхэм» ничего не завоевал, игра команды Плита получила отличную прессу. Нравилась и необычная схема, применённая тренером, и самоотдача игроков, и приверженность к атакующему футболу. Особых похвал был удостоен Клайв Аллен, забивший 49 мячей.

Но история продолжения не имела. В октябре 1987 года Плит лишился своего поста за «аморалку». Стали достоянием гласности ночные поездки тренера, во время которых он прибегал к услугам женщин лёгкого поведения. Снимки были напечатаны в крупнейших британских таблоидах. Из мухи был раздут слон приличной величины. Руководство решило, что моральный облик Дэвида Плита не соответствует клубу, и отправило его в отставку. Тем более что освободился из «Барселоны» Терри Венейблс. Это уже потом выяснилось, что журналисты, раскрутившие скандал, были болельщиками «Арсенала».

Дэвид Плит поработал в «Лестере», «Лутоне», «Шеффилд Уэнсдей», после чего вернулся в «Тоттенхэм» в качестве спортивного директора. В сезоне-2003/04 он получил второй шанс, заменив по ходу сезона Глена Ходдла. Но «шпоры» заняли 14-е место, Плит освободил место французу Жаку Сантини.

Поделиться
Другие материалы по теме
Подмастерье стал мастером. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон-1991/92
03 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии7
Возвращение «орлов» в небеса. «Бенфика» Лайоша Бароти. Сезон-1980/81
02 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии2
По заявкам трудящихся. «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1978
01 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии26
Сомелье Эме Жаке и его «Бордо». Урожай 1983/84
31 декабря 2018Олег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Кислотные диджеи. «Боруссия» Оттмара Хитцфельда. Сезон-1994/95
30 декабря 2018Олег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии6
Скудетто ценою в жизнь. «Лацио» Томмазо Маэстрелли. Сезон-1973/74
28 декабря 2018Олег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Deville
   38 / 670
вчера в 14:44
а когда будет продолжение про бармена из МЮ , то есть о славной эпохи Ферги ?
На сл.неделе сезон 91/92
Deville
Deville
   547 / 670
вчера в 14:40
а когда будет продолжение про бармена из МЮ , то есть о славной эпохи Ферги ?
DXTK
DXTK
   112 / 670
вчера в 12:19
Кстати за "аморалку" Плита с девками сисястыми, правильно сделали что его выгнали. кстати бывшего тренера Лестера - Найджела Пирсона, за что-то подобное выгнали из команды, когда он повез своих игроков расслаблядса тайским массажем. В итоге Лестер выиграл Титул пригласив Раньери. А Тоттенхэм без Плита выиграл последний КА в 1991 году.

PS Это только у нас в Спартаке Банщик с бабами голыми в банях парится, об это знают все, но вместо него выгоняют тренера из команды. в российском футболе все не как у людей.
DXTK
DXTK
   112 / 670
вчера в 12:04
Про этот самый Тоттенхэм Плита можно сказать и так "И до вершин не добрался и полным вном не был".

Проиграть впервые финал Кубка Англии, да еще ноунеймам из "Ковентри Сити", - это надо было тах лажанутся по крупному. Худшей командой этого турнира был наверно только Арсенал проигравший в 27 году КА валлийскому Кардиффу.

PS Лучше бы вспомнить золотой дубль Билла Николсона в 61 году, или первый кубок европы привезенный шпорами на туманный альбион в 63 году, чем вот это вот с позволения сказать Тоттенхэм.
alexov222
alexov222
   27 / 670
вчера в 12:02
Спасибо автору за интересную статью. Было интересно прочесть это. Еще не дочитав до конца,думал написать,что компромат на Плита,скорей всего, состряпали грязные вулвичи..и почему я не ошибся?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100