Звенящие «шпоры». «Тоттенхэм» Дэвида Плита. Сезон-1986/87

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает об одном перспективном, но не завершённом проекте в Англии.

Летом 1986 года стартовали два футбольных проекта – «Тоттенхэм» Дэвида Плита и «Арсенал» Джорджа Грэма. Чуть позже, в ноябре, был запущен «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. И если сделать выводы по первому сезону, то наиболее перспективным казался «Тоттенхэм». Однако Плит просидел в роли тренера чуть больше года, и многие его начинания были свёрнуты. Предлагаем рассказ об этом коротком, но ярком отрезке в истории «шпор».

Человек из шляпной мастерской

После сезона-85/86 руководство отправило в отставку тренера Питера Шривза. На его место пришёл 41-летний (в то время) Дэвид Плит, оттрубивший восемь сезонов в «Лутоне». Понятно, что выиграть со «шляпниками» что-то серьёзное было нереально. Однако Плит вытащил команду в первый дивизион в 1982-м, а в 1985-м «Лутон» дошёл до полуфинала Кубка Англии. В чемпионате-85/86 «шляпники» финишировали на строчку выше «шпор», и это обстоятельство стало ещё одним аргументом в пользу приглашения Плита.

Новый тренер привёл с собой одного футболиста - левого защитника Митчелла Томаса. В центр обороны был куплен у «Данди Юнайтед» Ричард Гаф. Из «Астон Виллы» в ходе сезона пришёл полузащитник Стив Ходж, а линию атаки пополнил Нико Класен из «Стандарда». Бельгиец отлично выступил на чемпионате мира, завоевал там бронзовую медаль и теперь был морально готов к английскому футболу. Что касается потерь, то уже по ходу сезона «спёрз» недосчитались защитника Грэма Робертса, полузащитника Йана Крука и нападающего Марка Фалько.

Новая схема

За место в воротах спорили 36-летний Рэй Клеменс и герой финала Кубка УЕФА -84 23-летний Тони Паркс. Плит предпочитал ветерана, завоевавшего кучу трофеев с «Ливерпулем». Слева в обороне играл протеже Плита Митчел Томас, справа – темнокожий ирландец Крис Хьютон. Ричард Гаф быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником Гари Мэббаттом. Резерв составляли Пол Миллер, Нил Раддок и Гари Стивенс.

Плит использовал редкую в те годы схему с пятью полузащитниками и одним форвардом. Роль опорного полузащитника была отведена Полу Аллену. Выше располагались аргентинец Освальдо Ардилес и Гленн Ходдл. Справа действовал Крис Уоддл, слева – ирландец Тони Гэлвин, обладатель очень редкой для британского футболиста профессии – учитель русского языка. Тони постепенно уступил место в стартовом составе появившемуся в декабре Стиву Ходжу, присев на лавку с Винни Самвэйзом или Дэвидом Хауэллом. В роли единственного нападающего выступал Клайв Аллен, ранее игравший за другие лондонские клубы – «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас». Если всё же нужен был второй нападающий, то в дело вступал Нико Класен. По подбору игроков «шпоры» уступали разве что двум представителям Ливерпуля.

Виртуальная бронза

Чемпионат начался с более чем удачного визита в Бирмингем в гости к «Астон Вилле». Клайв Аллен играючи состряпал свой хет-трик, а вместе с ним и крупную победу 3:0. Клайв забил и «Ньюкаслу», но его гола хватило только для ничьей. Гол Робертса принёс не только три очка в домашней игре с «Манчестер Сити», но и первое место. Которое пришлось делить ещё с тремя соперниками. Проигрыш в Саутгемптоне отшвырнул сразу на седьмую строчку. Первое для Плита дерби с «Арсеналом» завершилось двумя нулями. Но так как нули эти горели на табло «Хайбери», то результат скорее положителен. После увесистой оплеухи от «Челси» на «Уайт Харт Лейн» «спёрз» сползли на 13-ю позицию.

Очень важным, прежде всего в плане психологии, оказался выигрыш в Лестере. Аллен, который Клайв, снова забил все мячи лондонского коллектива. Но этого дубля Клайву показалось мало. В следующей игре он дважды расписался в воротах «Эвертона». Однако методов против бывшего клуба у Дэвида Плита не нашлось, - скучная для «шпор» и вполне почётная для «шляпников» нулевая ничья. «Мы копили силы к „Ливерпулю“», - пошутил тренер. Но шутка обернулась правдой. Команда Кенни Далглиша была побеждена на «Энфилде». Пусть 1:0 (надо ли уточнять, кто отличился?), но лондонцы уже вторые, вслед за «Норвичем».

И тут спад. Ни с того, ни с сего. Ничья на «Уайт Харт Лейн» с «Шеффилд Уэнсдей», а потом три проигрыша – КПР , «Уимблдону» и «Норвичу». Две победы и досадный проигрыш в столице «Ноттингему» 2:3. Искромётные 3:3 на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» уже Алекса Фергюсона. Три выигрыша позволили команде закончить первый круг на пятом месте с отставанием -7 от «Арсенала».

Второй круг начался 27 декабря досадным проигрышем «Ковентри» 3:4. А вскоре «шпоры» проиграли «Арсеналу» на родной арене 1:2. Отставание от лидера выросло до 13 очков. Впрочем, вопрос «кто там лидирует» утратил для «Тоттенхэма» актуальность.

И тут взыграло ущемлённое самолюбие коллектива. «Астон Вилла» снова получила три безответных мяча, «Саутгемптон» - два, «Лестер» - все пять. «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ливерпулю» хватило по одному на брата. Пало лидерство «Арсенала». Более того, растаял, словно кусок льда, отрыв «канониров». За девять туров до финиша «Тоттенхэм» уже третий. И боролся за эту виртуальную бронзу не только с «пушкарями», но и «Лутоном», не упустившим возможности выиграть у новой команды своего бывшего шефа.

Клайв Аллен снова выдал «трюк со шляпой», чем помог разгромить «Норвич». Но перед матчем с «бандой психов» из «Уимблдона» бомбардир приболел и вышел только во втором тайме. Забить не смог, за него это сделали Нико Класен и редко игравший защитник Марк Боуэн. Ничья 2:2.

Незадолго до финиша «Тоттенхэм» выдохся, у «Арсенала», напротив, открылось второе дыхание. Расстояние между соседями-врагами вновь сократилось до минимума – до одного очка. В игре оставались и «Лутон» с «Норвичем».

В предпоследнем туре «шпоры» выдали свой лучший матч в сезоне, а именно закатали в газон «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Дублем в ворота «красных дьяволов» отметился левый защитник Томас, не ушёл с поля без гола Клайв Аллен, отличился его однофамилец Пол. Этой победой «Тоттенхэм» отрезал от притязаний на третье место «Лутон» с «Норвичем». Но «Арсенал» никуда не делся. «Канониры» тоже крупно победили в гостях у «Куинз Парк Рейнджерс» 4:1. У «спёрз» 71 очко, у «пушкарей» - 70.

В последний день клубы из северного Лондона дружно проиграли и остались с тем же багажом. «Тоттенхэм» занял третье место, которое не принесло ему ничего. Кроме морального удовлетворения. После годичного перерыва лондонцы вернулись на третью строчку.

Два сорвавшихся Кубка

Яркими были обе кубковые кампании. В Кубке Лиги первые трудности возникли в четвертьфинале. Встреча с «Вест Хэмом» на «Аптон Парк» завершилась вничью 1:1. Зато в переигровке «молотобойцы» получили пять безответных мячей. Но самыми отчаянными были рубки в полуфинале с «Арсеналом». В первом матче на «Хайбери» победили «шпоры» 1:0 благодаря очередному голу Клайва Аллена. Но на «Уайт Харт Лейн», где не обошлось без дежурного мяча Клайва, верх взяли «канониры» 2:1. Они и вышли финал, где взяли трофей в борьбе с «Ливерпулем».

В полуфинале Кубка Англии дело до встречи с «Арсеналом» не дошло. Постарался «Уотфорд», выбивший «канониров» в одной четвёртой. Зато самому «Уотфорду» пришлось несладко в игре с «Тоттенхэмом» - 1:4. Три мяча из пяти забили футболисты по фамилии Аллен. Клайв и Пол у «спёрз», и Малкольм у «шершней». Еще два гола на счету Стивена Ходжа. «Тоттенхэм» вышел в финал. Вторым участником встречи на «Уэмбли» стал «Ковентри», одолевший в дополнительное время «Лидс» - 3:2.

Перед финалом футболисты записали с популярным в те годы дуэтом песню «Hot Shot Tottenham». Это был не единственный опыт, когда игроки музицировали. Например, Гленн Ходдл и Крис Уоддл сами спели дуэтом. Композиция же, записанная перед матчем на «Уэмбли», могла стать хитом. При условии победы «Тоттенхэма» над «Ковентри».

Двух минут хватило Клайву Аллену, чтобы забить свой 49-й гол в сезоне. Постарался Крис Уоддл, выдавший чудо-пас. Но через 6 минут Дэйв Беннетт воспользовался беспечностью обороны, подобрал мяч и переиграл Рэя Клеменса. Тот же Беннетт забил второй мяч, который не был засчитан. В свою очередь бывший полицейский, вратарь «Ковентри» Стив Огризович своим неоправданным выходом из штрафной едва не привёз гол в свои ворота. Не повезло при завершении атаки Уоддлу.

За пять минут до перерыва Гари Мэббутт подкараулил отскок и вывел «Тоттенхэм» вперёд. Однако в середине второго тайма «небесно-голубые» отыгрались. Крис Хачен в падении «рыбкой» отправил мяч по месту назначения. Этот гол был признан самым красивым в сезоне и вошёл в десятку лучших мячей, забитых на «Уэмбли». В основное время 2:2.

Судьбу Кубка решила срезка Мэббутта на пятой минуте дополнительного времени. Защитник хотел прервать проникающий пас Беннетта, вот и подставил ногу так, что мяч вонзился в угол ворот. «Ковентри Сити» в присутствии премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер выиграл свой первый и единственный трофей.

Несмотря на то, что «Тоттенхэм» ничего не завоевал, игра команды Плита получила отличную прессу. Нравилась и необычная схема, применённая тренером, и самоотдача игроков, и приверженность к атакующему футболу. Особых похвал был удостоен Клайв Аллен, забивший 49 мячей.

Но история продолжения не имела. В октябре 1987 года Плит лишился своего поста за «аморалку». Стали достоянием гласности ночные поездки тренера, во время которых он прибегал к услугам женщин лёгкого поведения. Снимки были напечатаны в крупнейших британских таблоидах. Из мухи был раздут слон приличной величины. Руководство решило, что моральный облик Дэвида Плита не соответствует клубу, и отправило его в отставку. Тем более что освободился из «Барселоны» Терри Венейблс. Это уже потом выяснилось, что журналисты, раскрутившие скандал, были болельщиками «Арсенала».

Дэвид Плит поработал в «Лестере», «Лутоне», «Шеффилд Уэнсдей», после чего вернулся в «Тоттенхэм» в качестве спортивного директора. В сезоне-2003/04 он получил второй шанс, заменив по ходу сезона Глена Ходдла. Но «шпоры» заняли 14-е место, Плит освободил место французу Жаку Сантини.