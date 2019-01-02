Возвращение «орлов» в небеса. «Бенфика» Лайоша Бароти. Сезон-1980/81

вчера, 11:00

«Соккер.ру» расскажет о том, как самый титулованный клуб Португалии покорил три высоты, но не добрался до четвёртой.

Семидесятые годы для «Бенфики» разделились на две части. С 1970 по 1977 год «орлы» выиграли шесть чемпионатов из семи. Но потом последовало некоторое отступление. Дважды на первое место вырывался «Порту», ещё раз – «Спортинг». «Бенфика» два раза приходила на финиш второй, а один раз - третьей, слабым утешением был Кубок страны, выигранный в 1980 году.

Но эта победа не спасла одного из немногих в те годы темнокожих тренеров Мариу Вилсона от увольнения. И руководству, и болельщикам стал надоедать отход на вторые-третьи роли. Президент клуба Жозе Феррейра Кемаду, в своё время проложивший дорогу в клуб иностранным футболистам, решил прибегнуть к услугам 66-летнего венгра Лайоша Бароти. Чем несколько удивил футбольную общественность.

Заслуженный венгерский дедушка

Во-первых, Бароти уже собрался на заслуженный отдых, а тут такое ответственное дело. Во-вторых, новый тренер «орлов» зарекомендовал себя как специалист по работе со сборными. Например, он четырежды (!) выводил венгров в финальные стадии чемпионата мира – в 1958, 1962, 1966 и 1978 году. При этом Бароти работал уже после распада великой сборной Венгрии, когда «золотые мадьяры» либо сошли, либо покинули родину после событий 1956 года. Был период, когда венгерский тренер работал со сборной Перу.

Однако Лайош Бароти добивался успехов и с «Вашашем», и с «Уйпештом». Выигрывал чемпионат Венгрии и Кубок страны, а в 1969 году добрался с «Уйпештом» до финала Кубка ярмарок. Старику хотелось совершить нечто выдающееся перед пенсией, поэтому он охотно согласился. Тем более что в Лиссабоне помнили о славных временах другого венгерского тренера - Белы Гуттмана, когда «орлы» дважды брали Кубок чемпионов.

Лайош Бароти охотно согласился. Руководство же приобрело несколько сильных игроков, укрепив и без того мощный состав. Засиделся в скромном «Бейра-Мар» отличный защитник Антониу Велозу. Теперь его ждала самая именитая команда Португалии. Вернулся на «Да Луш» не прижившийся в «Пари Сен-Жермен» атакующий полузащитник Жоан Алвеш. Не пошли дела в испанском «Бетисе» у Франсишку Витала, его тоже с радостью нарядили в красную футболку. Даром, что до отъезда в Испанию Витал выступал за «Порту».

Лиссабонская гвардия

Познакомимся с личным составом лиссабонского клуба. Невысокий для вратаря (173 см) обладатель пышной шевелюры и столь же пышных усов Мануэл Бенту считался лучшим голкипером страны. Лавочку грел Антониу Ботелью, поигравший несколько сезонов в «Спортинге» и «Боавиште». На правом фланге обороны играл Минервину Пьетра. За левый край отвечал Жоан Ларанжейра, переведенный на этот участок из-за необходимости. Антониу Велозу и старожил команды Умберту Коэлью быстро нашли общий язык в центре защиты. В распоряжении Бароти были ещё несколько опытных защитников – Федерику Роса, Антониу Баштуш Лопеш и его младший брат Алберту.

Роскошная средняя линия. Крайние полузащитники Жоан Алвеш (правый) и Карлуш Шалана (левый), видимо, посещали одного парикмахера. Вместе с Бенту. Те же волосы до плеч, те же чёрные усы. Оба были чрезвычайно быстрыми и неутомимыми. И Алвеш, получивший от фанатов прозвище «зелёные перчатки» (любил он этот аксессуар зимой), и Шалана нередко забивали сами. Но ещё чаще они создавали хорошие моменты форвардам. Черновой работой занимался Шеу Хан или просто Шеу, футболист с очень экзотической внешностью. Азиатский тип лица в сочетании с тёмной кожей. Предок по отцовской линии попал в Мозамбик, где женился на местной девушке. 22-летний Карлуш Мануэл был освобождён «афрокитайцем» Шеу от отборов и перехватов. Только комбинируй, раздавай пасы и бей по воротам. Что он и делал весьма хорошо. Ровесник Карлуша Жозе Луиш больше смотрел футбол, нежели играл.

Ключевой фигурой в атаке «Бенфики» и сборной Португалии вне всяких сомнений являлся Таманьини Мануэл Батишта Гомиш или короче Нене. Крепкий, прочно стоявший на ногах мулат. Нене мечтал стать вторым Эйсебио, что не представлялось возможным. Эйсебио – уникален. Но Нене оказался его достойным наследником. Восьмикратный на тот момент чемпион страны, обладатель отменной техники и хорошего удара с обеих ног. И хотя лидеру перевалило за тридцать, место Нене на поле не обсуждалось.

В паре с Нене чаще играл ещё один выходец из бывшей африканской колонии Рейналду Гомиш. Его подменял, а иногда теснил из основы, бразилец Сезар. Кроме того, в распоряжении Лайоша Бароти находились еще два нападающих - Франсишку Витал и бразилец Жорже Гомес.

Дави на газ

Бароти поставил перед командой программу-максимум – выиграть чемпионат, Кубок страны, Суперкубок и Кубок Кубков. На предсезонке команда выглядела не особо мощной. Например, киевское «Динамо» на турнире в Испании не испытало с лиссабонцами особых трудностей. Но начался чемпионат, и тогда «орлы» предстали во всей красе. В семи стартовых турах – семь побед с общим счётом 19:0. Сухую серию Бенту на 638-й минуте оборвал «Порту», который и нанес столичному клуб первое поражение. Но «драконы» смогли лишь приблизиться к обозначившемуся лидеру. Выигран Суперкубок в двухраундовом противостоянии со «Спортингом» - 2:2 на «Жозе Алваладе» и 2:1 на «Да Луш». В Кубке Кубков преодолены три барьера в лице турецкого «Алтая», загребского «Динамо» из единой Югославии и шведского «Мальме». Команда шагнула в весеннюю стадию еврокубков.

В первом круге «орлы» выиграли 12 встреч из 15 - уже упомянутый проигрыш «Порту», а также две выездные ничьи – со «Спортингом» и «Виторией» из Сетубала. «Драконы» держатся в 3 очках. «Львы» из «Спортинга» – в семи, но они уже смирились с утратой чемпионского титула.

Во втором круге мало что изменилось. Команда Бароти давала очередь из нескольких побед, потом следовала ничья, затем снова три-четыре победы. Но благодаря одному из мирных исходов «Порту» сократил отставание до двух очков. Многое решала очная встреча в Лиссабоне. Гол Жоана Алвеша принёс «Бенфике» победу в матче – скромную, но такую ценную. Отрыв вырос до «+4», «орлы» могли уже себя комфортно чувствовать на вершине. Тем более что шла успешная кубковая кампания, а также возобновились игры Кубка Кубков.

У себя в Дюссельдорфе «Фортуна» вела 1:0 и 2:1, но «Бенфика» увезла весьма полезную ничью. В ответной встрече вплоть до 87-й минуты зрителей держали в напряжении два нуля. Но один из нулей с табло «Да Луш» убрал Шалана, выведший португальцев в полуфинал.

Недошедшие до финала

В Лиссабоне обрадовались, когда жребий определил в соперники немецкий «Карл Цейсс». Ни с тбилисским «Динамо», ни с «Фейеноордом» встречаться до финала не хотелось. А клуб из ГДР выглядел вполне проходимым. Даже два пропущенных мяча в первой четверти матча не смутили «орлов» – из 2:0 при желании можно было сделать 2:1. Но мастерство Нене, Карлуша Мануэла, Шаланы, Алвеша разбилось об игру 38-летнего Ганса-Ульриха Грапентина. Бывший вратарь сборной ГДР продолжил свой бенефис через две недели в Лиссабоне. Однажды Рейналду всё же сумел подобрать ключи к воротам Грапентина. Но этого оказалось мало. И в финал отправился «Карл Цейсс», а не фаворит турнира.

Раз трофей, два трофей

Выполнить программу-максимум не получилось. Но оставались еще чемпионат Португалии и Кубок страны. Отдавать их в лапы «драконов» столичная команда не собиралась. «Порту» приблизился к «Бенфике» на «расстояние выстрела» – два очка, но «орлы» держали дистанцию. В предпоследнем туре «драконы» не сумели выиграть дома у «Маритиму», подарив тем самым конкурентам 24-й на тот момент чемпионский титул. В заключительной игре новый чемпион мог позволить себе расслабиться, поэтому проиграл «Эшпинью» 0:2.

Всего 2 поражения в чемпионате при 6 ничьих – гроссмейстерский результат. Выиграно 22 из 30 встреч. Но оставался финал Кубка Португалии, куда тоже пробрался «Порту». (Видео)

Встреча собрала более ста тысяч болельщиков на «Да Луш». Антониу Велозу невольно помог «драконам», поразив собственные ворота на 9-й минуте. Но на 21-й минуте Жоан Алвеш с правого фланга закрутил мяч в штрафную «Порту». Вратарь «драконов» Тиби сначала пошёл на перехват, потом стал пятиться назад, а защитник Фернанду Фрейташ по-пижонски пяткой отбросил мяч прямо на Нене. Тот не растерялся. Во втором тайме быстрая атака правым флангом – заброс Минервину Пьетры, прострел Шаланы и точный удар Нене. Игроки «Порту» протестовали, сетовали на положение вне игры у лидера «орлов». Но мяч отнесли на центр. На 85-й минуте «Порту» всей командой устремился вперед, оборона дала течь, Нену просочился по правому краю. Тиби ждал, что соперник пойдёт на обыгрыш, а Нене возьми и пробей в девятку – 3:1. Кубок Португалии в 17-й раз отправился в музей «Бенфики».