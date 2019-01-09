Коронация откладывается. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Сезон-1991/92

вчера, 06:05

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о славной эпохе сэра Алекса на «Олд Траффорд».

Лето 1991 года. Алекс Фергюсон уже без малого пять лет руководит «красными дьяволами». За это время проделана огромная работа. Завоёваны Кубок Кубков и Кубок Англии, почти построена новая команда. Болельщики, вначале воспринявшие в штыки приход шотландца, сменили гнев на милость и перестали требовать его отставки. А руководство и вовсе забыло о существовании иных тренеров.

Но все наметившиеся успехи было хорошо подкрепить выигрышем чемпионского титула. Тем более что сезон 91/92 был особенным, последним проводившимся в старом формате. Была учреждена Английская Премьер-Лига, и клуб, в последний раз выигравший первый дивизион, к которому постепенно цеплялось определение «старый», был обречён войти в историю. Да и вообще на «Олд Траффорд» не праздновали чемпионства с 1967 года. Уже пора было подарить праздник и красной половине Манчестера.

Ворота на датском замке

Главным приобретением лета стал вратарь датского «Брондбю» Петер Шмайкель, которого у нас принято называть Шмейхелем. Высокий Блондин обошёлся «красным дьяволам» в 625 тысяч фунтов. За восемь лет безупречной службы «Манчестеру» Шмейхель отработает эту сумму с лихвой. Вратарская проблема была решена на годы вперёд.

У «Челси» за £ 1.7 манкунианцы купили правого защитника Пола Паркера. Это приобретение вызвало ряд вопросов. Зачем нужен Паркер при живом и здоровом Деннисе Ирвине? А затем, что Фергюсон решил отправить ирландца на левый фланг, а темнокожему англичанину отвёл место справа.

Ещё двух новобранцев можно было назвать такими условно, так как они появились раньше. Фергюсон лично привёл на «Олд Траффорд» 14-летнего Райана Уилсона. Парнишка повзрослел, возмужал, взял мамину фамилию Гиггз, и в 17 лет обосновался на левом фланге полузащиты. Противоположный фланг был отдан первому советскому легионеру в МЮ Андрею Канчельскису. Он был куплен у донецкого «Шахтёра» ещё весной и успел провести пару матчей в красной футболке с чёртиком. Но основным игроком Канчельскис стал как раз в отчётном сезоне.

Родившийся в Кировограде, наполовину литовец, наполовину украинец, воспитанник киевского «Динамо» Канчельскис ещё в 19 лет попал в основу киевлян. Неплохо смотрелся, успел отличиться, но закрепиться не смог. Валерий Лобановский не спешил давать молодому футболисту игровую практику. А Андрей хотел играть, а не ждать. Поэтому перешёл в «Шахтёр», где вскоре вырос в игрока сборной СССР . Но в Донецке Канчельскис долго не задержался и был продан за 600 тысяч в Англию.

Не удалось приобрести у «Саутгемптона» 21-летнего Алана Ширера. Клубы не сошлись в цене. Может, и к лучшему. Ибо все команды, где играл грозный бомбардир, рано или поздно превращались в фабрику по его обслуживанию. А это могло обеднить игру «Юнайтед».

Наступление по пяти направлениям

Расскажем, как выглядел состав участников похода за чемпионским титулом. В воротах МЮ находился Петер Шмейхель. На лавочке своего шанса ждал верный сменщик Гари Уолш. Справа в защите Пол Паркер, слева Деннис Ирвин. В середине лучшая пара центрбеков Англии Стив Брюс и Гари Паллистер. Резервистами были Ли Мартин, Клейтон Блэкмор и Мэл Донаги. Про фланговых полузащитников вы уже знаете. Опорную зону контролировал Пол Инс, ближе к атаке действовал Брайан Робсон. При необходимости к Инсу на помощь мог прийти Нил Уэбб. Ли Шарп и Марк Филан присели на лавочку после ввода в основу Гиггза и Канчельскиса. В атаке обычно действовала испытанная связка бомбардиров – Марк Хьюз и Брайан Макклер. Марк Робинс прочно обосновался в запасе.

Команда участвовала в пяти турнирах: трёх домашних – чемпионате, Кубке Англии и Кубке Лиги – и двух международных – Кубке Кубков и Суперкубке, в котором МЮ предстояло сразиться с югославской «Црвеной Звездой». Перед «красными дьяволами» были поставлены максимальные задачи.

Чемпионат начинался матчем с «Ноттс Каунти». Голы Хьюза и Робсона принесли победу над старейшим из существующих профессиональных клубов. Пенальти в исполнении Стива Брюса принёс победу над «Виллой» в Бирмингеме. Нулевая ничья с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» сделала единоличным лидером «Манчестер Сити». Но гол Брайана Макклера принёс три очка с «Олдхэмом», и соседи сравнялись.

Ворота Шмейхеля пали только в пятом матче на пятой минуте домашней игры с «Лидсом». МЮ насилу отыгрался в конце встречи. Тогда ещё никто не подозревал, что на «Олд Траффорд» приехал последний победитель старого первого дивизиона. «Юнайтед» вернул первую строчку после седьмого тура, разгромив дома «Норвич» 3:0. Один из голов записал на свой счёт юный Райан Гиггз. Следом шли «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». «Лидс» держал дистанцию в пять очков. Затем был разгромлен «Лутон» 5:0, а завершилась серия из пяти побед выигрышем у «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лейн». Две ничьи с «Ливерпулем» и «Арсеналом» не отразились на лидерстве манкуниацев.

Трудный октябрь и зимний прорыв

Начались матчи в Европе. «Манчестер Юнайтед» столкнулся с сопротивлением скромного «Атинаикоса». Ноль-ноль, что в Афинах, что в Манчестере. Только в дополнительное время Хьюз и Макклер сумели дожать упрямых греков. Но следующий этап стал для «красных дьяволов» последним. В 1/8 финала победители предыдущего турнира ничего не смогли противопоставить в Мадриде «Атлетико». Дважды ворота Шмейхеля поразил Паулу Футре, ещё один мяч в ворота Большого Датчанина положил Маноло. Итого 3:0. В ответной встрече Марк Хьюз уже на четвёртой минуте размочил Абеля Ресино. Но забить второй мяч не получилось, зато Бернд Шустер смог восстановить равновесие. Ничья 1:1 была для команды Фергюсона равносильна проигрышу.

Октябрь оказался для МЮ сложным месяцем. Поражение в «Шеффилде» в игре с «Уэнсдэй» 2:3 лишило «красных дьяволов» лидерства. Затем в ноябре был обыгран другой «Шеффилд» - «Юнайтед», - старт своим голам положил Канчельскис. После ничья в манкунианском дерби, а потом ещё пять выигрышей подряд. Кроме того, гол Брайана Макклера в ворота «Црвены Звезды» принёс МЮ первый в истории Суперкубок Европы. Хорошо шли дела и в Кубке Лиги. Были пройдены «Кембридж Юнайтед», «Портсмут» и «Олдхэм».

В чемпионате начал отставать «Ливерпуль». Однако «Лидс» прицепился как клещ и продолжал преследовать «Манчестер». Было видно, что команде Говарда Уилкинсона не просто. Но Гордон Стракан, Гари Макаллистер, Гари Спид, Ли Чепмэн почувствовали запах чемпионства и упорно шли вперёд. Завязывалась интересная схватка.

Перетягивание каната с «Лидсом»

В матче 1/4 финала Кубка Лиги «красные дьяволы» доказали своё превосходство над «Лидсом» (3:1). Канчельскис и Гиггз истерзали оборону «белых», забив по мячу. Но перед этим «Манчестер» получил увесистую оплеуху в Лондоне от «Куинз Парк Рейнджерс». «Лидс» выскочил вперёд, воспользовавшись вторым проигрышем соперника в сезоне. Вторая встреча команд в чемпионате, прошедшая в конце декабря на «Элланд Роад», победителя не выявила (1:1).

А дальше вперёд вырывался то один, то другой «Юнайтед». «Манчестер» устал, выбыл из Кубка Англии, проиграв по пенальти «Саутгемптону». Много сил отняло двухраундовое противостояние в Кубке Лиги с «Мидлсбро», успешно закончившееся для манкунианцев. Поставил подножку в отложенной встрече «Ноттингем», и «Лидс» вырвался вперёд. Кроме того, в команде Уилкинсона появился джокер, - соскучившийся по футболу Эрик Кантона. Француз и сыграл роль мышки из сказки про репку, приложив то самое необходимое усилие для выигрыша чемпионского титула. Во-первых, он растормошил уставших новых товарищей, во-вторых, забил несколько важных для «Лидса» мячей.

Но о вкладе Эрика в чемпионство «белых» надо говорить в статье посвящённой тому «Лидсу». Вернёмся к «Манчестер Юнайтед». В апреле команда пришла в себя и снова вернула лидерство. В финале Кубка Лиги был бит «Ноттингем Форест». Как и в Суперкубке, решающий гол забил Макклер.

До конца чемпионата оставалось три тура. У «Манчестер Юнайтед» было 75 очков и матч в запасе, у «Лидса» - 73. При всём уважении к команде Говарда Уилкинсона, хозяевами положения являлись парни Фергюсона. Нот тут с МЮ начинает твориться нечто невообразимое. Первый проигрыш – дома «Ноттингему» (1:2), второй – в отложенном матче «Вест Хэхму» в Лондоне (0:1), третий – «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:2). В то время как «Лидс» выиграл дома у «Ковентри», победил «Шеффилд Юнайтед» в гостях и был таков – проскочил в чемпионы. На финише команды разделили четыре очка.

Конечно, болельщикам «Манчестер Юнайтед» было обидно – так бездарно упустить чемпионство... Но Кубок Лиги и Суперкубок Европы говорили о том, что год прожит не зря. Гари Паллистер был признан лучшим игроком чемпионата по версии футболистов, а Райану Гиггзу вручили приз, как лучшему молодому игроку. Команда стала сильнее, опытнее, и мало кто сомневался, что долгожданный титул скоро придёт. Ждать оставалось недолго.