Они сделали это. «Динамо» (Киев) Валерия Лобановского. Сезон-1986

вчера, 08:36

«Соккер.ру» продолжает рассказ о замечательной команде и её великом тренере.

В первой части повествования говорится о том, как Валерию Лобановскому удалось разжечь, казалось, угасшее «Динамо». Киевляне взяли Кубок СССР и получили возможность снова сыграть в еврокубках, затем в борьбе со «Спартаком» завоевали чемпионский титул. Но не таков был характер Валерия Васильевича, чтобы остановиться на достигнутом.

Лобановский не стал менять чемпионский состав. Его пополнил только нападающий «Черноморца» Александр Щербаков. Олегу Блохину исполнилось 33, он считался ветераном, и поэтому лучшему бомбардиру советского футбола нужен был сменщик. Залечил свою многострадальную руку и вернулся в строй Виктор Чанов. Были подтянуты к основному составу из дубля защитник Владимир Горилый и полузащитник Вадим Каратаев. Про последнего ходила шутка, что Каратаев и его тёзка Евтушенко – самые темнокожие футболисты СССР . Разумеется, никакими темнокожими два киевских Вадима не были, просто смуглые футболисты. К тому же в спартаковском дубле выходили на поле самые настоящие негры Джеймс Провенсал и Фидель Уедако.

Дилемма Валерия Васильевича

Возвращение Чанова – момент неоднозначный. Дело в том, что Виктора киевская публика довольно долго недолюбливала. Он виделся ей не то эстетом, не то пижоном, любившим играть эффектно, но не всегда надёжно, а с неярким, но аккуратным Михаилом Михайловым было как-то спокойнее. За три года пребывания Виктора в Киеве «Динамо» не выиграло ничего. Но стоило Лобановскому вернуть, пусть и вынужденно, в ворота Михаила, как пришли и Кубок, и золото, и европейская весна. И выздоровление Чанова поставило перед Валерием Васильевичем вопрос, а стоит ли проводить обратную ротацию вратарей-ровесников, если с Михайловым так всё хорошо получается? Но Лобановский дал шанс Чанову, которым Виктор воспользовался. В том же 1986 году Виктор Викторович заработал и любовь, и уважение требовательных динамовских болельщиков.

Не удалось заполучить в свои ряды полузащитника «Нистру» Игоря Добровольского. 18-летний футболист предпочёл практику в основе московского «Динамо» томлению в киевском дубле. Валерий Васильевич неохотно вводил в основу игроков из резерва. Например, так и не получил шанса будущий олимпийский чемпион Вадим Тищенко, чей талант раскрылся не в Киеве, а в Днепропетровске. Стоит напомнить, что большинство молодых динамовцев (кроме Раца) заиграли в год работы Юрия Морозова.

Чемпионы могли потерять Алексея Михайличенко, которого приглашали московские одноклубники. И Лобановский не возражал. Но воспитанник киевского спортинтерната отказался уезжать в Москву. Это решение оказалось во многом судьбоносным, ибо высокий блондин стал одним из героев второй половины сезона.

Об особенностях чемпионата-86 уже говорилось в рассказах про «Спартак» и московское «Динамо», и всё же, на всякий случай. Первенство СССР не прерывалось во время чемпионата мира. Клубам приходилось обходиться в этот период без сборников. За это предоставлялись льготы – возможность проводить три, а не две замены, а ничьи в этих встречах не облагались лимитом. Киевляне лишь раз вышли на поле в ослабленном составе, но очко, добытое в игре с «Нефтчи», стало «золотым».

Весна идёт, весне дорога

Обыграв осенью сначала голландский «Утрехт», а потом румынскую «Университатю» «Динамо» пробилось в четвертьфинал Кубка Кубков. Жребий определил в соперники киевлянам венский «Рапид», который был всегда непростым соперником для наших клубов. Годом раньше австрийский клуб обыграл в полуфинале КОК московское «Динамо», и только в решающем матче уступил английскому «Эвертону». Поэтому команда, руководимая Влатко Марковичем, представляла собой серьёзную силу. В остальных парах играли «Дукла» (Чехословакия) – «Бенфика» (Португалия), «Динамо» (Дрезден, ГДР ) – «Байер» (Юрдинген, ФРГ ) и «Црвена Звезда» (Югославия) – «Атлетико» (Испания).

Предсезонная подготовка оказалась скомканной. Семь человек были заняты в первой сборной, пятеро – в сборной клубов. Но сыгрываться команде было не надо, игроки и так хорошо понимали друг друга. Киевляне начинали чемпионат матчем в Тбилиси и довольствовались ничьёй с одноклубниками. Александр Заваров поразил ворота Отара Габелии, но во втором тайме новичок тбилисцев Валерий Газзаев вынудил ошибиться Олега Кузнецова, и огненно-рыжий защитник киевлян срезал мяч в свои ворота.

А потом был выезд в Вену и бенефис команды Лобановского. Грозный «Рапид» был разложен на фрагменты. Упорная борьба с преимуществом венского клуба до перерыва, и полное преимущество киевлян во втором. На 56 минуте Василий Рац опередил вратаря хозяев Михаэля Конселя и выкатил мяч Беланову. Игорь был точен. Через пять минут снова сработала связка Рац – Беланов. Василий выполнил подачу со штрафного, а Игорь нанёс точный удар. Третий гол забил сам Рац. А потом уже Павел Яковенко добил мяч, отражённый штангой. В конце встречи Геральд Вильфорт забил один мяч, но счёт 4:1 говорил сам за себя.



Обыграть кутаисское «Торпедо» в гостях не получилось – 0:0. Но эта ничья никого не огорчила. Киев ждал в гости «Рапид». Игра вызвала огромный ажиотаж. Сто тысяч билетов разлетелись за считанные часы. За день до игры столицу Советской Украины завалило снегом. На очистку «Республики» были мобилизованы солдаты и студенты киевских ВУЗов, среди которых находился и автор этих строк. В награду участникам внепланового субботника выделили билеты. Пусть за воротами, но всё же лучше такие места, чем никаких.

В Киеве «Рапид» был разбит ещё более крупно. На перерыв команды ушли при счёте 4:1. Два мяча забил Иван Яремчук, по одному Игорь Беланов и Олег Блохин. Во втором тайме черту подвёл Вадим Евтушенко. В одном из эпизодов ударился головой о штангу Консель. Вратарь был заменён и госпитализирован. Потом по городу поползли слухи, что австрийский голкипер умер от кровоизлияния в мозг. К счастью, они не подтвердились. Михаэль играл едва ли не до сорока лет в «Роме». И в 90-х приезжал в Киев в составе «Рапида».

Следующий матч динамовцы проводили без игроков сборной и с трудом свели встречу с «Нетфчи» вничью. Выручил Михайличенко. Но эта ничья потом окажется песчинкой, перевесившей одну чашу весов в чемпионате. Но это будет только в декабре. А пока «Динамо» ждала бурная весна.

Перед первой игрой с «Дуклой» чемпионы потренировались в Одессе на «Черноморце» 4:1. А потом со счётом 3:0 разгромили на «Республиканском» клуб из Чехословакии. Всё было решено в первом тайме после двух точных ударов Олега Блохина и гола Александра Заварова. Выезд в Прагу был облегчен.

Ничья с «Днепром» 2:2 не особо огорчила киевлян. Все мысли были о Кубке Кубков, до которого оставалось совсем немного. Мир, подписанный в Праге, вывел киевлян в финал. Туда же прошёл и мадридский «Атлетико». Но перед решающим матчем Кубка Кубков команде Лобановского предстояло сыграть со «Спартаком». Москвичи неудачно начали чемпионат. Но «Спартак» в любом виде и состоянии оставался «Спартаком», главным соперником киевлян. Матч, прошедший тёплым апрельским вечером, впоследствии получил название Чернобыльский. Но тогда ещё никто не знал о случившейся накануне крупнейшей техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС. На 17-й минуте нечасто забивавший в чемпионатах СССР Павел Яковенко сумел пробить в дальний от Рината Дасаева угол ворот. Через четыре минуты Игорь Беланов реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Анатолия Демьяненко. «Спартак» не бросил сопротивляться, Сергей Родионов один гол отыграл, но в итоге москвичи покинули поле «Республики» побеждёнными.

И вот настал день 2 мая, когда на поле в Лионе вышли соискатели Кубка Кубков «Атлетико» и «Динамо». Опасения, что динамовцы перегорят, не подтвердились. Напротив, в финале команда Лобановского показала футбол, близкий к идеальному. На девятой минуте Беланов пробил после прострела Раца. Вратарь мадридцев Убальдо Фильол, чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины мяч отбил, но прямо на кудрявую голову Александра Заварова. Первый пошёл. Второй мог зайти в сетку ворот испанцев неоднократно, но выручал Фильол. Но на 84 минуте опытнейший аргентинец капитулировал. «Динамо» провело атаку веером. Голевую комбинацию начал Василий Рац, продолжили Игорь Беланов и Вадим Евтушенко, а завершил Олег Блохин, перебросивший вратаря. А через три минуты Вадим Евтушенко выскочил один на один с Фильолом, обыграл того и поставил восклицательный знак! Киевское «Динамо» выиграло Кубок Кубков. Во второй раз и 11 лет спустя. И снова командой руководил Валерий Лобановский, и снова забивал нестареющий Олег Блохин!



В Киеве стояли очень тяжёлые дни. Все уже знали о случившейся 26 апреля аварии и при этом находились в неведении. Впервые советские люди столкнулись с такой угрозой, как радиация. Никто не знал, что делать. Кто-то готовился к эвакуации, кто-то пил йод. И победа киевлян в европейском турнире стало отдушиной, событием, поднявшим настроение киевлянам и погасившим нарождавшуюся панику. Эта победа имела не только спортивное значение.

Но приближался чемпионат мира по футболу. Состояние сборной СССР внушало опасение. Наша команда терпела неудачи в товарищеских матчах, и незадолго до вылета в Мексику было принято решение о замене главного тренера национальной команды. Эдуард Малофеев был снят с должности, а его место занял Валерий Лобановский, который взял в Мексику 13 динамовцев.

Через тернии к медалям

Замена тренеров и чемпионат мира в Мексике – предмет особого разговора. Ограничимся тем, что советская команда хоть и завершила свой путь в 1/8 финала, лицом в грязь не ударила. Скорее наоборот. Но все матчи динамовцев, пришедшиеся на первенство мира, были перенесены. Календарь чемпионата СССР приобрёл причудливо-уродливый вид. Например, обе игры с московским «Динамо» должны были пройти уже после завершения основной части чемпионата.

Надо ли говорить лишний раз, какая нагрузка легла на плечи футболистов, вынесших и европейскую кампанию, и чемпионат мира, проходивший в условиях высокогорья. Но назвался груздем – полезай в кузов. Для динамовцев было делом чести защитить чемпионские полномочия.

Соперники даром времени не теряли, а изучали игру подопечных Лобановского. Обыграть их одной левой уже не получалось. Всем хотелось дать бой победителям Кубка Кубков. То, что будет тяжело, показал ответный матч со «Спартаком». Москвичи взяли реванш за проигрыш в Чернобыльском матче благодаря голу Вагиза Хидиятуллина со штрафного.

«Динамо» набирало очки уже без прежней лёгкости, а зачастую и теряло их. И в этот момент прекрасно проявил себя не ездивший в Мексику Михайличенко. А вот от Щербакова проку оказалось мало. Александр смог забить только своей бывшей команде – «Черноморцу».

Получили травмы Сергей Балтача и Александр Заваров. Победа в коммерческом турнире «Мемориале Сантьяго Бернабеу» обернулась переломом ноги у Яремчука. Чувствовалась усталость у других игроков. Но киевляне продолжали преследовать убежавших вперёд московские «Динамо» и «Спартак». И если в чемпионате подопечные Валерия Лобановского в виду объективных причин показывали не всегда чемпионскую игру, то в Кубке чемпионов динамовцы демонстрировали футбол наивысшего качества. Сначала «Динамо» справилось с новым чемпионом Болгарии «Берое» 1:1 и 2:0, а затем, в 1/8 финала пришла очередь шотландского «Селтика» - 1:1 в Глазго и 3:1 в Киеве. Особенно был красив гол Блохина в ответной встрече. Олег Владимирович в свой 34 день рождения закрутил мяч со штрафного в правую от вратаря «хупс» Пата Боннера «девятку». Марк Макги счёт сравнял. Какое-то время на табло «Республиканского» висели тревожные 1:1. Но Блохин вывел на удар Яковенко, и Павел не промахнулся. А потом все вопросы снял Вадим Евтушенко.



Обеспечив участие в европейской весне, киевляне могли сосредоточиться на споре за золото с московскими одноклубниками. Команды пришли к общему противостоянию примерно с равными показателями. В случае, если бы после 30 встреч у двух динамовских коллективов осталось одинаковое количество очков, им пришлось бы встретиться вновь. Уже на нейтральном поле. У двух «Динамо» было по 10 ничьих. Но 11-я ничья москвичей была равносильна проигрышу, зато такой же по счёту мирный исход киевлян не облагался лимитом. Из-за той самой мартовской ничьей с «Нефтчи» во встрече без сборников. Эта золотая фишка в итоге и сыграла.

В Москве полузащитник хозяев Василий Каратаев (блондин, полная противоположность киевскому однофамильцу) довольно быстро, уже на четвёртой минуте поразил ворота Чанова. За 15 минут до конца уже киевский Василий (имя Ласло он примет после репатриации в Венгрию) Рац восстановил равновесие. Ничья 1:1, принесшая киевлянам очко, а москвичам – дырку от бублика. Хет-трик Беланова обеспечил Киеву победу в отложенной игре с «Шахтёром» 4:1.

В заключительной встрече, проходившей 7 декабря на «Республиканском», ничья устраивала гостей. Ибо очков не получал никто, а команда Эдуарда Малофеева опережала преследователей на очко. Но уже на 15-й минуте Рац с подач Михайличенко нанёс точный удар по воротам Алексея Прудникова. Второй гол состоялся также до перерыва. Анатолий Демьяненко заработал пенальти, а Игорь Беланов его реализовал. Но во втором тайме 18-летний форвард москвичей Игорь Колыванов поставил под сомнение победу команды Лобановского. Впрочем, на большее москвичей не хватило. Киевское «Динамо» в 12 раз стало чемпионом СССР . Пусть не досрочно, пусть без былого куража, но эти золотые медали были покрыты потом, а в некоторых местах и кровью.

Главным же итогом стал выигрыш Кубка Кубков и прекрасная пресса в мире. Про киевлян писали, что команда Лобановского играет в футбол XXI века. Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы. В третий раз «Золотой мяч» достался представителю нашей страны. А главное – динамовцам понравилось побеждать не только в Союзе. И теперь от них ждали выигрыша Суперкубка и даже Кубка чемпионов. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Но об этом как-нибудь в другой раз.