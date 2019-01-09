Железный сержант и его бойцы. «Интер» Эудженио Берселлини. Сезон-1979/80

вчера, 11:30

Новый рассказ «Соккер.ру» посвящён яркой странице истории миланского клуба - «Интеру».

Шестидесятые годы принято считать золотой порой «Интера», именно на них пришлись три выигрыша Скудетто и две победы в Кубке чемпионов. В семидесятые «нерадзурри» выглядели куда скромнее. После победы в чемпионате-1970/71 миланцы на протяжении семи сезонов не могли подняться выше четвёртой строчки. Чёрная полоса изрядно затянулась.

Я сделаю из вас чемпионов

Но в 1977 году команду возглавил Эудженио Берселлини, которого в Италии называли «Железный сержант». Тренировки Берселлини были тяжелы и изнурительны. У игроков после занятий едва хватало сил доползти до кровати. «Я не понимал, кого он хотел из нас сделать: футболистов или бойцов элитных подразделений», - вспоминал потом чемпион мира Габриэле Ориали. А кто-то из футболистов «Сампдории», которую «Железный сержант» тренировал до прихода в «Интер», пугал дядей-тренером своих непослушных детей. Поэтому игроки «сине-чёрных» были в ужасе от прихода нового тренера. Например, знаменитый Сандро Маццола предпочёл завершить карьеру. Тридцать пять лет - не самый лучший возраст для подобных перемен.

«Я сделаю из вас чемпионов», - сказал на первой тренировке новый шеф, который ещё не выигрывал Скудетто. Говорил он голосом с хрипотцой и тоном, не терпящим возражений. «Спорить с ним как-то не хотелось. Оставалось выполнять все требования», - говорил защитник миланцев Грациано Бини.

Тренировки, напоминавшие дрессировки, дали результат уже в первом сезоне. Были отлажены дисциплина, а в плане выносливости «Интер» был первым в Серии А. Но в чемпионате «нерадзурри» финишировали только пятыми. Зато был выигран Кубок Италии. В финале миланцы одержали волевую победу над «Наполи» - 2:1. Но главное, «Железный сержант» заложил фундамент, поэтому можно было продолжать дальнейшее строительство. Тем более что Эудженио Берселлини был не только физруком, но и хорошим тактиком.

Яблоко должно созреть

Во втором сезоне под командованием «Железного сержанта» миланцы финишировали четвёртыми. В Кубке Кубков дошли до четвертьфинала. На той же стадии команда остановилась в Кубке Италии. Когда президент Ивано Фраицоли спросил тренера, а где же Скудетто, то Берселлини с невозмутимым видом ответил - «яблоко должно созреть».

Пора созревания пришлась на третий год службы «Il sergente di ferro» в Милане. Берселлини собрал команду футболистов, способных выиграть что-то серьёзное. Давайте с ними познакомимся.

Ворота были доверены Ивано Бордону. Отличный вратарь, считавшийся вторым на Апеннинах. Выше был только легендарный Дино Дзофф. Поэтому Дино защищал ворота сборной страны, а Ивано приходилось терпеливо ждать своей очереди. Второй голкипер - Ренато Чиполлини, немало поигравший в «Аталанте», был согласен на роль сменщика. Ответственная миссия свободного защитника была возложена на капитана Грациано Бини. Опытный, грамотно читающий игру футболист. Кроме того обладал прекрасным прыжком, что при росте 187 сантиметров делало Бини победителем в большинстве воздушных дуэлей. Далее в линию располагались три защитника. За правый фланг отвечал Джузеппе Барези, один из двух знаменитых миланских братьев. Младший Франко посвятил всю жизнь «Милану». Так сражались они по разные стороны футбольных баррикад - один в сине-чёрной, а другой в красно-чёрной футболке. Оба привлекались в сборную Италии, но вот чтобы два Барези выходили вместе - случалось крайне редко. Левый фланг находился во владении Джанкарло Пазинато, который до попадания в подчинение «сержанту» играл в средней линии. В самой серединке располагался Роберто Моццини, недавно пришедший из «Торино». В запасе Назарено Канути (он боролся за место с Моццини), Франко Панчери и 16-летний Джузеппе Бергоми. Но в золотом для «нерадзурри» сезоне будущий чемпион мира и носитель прозвища «Дядюшка» на поле не выходил. Ещё одного будущего чемпиона мира Габриэле Ориали можно было отнести как к защитникам, так и к игрокам средней линии. Ориали делал самую грязную работу на поле, которую ему поручали. Неутомимый, трудолюбивый и не стесняющийся в выборе средств.

Переходим к остальным полузащитникам. На правый фланг был куплен Доменико Казо, он же «Миммо». Он неплохо играл в «Фиорентине», но потерялся в «Наполи». Переход в «Интер» давал опытному игроку возможность перезагрузить карьеру. Джампьеро Марини мог сыграть и слева, и в опорной зоне. Не такой грязный игрок как Ориали, однако также нелюбимый соперниками. Марини обладал пушечным ударом, которым пользовался нечасто.

Атакующий полузащитник Эваристо Беккалосси, он же «Il Genio» (зовите меня скромно - Гений), был любимчиком Берселлини. Но при этом «Сержант» нещадно гонял «Гения» на тренировках, а Бекка (второе прозвище миланского дирижёра) ворчал. Но именно в руках Эудженио Эваристо достиг вершины своего мастерства. Он мог обыграть нескольких оппонентов, мог выдать пас такой, что вся неприятельская оборона оставалась не у дел. Мог зарядить что есть силы в девятку, или, напротив, издевательски катнуть мяч мимо голкипера. Если брать игроков более поздних поколений, то ближе всех к Беккалосси был, наверное, Роберто Баджо. Но в сборной «Il Genio» не был востребован. Почему? Вопрос к Энцо Беарзоту.

Прежде чем перейти к нападению, просто перечислим запасных полузащитников - Леонардо Оккипинти и Франко Панчери. А теперь атака. Берселлини предпочитал игру в три форварда. Карло Мураро располагался на левом фланге. Его задачу составлял фланговый проход, а там либо навес, либо прострел. Наконечником же был Алессандро Альтобелли, он же «Il Spillo», - «Иголка». Прекрасный нападающий. Техничный, крепкий, проворный, с поставленным ударом с обеих ног. Клаудио Амбу был готов подменить кого-нибудь из уставших товарищей. Шансов вытеснить Альтобелли или Мураро у него не было.

Тяжело в учении - легко в бою

«Нерадзурри» стартовали домашним матчем с «Пескарой». Победа 2:0 оказалась самой крупной в первом туре и сразу вывела миланцев в лидеры. А через три дня «Интер» начал европейскую кампанию домашним матчем с «Реалом Сосьедад». Во втором тайме в ворота гостей были отгружены три безответных мяча, причём один оказался на счету нечасто забивавшего Барези. Пустил в ход дальнобойное орудие Марини. В Сан-Себастьяне баски были близки к тому, чтобы взять полноценный реванш. Но Бордон не захотел пропускать третий мяч и вывел «сине-чёрных» в 1/16 финала.

Потеря очков в Удине не помешала миланцам остаться первыми, а три победы над «Лацио», «Болоньей» и «Наполи» только укрепили бойцов «Железного сержанта» в таблице. Гостевая ничья с «Катандзаро» позволила преследователям в лице «Милана» и «Ювентуса» приблизиться. Но подоспело первое миланское дерби, хозяевами в котором были «сине-чёрные». Два гола Беккалосси заставили чемпионов покинуть поле «Сан-Сиро» в минорном настроении. Тяжёлая ничья в Турине с «Торино», и здравствуй дерби Италии.

Давненько Дино Дзофф не пропускал четыре мяча. Мощная оборона «Юве» была разорвана в клочья. Казо и Мураро рвали её на флангах, а «Il Genio» замучил защиту туринцев в центре. После перерыва «Ювентус» пал. Хет-трик Альтобелли (дважды «Иголке» помог «Гений») и точный удар Мураро. После двух побед над конкурентами стало ясно, что Берселлини не шутил по поводу Скудетто.

А вот с мечтами о Кубке УЕФА пришлось расстаться. Ничья 1:1 в Мёнхенгладбахе делала «Интер» фаворитом в паре с «Боруссией». Но в Милане 90 минут также завершились с двумя единичками. В дополнительное время Альтобелли вывел хозяев вперёд. Но немцы отыгрались, а за 10 минут до конца дополнительного времени Харальд Никкель реализовал пенальти и принёс победу западногерманскому коллективу.

Вернёмся в Серию А. Две гостевые ничьи с «Авеллино» и «Кальяри» не поколебали позиций «нерадзурри». Тяжело далась домашняя победа над «Перуджей». Два раза продырявил миланскую оборону Паоло Росси. Но в итоге победа оказалась на стороне «Интера» - 3:2.

Но спад был ощутим. «Рома» Нильса Лидхольма нанесла «сине-чёрным» первое поражение в чемпионате. Две ничьи с «Фиорентиной» и «Асколи», первый круг за «нерадзурри». И отрыв +2 от «Милана». «Ювентус» аж на двенадцатом месте с 14 очками. Полдела сделано.

Второй круг начался без перерыва. Победы над «Пескарой» и «Удинезе», ничьи с «Лацио» и «Болоньей». Голевой триллер в Неаполе - 4:3, победный гол на счету Барези. Отрыв от «Милана» вырос до пяти очков. Проснулся «Ювентус», который отставал от «россонери» всего на очко. Но в следующем туре «сине-чёрные» выиграли у «Катандзаро».

Очень важен был второй матч с «Миланом», но уже в роли гостей. За 13 минут до конца встречи Габриэле Ориали забил важнейший гол. Уже +8 и от «Милана», и от «Ювентуса». Но в двух встречах с туринцами добыто всего очко (1:1 с «Торино» и 0:2 с «Юве»). «Старая синьора» в шести очках. Там же «Рома». До конца шесть туров. При желании можно догнать.

Но одного желания преследователей было недостаточно. «Интер» ещё больше хотел стать чемпионом. Победа над «Авеллино», осечки конкурентов, отрыв все 8 очков. И тяжелейший матч с «Кальяри». Проигрывая 0:2, «нерадзурри» сумели забить островитянам три мяча. Победа бы могла гарантировать Скудетто. Но перед самым финальным свистком Роберто Моццини срезал мяч в свои ворота. Ничья 3:3 и торжества откладываются. «Я виноват, но я исправлюсь», - пообещал после игры Моццини.

Потом ничья с «Перуджей». «Ювентус» может только догнать. «Юве» нужно было забивать кучу голов, чтобы обходить «Интер» по разнице мячей. За три тура до конца она составляла 38:19 (у «нерадзурри») и 33:23 (у «Юве»). Но в футболе всё бывает. Чтобы стать чемпионом досрочно, команде Берселлини нужно было не проиграть «Роме» на «Сан-Сиро».

Дважды римляне вели в счёте после ударов Роберто Пруццо и Маурицио Туроне, но оба раза миланцы отыгрывались. В первом случае счёт сравнял Ориали, а во втором Моццини. Его гол, единственный в составе «нерадзурри», и стал золотым. Обещал исправиться ведь. Мужик сказал, мужик сделал. «Интер» в 12-й раз стал чемпионом Италии. Оставшиеся две встречи с «Фиорентиной» и «Асколи» турнирного значения не имели.

Сказались тяжёлые тренировки «Железного сержанта». Футболисты «Интера» поразили своей выносливостью, умением выдерживать все 90 минут. Команда сумела избежать затяжных спадов, и во многом за счёт своей подготовки выиграла заветное Скудетто.

«Ювентус» отыгрался в Кубке, выбив «Интер» в четвертьфинале. Правда трофей достался «Роме». И в споре бомбардиров туринец Роберто Беттега обошёл на один гол Альтобелли - 16 и 15 мячей соответственно.

Нельзя сказать, что «Интер» Эудженио Берселлини стал калифом на час. Были полуфинал Кубка чемпионов-1980/81, Кубок Италии 1982 года. Пятеро футболистов из чемпионского состава стали чемпионами мира - Габриэле Ориали, Джампьеро Марини, Алессандро Альтобелли, Ивано Бордон и Джузеппе Бергоми. Но следующего Скудетто пришлось ждать 9 лет. «Железный сержант» ещё много где трудился. Наибольшего успеха он добился с «Сампдорией», выиграв первый в истории генуэзцев трофей - Кубок Италии 1985 года. Последние годы тренер жил спокойной жизнью пенсионера. Вспомнили об Эудженио Берселлини в сентябре 2017 года, когда «Железный сержант» покинул этот мир. Ему был 81 год.