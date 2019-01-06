Юбилей Валерия Васильевича. Наставник, опередивший время

вчера, 20:00

Всего несколько тренеров в истории футбола были настоящими реформаторами. «Соккер.ру» вспоминает о легенде киевского «Динамо» и триумфаторе международных кубков.

6 января 1939 года в Киеве родился мальчик Валера, который спустя несколько десятилетий поможет придумать современный футбол. В истории любого клуба фигура масштаба Лобановского обрела бы специальный статус. Но прелесть этой главы в советском и украинском футболе в том, что Валерий Васильевич действительно был на уровне с лучшими наставниками своего времени.

Ему не приписывают чужие заслуги. Умел манипулировать футболистами в интересах команды. Был очень проницательным человеком, комбинатором по природе. Быстрее многих коллег догадался, что подход важнее схемы. Не бывает плохих и хороших тактик, хотя в его времена именно такая позиция считалась правильной – по очереди скакали от «4-4-2» к «4-3-3», а потом и либеро подоспели с игрой в три центральных.

Лобановский же понимал, что важнее модель, концентрация и подготовка. Важнее аналитика – изучение себя и соперника, командная игра, на которую сейчас все ставят. Жаль, что слишком рано ушел из жизни – стало плохо на тренерской скамейке в 2002 году, но с футболом был до последнего дня и мгновения. Причем речь не только о тренере. Лобановский был приличным игроком, воспитывался в школе «Динамо», стал знаменит благодаря «сухому листу».

Мог закрутить мяч с угла поля в ворота и сделать сложную подачу, забил немало мячей. Высокий и стройный, с характерной стрелой на форме «Динамо» того времени – таким запомнился в молодости. Дальше были сезоны в «Черноморце» и «Шахтере», но сразу по окончании карьеры нападающий стал тренером – возглавил «Днепр», чтобы через шесть лет вернуться в киевское «Динамо».

Лобановский был из тех, кому удавалось задуманное. А поскольку человек, который мог говорить невероятно тихо, чтобы все точно вслушивались и услышали, обладал харизмой, у него все получилось в сложной карьере, убивающей нервы. Даже в 21 веке, когда Мэтра критиковали после поражений «Динамо» или сборной Украины, бурчал о руке футбольной Москвы, то есть был киевским тренером до мозга костей.

Но во всей этой искренней ретроградности Валерий Васильевич оставался милым Маэстро, который одновременно и мудрый дедушка, и хитрый выдумщик. С ним не было просто – не стоит придумывать покладистого не колючего человека, которого не существовало в природе. Но достаточно короткой подводки и шести слов, чтобы понять, что Лобановский был мудрым и проницательным тренером: «Три заповеди уважающего себя тренера: не услышать, не увидеть, не сказать».

Важнее действия, чем слова, важнее уважение, чем командные интриги, и важнее понимание важности подготовки, чем банальное наказание. Ну, и фраза о команде-звезде вместо команды звезд – классика. Высказывания куда глубже, чем можно подумать на первый взгляд. Особенно когда об уважении чужого выбора и пространства говорит человек, который настолько любил все контролировать – в этом есть сходство с куда более жестким в движениях Фергюсоном, и видел в футболе систему – поэтому и опережал время.

Если бы Лобановскому в середине семидесятых в 34 года, когда впервые стал тренером «Динамо», посчастливилось получить нынешние возможности компьютеров и аналитические базы данных, он бы до шестидесяти успел построить новый подход к нашему виду спорта. У него бы получилось, хватило бы ума и таланта. Этот наставник мыслил не просто аналитически, а объемно, в 3D, и таких тренеров футболу до сих пор не хватает. Есть личности, есть ремесленники, а первооткрывателей всегда мало.

Например, до Михелса, Кройфа и других создателей великого «Аякса» никто на планете не смог довести до ума идею тотального прессинга и футбола без четкой привязки позиции к месту на поле. До Лобановского не было веры, что цифры важны и влияют. Конечно, тут необходимо вспомнить о соратниках великого наставника – рядом были люди, которые очень помогли, о великих игроках – среди динамовцев три обладателя «Золотого мяча».

Украинский футбол строил не только Лобановский. Но у него особый статус. И даже извечное спортивное соперничество между киевской и московской школами никогда и никому не мешало признавать силу украинского специалиста. Сегодня поздравления с восьмидесятым днем рождения мог получать наставник, который привел киевское «Динамо» к победам в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА , а сборную СССР завел в финал Евро-1988.

Там Полковник встретил Генерала, Михелс сломал голландское проклятие благодаря магии гола Ван Бастена, но большой поединок после крутой игры с Италией – тоже достижение. Ведь речь о сборной, куда легионеров не пригласишь. Лобановский был максималистом, поэтому ему было мало и полуфинала Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Ему не нравилось, что приходится работать с футболистами, которые не говорят на понятных ему языках.

Валерий Васильевич воспринимал тренерскую работу не только как математику, спортивную деятельность, но и как творчество. Жил футболом, понимал его тонко и по-своему, и правильно о себе сказал. Речь не шла о диктаторе, поскольку диктаторы не выслушивают предложения, а умных футболистов Лобановский слушал молча.

Он умел молчать, как умный воспитанный и начитанный человек. Сейчас многие тренеры могут выругаться, но не хватает людей, которые удачно цитировали бы Достоевского. Лобановский - один из редких наставников, который высказывался в пользу критики, особенно конструктивной. И хотя недолюбливал тех, кто зло указывал на его ошибки, признавал, что все ошибаются.

Проще говоря, будучи выдающимся тренером, оставался человеком. В нем было что-то от Бердыева – чтобы молодые люди себе представляли, но на публике держался иначе. Лобановскому было проще к себе располагать, актерские данные имел. Валерий Васильевич из старой школы футбола, рос в послевоенном Киеве, понимал, что программа в футболе не является гарантией успеха, но алгоритм действий всегда дает больше шансов, чем хаос.

Это важный вывод для многих команд, в том числе из РПЛ . Надо опережать время в деталях, не искать себе поблажек, не проигрывать до выхода на поле, поскольку победить лучших соперников можно, лишь если оказываешься на шаг впереди, следуя не по чужим следам, а выбирая собственный путь. Лобановский – очень сложный, но интересный, самобытный и настоящий тренер, который многое дал советскому и украинскому футболу.

Позволил киевскому «Динамо» поверить в возможность грандиозных побед. Впечатляет, что еще в восьмидесятых годах понял ценность того, что сейчас с подачи Клоппа зовут «гегенпрессингом», и фактически описал «тики-таку» Гвардиолы в важнейшей ее фазе – не контроля мяча для усмирения соперников, а перехода от чужой атаки к молниеносному ответу. Тренер Кройф был того же мнения о футболе 21 века, судя по тактике его «Барселоны» девяностых.

Впрочем, «Динамо» каталонцев в свое время обыгрывало. Также в разные годы страдали талантливые составы ПСВ , «Баварии», «Спартака» и «Атлетико». А сколько мастеров создал, от Блохина до Шевченко! Очень жаль, что Лобановский не смог выйти на пенсию, чтобы больше времени проводить с семьей и оставаться живым символом исторического величия своего клуба. Ведь футбол получил бы уникального эксперта. По афористичности высказывания Валерия Васильевича совпадают с самыми удачными сценариями отличных старых фильмов.

Тренер помог бы нам понять современные тенденции и описал их очень метко, доступно каждому. Жаль, что Лобановского нет, но отлично, что он был. И единственное, что в такой день можно пожелать украинскому футболу, да и всем соседним – чтобы появлялись тренеры схожего масштаба, ведь выжать максимум из талантливых игроков могут единицы. Второго Валерия Васильевича не будет. Но тренер такой глубины нужен и важен в любую эпоху. Наставник может изменить все, и Лобановский своими успехами это не раз доказывал. Восемьдесят лет назад родился необыкновенный, очень важный для истории футбола человек.