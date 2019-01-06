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Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
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Юбилей Валерия Васильевича. Наставник, опередивший время

вчера, 20:00

Всего несколько тренеров в истории футбола были настоящими реформаторами. «Соккер.ру» вспоминает о легенде киевского «Динамо» и триумфаторе международных кубков.

6 января 1939 года в Киеве родился мальчик Валера, который спустя несколько десятилетий поможет придумать современный футбол. В истории любого клуба фигура масштаба Лобановского обрела бы специальный статус. Но прелесть этой главы в советском и украинском футболе в том, что Валерий Васильевич действительно был на уровне с лучшими наставниками своего времени.

Ему не приписывают чужие заслуги. Умел манипулировать футболистами в интересах команды. Был очень проницательным человеком, комбинатором по природе. Быстрее многих коллег догадался, что подход важнее схемы. Не бывает плохих и хороших тактик, хотя в его времена именно такая позиция считалась правильной – по очереди скакали от «4-4-2» к «4-3-3», а потом и либеро подоспели с игрой в три центральных.

Лобановский же понимал, что важнее модель, концентрация и подготовка. Важнее аналитика – изучение себя и соперника, командная игра, на которую сейчас все ставят. Жаль, что слишком рано ушел из жизни – стало плохо на тренерской скамейке в 2002 году, но с футболом был до последнего дня и мгновения. Причем речь не только о тренере. Лобановский был приличным игроком, воспитывался в школе «Динамо», стал знаменит благодаря «сухому листу».

Мог закрутить мяч с угла поля в ворота и сделать сложную подачу, забил немало мячей. Высокий и стройный, с характерной стрелой на форме «Динамо» того времени – таким запомнился в молодости. Дальше были сезоны в «Черноморце» и «Шахтере», но сразу по окончании карьеры нападающий стал тренером – возглавил «Днепр», чтобы через шесть лет вернуться в киевское «Динамо».

Лобановский был из тех, кому удавалось задуманное. А поскольку человек, который мог говорить невероятно тихо, чтобы все точно вслушивались и услышали, обладал харизмой, у него все получилось в сложной карьере, убивающей нервы. Даже в 21 веке, когда Мэтра критиковали после поражений «Динамо» или сборной Украины, бурчал о руке футбольной Москвы, то есть был киевским тренером до мозга костей.

Но во всей этой искренней ретроградности Валерий Васильевич оставался милым Маэстро, который одновременно и мудрый дедушка, и хитрый выдумщик. С ним не было просто – не стоит придумывать покладистого не колючего человека, которого не существовало в природе. Но достаточно короткой подводки и шести слов, чтобы понять, что Лобановский был мудрым и проницательным тренером: «Три заповеди уважающего себя тренера: не услышать, не увидеть, не сказать».

Важнее действия, чем слова, важнее уважение, чем командные интриги, и важнее понимание важности подготовки, чем банальное наказание. Ну, и фраза о команде-звезде вместо команды звезд – классика. Высказывания куда глубже, чем можно подумать на первый взгляд. Особенно когда об уважении чужого выбора и пространства говорит человек, который настолько любил все контролировать – в этом есть сходство с куда более жестким в движениях Фергюсоном, и видел в футболе систему – поэтому и опережал время.

Если бы Лобановскому в середине семидесятых в 34 года, когда впервые стал тренером «Динамо», посчастливилось получить нынешние возможности компьютеров и аналитические базы данных, он бы до шестидесяти успел построить новый подход к нашему виду спорта. У него бы получилось, хватило бы ума и таланта. Этот наставник мыслил не просто аналитически, а объемно, в 3D, и таких тренеров футболу до сих пор не хватает. Есть личности, есть ремесленники, а первооткрывателей всегда мало.

Например, до Михелса, Кройфа и других создателей великого «Аякса» никто на планете не смог довести до ума идею тотального прессинга и футбола без четкой привязки позиции к месту на поле. До Лобановского не было веры, что цифры важны и влияют. Конечно, тут необходимо вспомнить о соратниках великого наставника – рядом были люди, которые очень помогли, о великих игроках – среди динамовцев три обладателя «Золотого мяча».

Украинский футбол строил не только Лобановский. Но у него особый статус. И даже извечное спортивное соперничество между киевской и московской школами никогда и никому не мешало признавать силу украинского специалиста. Сегодня поздравления с восьмидесятым днем рождения мог получать наставник, который привел киевское «Динамо» к победам в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА, а сборную СССР завел в финал Евро-1988.

Там Полковник встретил Генерала, Михелс сломал голландское проклятие благодаря магии гола Ван Бастена, но большой поединок после крутой игры с Италией – тоже достижение. Ведь речь о сборной, куда легионеров не пригласишь. Лобановский был максималистом, поэтому ему было мало и полуфинала Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Ему не нравилось, что приходится работать с футболистами, которые не говорят на понятных ему языках.

Валерий Васильевич воспринимал тренерскую работу не только как математику, спортивную деятельность, но и как творчество. Жил футболом, понимал его тонко и по-своему, и правильно о себе сказал. Речь не шла о диктаторе, поскольку диктаторы не выслушивают предложения, а умных футболистов Лобановский слушал молча.

Он умел молчать, как умный воспитанный и начитанный человек. Сейчас многие тренеры могут выругаться, но не хватает людей, которые удачно цитировали бы Достоевского. Лобановский - один из редких наставников, который высказывался в пользу критики, особенно конструктивной. И хотя недолюбливал тех, кто зло указывал на его ошибки, признавал, что все ошибаются.

Проще говоря, будучи выдающимся тренером, оставался человеком. В нем было что-то от Бердыева – чтобы молодые люди себе представляли, но на публике держался иначе. Лобановскому было проще к себе располагать, актерские данные имел. Валерий Васильевич из старой школы футбола, рос в послевоенном Киеве, понимал, что программа в футболе не является гарантией успеха, но алгоритм действий всегда дает больше шансов, чем хаос.

Это важный вывод для многих команд, в том числе из РПЛ. Надо опережать время в деталях, не искать себе поблажек, не проигрывать до выхода на поле, поскольку победить лучших соперников можно, лишь если оказываешься на шаг впереди, следуя не по чужим следам, а выбирая собственный путь. Лобановский – очень сложный, но интересный, самобытный и настоящий тренер, который многое дал советскому и украинскому футболу.

Позволил киевскому «Динамо» поверить в возможность грандиозных побед. Впечатляет, что еще в восьмидесятых годах понял ценность того, что сейчас с подачи Клоппа зовут «гегенпрессингом», и фактически описал «тики-таку» Гвардиолы в важнейшей ее фазе – не контроля мяча для усмирения соперников, а перехода от чужой атаки к молниеносному ответу. Тренер Кройф был того же мнения о футболе 21 века, судя по тактике его «Барселоны» девяностых.

Впрочем, «Динамо» каталонцев в свое время обыгрывало. Также в разные годы страдали талантливые составы ПСВ, «Баварии», «Спартака» и «Атлетико». А сколько мастеров создал, от Блохина до Шевченко! Очень жаль, что Лобановский не смог выйти на пенсию, чтобы больше времени проводить с семьей и оставаться живым символом исторического величия своего клуба. Ведь футбол получил бы уникального эксперта. По афористичности высказывания Валерия Васильевича совпадают с самыми удачными сценариями отличных старых фильмов.

Тренер помог бы нам понять современные тенденции и описал их очень метко, доступно каждому. Жаль, что Лобановского нет, но отлично, что он был. И единственное, что в такой день можно пожелать украинскому футболу, да и всем соседним – чтобы появлялись тренеры схожего масштаба, ведь выжать максимум из талантливых игроков могут единицы. Второго Валерия Васильевича не будет. Но тренер такой глубины нужен и важен в любую эпоху. Наставник может изменить все, и Лобановский своими успехами это не раз доказывал. Восемьдесят лет назад родился необыкновенный, очень важный для истории футбола человек.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответил Gloomy59
   293 / 657
сегодня в 22:40
А ничего что в сборной СССР у Лобановского было прилично так игроков Спартака. Спартак являлся одним из главных соперников Динамо 80-х.
Gloomy59
Gloomy59 ответил d_fincher
сегодня в 20:10
"И даже извечное спортивное соперничество между киевской и московской школами никогда и никому не мешало признавать силу украинского специалиста". Станислав - не "московскими школами," а "школой Спартака". Что касается его преимущества - то не было. Вот так. Бесков не уступал. В ЦСКА никогда не было тренеров такого уровня как Бесков и Лобановский, и то, что Станислав пишет "московскими школами" - это просто вопиющее передергивание. С киевским Динамо соперничали не "школы", а Спартак. Его живой, комбинационный футбол любил весь Союз, и регулярно Константин Бесков, имея куда меньшие кадровые возможности, ставил на место Лобановского, тоже великого тренера.
Динамо Киев Лобановского - это 3 обладателя Золотого Мяча!!!!!
Это всего лишь за короткий период работы В.В. Лобановского!
А что ваш Спартак? Ну выграл у Динамо пару раз, и что дальше!
Динамо Киев Лобановского - это 3 европейских кубков!
А что Спартак Бескова - сколько кубков???
Поэтому Спартаку ещё лет 150 ползти и боком и р.....м!
berda2003
berda2003
   370 / 657
сегодня в 11:38
Гений, которому очень завидовали и мешали ...
самуил кац 1
самуил кац 1
   107 / 657
сегодня в 11:13
Спасибо , Горин, за светлые и правдивые слова ! Земля пухом тебе , Валерий Васильевич! Всю жизнь помнить буду тебя и твое Динамо !
Tostao
Tostao
   304 / 657
сегодня в 09:22
Автор, а об оборотной стороне медали? "Выездная модель", договорняки, бунты в команде и работа в ОАЭ и Кувейте.
Методы работы Лобановского, исключая науку и чисто теорию, хороши были при том тоталитарном режиме, когда игрока можно было скрутить в бараний рог и заслать за Можай, сейчас такое невозможно.
d_fincher
d_fincher
   123 / 657
сегодня в 01:18
"И даже извечное спортивное соперничество между киевской и московской школами никогда и никому не мешало признавать силу украинского специалиста".

Станислав - не "московскими школами," а "школой Спартака". Что касается его преимущества - то не было. Вот так. Бесков не уступал. В ЦСКА никогда не было тренеров такого уровня как Бесков и Лобановский, и то, что Станислав пишет "московскими школами" - это просто вопиющее передергивание. С киевским Динамо соперничали не "школы", а Спартак. Его живой, комбинационный футбол любил весь Союз, и регулярно Константин Бесков, имея куда меньшие кадровые возможности, ставил на место Лобановского, тоже великого тренера.
witynchik
witynchik
   257 / 657
вчера в 21:53
Вечная память лучшему тренеру поссоветского пространства!!!
борька
борька
   75 / 657
вчера в 21:32
При В В. Лобановком смотреть футбол было одно удовольствие, играла сборная СССР или киевляне, всегда ждали только победы от команд! Великий тренер!
DXTK
DXTK
   126 / 657
вчера в 21:25
у каждого в жизни был свой Валера. Один Лобановский второй Карпин......
МКС
МКС
   19 / 657
вчера в 21:21
Спасибо автору за статью.

Васильич признанный МЭТР!!!
Vadik
Vadik
   228 / 657
вчера в 21:05
Спасибо автору за статью!!! Великий тренер!!!! Помню прекрасно и "Динамо" К, и Сборную СССР!!!! Валерий Васильевич настоящий профессионпл!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   48 / 657
вчера в 20:47
Спасибо автору за прекрасную статью!
Лобановский - лучший тренер Европы ХХ века, намного опередивший время!
Жаль, так рано ушёл из жизни...
MAUS
MAUS
   44 / 657
вчера в 20:38
Валерий Васильевич - Мэтр !
Автору спасибо за статью, с меня 5!
Jum13
Jum13
   15 / 657
вчера в 20:26
Лобановский - это просто эпоха футбола
Ravshan878
Ravshan878
   29 / 657
вчера в 20:17
СУПЕР легенда европейского футбола наставник Киевского ДИНАМО и СБ СОЮЗА.⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️.
УВАЖУХА на высоком уровне. Помним и будем помнить.
dimagas1
dimagas1
   102 / 657
вчера в 20:08
Легенда!Таких нет и наверно долго не будет.
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