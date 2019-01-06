На пороге большой победы. «Динамо» (Киев) Валерия Лобановского. Сезон-1985

вчера, 17:12

Этот материал «Соккер.ру» посвящён юбилею выдающегося советского тренера.

В этот день, 6 января 2019 года, исполнилось бы 80 лет Валерию Лобановскому – великому советскому тренеру. Валерий Васильевич был первым, кто привёл отечественный клуб к победе в еврокубках и делал это не раз. Он восемь раз побеждал с киевским «Динамо» в чемпионатах СССР и пять раз в чемпионатах Украины. Лобановский успешно руководил сборной Советского Союза, одно серебро чемпионата Европы 1988 года чего стоит. Его уважали во всём футбольном мире, и даже именитые тренеры считали за честь быть учениками Лобановского.

«Соккер.ру» расскажет о многих славных победах Валерия Васильевича. И о выигрыше двух Кубков обладателей Кубков, и многочисленных домашних и международных успехах. Позвольте начать с одного из самых ярких сезонов в биографии юбиляра, а именно с 1985 года, в котором киевское «Динамо» сделало золотой дубль – сначала выиграло Кубок СССР , а потом и первенство страны. Без этого успеха не было бы и триумфа команды Лобановского в мае 1986-го в Лионе.

Уйти, чтобы вернуться

Сегодня это может показаться странным, но накануне чемпионата 1985 года динамовцев не называли в числе главных претендентов на чемпионский титул. Предыдущий сезон киевляне завершили на десятом месте, даром что провели его под руководством Лобановского. Валерий Васильевич вернулся в «Динамо» после годичного отсутствия, связанного с работой в сборной СССР .

Наверно, надо объяснить, почему Валерию Васильевичу пришлось на время оставить собранную им киевскую машину. Для этого перенесёмся в лето 1982 года. Завершился чемпионат мира в Испании. Выступление сборной СССР , которой руководил тренерский триумвират - Константин Бесков, Валерий Лобановский и Нодар Ахалкаци, было признано неудовлетворительным. Было решено доверить сборную Лобановскому, а также отказаться от практики совмещения постов главного тренера национальной команды и клуба. По окончанию чемпионата-82 Лобановский сосредоточился на работе с главной командой страны, а в Киев из Ленинграда прибыл Юрий Морозов.

Успехи Юрия Андреевича оказались скромными. «Динамо» опустилось со второго на седьмое место в чемпионате страны, быстро выбыло из Кубка СССР и Кубка УЕФА . Да и публика не приняла нового тренера. Однако Морозов ввёл в основу нескольких молодых футболистов – полузащитников Алексея Михайличенко и Павла Яковенко, защитников Олега Кузнецова и Валерия Черникова, которые прекрасно проявили себя. В это же время заиграл Александр Заваров, ставший намного более серьёзным по сравнению с ростовскими временами.

Сборная СССР вела борьбу за единственную путёвку на чемпионат Европы со сборными Польши и Португалии. Португальцы были разгромлены в «Лужниках» 5:0, осенью были обыграны серебряные призёры (3-место) последнего чемпионата мира поляки. Но роковой оказалась ничья в Польше. Португальцы же оба раза обыграли «бело-червоних». В результате к решающему матчу в Лиссабоне сборная СССР опережала сборную Португалии на очко. Наших устраивала и ничья. Но французский судья Мишель Вотро придумал пенальти в ворота советской команды за нарушение, совершённое за пределами штрафной площадки. Гол Жордау с 11-метрового принёс победу и билет на Евро португальцам. Лобановского же сняли с должности тренера сборной.

Валерий Васильевич вернулся в родное «Динамо». Но первый год выдался неважным. Только десятое место в чемпионате. Единственным положительным моментом стал выход в весеннюю стадию Кубка СССР . В серии пенальти киевляне с трудом одолели московских одноклубников, - Виктор Чанов отразил 11-метровый в исполнении Валерия Газзаева.

Далее без Буряка

Валерий Васильевич понял, что славная команда восьмидесятых нуждалась в обновлении. Он стал смелее доверять выдвиженцам Морозова (за исключением получившего тяжёлую травму Черникова), вернул в состав Василия Раца, которого почему-то игнорировал Юрий Морозов. Пришлось расстаться с несколькими футболистами – Ярославом Думанским, Сергеем Журавлёвым, несколькими пересидевшими в дубле игроками. Но главные неожиданности ждали по окончанию сезона. Ушёл в харьковский «Металлист» правый защитник Владимир Лозинский. Но и это событие померкло на фоне расставания с Леонидом Буряком.

Один из сильнейших полузащитников страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка 1975 года, мастер исполнения штрафных и угловых, член клуба имени Григория Федотова вдруг оказался не нужен Лобановскому. Буряку только 31 год, он полон сил и энергии. Но Леониду Иосифовичу пришлось уйти.

Старший тренер «Спартака» Константин Бесков очень хотел видеть Буряка у себя. Но Спорткомитет Украины наложил вето на переход одного из лидеров «Динамо» в стан главного соперника. Зато чинить препятствия переходу в столичное «Торпедо» не стали.

Новичков было двое. Первый – Игорь Беланов, необычайно быстрый нападающий одесского «Черноморца». Вторым стал невысокий, но шустрый, чрезвычайно работоспособный полузащитник киевского СКА Иван Яремчук.

Незадолго до старта чемпионата возникла серьёзная проблема. Сломал руку и выбыл надолго основной вратарь Виктор Чанов. За несколько недель до этой неприятности «Динамо» спокойно отпустило в Одессу третьего вратаря Виктора Гришко. В распоряжении Лобановского остались Михаил Михайлов и два совсем юных голкипера 18-летний Антон Броварник и 17-летний Андрей Ковтун. Возникла идея вытащить из киевского СКА опытнейшего Виктора Радаева. Но этого делать не стали. Может, отпугнул шлейф, тянувшийся за Радаевым ещё с ростовских времён. Решено было сделать ставку на 25-летнего Михайлова.

Михаил пришёл в «Динамо» летом 1980 из «Днепра», он был обменян на Сергея Краковского. В 1981 молодой вратарь прекрасно заменил заболевшего Юрия Роменского и помог динамовцам защитить чемпионский титул. После прихода из «Шахтёра» Виктора Чанова Михайлов смирился с ролью второго вратаря. В 1982-м и в 1983-м тренеры «Динамо» чередовали голкиперов (Чанов играл всё же больше), и только в 1984 году Виктор провёл все матчи. Причём киевская публика больше любила Михаила.

Он не обладал реакцией и прыгучестью Чанова. Зато Михайлов выделялся своей старательностью и умением выбирать позицию. Поэтому и пропускал меньше напарника. Особенно удавались Михаилу матчи со «Спартаком». «Красно-белые» лишь раз победили киевлян, когда их ворота защищал Михайлов. И то в серии пенальти. Забегая вперёд, можно сказать, что Михаил Леонидович блестяще справился с возложенной на него миссией. Только в одной игре его ошибки обернулись потерей очков.

Полузащитник Андрей Баль с уходом Лозинского переквалифицировался в правого защитника. Левый фланг бороздил неутомимый капитан Анатолий Демьяненко. В центре обороны превосходно сыгрались Сергей Балтача и Олег Кузнецов. При необходимости могли выйти Михаил Олефиренко и Василий Евсеев.

В центре полузащиты обязанности делили Владимир Бессонов и Павел Яковенко. К сожалению, травмы то и дело допекали Бессонова, одного из самых талантливых полузащитников страны. Слева играл Василий Рац, справа – Иван Яремчук. Ближе к нападающим творил Александр Заваров. Уже не ростовский озорной гуляка, а вполне серьёзный мастер.

Наконец, в нападении по-прежнему был опасен самый результативный футболист нашего футбола Олег Блохин, Олег Владимирович уже забил 200 мячей в карьере и готовился покорить такой же рубеж, но в чемпионатах страны. В пару к нему был отряжён Игорь Беланов. Кроме того, Лобановский мог опереться на Вадима Евтушенко и Виктора Хлуса.

Окно в Европу

Киевляне начинали чемпионат страны матчем в Днепропетровске с бронзовым призёром минувшего первенства. В упорной и тяжёлой игре динамовцы вышли вперёд на 73-й минуте. Отличился заменивший Беланова Евтушенко. Но Олег Таран спас «Днепр» от домашнего проигрыша. Зато в Одессе киевляне довольно легко расправились с «Черноморцем», рассчитавшись за два проигрыша в сезоне-84. Заваров уже на третьей минуте вывел гостей вперед, затем свой 194-й гол в высшей лиге забил Блохин, а поставил точку Демьяненко.

В третьем туре на «Республиканский» приехало «Торпедо». Киевским болельщикам было непривычно видеть Леонида Буряка в футболке с буквой Т. Многие встретили появление бывшего любимца неободрительно. Когда Леонид подавал угловые, то в его сторону летели снежки. Буряк ответил игрой.

Первый тайм принёс успех хозяевам. Блохин реализовал пенальти. Но после перерыва Буряк со штрафного вынудил ошибиться Михайлова, и Валерий Петраков успел первым к выпущенному вратарём мячу. Второй мяч после передачи бывшего киевлянина забил капитан москвичей Виктор Круглов. Михайлов оказался не готов к дальнему удару. «Торпедо» увезло из Киева два очка, а зрители покидали «Республику» огорчёнными. Неужели продолжается грустная история двух предыдущих лет?

Но потом «Динамо» выдало серию побед. Обыграны дома «Металлист» (2:0) и «Кайрат» (3:0). Затем дубль Беланова принёс победу в Донецке 2:1. С таким же счётом обыграно в Москве «Динамо». В манеже, где киевляне всегда чувствовали себя неуютно. И снова забил Беланов. Разыгрался левый защитник Демьяненко – уже четыре гола. Пятый мяч Анатолий отправил в ворота «Жальгириса», который был разгромлен в Киеве с результатом 3:0. До игры с вильнюсцами киевляне уже делили со «Спартаком» и минским «Динамо» первую строчку, а после неё вырвались вперёд.

Ничья в Ростове, уверенная победа в Воронеже над новичком высшей лиги «Факелом» 3:1, и вот на горизонте замаячила первая встреча со «Спартаком». Матч лидеров собрал сто тысяч на трибунах «Республиканского». Спрашивать лишний билетик не имело смысла.

На 12-й минуте Иван Яремчук вырезал передачу на Беланова, и Игорь головой послал мяч под перекладину. Без шансов для Рината Дасаева. В ответ «Спартак» устроил штурм ворот Михайлова. Несколько раз киевлян выручил вратарь, иногда спартаковцы промахивались. Во втором тайме ситуация не изменилась. Ещё немного, и «Спартак» добьётся своего.

Но тут последовал второй гол Беланова. Навес Василия Раца со штрафного, и снова разящий удар. Этот гол стал 2000-м для киевлян в чемпионатах страны. Отыграть два мяча в этот вечер «красно-белым» было не под силу. «Динамо» выиграло у «Спартака» впервые с 1982 года.

Также подопечные Валерия Лобановского пробились в финал Кубка СССР , обыграв в 1/4 финала «Кайрат» 2:1 и в полуфинале «Искру» 3:0. Теперь их ждала решающая игра за хрустальную крюшонницу с донецким «Шахтёром».

А до этой встречи, запланированной на 23 июня, динамовцы нанесли поражение чемпиону-84 ленинградскому «Зениту» 3:1. Потом последовали три ничьи с одинаковым счётом 1:1 – дома с минчанами, а затем в Ереване и Баку. В последней из этих трёх встреч Олег Блохин не забил пенальти, его удар отразил голкипер «Нефтчи» Вячеслав Чанов.

В финале Кубка всё решили две минуты второго тайма. Сначала Анатолию Демьяненко удался удар со штрафного, а затем Олег Блохин головой отправил мяч в ворота Валентина Елинскаса. «Шахтёр» усилиями Сергея Морозова один гол отыграл, но не более того. Кубок достался динамовцам, вернувшимся в европейские турниры после годичной паузы.

Обе грузинские команды - «Динамо» и кутаисское «Торпедо» - обыграны дома 2:0 и 1:0. Киевляне выиграли первый круг, оторвавшись от «Днепра» на три, а от «Спартака» - на пять очков. Но тут наметился некий спад. Сначала нулевая ничья в Киеве с «Днепром», а потом и вовсе домашний проигрыш «Черноморцу». Сбился прицел у Блохина и Беланова. А «Спартак» тем временем набрал ход и сократил отставание до -2.

Жаркая осень восемьдесят пятого

После того как «Динамо» потерпело поражение в Алма-Ате, а «Спартак» в «Лужниках» разобрался с «Зенитом», лидеры сравнялись. Чемпионская гонка началась заново. Лобановский воспользовался паузой в чемпионате и отвёз команду вместе с семьями на кратковременный отдых в Ялту. И был прав.

Сразу же после маленького отпуска киевляне взяли у «Торпедо» реванш за проигрыш в первом круге, разгромив автозаводцев в Москве 4:1. Михайлов тоже реабилитировался за ту игру третьего тура, потащив пенальти от Буряка. А это уже сродни подвигу. Затем победа в Минске (перенесенный матч) 2:0 и 198-й гол Блохина. А через неделю Олег Владимирович достиг заветной цели, отправив парочку в ворота «Металлиста». Та игра завершилась вничью 2:2, причём динамовцы отыгрались при 0:2. Сбросив с себя психологический груз, Блохин трижды поразил ворота московских одноклубников, ещё по разу огорчили Александра Уварова Евтушенко и Заваров. Но ситуация очень напряжённая. После 24 туров по 33 очка у «Спартака» и Киева, 32 у Минска, 31 у «Днепра». Осень обещала быть жаркой.

Не выдержал заданного темпа «Спартак». Проиграл на последних минутах сначала тбилисцам, потом торпедовцам. Но и «Динамо» оступилось в Вильнюсе. Снова равенство. А тут подоспел новый розыгрыш Кубка, в котором жребий свёл спартаковцев и киевлян в одной восьмой финала.

Опоздавшие зрители, пришедшие сентябрьским вечером в «Лужники», были в основном огорчены. На табло светился счёт 0:1. Отличился Демьяненко. Более того, моменты возникали в основном у ворот Рината Дасаева. На 34-й минуте рейд Владимира Сочнова в киевскую штрафную был прерван Бессоновым. Фёдор Черенков точен с 11 метров. Динамовцы разыграли мяч с центра поля, Бессонов отдал мяч вратарю Михайлову. Перехват Черенкова и 2:1.

Во втором тайме Павел Яковенко завершил сильным ударом многоходовую комбинацию. И снова преимущество на стороне «Динамо». Однако после 90 минут ничья 2:2. Сергей Родионов мог вырвать победу на последней минуте, но блестяще сыграл Михаил Михайлов.

В начале дополнительного времени Родионов всё же переиграл Михайлова. Динамовцы в долгу не остались. Беланов добил в сетку отражённый Дасаевым мяч. Блохин едва не наказал москвичей, пробив со штрафного без свистка – мяч угодил в перекладину. Но дело дошло до послематчевых пенальти.

Черенков точен. Беланов тоже. Сочнов забил. И Михайличенко. А вот Сергей Шавло сплоховал, разгадал его намерения Михайлов. Демьяненко пробил Дасаева мощным ударом. Борис Кузнецов переиграл Михайлова. А Дасаев отбил удар Яковенко. Юрий Гаврилов вывел «Спартак» вперёд. А Дасаев потащил второй пенальти подряд, на этот раз от Яремчука. «Спартак» в четвертьфинале!

Первый барьер в Кубке Кубков «Динамо» успешно преодолело. После проигрыша в гостях «Утрехту» 1:2, «бело-голубые» взяли реванш 4:1. До встреч 1/8 финала с румынской «Университатей» им предстояло сыграть две встречи в чемпионате страны. В том числе и в Москве со «Спартаком».

Но перед этим динамовцы одолели идущий на вылет ростовский СКА 4:2. В Алма-Ате «Кайрат» и «Спартак» выдали сверхрезультативную ничью 4:4 (у хозяев все четыре гола на счету Сергея Волгина). «Красно-белые» не только потеряли очко, но и в десятый раз сыграли вничью.

И вот «Спартак» с «Динамо» сошлись субботним дождливым днём в «Лужниках». Первый тайм за москвичами. Но голов нет. Только удар Михаила Русяева в перекладину. А после перерыва голы Яремчука и Демьяненко склонили чашу весов в пользу киевлян. И не только в матче, но и в чемпионате. Родионов один гол отыграл, но это уже ничего не решало.

Отрыв в пять очков за пять туров на первый взгляд вроде бы и не столь велик. Однако у «Динамо» был лучше календарь. Кроме того, спартаковцам нельзя было играть ничью. В чемпионате СССР тогда был лимит на ничейные результаты. Не более 10 за сезон. В отличие «бело-голубых», которые и оформили своё чемпионство, сыграв вничью с «Зенитом» за два тура до конца турнира. «Динамо» (Киев) в 11-й раз стало чемпионом страны, сравнявшись по этому показателю с «Динамо» московским.