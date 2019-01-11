Обаяние «Синьоры». 10 шикарных бесплатных подписаний «Ювентуса»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 88’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
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Обаяние «Синьоры». 10 шикарных бесплатных подписаний «Ювентуса»

вчера, 17:24
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Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Алвес Даниэль
Алвес Даниэль
Защитник
Пирло Андреа
Пирло Андреа
Полузащитник

«Соккер.ру» уверен, что пути назад для Рэмзи нет, и включает валлийца в десятку изумительно провернутых «Ювентусом» трансферов. За этих футболистов туринцам не пришлось платить!

1. Андреа Пирло (Италия) – из «Милана» в 2011 году

Спустя годы стало очевидным, что именно это подписание – одна из ключевых вех в новейшей истории «Ювентуса». Сотрудничество с Пирло получилось сверхуспешным, а его трансфер явил каноны, которых «Старая Синьора» с удовольствием придерживается на рынке до сих пор. Если отличного футболиста можно взять бесплатно – сделай это! Да, Пирло был уже не молод (32 года на момент перехода), однако сейчас мы понимаем, что «Милан» выпустил из рук алмаз, а «Ювентус», не был дураком, подобрал его. С Андреа в составе «бьянконери» установили гегемонию в Серии A, выиграв четыре подряд чемпионата, кроме того, «Юве» впервые за 12 лет добрался до финала Лиги чемпионов. Придерживаюсь мнения, что эпоха Великого Ренессанса в Турине началась во многом благодаря приглашению Андреа Пирло.

2. Поль Погба (Франция) – из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Если в лице Пирло «Ювентус» приобрел изумительного мастера, которому выдержка пошла только на пользу, то приглашение на правах свободного агента футболиста с талантом Погба – это огромная удача и дикость по нынешним временам. МЮ недооценил Поля и выронил француза из рук, чтобы спустя четыре года потратить рекордные 105 миллионов евро на возвращение. В Турине француз был частью роскошной полузащиты Пирло – Видаль – Погба – Маркизио, благодаря которой «Ювентус» добыл не один десяток побед, а в конце «Старую Синьору» ждал еще и огромный куш, причем деньги были получены от клуба, который ранее упустил Поля. Изящная комбинация.

3. Фернандо Льоренте (Испания) – из «Атлетика» (Бильбао) в 2013 году

Лучшего на тот момент нападающего флагмана баскского футбола «Ювентус» подписал бесплатно, и пусть Фернандо не стал звездой мирового масштаба в Турине, свою лямку тянул смело и честно: забил 27 мячей в 90 матчах, дважды стал чемпионом Италии. Выжав из Льоренте пользу, «Ювентус» не стал чинить препятствий дальнейшей карьере баска и тоже бесплатно отпустил его в «Севилью» за Кубком УЕФА.

4. Кингсли Коман (Франция) – из ПСЖ в 2014 году

Коман привлекался к матчам главной команды ПСЖ, провел три игры в Лиге 1, став самым молодым дебютантом парижан, но с контрактом что-то пошло не так, и Кингсли оказался в «Ювентусе», который выиграл жесточайшую конкуренцию за талантливого футболиста, предложив ему понятную стратегию спортивного развития. Впрочем, в Турине француз провел только сезон, но это не значит, что «Юве» упустил выгоду: Коман отправился в «Баварию», а итальянский клуб заработал на аренде с последующим выкупом порядка 30 миллионов евро. Практически из воздуха. 

5. Сами Хедира (Германия) – из «Реала» в 2015 году

А чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» бесплатно не хотите ли? Хедира откровенно скис в Мадриде в последние сезоны, травмы помогли проиграть конкуренцию, но «Ювентус» заверил Сами, что нужно только подождать, и все будет хорошо. И действительно, переход в «Юве» наделил немецкого хавбека новой страстью, и пусть здоровье иногда пошаливало, он стал важной частью команды: 118 матчей и 20 забитых мячей с 2015 года. 

6. Нето (Бразилия) – из «Фиорентины» в 2015 году

Нужен был качественный дублер для Буффона, но тратиться не хотелось, и «Ювентус» нашел отличный вариант: бразилец Нето хорошо зарекомендовал себя в «Фиорентине» и согласился стать сменщиком Джанлуиджи в Турине. Самое главное – за вратаря не пришлось платить. В 2017-м «Ювентус» еще и выплаченную за годы сотрудничества зарплату с лихвой отбил, продав его «Валенсии» за 6 миллионов евро. 

7. Альберто Черри (Италия) – из «Пармы» в 2015 году

Пока что наименее известная фамилия в списке, но об этом игроке мы еще наверняка услышим. Давайте для красного словца назовем Черри «итальянским Дзюбой», раз сейчас так модно делать. В общем, могучего форварда, воспитанного «Пармой», «Ювентус» подписал три с половиной года назад и с тех пор гоняет парня по арендам. У Альберто получается неплохо, раз его ориентировочный ценник по версии «Трансфермаркта» за это время вырос вдвое – до 7.5 миллиона евро. Игрок молодой – 22 года, а в Италии форварды часто раскрываются в зрелом возрасте. Так или иначе, «Ювентус» останется в плюсе. 

8. Дани Алвес (Бразилия) – из «Барселоны» в 2016 году

Конечно, Алвес был уже не молод, когда присоединялся к «Ювентусу», но в спортивном плане этот трансфер был полезен для «Старой Синьоры»: Дани помог дойти до финала Лиги чемпионов. Интересно, что в 2015-м он играл за «Барселону» против «Юве» в решающей схватке ЛЧ, а два года спустя уже в цветах «Ювентуса» противостоял «Реалу» в схватке за трофей. Через год Алвес покинул Турин, сказался непростой характер, но сотрудничество с бразильцем получилось удачным, ведь за его приглашение не пришлось платить «Барселоне».

9. Эмре Джан (Германия) – из «Ливерпуля» в 2018 году

Несмотря на заметный рост «Ливерпуля» в прошлом сезоне, Джан не стал останавливать запущенный процесс по смене обстановки и покинул мерсисайдский клуб ради «Ювентуса», который с удовольствием подхватил все еще молодого, но уже очень опытного хавбека, призванного занять место Сами Хедиры. Эмре не удалось сразу впечатлить, на то были и объективные причины, да и подписывали немецкого турка не на полгода, а на четыре, так что у него еще будет возможность себя проявить.

10. Аарон Рэмзи (Уэльс) – из «Арсенала» в 2019 году

Рэмзи принял решение уйти из «Арсенала» по окончании своего контракта, и «канонирам» остается только уважать решение валлийца. У Аарона уже согласован пятилетний контракт с «Ювентусом» на общую сумму 40 миллионов евро, впереди прохождение медицинского обследования и официальное объявление о сотрудничестве, которое начнется грядущим летом. Хотя, «Старая Синьора» может попытаться «выкрасть» хавбека из «Арсенала», не дожидаясь лета. Но даже если так, речь не будет идти об огромной сумме, а может быть, удастся решить вопрос с помощью бартерного обмена. 

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Все комментарии
Apex Predator
Apex Predator
   439 / 685
сегодня в 09:12
Ювентус вообще молодцы. Единственная выстроенная система в Италии и , как по мне, лучший клуб мира по качеству административной работы. Поэтому и доминируют. Ведь нельзя сказать, что туринцы вкладывают в усиление дикие деньги. Они просто грамотно выбирают футболистов и работают с ними. Милан и Интер всё покупают и покупают и никакого толку. Тот же Наполи нередко серьезно ошибается на трансферном рынке. У остальных просто меньше денег и им приходится регулярно продавать, но при этом и у них ошибок не меньше. У Ювентус я за последние лет семь не могу вспомнить откровенно провального трансфера. Поэтому и чемпионы.
juvenale
juvenale ответил кобыла минус
   79 / 685
вчера в 19:52
Трансферы старой лошади это риццоли,рокки,,коллина, тальявенто Без судейской поддержки ювентус слабее пармы и аталанты! ХА-ХА-ХА
    БиллиБоб
    БиллиБоб
       517 / 685
    вчера в 18:54
    А еще очень крутой защитник - Барцальи. Можно сказать что обошелся туринцам почти бесплатно, за какие-то жалкие 350к евро.
    кобыла минус
    кобыла минус
       6 / 685
    вчера в 18:07
    Трансферы старой лошади это риццоли,рокки,,коллина, тальявенто
    Без судейской поддержки ювентус слабее пармы и аталанты!
    ХА-ХА-ХА
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