Обаяние «Синьоры». 10 шикарных бесплатных подписаний «Ювентуса»

вчера, 17:24

«Соккер.ру» уверен, что пути назад для Рэмзи нет, и включает валлийца в десятку изумительно провернутых «Ювентусом» трансферов. За этих футболистов туринцам не пришлось платить!

1. Андреа Пирло (Италия) – из «Милана» в 2011 году

Спустя годы стало очевидным, что именно это подписание – одна из ключевых вех в новейшей истории «Ювентуса». Сотрудничество с Пирло получилось сверхуспешным, а его трансфер явил каноны, которых «Старая Синьора» с удовольствием придерживается на рынке до сих пор. Если отличного футболиста можно взять бесплатно – сделай это! Да, Пирло был уже не молод (32 года на момент перехода), однако сейчас мы понимаем, что «Милан» выпустил из рук алмаз, а «Ювентус», не был дураком, подобрал его. С Андреа в составе «бьянконери» установили гегемонию в Серии A, выиграв четыре подряд чемпионата, кроме того, «Юве» впервые за 12 лет добрался до финала Лиги чемпионов. Придерживаюсь мнения, что эпоха Великого Ренессанса в Турине началась во многом благодаря приглашению Андреа Пирло.

2. Поль Погба (Франция) – из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Если в лице Пирло «Ювентус» приобрел изумительного мастера, которому выдержка пошла только на пользу, то приглашение на правах свободного агента футболиста с талантом Погба – это огромная удача и дикость по нынешним временам. МЮ недооценил Поля и выронил француза из рук, чтобы спустя четыре года потратить рекордные 105 миллионов евро на возвращение. В Турине француз был частью роскошной полузащиты Пирло – Видаль – Погба – Маркизио, благодаря которой «Ювентус» добыл не один десяток побед, а в конце «Старую Синьору» ждал еще и огромный куш, причем деньги были получены от клуба, который ранее упустил Поля. Изящная комбинация.

3. Фернандо Льоренте (Испания) – из «Атлетика» (Бильбао) в 2013 году

Лучшего на тот момент нападающего флагмана баскского футбола «Ювентус» подписал бесплатно, и пусть Фернандо не стал звездой мирового масштаба в Турине, свою лямку тянул смело и честно: забил 27 мячей в 90 матчах, дважды стал чемпионом Италии. Выжав из Льоренте пользу, «Ювентус» не стал чинить препятствий дальнейшей карьере баска и тоже бесплатно отпустил его в «Севилью» за Кубком УЕФА .

4. Кингсли Коман (Франция) – из ПСЖ в 2014 году

Коман привлекался к матчам главной команды ПСЖ , провел три игры в Лиге 1, став самым молодым дебютантом парижан, но с контрактом что-то пошло не так, и Кингсли оказался в «Ювентусе», который выиграл жесточайшую конкуренцию за талантливого футболиста, предложив ему понятную стратегию спортивного развития. Впрочем, в Турине француз провел только сезон, но это не значит, что «Юве» упустил выгоду: Коман отправился в «Баварию», а итальянский клуб заработал на аренде с последующим выкупом порядка 30 миллионов евро. Практически из воздуха.

5. Сами Хедира (Германия) – из «Реала» в 2015 году

А чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» бесплатно не хотите ли? Хедира откровенно скис в Мадриде в последние сезоны, травмы помогли проиграть конкуренцию, но «Ювентус» заверил Сами, что нужно только подождать, и все будет хорошо. И действительно, переход в «Юве» наделил немецкого хавбека новой страстью, и пусть здоровье иногда пошаливало, он стал важной частью команды: 118 матчей и 20 забитых мячей с 2015 года.

6. Нето (Бразилия) – из «Фиорентины» в 2015 году

Нужен был качественный дублер для Буффона, но тратиться не хотелось, и «Ювентус» нашел отличный вариант: бразилец Нето хорошо зарекомендовал себя в «Фиорентине» и согласился стать сменщиком Джанлуиджи в Турине. Самое главное – за вратаря не пришлось платить. В 2017-м «Ювентус» еще и выплаченную за годы сотрудничества зарплату с лихвой отбил, продав его «Валенсии» за 6 миллионов евро.

7. Альберто Черри (Италия) – из «Пармы» в 2015 году

Пока что наименее известная фамилия в списке, но об этом игроке мы еще наверняка услышим. Давайте для красного словца назовем Черри «итальянским Дзюбой», раз сейчас так модно делать. В общем, могучего форварда, воспитанного «Пармой», «Ювентус» подписал три с половиной года назад и с тех пор гоняет парня по арендам. У Альберто получается неплохо, раз его ориентировочный ценник по версии «Трансфермаркта» за это время вырос вдвое – до 7.5 миллиона евро. Игрок молодой – 22 года, а в Италии форварды часто раскрываются в зрелом возрасте. Так или иначе, «Ювентус» останется в плюсе.

8. Дани Алвес (Бразилия) – из «Барселоны» в 2016 году

Конечно, Алвес был уже не молод, когда присоединялся к «Ювентусу», но в спортивном плане этот трансфер был полезен для «Старой Синьоры»: Дани помог дойти до финала Лиги чемпионов. Интересно, что в 2015-м он играл за «Барселону» против «Юве» в решающей схватке ЛЧ , а два года спустя уже в цветах «Ювентуса» противостоял «Реалу» в схватке за трофей. Через год Алвес покинул Турин, сказался непростой характер, но сотрудничество с бразильцем получилось удачным, ведь за его приглашение не пришлось платить «Барселоне».

9. Эмре Джан (Германия) – из «Ливерпуля» в 2018 году

Несмотря на заметный рост «Ливерпуля» в прошлом сезоне, Джан не стал останавливать запущенный процесс по смене обстановки и покинул мерсисайдский клуб ради «Ювентуса», который с удовольствием подхватил все еще молодого, но уже очень опытного хавбека, призванного занять место Сами Хедиры. Эмре не удалось сразу впечатлить, на то были и объективные причины, да и подписывали немецкого турка не на полгода, а на четыре, так что у него еще будет возможность себя проявить.

10. Аарон Рэмзи (Уэльс) – из «Арсенала» в 2019 году

Рэмзи принял решение уйти из «Арсенала» по окончании своего контракта, и «канонирам» остается только уважать решение валлийца. У Аарона уже согласован пятилетний контракт с «Ювентусом» на общую сумму 40 миллионов евро, впереди прохождение медицинского обследования и официальное объявление о сотрудничестве, которое начнется грядущим летом. Хотя, «Старая Синьора» может попытаться «выкрасть» хавбека из «Арсенала», не дожидаясь лета. Но даже если так, речь не будет идти об огромной сумме, а может быть, удастся решить вопрос с помощью бартерного обмена.