Лучшие футболисты 21 века по версии фанатов

вчера, 13:00

Осторожно, количество легенд зашкаливает! «Соккер.ру» предается ностальгии. Вспоминаем все составы «Команды года» от УЕФА .

Впервые сборную года по версии посетителей официального сайта УЕФА выбрали в 2001 году. Интернет успешно завоевывал мировой рынок, с каждым годом количество участников опроса росло.

Раньше определяли также тренера, но затем перестали. Зато количество опрошенных выросло почти до 9 миллионов человек. Настоящий всемирный приз зрительских симпатий. Бывает спорный выбор – символические сборные субъективны, но оглашение состава 2018 года – повод вспомнить всех легенд.

Команда 2001 года

Сантьяго Каньисарес («Валенсия») – Космин Контра («Алавес»/«Милан»), Хююпя («Ливерпуль»), Андерсон («Бавария»/«Барселона»), Лизаразю («Бавария») – Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Виейра («Арсенал»), Зидан («Ювентус»/«Реал»), Кили Гонсалес («Валенсия») – Тьерри Анри («Арсенал»), Давид Трезеге («Ювентус»).

Тренер: Жерар Улье («Ливерпуль»).

«Ливерпуль» и «Алавес» устроили перестрелку в финале Кубка УЕФА . «Валенсия» уступила «Баварии» в финале ЛЧ . Бекхэм, Виейра и Анри были звездами АПЛ , Трезеге – лучший из снайперов в Серии А, откуда в тот год ушел Зидан. Состав интересный: 5 французов, но представители 7 разных сборных. Позже не часто такое увидим.

Команда 2002 года

Рушту Речбер («Фенербахче») - Карлес Пуйоль («Барселона»), Алессандро Неста («Милан»), Кристиан Киву («Аякс»), Роберто Карлос («Реал») - Кларенс Зеедорф («Милан»), Михаэль Баллак («Бавария»), Зинедин Зидан («Реал»), Дэмьен Дафф («Блэкберн Роверс») - Тьерри Анри («Арсенал»), Роналдо («Реал»).

Тренер: Шенол Гюнеш (сборная Турции).

Интернет в Европе в 2002 году был развит в Турции, Румынии и Ирландии? Здесь не только бронзовые призеры ЧМ -2002 Гюнеш и Речбер, но и Киву из «Аякса», а также Дафф из «Блекбэрн Роверс». На месте Пуйоля мог быть Кафу, на месте Киву – Лусио, Даффа мог подменить Зе Роберто, например. А вратарем должен был стать Кан. Но Неста, Зидан, Карлос, Зеедорф, Баллак, Анри и Роналдо к месту.

Команда 2003 года

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») - Пауло Феррейра («Порту»), Алессандро Неста («Милан»), Паоло Мальдини («Милан»), Роберто Карлос («Реал») - Луиш Фигу («Реал»), Дэвид Бекхэм («Реал»), Зинедин Зидан («Реал»), Павел Недвед («Ювентус») - Тьерри Анри («Арсенал»), Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»).

Тренер: Жозе Моуриньо («Порту»).

«Милан» не отдал победу в ЛЧ «Ювентусу», «Порту» выиграл Кубок УЕФА – отметили Моуриньо и Феррейру. Также в фаворе фанатов были классики Неста, Мальдини, Карлос. В центре поля снова Зидан, рядом Недвед, Бекхэм и Фигу – солидный состав. В атаке снова Анри, но рядом ван Нистелрой.

Команда 2004 года

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») - Кафу («Милан»), Рикарду Карвалью («Челси»), Алессандро Неста («Милан»), Эшли Коул («Арсенал») – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Манише («Порту»), Роналдиньо («Барселона»), Павел Недвед («Ювентус») - Тьерри Анри («Арсенал»), Андрей Шевченко («Милан»).

Тренер: Жозе Моуриньо («Челси»).

Греки не уместились, Рехагеля не отметили. Зато Буффон, Кафу, Неста, Недвед и Анри на месте. Появился обладатель «Золотого мяча» Шевченко, впервые среди фаворитов болельщиков оказались Роналду и Роналдиньо. Крутой состав! Коул времен «Арсенала» был хорош, да и Карвалью играл здорово.

Команда 2005 года

Петр Чех («Челси») - Кафу («Милан»), Джон Терри («Челси»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Паоло Мальдини («Милан») - Луис Гарсия («Ливерпуль»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Роналдиньо («Барселона»), Павел Недвед («Ювентус») – Самуэль Это'О («Барселона»), Андрей Шевченко («Милан»).

Тренер: Жозе Моуриньо («Челси»).

Год Стамбула повлиял – два игрока «Ливерпуля» в списке, Гарсия и Джеррард. От «Милана» три представителя – все легендарные. Снова в сборной года Недвед, также появляются звезды будущей «Барселоны». Пуйоль – уже центральный, не правый бек, Роналдиньо и Это'О. Классный состав, хотя Дудек мог бы заменить Чеха. Впрочем, поляк сыграл великий матч, а у Петра был замечательный год.

Команда 2006 года

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») - Джанлука Дзамбротта («Барселона»), Фабио Каннаваро («Реал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Филипп Лам («Бавария») - Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Сеск Фабрегас («Арсенал»), Кака («Милан»), Роналдиньо («Барселона») - Тьерри Анри («Арсенал»), Самуэль Это'О («Барселона»).

Тренер: Франк Райкард («Барселона»).

В год финала «Арсенала» и «Барселоны», в год победы Италии на чемпионате мира и серьезных матчей в исполнении Сеска и Кака, собрался крутой состав. Здесь в меру итальянцев – разве что Тотти мог оказаться в списке. Но отметили играющих здорово, и это важно.

Команда 2007 года

Икер Касильяс («Реал») - Дани Алвес («Севилья»), Алессандро Неста («Милан»), Джон Терри («Челси»), Эрик Абидаль («Лион») - Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Кака («Милан»), Кларенс Зеедорф («Милан») - Златан Ибрагимович («Интер»), Дидье Дрогба («Челси»).

Тренер: сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

Первые появления для Алвеса и Ибрагимовича, а Роналду вернулся в состав. Отметили победителей Лиги чемпионов из «Милана» - Несту, Зеедорфа и обладателя «Золотого мяча» Кака. Дрогба также отпраздновал первое и единственное появление в сборной года – много легенд.

Команда 2008 года

Икер Касильяс («Реал») - Серхио Рамос («Реал»), Джон Терри («Челси»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Филипп Лам («Бавария») - Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Хави Эрнандес («Барселона»), Сеск Фабрегас («Арсенал»), Франк Рибери («Бавария») - Лионель Месси («Барселона»), Фернандо Торрес («Ливерпуль»).

Тренер: сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

Год чемпионства Испании, первое появление Месси, сразу пять футболистов из «Реала» и «Барселоны» в составе. А также шесть человек из сборной Испании. Все легенды, все важные. Терри и Лам сохранили репутацию, Хави заметили впервые, Иньесте места пока не нашлось.

Команда 2009 года

Икер Касильяс («Реал») - Дани Алвес («Барселона»), Джон Терри («Челси»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед») - Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/«Реал»), Хави Эрнандес («Барселона»), Кака («Милан»/«Реал»), Андрес Иньеста («Барселона») - Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Интер»/«Барселона»).

Тренер: Хосеп Гвардиола («Барселона»).

Первая победа Гвардиолы. В команде года 9 из 11 футболистов к концу 2009 года представляли «Реал» и «Барселону», ведь Роналду, Кака и Ибрагимович сменили клубы. Если бы «Барселона» подписала, например, Эвра, то один Терри остался бы из представителей других клубов. Каноничный состав – одни легенды с Пуйолем капитаном. Славно, что Иньесту впервые отметили.

Команда 2010 года

Икер Касильяс («Реал») - Майкон («Интер»), Жерар Пике («Барселона»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Эшли Коул («Челси») - Криштиану Роналду («Реал»), Хави Эрнандес («Барселона»), Уэсли Снейдер («Интер»), Андрес Иньеста («Барселона»); Лионель Месси («Барселона»), Давид Вилья («Валенсия»/«Барселона»).

Тренер: Жозе Моуриньо («Интер»/«Реал»).

Год победы Испании на чемпионате мира, а «Интера» - в ЛЧ . Из 11 участников состава к концу года 8 игроков представляли «Реал» или «Барселону». И все, в принципе, здесь по делу. Майкон был шикарен, как и Снейдер. Уэсли еще и на ЧМ -2010 отметился, как помните. Представители Ла Лиги тоже на своих местах.

Команда 2011 года

Икер Касильяс («Реал») - Дани Алвес («Барселона»), Жерар Пике («Барселона»), Тиаго Силва («Милан»), Марсело («Реал») - Арьен Роббен («Бавария»), Хави Эрнандес («Барселона»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм») - Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Пятое подряд попадание Касильяса. 8 из 11 человек – из «Реала» и «Барселоны». Роналду теперь среди форвардов, что оставило место в составе Бэйлу, а также Роббену из «Баварии». В итоге в этой команде только у Силвы не будет опыта игры в Мадриде или Барселоне.

Команда 2012 года

Болельщики со всего мира чтят традиции – в составе 8 человек из «Реала» и «Барселоны». Только Пирло, Лам и Тиаго Силва из других клубов смогли пробраться в состав в год Евро-2012 и очередной победы Испании, представленной здесь 5 игроками. Здесь же молодой и перспективный Озил.

Команда 2013 года



Год финала «Баварии» и «Боруссии» Д изменил состав сборной. Нойер, Лам, Алаба, Ройс и Рибери разбавили традиционный список из игроков «Реала» и «Барселоны». От мадридцев всего три человека, причем Озил успел уйти в «Арсенал», от каталонцев – ни одного. Уникальный год.

Команда 2014 года

Ди Мария был шикарен в сборной Аргентины и весной в «Реале» - помог Анчелотти в ЛЧ , но ошибся с переходом в МЮ . Годин впервые попал в состав. Мануэль, Златан, Серхио, Арьен, Филипп, Тони, Давид, как и Лионель с Криштиану – не в первый раз, но все отличились или в Бразилии, или по ходу клубного сезона.

Команда 2015 года

Один человек из «Ювентуса» - Погба, два игрока «Баварии» - традиционные Нойер и Алаба. Сразу три футболиста «Реала» - Рамос, Хамес и Роналду. И пять представителей «Барселоны» - Алвес, Пике, Иньеста, Месси и Неймар. Большие звезды составили сборную 2015 года, когда «Барселона» выиграла ЛЧ у «Ювентуса».

Команда 2016 года

Евро-2016 сказалось – попали Бонуччи и Буффон. Хотя отметились и голоса миллионов фанатов, которые выбирали тех, кого знали. В обороне 4 центрбека, Рамос и Боатенг отправлены на фланги, от Франции один Гризманн, от «Реала» - четыре победителя ЛЧ .

Команда 2017 года

Команду выбрали почти 9 миллионов человек. «Реал» снова выиграл ЛЧ – 5 представителей, все давно знакомые. Де Брюйне был хорош – оказался в составе, как и еще один бельгиец Азар. У Алвеса не нашлось конкурентов справа в обороне, Буффона отметили, ведь народ его любит, а вот от «Барселоны» один игрок – Месси.

Команда 2018 года

Фанаты «Реала» и «Барселоны» не дремлют? Тер Штеген опередил достойных коллег. Рамос оказался справа, ван Дейк и Варан – на своих местах, как и Марсело, невзирая на вторую половину сезона. Канте, Азар, Модрич – три героя 2018 года, Мбаппе, Месси и Роналду – тоже. Звезд больше, чем мест, но получилась интересная команда. Странно, что фанаты Салаха не продавили его победу, но Мбаппе тоже красавец.

Фанаты часто отмечают настоящих героев?

Команда года от УЕФА по версии болельщиков отражает не только футбольную историю с 2001 года, но и демонстрирует, кто заслужил места в сердцах фанатов и выделялся по игре. У Роналду 13 попаданий, у Месси - 10, у Рамоса – 8, и это историческая тройка.

Касильяс, Пуйоль, Иньеста – по 6 заходов. Фанаты по 5 раз выбирали Буффона, Алвеса, Анри, Лама, Пике и Хави. По 4 раза отмечали Несту, Терри и Ибрагимовича. У ряда легенд, вроде Недведа, Роналдиньо, Джеррарда, Кака, Зидана, Марсело, Модрича, Нойера и Тиаго Силвы - по 3 победы.

Столько же попаданий у Алабы, хотя Давид пока не легенда. У 48 игроков по одному участию в составе, у 14 – по 2, причем в списке Шевченко, Бекхэм, Роббен, Роберто Карлос, Кафу и Мальдини. Среди тренеров четырежды выиграл Моуриньо, два раза – Фергюсон, и жаль, что прекратили выбирать лучшего в номинации.

По 10 мест получали игроки МЮ и «Арсенала», 11 – «Челси», по 18 у футболистов «Ювентуса» и «Милана», 20 раз видели в списках игроков «Баварии». Сразу 49 попаданий игроков «Реала» и 47 успехов футболистов «Барселоны» напоминают, кто господствовал в европейском футболе в 21 веке.

42 места заняли игроки из Испании, 24 – бразильцы, 20 – французы, по 17 – португальцы и немцы, хотя в первом случае львиную долю забрал Криштиану. Клубы Ла Лиги брали еврокубки, а сборная выиграла два Евро и кубок мира. Поэтому не удивительно, что голосовал весь мир, а чаще других набирали многолетних напарников Месси и Роналду.

Фанаты отдали 96 мест за восемнадцать лет представителям «Реала» и «Барселоны». У «Баварии», «Ювентуса», «Милана», «Челси», «Арсенала», МЮ и «Ливерпуля» в сумме 94 успеха. На два меньше, чем у двух испанских клубов. У всех остальных в сумме 31 попадание.