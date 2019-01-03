Лучшие из лучших. Земляки Салаха 

вчера, 10:30

Здесь мировая звезда, один из лучших защитников мира, а также самый дорогой футболист в истории АПЛ – «Соккер.ру» отмечает класс африканских звезд.

Африканцы подарили миру футбола невероятное количество великих игроков, пускай в силу геополитики и экономических причин многие из них представляли сборные из Южной Америки или Европы.

Но и Пеле, и Зидан – внуки африканцев. Роналдиньо, Роналдо и десятки других бразильских легенд тоже с корнями на черном континенте. Даже у Криштиану Роналду есть дальние африканские родственники.

Его прадед Жозе Авейру женился на девушке из Кабо-Верде по имени Изабель Роза де Пьедаде. Не все родственники дамы были из Кабо-Верде, но кровные узы есть. Так что не только за Салаха и сборную Франции современный футбол может благодарить маму Африку.

Мохамед 8 января получит награду лучшему игроку года на континенте вслед за наградой «Африканский игрок года» от ВВС. Интриги нет, но давайте оценим, насколько сильна целая сборная лучших игроков континента, население которого до середины 21 века может стать почти в два раза больше, чем население Европы.

Вратарь

Андре Онана (Камерун/«Аякс»)

Проблемная позиция для африканских сборных. Со времен Нконо с заметными вратарями не складывалось. Плюс сборная Франции забрала отличного кандидата – Манданда родился в Киншасе, но стал чемпионом мира в России в составе европейской сборной. С другой стороны, Онана перспективнее – из школы «Барселоны» попал в «Аякс», а скоро ему играть в плей-офф ЛЧ против «Реала».

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко/«Боруссия» Д)

Марокканец сейчас успешнее опытных Орье и Мозеса. Начинаем с игрока «Реала», который на два года отправился в аренду в Дортмунд. И сразу же стал одной из звезд лидера Бундеслиги, ведь у двадцатилетнего марокканца многое получается. Защитник, способный закрыть оба фланга, в будущем пригодится «Реалу», а пока радует в Германии – 1 гол, 6 ассистов, 86 % точных передач в чемпионате и ЛЧ .

Калиду Кулибали (Сенегал/«Наполи»)

Защитник, за которого требуют 120 млн евро. От одного из самых талантливых фланговых беков мира переходим к одному из сильнейших центральных. Кулибали попросту безупречен здесь и сейчас. Его любят в Неаполе – тамошний народ на бытовом уровне допускает расистские замечания о приезжих, но поддержали Калиду после нападок со стороны соперников. И в футбол сенегалец играет изумительно. 74 паса за матч – главный диспетчер «Наполи».

Мануэл да Кошта (Марокко/«Истанбул Башакшехир»)

В «Манчестер Юнайтед» мог бы лучше играть Байи – говорят, может уехать в аренду в «Севилью». А Бенатиа – еще один представитель большого клуба, может покинуть «Ювентус». Так что лучше обратить внимание на лидера турецкой лиги, команду Епуряну, Клиши, Инлера, Турана и бывшего игрока «Локомотива». Португалец, заигранный за Марокко – опытный защитник. Мануэл да Кошта и на ЧМ -18 нормально сыграл, и в Турции важный для своей команды.

Фаузи Гулям (Алжир/«Наполи»)

Сломал надколенник в ноябре 2017 года и вернулся к полноценным играм только в декабре. Сразу сделал дубль из голевых передач против «Фрозиноне» и постепенно входит в ритм под руководством не Сарри, который был без ума от Гуляма, а Карло Анчелотти с несколько другими футбольными вкусами. Но Гулям – крайний защитник мирового уровня.

Полузащитники

Томас Партей (Гана/«Атлетико»)

В «Лестере» зажигает Ндиди – молодой нигериец из опорной зоны, однако пока «лисы» не вышли в ЛЧ еще раз, отметим человека, которому через полтора месяца играть против команды Пьянича, Дибалы и Роналду. Партей не так часто появляется на поле в Ла Лиге этого сезона, как Ндиди в АПЛ , но это игрок уровня команды Симеоне – обладателя ЛЕ и Суперкубка УЕФА . Кстати, именно Томас отдал победный пас в овертайме против «Реала».

Наби Кейта (Гвинея/«Ливерпуль»)

Неловко перед Ндиди – слишком хорош, чтобы оказаться в запасе. Но выбираем схему «4-2-3-1», чтобы уместить всех шикарных атакующих футболистов. Наби Кейта не освоился в «Ливерпуле» так хорошо, как раньше в Бундеслиге. Но гвинеец молод – всего двадцать три года, невероятно умен и может прогрессировать под руководством Клоппа. Не только Шакири немецкий тренер может мотивировать драться до конца.

Нападающие

Мохамед Салах (Египет/«Ливерпуль»)

В Египте культ Салаха. Мохамед – народный герой. Ведет себя достойно, словно знает, что не имеет права подводить тех, кто сделал из него живого идола. Но и в АПЛ фанатов, считающих Салаха кумиром, немало. Миллионы поклонников «Ливерпуля» хотят, чтобы крайний форвард осуществил их мечту, и форвард старается – в 2018 году забил 37 голов в 49 играх за клуб и сборную. Меньше, чем Левандовски, Роналду и Месси, но больше всех остальных.

Рияд Марез (Алжир/«Манчестер Сити»)

Через год здесь будет Зийех? Скорее всего, ведь пока молодые конкуренты Рияда Сане и Стерлинг эффективнее в атаке. Но у Мареза тоже 6 мячей и 6 ассистов в ЛЧ и АПЛ , так что если МС суждено далеко забраться в плей-офф еврокубков, шустрый алжирец им пригодится. Одним решением может изменить все, а накануне матча «горожан» с «Ливерпулем» - актуальный разговор.

Садио Мане (Сенегал/«Ливерпуль»)

Проиграл звание игрока года в стране Кулибали – к разговору о том, получит ли Салах приз лучшему игроку континента или не получит. Зато Мане как Харрисон в «Битлз» – восхищаются им меньше, чем Шакири, Фирмино и Салахом, но Садио тоже умеет играть на нервах чужих защитников, как Джордж на гитаре. Без него не было бы трио впереди у Клоппа, без него не было бы и этой сборной. Форвард с характером, умный и грамотный.

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон/«Арсенал»)

Хорошо зашел в АПЛ – сразу показал, что не случайно столько лет от запасного в «Милане» шел к основе «Боруссии», а также к званию человека, который опередил по голам в Бундеслиге самого Левандовски. Обамеянг невероятно качественный нападающий, и хотя защитники «Ливерпуля» недавно применили к форварду эффект Таноса – Пьер-Эмерик оторвется на других. Сборная Африки получила в основу уроженца Европы, хотя бы так Франция колыбели своих чемпионов отплатила.

Резерв сборной: в. Ондоа (Камерун/«Остенде»), з. Мозес (Нигерия/«Челси»), з. Байи (Кот-д’Ивуар/ МЮ ), з. Бенатиа (Марокко /«Ювентус»), з. Атал (Алжир/«Ницца»), п. Зийех (Марокко/«Аякс»), п. Ндиди (Нигерия/«Лестер»), п. Сери (Кот-д’Ивуар/«Фулхэм»), п. Браими (Алжир/«Порту»), н. Абубакар (Камерун/«Порту»), н. Муса (Нигерия/«Аль-Насср»).

Когда Африка подарит нового Джорджа Веа?

Вряд ли в обозримом будущем африканец получит «Золотой мяч». Разве что 2019 год станет годом триумфов Салаха. Скорее получим аналог истории Зидана, ведь Мбаппе – сын камерунца и француженки с алжирскими родителями, уже украдкой мечтает получить «Золотой мяч» в будущем. Но даже без всех уехавших в Европу символическая сборная Африки очень сильна.

Успевают и чужие сборные снабжать кадрами, и для себя звезд оставляют. Если в школах больших европейских клубов в ближайшие годы появится вратарь с намеком на гениальность – континент получит полноценный выдающийся состав. Шутка ли, многие здесь из АПЛ , есть люди из «Атлетико» и «Ювентуса». Плюс парочка молодых ребят, которых будем хвалить через пару лет, как сейчас Салаха.

На континенте, чье население давно перешагнуло миллиард и стремительно растет, обожают футбол. А поскольку многие страны очень бедные, для тамошних мальчишек спорт является дорогой в счастливую жизнь. Не случайно сборная Франции с детьми уроженцев Африки выиграла чемпионат мира. Прекрасно знают, как играть строго на победу, поскольку понимают цену поражения.

И хотя пока футбольная Европа держится замечательно – символическая сборная нашего континента будет не хуже этой, нельзя игнорировать успешность африканских футболистов. Заслуженно на слуху, и даже главный игрок теперь появился – Салах получит второй приз подряд. У Яя Туре было четыре награды, но конкуренция тогда была другой. А Мохамед побеждал и победит достойных, вроде Мане или Обамеянга.