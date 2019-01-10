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Футболисты, которых «Бавария» «украла» у друзей по чемпионату

вчера, 15:15

Проснетесь через сто лет и увидите, что в Мюнхене все еще пьют пиво и воруют игроков у клубов Бундеслиги. Трансфер Павара – повод для «Соккер.ру» напомнить о стратегии «Баварии».

Трансферы футболистов из других команд Бундеслиги – часть генетического кода «Баварии». Мюнхенцы постоянно ослабляют конкурентов, собирая сливки, причем регулярно это действительно походит на воровство: у «Баварии» достаточно терпения, чтобы дожидаться переходов в статусе свободных агентов, как было с Левандовски, Горецкой, Руди, Оличем, Боровски и многими другими. Счет идет на десятки, поэтому перед вами не одна символическая сборная «краж» мюнхенского гранда, а сразу три. В первой вспомним игроков, завербованных «Баварией» в 90-е прошлого века, затем составим команду из трансферов первого десятилетия нового столетия и, наконец, новейшие сделки, куда впишется и Павар, о чьем грядущем переходе стало известно только что. 

Лихие 90-е. Кан, Эффенберг, Элбер и другие

Вратарь: Оливер Кан («Карлсруэ», 1994).
Защитники: Патрик Андерссон («Боруссия Менхенгладбах», 1999), Томас Линке («Шальке», 1998), Томас Хельмер («Боруссия Дортмунд», 1992), Жоржиньо («Байер», 1993).
Полузащитники: Йенс Йеремис («Мюнхен-1860», 1998), Штефан Эффенберг («Боруссия Менхенгладбах», 1990 и 1998), Мехмет Шолль («Карлсруэ», 1992), Марио Баслер («Вердер», 1996), Хасан Салихамиджич («Гамбург», 1998). 
Нападающий: Джоване Элбер («Штутгарт», 1997).

Два игрока, вырванных из «Карлсруэ», стали настоящими легендами «Баварии», это Оливер Кан и Мехмет Шолль, еще двое провели под две сотни матчей – это Томас Финк и Михаэль Тарнат. Представляете, какого шороху мог навести этот клуб, сохрани этих игроков у себя? Но «Бавария» была категорически против чужого счастья. В 1992-м в Мюнхен переместился 22-летний хавбек Шолль, который проведет в «Баварии» 15 лет, два года спустя гранд наложил лапу на другого уроженца Карлсруэ и воспитанника одноименного клуба – Кана. Олли и Шолли стали символами «Баварии». С их потерями родной клуб худо-бедно справился, а вот двойной переход Финка и Тарната в 1997-м привел к тому, что «Карлсруэ», занимавший на протяжении шести лет места с шестого по восьмое в Бундеслиге, скатился в подвал, вылетел и 10 лет не мог вернуться в элитный дивизион. 

В 1999-м в «Баварию» перешел Патрик Андерссон, который шесть лет верой и правдой служил «Боруссии» М, именно благодаря его точному удару в последнем туре чемпионата Германии 2000/2001 мюнхенцы в драматичной борьбе вырвали чемпионство у «Шальке». Дважды «Бавария» забирала из Менхенгладбаха Эффенберга – в первый раз молодым и необузданным, во второй раз – повзрослевшим и заматеревшим. Штефан отличался непростым характером, но он один из лучших полузащитников Германии 90-х. Другой сложный персонаж, с которым «Бавария» рискнула сотрудничать – это Марио Баслер, приглашенный из «Вердера». 

«Гамбург» поделился Салихамиджичем, «Штутгарт» не удержал результативного Элбера, дортмундской «Боруссии» пришлось расстаться с Хельмером, «Шальке» не получил ни пфеннига за Линке, а из «Байера» в Мюнхен приехал бразильский защитник Жоржиньо. Впрочем, в следующем десятилетии леверкузенцев ограбят куда более жестоко. Досталось и соседям из «Мюнхена-1860», которым пришлось снабдить «Баварию» Йенсом Йеремисом по первому же требованию. 

Начало XXI века: Баллак, Лусио и Клозе

Вратарь: позиция вакантна.
Защитники: Даниэль ван Бюйтен («Гамбург», 2006), Роберт Ковач («Байер», 2001), Лусио («Байер», 2004), Марсель Янсен («Боруссия Менхенгладбах», 2007).
Полузащитники: Михаэль Баллак («Байер», 2002), Тим Боровски («Вольфсбург», 2008), Зе Роберто («Байер», 2002).
Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт», 2009), Мирослав Клозе («Вердер», 2007), Лукас Подольски («Кельн», 2006).

В первое десятилетие XXI века «Бавария» не забирала вратарей у соседей, зато форвардов хватала охапками. Помимо представленных выше Гомеса, Клозе и Подольки, это еще и Олич, который пришел из «Гамбурга» на правах свободного агента, а также Клаудио Писарро, который вообще всю карьеру провел между «Вердером» и «Баварией», но впервые оказался именно в Бремене. Не заиграли в Мюнхене футболисты сборной Германии и ключевые игроки своих прежних команд - Янсен и Боровски, зато другие защитники и полузащитники входили в костяк команды: ван Бюйтен, Ковач, Лусио, Баллак, Зе Роберто. 

Начало века прошло под знаком издевательств над «Байером». «Аспириновые» добирались до финала Лиги чемпионов и угрожали гегемонии «Баварии» в Бундеслиге, но в силу своей невезучести так ничего не выиграли, поэтому получили прозвище «Неверкузен». Впрочем, мюнхенцы тоже не сидели сложа руки и помогли «Байеру» ослабнуть, вытащив из Леверкузена Роберта Ковача, Лусио, Зе Роберто и Баллака. После того как ключевые полузащитники Баллак и Зе Роберто в 2002 году перебрались в «Баварию», «Байер» в турнирной таблице Бундеслиги рухнул со второго места на пятнадцатое, в то время как мюнхенцы отобрали титул у дортмундской «Боруссии». 

Новейшее время: от Нойера до Павара

Вратарь: Мануэль Нойер («Шальке», 2011).
Защитники: Бенжамен Павар («Штутгарт», 2019), Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд», 2016), Данте («Боруссия Менхенгладбах», 2012), Никлас Зюле («Хоффенхайм», 2017). 
Полузащитники: Йозуа Киммих («Штутгарт», 2015), Леон Горецка («Шальке», 2018), Серж Гнабри («Вердер», 2017).
Нападающие: Марио Гетце («Боруссия Дортмунд», 2013), Марио Манджукич («Вольфсбург», 2012), Роберт Левандовски («Боруссия Дортмунд», 2014).

Любимые жертвы кровожадной «Баварии» в последние годы: дортмундская «Боруссия», «Шальке» и «Штутгарт». Больше всех досталось «шмелям», которые логично получили по носу после взлета под руководством Юргена Клоппа: сначала были вынуждены отпустить в Мюнхен Марио Гетце, который уже вернулся домой из странствий, а потом потеряли Роберта Левандовски. Причем лучший нападающий Бундеслиги последних лет ушел в «Баварию» бесплатно. Точно так же достался мюнхенцам экс-лидер «Шальке» Леон Горецка прошедшим летом, а до этого – Себастьян Руди, которого уже нет в команде. «Штутгарт», откуда летом придет Бенжамен Павар, не конкурент и не ровня «Баварии» - швабам бы в Бундеслиге удержаться. Тем не менее, этот трансфер снова напомнил о хищной натуре мюнхенцев: они стремятся взять все лучшее, что есть в Бундеслиге. Таково кредо немецкого гегемона. 

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Don trambon
сегодня в 01:20
Ну что сказать? тупо мешок, клуб с купленным прошлым и без настоящего) всегда так говорил.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответил fantazior
    сегодня в 01:02
    Странная у тебя логика, крысить в лиге норм, а вести предпринимательскую деятельность по правилам это развод? Раскрою тебе тайну, глорик, который ни разу не был на альянц-арене, в Германии баварию даже в самом Мюнхене далеко не все уважают, за политику клуба, не говоря о всей Германии и не пытайся спорить лично знаю о чем говорю
      fantazior
      fantazior ответил Karkaz
         347 / 689
      вчера в 23:17
      Странная у тебя логика, крысить в лиге норм, а вести предпринимательскую деятельность по правилам это развод? Раскрою тебе тайну, глорик, который ни разу не был на альянц-арене, в Германии баварию даже в самом Мюнхене далеко не все уважают, за политику клуба, не говоря о всей Германии и не пытайся спорить лично знаю о чем говорю
      Заратустра
      Заратустра
         85 / 689
      вчера в 21:46
        Зеленыйслоник
        Зеленыйслоник ответил Ragnar_Lodbrok
           526 / 689
        вчера в 20:42
        Сколько Ливерпуль скупил игроков у Саутгемптона?
        СКУПИЛ!!!!
        Karkaz
        Karkaz
           290 / 689
        вчера в 20:38
        Понимаю) некоторых бомбит глоров мешковитых, что их на бабло разводят, а Бавария бесплатно подписывает) Но так будет всегда уаахахахаа
        fantazior
        fantazior ответил White Nigga
           347 / 689
        вчера в 19:56
        Все понимают что смотреть будеслигу не интересно, там Бавария, которая если не выйграет в этом сезоне, соберет за бесценок сливки с лиги и возьмет в следующем. При этом клубы почти не заработают, т.к. дех грошей что отсыпят баварцы не хватит даже на покупку среднего игрока. В отличие от ситуации когда игрок уходит в топ клуб другой лиги. Весь мир уже покупает игроков по 60+ млн., но баварцы теперь свободными агентами подписывать стали. Отличная бизнес модель. Еще расскажи, что переход гетце и левы норм. С обоими были контакты до становления ими свободными агентами, что запрещено. Гетце хоть молодец, отступные прописал 40млн. А пшек вообще бесплатно ушел, отблагодарил дортмунд за свое становление как топ-игрока.
        White Nigga
        White Nigga
           556 / 689
        вчера в 18:44
        Так я не понял ?)Разве не игрок и (его семья во многих случаях ) выбирает куда хочет пойти играть дальше ,если ж он так крут ,что Бавария хочет его купить.Бредятина... многих так бы никто не узнал если не Бавария!Поэтому давайте не мусолить этот бред.Уж так плохо Бавария сделала им, что они стали известны всему миру.Ослабили конкурентов?Дорогой мой ,это бизнес, и очень жестокий бизнес, торговля людьми ,и если не Бавария ,то там же Реал ,Барса, Юве ,Манчестер, Челси и тд .и тд.
        Что было бы с Робеном даже не знаю, выбросили на помойку и никто бы не лечил его за такие бабки и он благодарен Баварии и отплатил им тем же!Так ,что твоя статья брехня собачья, все и так это все понимают, лишь бы писать...
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
           136 / 689
        вчера в 17:34
        Ну что сказать? тупо мешок, клуб с купленным прошлым и без настоящего) всегда так говорил.
          Roger Young
          Roger Young
             276 / 689
          вчера в 17:17
          Бавария извечный клуб-потребитель. Всегда ослабляют конкурентов.
          Gourcuff Yohanne
          Gourcuff Yohanne
             467 / 689
          вчера в 17:10
          Боровски вообще то нормально играл в Баварии
          hohoл
          hohoл
             675 / 689
          вчера в 17:02
          А Бавария 90-х это просто божественный клуб )
          Гребаный Баслер, оставил Киев без финала ЛЧ )
          Don trambon
          Don trambon
             302 / 689
          вчера в 17:00
          Ну что сказать? тупо мешок, клуб с купленным прошлым и без настоящего) всегда так говорил.
          hohoл
          hohoл
             675 / 689
          вчера в 16:58
          Бавария, без сомнения лучший клуб Германии. Все хотят играть там и нет ничего удивительного, что игроки стремятся попасть в этот клуб. Очень давно еще ходил слушок, что если Бавария интересуется игроком из бундеслиги, то у нее есть первоочередное право выкупа перед остальными покупателями.
          Я считаю, такую политику правильной. Ведь если не Бавария, то все равно купит другой Европейский клуб крутого игрока, клуб ослабнет в любом случае, а вот если Германия не получит дополнительных мест в еврокубках из-за плохого подбора игроков в Баварии, это будет уже плохо для все страны. Да и престиж страны будет под угрозой.
          Red Power
          Red Power
             563 / 689
          вчера в 16:49
          Бавария не у кого футболистов не крала, они сами переходили в клуб, по собственной воле.
          Расул Манаев
          Расул Манаев ответил Ragnar_Lodbrok
             512 / 689
          вчера в 16:43
          Да пусть Зенит будет «своём чемпионате», где кроме них будут Оренбург, Шальке , нееее Шальке не надо,нето будет как Бавария , пусть с мини берут газпромовских)))
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok
             136 / 689
          вчера в 15:54
          Питермен
          Сегодня 16:20
          Хотелось бы, чтобы Зенит стал как Бавария в своем чемпионате. И для сборной хорошо будет
          ----------------------------------------------------------------------------
          Если Зенит будет расформирован, вот тогда всем фанатам будет хорошо
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok ответил fanliverpoolfan
             136 / 689
          вчера в 15:47
          Сколько Ливерпуль скупил игроков у Саутгемптона?
          fanliverpoolfan
          fanliverpoolfan
             191 / 689
          вчера в 15:38
          Да бавария подло поступает всегда,сколько клубов в бундеслиге они загубили покупая игроков у конкурентов.
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok
             136 / 689
          вчера в 15:34
          Почему еще 15-ти летний глор трамбон тут не отписался?
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
             121 / 689
          вчера в 15:28
          И как остальные команды это терпят?
          Питермен
          Питермен
             1 / 689
          вчера в 15:20
          Хотелось бы, чтобы Зенит стал как Бавария в своем чемпионате. И для сборной хорошо будет
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