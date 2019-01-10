Футболисты, которых «Бавария» «украла» у друзей по чемпионату

вчера, 15:15

Проснетесь через сто лет и увидите, что в Мюнхене все еще пьют пиво и воруют игроков у клубов Бундеслиги. Трансфер Павара – повод для «Соккер.ру» напомнить о стратегии «Баварии».

Трансферы футболистов из других команд Бундеслиги – часть генетического кода «Баварии». Мюнхенцы постоянно ослабляют конкурентов, собирая сливки, причем регулярно это действительно походит на воровство: у «Баварии» достаточно терпения, чтобы дожидаться переходов в статусе свободных агентов, как было с Левандовски, Горецкой, Руди, Оличем, Боровски и многими другими. Счет идет на десятки, поэтому перед вами не одна символическая сборная «краж» мюнхенского гранда, а сразу три. В первой вспомним игроков, завербованных «Баварией» в 90-е прошлого века, затем составим команду из трансферов первого десятилетия нового столетия и, наконец, новейшие сделки, куда впишется и Павар, о чьем грядущем переходе стало известно только что.

Лихие 90-е. Кан, Эффенберг, Элбер и другие

Вратарь: Оливер Кан («Карлсруэ», 1994).

Защитники: Патрик Андерссон («Боруссия Менхенгладбах», 1999), Томас Линке («Шальке», 1998), Томас Хельмер («Боруссия Дортмунд», 1992), Жоржиньо («Байер», 1993).

Полузащитники: Йенс Йеремис («Мюнхен-1860», 1998), Штефан Эффенберг («Боруссия Менхенгладбах», 1990 и 1998), Мехмет Шолль («Карлсруэ», 1992), Марио Баслер («Вердер», 1996), Хасан Салихамиджич («Гамбург», 1998).

Нападающий: Джоване Элбер («Штутгарт», 1997).

Два игрока, вырванных из «Карлсруэ», стали настоящими легендами «Баварии», это Оливер Кан и Мехмет Шолль, еще двое провели под две сотни матчей – это Томас Финк и Михаэль Тарнат. Представляете, какого шороху мог навести этот клуб, сохрани этих игроков у себя? Но «Бавария» была категорически против чужого счастья. В 1992-м в Мюнхен переместился 22-летний хавбек Шолль, который проведет в «Баварии» 15 лет, два года спустя гранд наложил лапу на другого уроженца Карлсруэ и воспитанника одноименного клуба – Кана. Олли и Шолли стали символами «Баварии». С их потерями родной клуб худо-бедно справился, а вот двойной переход Финка и Тарната в 1997-м привел к тому, что «Карлсруэ», занимавший на протяжении шести лет места с шестого по восьмое в Бундеслиге, скатился в подвал, вылетел и 10 лет не мог вернуться в элитный дивизион.

В 1999-м в «Баварию» перешел Патрик Андерссон, который шесть лет верой и правдой служил «Боруссии» М, именно благодаря его точному удару в последнем туре чемпионата Германии 2000/2001 мюнхенцы в драматичной борьбе вырвали чемпионство у «Шальке». Дважды «Бавария» забирала из Менхенгладбаха Эффенберга – в первый раз молодым и необузданным, во второй раз – повзрослевшим и заматеревшим. Штефан отличался непростым характером, но он один из лучших полузащитников Германии 90-х. Другой сложный персонаж, с которым «Бавария» рискнула сотрудничать – это Марио Баслер, приглашенный из «Вердера».

«Гамбург» поделился Салихамиджичем, «Штутгарт» не удержал результативного Элбера, дортмундской «Боруссии» пришлось расстаться с Хельмером, «Шальке» не получил ни пфеннига за Линке, а из «Байера» в Мюнхен приехал бразильский защитник Жоржиньо. Впрочем, в следующем десятилетии леверкузенцев ограбят куда более жестоко. Досталось и соседям из «Мюнхена-1860», которым пришлось снабдить «Баварию» Йенсом Йеремисом по первому же требованию.

Начало XXI века: Баллак, Лусио и Клозе

Вратарь: позиция вакантна.

Защитники: Даниэль ван Бюйтен («Гамбург», 2006), Роберт Ковач («Байер», 2001), Лусио («Байер», 2004), Марсель Янсен («Боруссия Менхенгладбах», 2007).

Полузащитники: Михаэль Баллак («Байер», 2002), Тим Боровски («Вольфсбург», 2008), Зе Роберто («Байер», 2002).

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт», 2009), Мирослав Клозе («Вердер», 2007), Лукас Подольски («Кельн», 2006).

В первое десятилетие XXI века «Бавария» не забирала вратарей у соседей, зато форвардов хватала охапками. Помимо представленных выше Гомеса, Клозе и Подольки, это еще и Олич, который пришел из «Гамбурга» на правах свободного агента, а также Клаудио Писарро, который вообще всю карьеру провел между «Вердером» и «Баварией», но впервые оказался именно в Бремене. Не заиграли в Мюнхене футболисты сборной Германии и ключевые игроки своих прежних команд - Янсен и Боровски, зато другие защитники и полузащитники входили в костяк команды: ван Бюйтен, Ковач, Лусио, Баллак, Зе Роберто.

Начало века прошло под знаком издевательств над «Байером». «Аспириновые» добирались до финала Лиги чемпионов и угрожали гегемонии «Баварии» в Бундеслиге, но в силу своей невезучести так ничего не выиграли, поэтому получили прозвище «Неверкузен». Впрочем, мюнхенцы тоже не сидели сложа руки и помогли «Байеру» ослабнуть, вытащив из Леверкузена Роберта Ковача, Лусио, Зе Роберто и Баллака. После того как ключевые полузащитники Баллак и Зе Роберто в 2002 году перебрались в «Баварию», «Байер» в турнирной таблице Бундеслиги рухнул со второго места на пятнадцатое, в то время как мюнхенцы отобрали титул у дортмундской «Боруссии».

Новейшее время: от Нойера до Павара

Вратарь: Мануэль Нойер («Шальке», 2011).

Защитники: Бенжамен Павар («Штутгарт», 2019), Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд», 2016), Данте («Боруссия Менхенгладбах», 2012), Никлас Зюле («Хоффенхайм», 2017).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Штутгарт», 2015), Леон Горецка («Шальке», 2018), Серж Гнабри («Вердер», 2017).

Нападающие: Марио Гетце («Боруссия Дортмунд», 2013), Марио Манджукич («Вольфсбург», 2012), Роберт Левандовски («Боруссия Дортмунд», 2014).

Любимые жертвы кровожадной «Баварии» в последние годы: дортмундская «Боруссия», «Шальке» и «Штутгарт». Больше всех досталось «шмелям», которые логично получили по носу после взлета под руководством Юргена Клоппа: сначала были вынуждены отпустить в Мюнхен Марио Гетце, который уже вернулся домой из странствий, а потом потеряли Роберта Левандовски. Причем лучший нападающий Бундеслиги последних лет ушел в «Баварию» бесплатно. Точно так же достался мюнхенцам экс-лидер «Шальке» Леон Горецка прошедшим летом, а до этого – Себастьян Руди, которого уже нет в команде. «Штутгарт», откуда летом придет Бенжамен Павар, не конкурент и не ровня «Баварии» - швабам бы в Бундеслиге удержаться. Тем не менее, этот трансфер снова напомнил о хищной натуре мюнхенцев: они стремятся взять все лучшее, что есть в Бундеслиге. Таково кредо немецкого гегемона.