«Спартак» учитывает грехи прошлого

вчера, 21:30

Зе Луиша и Адриано есть за что критиковать, но ровно до момента сравнения с коллегами. «Соккер.ру» выясняет, куда дует трансферный ветер?

Продажи форвардов – странные ходы

Свершилось, «Спартак» начал опровергать трансферные слухи сообщениями в официальном аккаунте клуба! Уходы форвардов были бы как выстрелы в коленные чашечки Кононова. Умный клуб за пять недель до возобновления сезона не будет отдавать двух главных снайперов. Даже одного не станет. Разве что тот сам настаивает на уходе. Но в таком случае мгновенно нужно обзавестись качественной заменой или хотя бы подстраховаться сообщением о позиции клуба.

Одновременно у футболистов из Кабо-Верде и Бразилии достаточно минусов. Во-первых, крепкого форварда Зе Луиша порой останавливают травмы. Во-вторых, ограниченный функционал – боец второго этажа, но даже не такой проворный, разнообразный и хитрый, как в молодости был Ари, ушедший в «Краснодар». В-третьих, Луису Адриано много лет и если не прощаться сейчас – позже не получат тех же денег.

Зачем богатому «Спартаку» могут понадобиться средства? Легко объяснить возможные расставания необходимостью сводить дебет и кредит – чтобы в УЕФА не было претензий, как к ряду других российских клубов. Предположим, именно ради этого задумались о расставании с одним из форвардов не сейчас, но летом. Добавьте сюда, что контракт Зе Луиша завершается через два года, а бразильца всего через год и получите причины принимать решения если не сейчас, то летом.

«Спартак» может заменить менеджмент

Новые длительные соглашения немолодым нападающим сейчас никто не предложит. Ведь в случае неудачи на поле Федун может в очередной раз заменить спортивный менеджмент «Спартака». И под новых рулевых наберут часть других футболистов. Значит, будут прощания или сейчас зимой, или ближайшим летом. Но разве форварды первые на выход?

Почему Луис Адриано нужен команде – говорили отдельно. А по Зе Луишу подходят те же аргументы и еще один дополнительный. Если бразилец играл с оттяжкой на фланги, где есть люди, то второго центрфорварда у «Спартака» попросту нет. Адриано подменял Зе, если оба не могут играть – пустая зона впереди. Так что разговоры не к месту, хотя ко времени.

Конечно, в идеале из «Спартака» должны уезжать игроки. Клуб должен зарабатывать деньги и вкладывать в новых талантов. Но у них были деньги – подписали Педро Рошу. У них был легионер, которому можно было за последние три года найти достойную команду для мгновенного развития и перехода на самый высокий уровень, однако Промеса сплавили 31 августа в «Севилью», когда поняли, что тонут в финансовых правилах УЕФА с дикими трансферами и окладами.

Упущенная выгода – второе имя

Хорошо, если Зе Луиш и Адриано не уйдут, но еще лучше, если научатся работать так, чтобы не пришлось продавать ради покупок. Почему с сезона подписания Промеса «Спартак» продал игроков всего на 55 млн евро? Из этой суммы 21 млн (38 %) получили именно за голландца. Почему о финансовом фэйр-плей задумались только сейчас – еще одна загадка на поверхности клубного дневника.

«Красно-белые» плохо выбирают время для расставаний с игроками. Или затягивают, или откровенно спешат. Хорошо, что Гулиев далеко не убежал. Но Самедов, Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Гранат, Тино Коста, Кирилл Комбаров, Брызгалов, Ромуло, Яковлев, Билялетдинов, Эберт, Инсаурральде, Жоао Карлос, Чельстрем, Де Зеув и Дзюба получили в «Спартаке» десятки миллионов евро, а в итоге ушли как свободные агенты.

В условиях сомнительной работы на трансферном рынке – невыгодной для «красно-белых» не только в части странных покупок, возникает логичный вопрос. Разве удивит уход нападающих даже после сообщения в Твиттере со смайликом? Да, глупо расставаться с основными форвардами – Кононов не успеет наиграть замену, даже если представить, что сильный новичок захочет в четвертую-пятую команду РПЛ . Но такие расставания не выбиваются из общей картины. Допустили десятки ошибок, еще одна не удивит.

С форвардами давняя проблема

Нет сомнений, что Комбаров – заявивший, что не собирается уступать место в основе Айртону, Ещенко – поделил фанатов на «нормальных» и «ненормальных», или Глушаков, у которого хватило наглости пошутить про ОПГ «Ромашка», пока остаются. Но для Луиса Адриано или Зе Луиша ближайшие матчи за «Спартак» могут стать последними даже после бодрого заявления.

Форварды не молодые, не идеальные, но надо помнить, в каком клубе играют. За «Спартак» у Дзюбы меньше голов, чем у Робсона, Павлюченко или Веллитона. Хотя Артем свой и много лет ждал, чтобы в него поверили и наиграли в стабильной основе. Команда категорически не умеет подбирать форвардов, с ними работать или их воспитывать. Нынешние нападающие как подарки судьбы. И у Зе Луиша, и у Адриано в среднем по одному забитому мячу на три игры.

Вряд ли селекционеры «Спартака» оперативно найдут им равноценную замену. Хотя бы потому, что о потенциальном уходе Промеса знали много лет, а компенсировать резкое расставание решили Ташаевым, Ломовицким и Педро Рошей. Получилось скверно, атака «красно-белых» и так худшая в первой пятерке. Так что ничего хорошего в новостях о судьбе Зе Луиша и Луиса Адриано нет. Не потому, что форварды безупречные или реально уедут прямо сейчас, а потому что потерю вряд ли компенсируют.

«Спартак» не умеет расставаться

Важная особенность клуба. Подготовить футболиста для успешной игры в топ-5? Это не к «Спартаку». Для команды, которая прошлым летом нашла у польской «Краковии» форварда Пёнтека за 4.5 млн евро – и в Москву Кшыштоф с радостью бы переехал, идея с расставанием с 31-летним Адриано или 28-летним Зе Луишем не казалась бы безумной с учетом правил УЕФА , или даже личной прихоти генерального директора клуба.

Но «Спартак» не тот клуб, что подписал Пёнтека и за полгода поднял цену в 7-8 раз, как «Дженоа» сейчас. Москвичи не умеют подбирать новичков. Даже приход бразильца Луиса – случайная удача, как и появление Жиго. Зе Луиш и Адриано забили в первой части сезона ровно 50 % мячей «красно-белых» в чемпионате. Их нельзя отпускать, ведь тогда с шансами на достойное завершение сезона можно прощаться. Надо было вести дела так, чтобы сейчас тратить деньги, полученные за Промеса, а не разгружали зарплатную ведомость, раздавая свободных агентов.

Понятно, что в «Спартаке» мало ликвидных игроков. Интерес к Зобнину упал после серии травм, а остальные никому в топ-5 пока не нужны. Но даже если по Зе Луишу и Луису Адриано есть предложения хоть из Турции, хоть из Китая, правильно сделали, что на словах отказали. Новичков необходимо привозить вовремя – как Айртона, а не сначала продавать, а потом играться с неизвестностью. Ведь если будут поступать шиворот-навыворот, то один фанатский миф получит логический фундамент.

Тот, что Федуну рекомендуют продажи и покупки, лишь чтобы получить процент от сделок. В участии в подобных «схемах» обвиняли Трабукки и Карреру – постфактум, после отправки Массимо в отставку. Конечно, весьма странный заход, ведь по этой логике получается, что «красно-белыми» управляют дилетанты, которым легко подсовывали бракованный товар. Но даже если упустить логическую нестыковку в версии, кто вам сказал, что в «Спартаке» именно итальянцы были главными злодеями?

Отказ от продаж – не индульгенция

И решение оставить Зе Луиша и Адриано, и расставания с ними не удивят. Вы же помните, как уходил Дзюба – после 7 голов в 13 турах чемпионата. Такой форвард легко мог подмахнуть новый контракт и, даже если бы захотел в «Зенит», принес клубу деньги, как Бухаров «Рубину». А когда суммируешь два десятка подобных историй, то действительно приходишь к выводу, что «Спартаку» придется придумать, как добавить к покупкам финансово выгодные продажи?

Трансфер Промеса не позволит сильно разгуляться, его уход лишь частично перекрыл перечисленные выше грехи. Раздача футболистов в возрасте тоже не спасает. Поэтому если Зе Луиш хочет в Турцию или найдет вариант в Англии – его не удержать. Не исключаем ведь, что это не «Спартак» коварно сам себя подставляет, а некоторые игроки не прочь сменить команду. И форварды как трансферный товар, который реализовать обычно проще простого, первые в очереди на уход.

Ничего сенсационного или скандального в слухах о других клубах. Как и в самих продажах. Но только для команды, которая славится хитрыми подписаниями. У «Спартака» есть успехи – Жиго, Джикия, Фернандо и Зобнин удачно зашли, а вот форвардов и сейчас мало. Когда вне доступа одновременно Зе Луиш и Адриано, играть на острие попросту некому, Мелкадзе вряд ли потянет. Если отпускать одного из основы, то нужно подписывать парочку новичков в атаку. Но Азмун вроде бы собрался в «Зенит», а не в «Спартак», и на двух приличных футболистов даже после продажи Зе Луиша денег не хватит.

Если форварды действительно останутся до лета, то «красно-белые» хотя бы не пополнят длинный список ошибочных или невыгодных расставаний. С другой стороны, продолжение работы с Зе Луишем и Луисом Адриано не индульгенция на все случаи жизни. До сих пор не решен вопрос с качественной заменой Самедова и Промеса, закрывавших фланги в чемпионском сезоне. Если комбинация со слухами о форвардах появилась ради того, чтобы героически их «удержать», вряд ли фанаты расслабятся и забудут о необходимости других трансферов.