«Спартак» учитывает грехи прошлого

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1.74 4.05 4.4
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.35 5.3 8.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:2 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 7:1 Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 4:4 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 1:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1:1 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:0 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 2:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:0 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 2:2 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 2:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Вьетнам -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Китай -:-  Иран - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Телеоптик (Земун)Телеоптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 2:2 Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
14:00 86’ Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 6:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
14:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб РедингхаузенРедингхаузен -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
15:00 43’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг 1:2 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб Врховина (Нова Место на Мораве)Врховина - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бальцан (Бальзан)Бальцан -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гзира ЮнайтедГзира Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

«Спартак» учитывает грехи прошлого

вчера, 21:30

Зе Луиша и Адриано есть за что критиковать, но ровно до момента сравнения с коллегами. «Соккер.ру» выясняет, куда дует трансферный ветер?

Продажи форвардов – странные ходы

Свершилось, «Спартак» начал опровергать трансферные слухи сообщениями в официальном аккаунте клуба! Уходы форвардов были бы как выстрелы в коленные чашечки Кононова. Умный клуб за пять недель до возобновления сезона не будет отдавать двух главных снайперов. Даже одного не станет. Разве что тот сам настаивает на уходе. Но в таком случае мгновенно нужно обзавестись качественной заменой или хотя бы подстраховаться сообщением о позиции клуба.  

Одновременно у футболистов из Кабо-Верде и Бразилии достаточно минусов. Во-первых, крепкого форварда Зе Луиша порой останавливают травмы. Во-вторых, ограниченный функционал – боец второго этажа, но даже не такой проворный, разнообразный и хитрый, как в молодости был Ари, ушедший в «Краснодар». В-третьих, Луису Адриано много лет и если не прощаться сейчас – позже не получат тех же денег.

Зачем богатому «Спартаку» могут понадобиться средства? Легко объяснить возможные расставания необходимостью сводить дебет и кредит – чтобы в УЕФА не было претензий, как к ряду других российских клубов. Предположим, именно ради этого задумались о расставании с одним из форвардов не сейчас, но летом. Добавьте сюда, что контракт Зе Луиша завершается через два года, а бразильца всего через год и получите причины принимать решения если не сейчас, то летом.

«Спартак» может заменить менеджмент

Новые длительные соглашения немолодым нападающим сейчас никто не предложит. Ведь в случае неудачи на поле Федун может в очередной раз заменить спортивный менеджмент «Спартака». И под новых рулевых наберут часть других футболистов. Значит, будут прощания или сейчас зимой, или ближайшим летом. Но разве форварды первые на выход?

Почему Луис Адриано нужен команде – говорили отдельно. А по Зе Луишу подходят те же аргументы и еще один дополнительный. Если бразилец играл с оттяжкой на фланги, где есть люди, то второго центрфорварда у «Спартака» попросту нет. Адриано подменял Зе, если оба не могут играть – пустая зона впереди. Так что разговоры не к месту, хотя ко времени.

Конечно, в идеале из «Спартака» должны уезжать игроки. Клуб должен зарабатывать деньги и вкладывать в новых талантов. Но у них были деньги – подписали Педро Рошу. У них был легионер, которому можно было за последние три года найти достойную команду для мгновенного развития и перехода на самый высокий уровень, однако Промеса сплавили 31 августа в «Севилью», когда поняли, что тонут в финансовых правилах УЕФА с дикими трансферами и окладами.

Упущенная выгода – второе имя

Хорошо, если Зе Луиш и Адриано не уйдут, но еще лучше, если научатся работать так, чтобы не пришлось продавать ради покупок. Почему с сезона подписания Промеса «Спартак» продал игроков всего на 55 млн евро? Из этой суммы 21 млн (38 %) получили именно за голландца. Почему о финансовом фэйр-плей задумались только сейчас – еще одна загадка на поверхности клубного дневника.

«Красно-белые» плохо выбирают время для расставаний с игроками. Или затягивают, или откровенно спешат. Хорошо, что Гулиев далеко не убежал. Но Самедов, Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Гранат, Тино Коста, Кирилл Комбаров, Брызгалов, Ромуло, Яковлев, Билялетдинов, Эберт, Инсаурральде, Жоао Карлос, Чельстрем, Де Зеув и Дзюба получили в «Спартаке» десятки миллионов евро, а в итоге ушли как свободные агенты.

В условиях сомнительной работы на трансферном рынке – невыгодной для «красно-белых» не только в части странных покупок, возникает логичный вопрос. Разве удивит уход нападающих даже после сообщения в Твиттере со смайликом? Да, глупо расставаться с основными форвардами – Кононов не успеет наиграть замену, даже если представить, что сильный новичок захочет в четвертую-пятую команду РПЛ. Но такие расставания не выбиваются из общей картины. Допустили десятки ошибок, еще одна не удивит.

С форвардами давняя проблема

Нет сомнений, что Комбаров – заявивший, что не собирается уступать место в основе Айртону, Ещенко – поделил фанатов на «нормальных» и «ненормальных», или Глушаков, у которого хватило наглости пошутить про ОПГ «Ромашка», пока остаются. Но для Луиса Адриано или Зе Луиша ближайшие матчи за «Спартак» могут стать последними даже после бодрого заявления.

Форварды не молодые, не идеальные, но надо помнить, в каком клубе играют. За «Спартак» у Дзюбы меньше голов, чем у Робсона, Павлюченко или Веллитона. Хотя Артем свой и много лет ждал, чтобы в него поверили и наиграли в стабильной основе. Команда категорически не умеет подбирать форвардов, с ними работать или их воспитывать. Нынешние нападающие как подарки судьбы. И у Зе Луиша, и у Адриано в среднем по одному забитому мячу на три игры.

Вряд ли селекционеры «Спартака» оперативно найдут им равноценную замену. Хотя бы потому, что о потенциальном уходе Промеса знали много лет, а компенсировать резкое расставание решили Ташаевым, Ломовицким и Педро Рошей. Получилось скверно, атака «красно-белых» и так худшая в первой пятерке. Так что ничего хорошего в новостях о судьбе Зе Луиша и Луиса Адриано нет. Не потому, что форварды безупречные или реально уедут прямо сейчас, а потому что потерю вряд ли компенсируют.

«Спартак» не умеет расставаться

Важная особенность клуба. Подготовить футболиста для успешной игры в топ-5? Это не к «Спартаку». Для команды, которая прошлым летом нашла у польской «Краковии» форварда Пёнтека за 4.5 млн евро – и в Москву Кшыштоф с радостью бы переехал, идея с расставанием с 31-летним Адриано или 28-летним Зе Луишем не казалась бы безумной с учетом правил УЕФА, или даже личной прихоти генерального директора клуба.

Но «Спартак» не тот клуб, что подписал Пёнтека и за  полгода поднял цену в 7-8 раз, как «Дженоа» сейчас. Москвичи не умеют подбирать новичков. Даже приход бразильца Луиса – случайная удача, как и появление Жиго. Зе Луиш и Адриано забили в первой части сезона ровно 50 % мячей «красно-белых» в чемпионате. Их нельзя отпускать, ведь тогда с шансами на достойное завершение сезона можно прощаться. Надо было вести дела так, чтобы сейчас тратить деньги, полученные за Промеса, а не разгружали зарплатную ведомость, раздавая свободных агентов.

Понятно, что в «Спартаке» мало ликвидных игроков. Интерес к Зобнину упал после серии травм, а остальные никому в топ-5 пока не нужны. Но даже если по Зе Луишу и Луису Адриано есть предложения хоть из Турции, хоть из Китая, правильно сделали, что на словах отказали. Новичков необходимо привозить вовремя – как Айртона, а не сначала продавать, а потом играться с неизвестностью. Ведь если будут поступать шиворот-навыворот, то один фанатский миф получит логический фундамент.

Тот, что Федуну рекомендуют продажи и покупки, лишь чтобы получить процент от сделок. В участии в подобных «схемах» обвиняли Трабукки и Карреру – постфактум, после отправки Массимо в отставку. Конечно, весьма странный заход, ведь по этой логике получается, что «красно-белыми» управляют дилетанты, которым легко подсовывали бракованный товар. Но даже если упустить логическую нестыковку в версии, кто вам сказал, что в «Спартаке» именно итальянцы были главными злодеями?

Отказ от продаж – не индульгенция

И решение оставить Зе Луиша и Адриано, и расставания с ними не удивят. Вы же помните, как уходил Дзюба – после 7 голов в 13 турах чемпионата. Такой форвард легко мог подмахнуть новый контракт и, даже если бы захотел в «Зенит», принес клубу деньги, как Бухаров «Рубину». А когда суммируешь два десятка подобных историй, то действительно приходишь к выводу, что «Спартаку» придется придумать, как добавить к покупкам финансово выгодные продажи?

Трансфер Промеса не позволит сильно разгуляться, его уход лишь частично перекрыл перечисленные выше грехи. Раздача футболистов в возрасте тоже не спасает. Поэтому если Зе Луиш хочет в Турцию или найдет вариант в Англии – его не удержать. Не исключаем ведь, что это не «Спартак» коварно сам себя подставляет, а некоторые игроки не прочь сменить команду. И форварды как трансферный товар, который реализовать обычно проще простого, первые в очереди на уход.

Ничего сенсационного или скандального в слухах о других клубах. Как и в самих продажах. Но только для команды, которая славится хитрыми подписаниями. У «Спартака» есть успехи – Жиго, Джикия, Фернандо и Зобнин удачно зашли, а вот форвардов и сейчас мало. Когда вне доступа одновременно Зе Луиш и Адриано, играть на острие попросту некому, Мелкадзе вряд ли потянет. Если отпускать одного из основы, то нужно подписывать парочку новичков в атаку. Но Азмун вроде бы собрался в «Зенит», а не в «Спартак», и на двух приличных футболистов даже после продажи Зе Луиша денег не хватит.

Если форварды действительно останутся до лета, то «красно-белые» хотя бы не пополнят длинный список ошибочных или невыгодных расставаний. С другой стороны, продолжение работы с Зе Луишем и Луисом Адриано не индульгенция на все случаи жизни. До сих пор не решен вопрос с качественной заменой Самедова и Промеса, закрывавших фланги в чемпионском сезоне. Если комбинация со слухами о форвардах появилась ради того, чтобы героически их «удержать», вряд ли фанаты расслабятся и забудут о необходимости других трансферов.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Продажа Адриано – самоубийство для «Спартака»
22 январяАлександр Чистяков в блоге "Спартаком" единымКомментарии34
Мак: «Я бы предпочел сыграть с зарубежными соперниками в Катаре»
21 января Комментарии17
Шимански: «Сделал правильный выбор, перейдя в „Ахмат“»
21 января Комментарии4
Сигурдссон: «На сборах ЦСКА тяжело, но я переношу нагрузки без проблем»
21 января Комментарии15
Бекао: «Мне действительно 23 года!»
20 января ВидеоКомментарии23
Нету: «Мне больше нравится Россия, чем Турция»
17 января Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил zamsb
   135 / 747
сегодня в 14:09
Спартак» - бюджет: 8.1-8.8 млрд рублей. «Лукойл» исправно вкачивает в «Спартак» миллиарды. Миллионный город можно содержать около 4 лет на деньги, потраченные за 10 лет на «Спартак». Только вот трансферная политика в клубе мягко говоря странная. В советские времена, за такое расточительство уже давным давно кого либо посадили "на нары". А мы все удивляемся почему у нас бензин дорожает не по дням а по часам.
Спартак разорила политика Федуна)) Покупка судейского корпуса в полном составе затратно ))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Ваня лучший
   383 / 747
сегодня в 11:36
А ты умник да
юр4ик
юр4ик
сегодня в 11:25
Не совсем правильно говорить о Жиго в контексте успешного трансфера, если он даже 10 матчей за спартак не наиграл.
МКС
МКС ответил zamsb
   15 / 747
сегодня в 09:43
Спартак» - бюджет: 8.1-8.8 млрд рублей. «Лукойл» исправно вкачивает в «Спартак» миллиарды. Миллионный город можно содержать около 4 лет на деньги, потраченные за 10 лет на «Спартак». Только вот трансферная политика в клубе мягко говоря странная. В советские времена, за такое расточительство уже давным давно кого либо посадили "на нары". А мы все удивляемся почему у нас бензин дорожает не по дням а по часам.
Все деньги чужие считаешь? Ну не заправляйтесь вы на Лук ойле, есть же дешевые заправки, газ пром нефть например.

На те деньги на которые построен стадион в Питере можно не миллионный город содержать, можно всю Европу стадионами застроить по пять шесть в одном городе.
zamsb
zamsb
   630 / 747
сегодня в 09:34
Спартак» - бюджет: 8.1-8.8 млрд рублей. «Лукойл» исправно вкачивает в «Спартак» миллиарды. Миллионный город можно содержать около 4 лет на деньги, потраченные за 10 лет на «Спартак». Только вот трансферная политика в клубе мягко говоря странная. В советские времена, за такое расточительство уже давным давно кого либо посадили "на нары". А мы все удивляемся почему у нас бензин дорожает не по дням а по часам.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил SpaM-SARW
   20 / 747
сегодня в 09:28
Поумнее ничего не мог написать?
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   54 / 747
сегодня в 09:14
Стыдно за такой составчик.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Jum13
   383 / 747
сегодня в 08:07
У гинера фишка пихать своих игроков в рабство
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   383 / 747
сегодня в 07:57
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Литейный 4
       383 / 747
    сегодня в 07:56
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
         160 / 747
      сегодня в 07:17
      Жаль за Кононова.. Хотя нет, сам в ЭТО вляпался.
      yasukuni
      yasukuni
         291 / 747
      сегодня в 06:44
      Чушь какая! Татарин ни нижней, ни верхней извилиной думать не способен по определению. Как был менеджмент Спартака пошлым анекдотом, таким он остался и таким будет дальше.
      And8462
      And8462
      вчера в 23:46
      Я не дочитал даже до половины, Стасик ты лучший
      parallels
      parallels
         9 / 747
      вчера в 22:59
      позорники свиные!
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 747
      вчера в 22:39
      Зулусы ещё подоют мазутный проект. Гыгыгы
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         259 / 747
      вчера в 22:26
      Большая часть смысла относится к полугодовой давности, много воды утекло...форварды доиграют до лета и в добрый путь, за ними опг...Промеса и Самедова заменят Ханни и Ташаев, и это очевидно...Спартак смотрит на нас другими глазами, имеюшие глаза да увидят )
      oFANATo
      oFANATo ответил Дмитрий Климович 2
         71 / 747
      вчера в 22:15
      ГРЕХОВ ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА
      vyishenka
      vyishenka
      вчера в 22:13
      Спартаковский менеджмент всегда удивлял мягко говоря очень странными действиями.
      Jum13
      Jum13
         14 / 747
      вчера в 22:12
      Да подождите! У Федуна фишечка - в последнюю минуту продавать )))
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         62 / 747
      вчера в 22:00
      Грехов слишком много,не что не поможет!
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва
         237 / 747
      вчера в 21:59
      спартак слабый клуб - по всем критериям.
      Аксинья
      Аксинья
         11 / 747
      вчера в 21:43
      Грехи не учитывают, грехи замаливают - Федуна на исповедь...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100