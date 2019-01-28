Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

В Европе играют сотни южноамериканцев, но знакомы ли с их происхождением? Сегодня «Соккер.ру» расскажет, что связывает Роналдиньо и Педро Рошу. «Гремио» превыше всего!
И ведь действительно, мы знаем десятки, а то и сотни южноамериканских игроков, но мало кто интересуется, откуда они вышли и что делали до приезда в Европу. Сейчас разговор о парнях, которые в последние двадцать лет прославляли (или просто представляли) «Гремио» в Старом Свете.
Вратарь. Лишь парочка вратарей перебралась в Европу из «Гремио» за последние два десятка лет. Карьера Кассио Рамоса даже толком не успела стартовать в родном клубе, как этого 195-сантиметрового детину пригласил ПСВ, заплативший 1 миллион евро. За пять лет в Нидерландах бразилец принял участие в 20 матчах, включая игры за ротердамскую «Спарту» на правах аренды. После этого Кассио вернулся домой, присоединился к «Коринтиансу» и там он из года в год номер один. Прямо сейчас за португальский клуб «Риу Аве» на правах аренды из «Гремио» выступает голкипер Лео. Парень сходу стал основным и наверняка останется в Европе после окончания арендного соглашения.
Центральные защитники. Звездных центрбеков «Гремио» не родил, но были выгодные для клуба продажи. Некто Рафаэль Шейдт обошелся «Селтику» в 7.2 млн евро и оказался одним из худших трансферов в истории шотландского клуба (сыграл три матча за сезон, потом катался по арендам и ушел свободным агентом). «Вольфсбург» в 2010-м потратил 5 миллионов на Ревера, но уже через полгода продал его за 3 в другой бразильский клуб. Никак себя не проявил и трехмиллионный Неутон, проданный в «Удинезе». Центрбека пробовали во всех клубах империи Поццо – «Удинезе», «Уотфорд», «Гранада», но он везде провалился. В общем, «Гремио» - далеко не самое лучше место для приобретения центрального защитника.
Крайние защитники. Противоположная ситуация с крайними защитниками атакующего плана: «Гремио» воспитал и продал европейским клубам трех игроков, которые продолжили прогрессировать за океаном, а один даже нашел себе сборную взамен бразильской. Да-да, Марио Фернандес – парень из «Гремио», в 2012-м он перешел в ЦСКА за 10.5 млн евро, а сейчас «Трансфермаркт» оценивает армейца в 26 миллионов.
Два других парня с левой бровки, оба уходили за суммы в районе 6-6.5 млн евро, но сейчас стоят значительно дороже. Алекс Теллес изначально присоединился к «Галатасараю», провел сезон в «Интере», но максимального прогресса добился в «Порту». Венделл уже почти пять лет защищает цвета «Байера», к нему есть стабильный интерес со стороны топ-клубов. Левый защитник – позиция дефицитная, а «Гремио» выпустил двух погодок (Теллес 1992 года, Вендел – 1993-го).
Полузащитники. Экс-капитан сборной Бразилии Эмерсон, поигравший за «Рому», «Ювентус» и «Реал», начинал профессиональную карьеру в Порту-Аллегри. Лукас Лейва уже 12 лет играет в Европе за «Ливерпуль» и «Лацио», а начинал он в «Гремио». И, конечно, сегодняшняя гордость академии «бессмертных» - Артур, проданный в «Барселону» прошедшим летом за 31 миллион евро и уже успевший произвести впечатление на новом месте работы. В Бундеслиге выступает хавбек Уолас (переходил в «Гамбург», сейчас представляет «Ганновер»), этот парень – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Добавим сюда Андерсона, который выиграл десяток трофеев с «Манчестер Юнайтед». Симпатичная получается компания.
Игроки атаки. Дуглас Коста уехал в «Шахтер» после всего лишь двух сезонов в составе «Гремио», в составе «горняков» прошел огранку, после чего перебрался сначала в «Баварию», а потом в «Ювентус». Любители футбола постарше вспомнят шикарного форварда Марио Жардела, забивавшего в промышленных масштабах за «Порту», «Галатасарай» и «Спортинг». Марио становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и дважды брал «Золотую бутсу». Он не воспитанник «Гремио», но в Европу приехал именно из этого клуба. Добавим в эту компанию Жонаса, который до «Гремио» играл за другие бразильские клубы, но раскрылся именно в Порту-Аллегри. Сначала опытный форвард не растерялся в «Валенсии», а уж в «Бенфике» так и вовсе стал звездой и главным действующим лицом в атаке. Жонас дважды завоевывал «Золотую бутсу» чемпионата Португалии и дважды становился лучшим снайпером турнира.
Звезда №1. Роналдиньо. Один из любимейших футболистов поколения, погрузившегося в футбол в начале XXI века, завершил свое футбольное образование и начал взрослую карьеру в «Гремио». Потом был переход в ПСЖ в 2001 году, а после двух сезонов в Париже Роналдиньо оказался в «Барселоне», где и провел лучшее время в своей карьере. Наигравшись в Европе (после «Барсы» был еще «Милан») Ронни вернулся на родину, но за «Гремио» больше не играл.
Парни из «Гремио» в РПЛ. Наберется с полдесятка, причем уже упомянутый Марио Фернандес, а также Фернандо и Педро Роша из «Спартака» в свое время становились самыми дорогими продажами в истории «Гремио», а сейчас уступают только Артуру. Роша был куплен «Спартаком» за 12 миллионов евро и пока не оправдал ожиданий, Фернандо переходил в «Шахтер», а в Москве оказался транзитом через Геную. Незабвенный Рафаэль Кариока тоже переходил в «Спартак» из «Гремио», а Карлос Эдуардо, за которого «Рубин» отвалил 20 миллионов евро, занимался в академии «бессмертных» с 14-ти лет. Правда, казанцы отправили вознаграждения в «Хоффенхайм», который потратил на приобретение бразильца 7 миллионов евро. Помимо этих ребят, вспомним Адилсона Варкена, игравшего за «Ахмат» на протяжении пяти лет.
Символическая сборная лучших игроков «Гремио» в Европе: Лео – Фернандес, Эмерсон, Лейва, Теллес/Венделл – Артур, Андерсон, Роналдиньо – Дуглас Коста, Жонас, Жардел.
Команда выходцев из «Гремио», выступающих в Европе сейчас: Лео – Теллес, Фернандес, Лейва, Венделл – Уолас, Фернандо, Артур – Педро Роша, Дуглас Коста, Жонас.
Ещё один проэкт гинеровцев для обдурения широких масс, который на самом деле не представляет собой ничего совершенно.)))))
Незабитый пенальти на ЧМ, куча привезённых голов на Евро-2016 и ЧМ-2018, постоянные 4 места в ЛЧ, участие в рекорде Педофила-43.)))))
Единственный аргумент в защиту этого чуда гинеровской селекции - то, что он "пахал".)))))
Может быть, игроки СКА-Хабаровск, Томи или Енисея тоже пашут. Но это не единственное, что футболист должен.))))))
Ещё один проэкт гинеровцев для обдурения широких масс, который на самом деле не представляет собой ничего совершенно.)))))
Незабитый пенальти на ЧМ, куча привезённых голов на Евро-2016 и ЧМ-2018, постоянные 4 места в ЛЧ, участие в рекорде Педофила-43.)))))
Единственный аргумент в защиту этого чуда гинеровской селекции - то, что он "пахал".)))))
Может быть, игроки СКА-Хабаровск, Томи или Енисея тоже пашут. Но это не единственное, что футболист должен.))))))