Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 Матч отменен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 24’ Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
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Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
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Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
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Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

вчера, 19:04

В Европе играют сотни южноамериканцев, но знакомы ли с их происхождением? Сегодня «Соккер.ру» расскажет, что связывает Роналдиньо и Педро Рошу. «Гремио» превыше всего!

И ведь действительно, мы знаем десятки, а то и сотни южноамериканских игроков, но мало кто интересуется, откуда они вышли и что делали до приезда в Европу. Сейчас разговор о парнях, которые в последние двадцать лет прославляли (или просто представляли) «Гремио» в Старом Свете.

Вратарь. Лишь парочка вратарей перебралась в Европу из «Гремио» за последние два десятка лет. Карьера Кассио Рамоса даже толком не успела стартовать в родном клубе, как этого 195-сантиметрового детину пригласил ПСВ, заплативший 1 миллион евро. За пять лет в Нидерландах бразилец принял участие в 20 матчах, включая игры за ротердамскую «Спарту» на правах аренды. После этого Кассио вернулся домой, присоединился к «Коринтиансу» и там он из года в год номер один. Прямо сейчас за португальский клуб «Риу Аве» на правах аренды из «Гремио» выступает голкипер Лео. Парень сходу стал основным и наверняка останется в Европе после окончания арендного соглашения.

Центральные защитники. Звездных центрбеков «Гремио» не родил, но были выгодные для клуба продажи. Некто Рафаэль Шейдт обошелся «Селтику» в 7.2 млн евро и оказался одним из худших трансферов в истории шотландского клуба (сыграл три матча за сезон, потом катался по арендам и ушел свободным агентом). «Вольфсбург» в 2010-м потратил 5 миллионов на Ревера, но уже через полгода продал его за 3 в другой бразильский клуб. Никак себя не проявил и трехмиллионный Неутон, проданный в «Удинезе». Центрбека пробовали во всех клубах империи Поццо – «Удинезе», «Уотфорд», «Гранада», но он везде провалился. В общем, «Гремио» - далеко не самое лучше место для приобретения центрального защитника. 

Крайние защитники. Противоположная ситуация с крайними защитниками атакующего плана: «Гремио» воспитал и продал европейским клубам трех игроков, которые продолжили прогрессировать за океаном, а один даже нашел себе сборную взамен бразильской. Да-да, Марио Фернандес – парень из «Гремио», в 2012-м он перешел в ЦСКА за 10.5 млн евро, а сейчас «Трансфермаркт» оценивает армейца в 26 миллионов. 

Два других парня с левой бровки, оба уходили за суммы в районе 6-6.5 млн евро, но сейчас стоят значительно дороже. Алекс Теллес изначально присоединился к «Галатасараю», провел сезон в «Интере», но максимального прогресса добился в «Порту». Венделл уже почти пять лет защищает цвета «Байера», к нему есть стабильный интерес со стороны топ-клубов. Левый защитник – позиция дефицитная, а «Гремио» выпустил двух погодок (Теллес 1992 года, Вендел – 1993-го). 

Полузащитники. Экс-капитан сборной Бразилии Эмерсон, поигравший за «Рому», «Ювентус» и «Реал», начинал профессиональную карьеру в Порту-Аллегри. Лукас Лейва уже 12 лет играет в Европе за «Ливерпуль» и «Лацио», а начинал он в «Гремио». И, конечно, сегодняшняя гордость академии «бессмертных» - Артур, проданный в «Барселону» прошедшим летом за 31 миллион евро и уже успевший произвести впечатление на новом месте работы. В Бундеслиге выступает хавбек Уолас (переходил в «Гамбург», сейчас представляет «Ганновер»), этот парень – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Добавим сюда Андерсона, который выиграл десяток трофеев с «Манчестер Юнайтед». Симпатичная получается компания.

Игроки атаки. Дуглас Коста уехал в «Шахтер» после всего лишь двух сезонов в составе «Гремио», в составе «горняков» прошел огранку, после чего перебрался сначала в «Баварию», а потом в «Ювентус». Любители футбола постарше вспомнят шикарного форварда Марио Жардела, забивавшего в промышленных масштабах за «Порту», «Галатасарай» и «Спортинг». Марио становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и дважды брал «Золотую бутсу». Он не воспитанник «Гремио», но в Европу приехал именно из этого клуба. Добавим в эту компанию Жонаса, который до «Гремио» играл за другие бразильские клубы, но раскрылся именно в Порту-Аллегри. Сначала опытный форвард не растерялся в «Валенсии», а уж в «Бенфике» так и вовсе стал звездой и главным действующим лицом в атаке. Жонас дважды завоевывал «Золотую бутсу» чемпионата Португалии и дважды становился лучшим снайпером турнира.  

Звезда №1. Роналдиньо. Один из любимейших футболистов поколения, погрузившегося в футбол в начале XXI века, завершил свое футбольное образование и начал взрослую карьеру в «Гремио». Потом был переход в ПСЖ в 2001 году, а после двух сезонов в Париже Роналдиньо оказался в «Барселоне», где и провел лучшее время в своей карьере. Наигравшись в Европе (после «Барсы» был еще «Милан») Ронни вернулся на родину, но за «Гремио» больше не играл. 

Парни из «Гремио» в РПЛ. Наберется с полдесятка, причем уже упомянутый Марио Фернандес, а также Фернандо и Педро Роша из «Спартака» в свое время становились самыми дорогими продажами в истории «Гремио», а сейчас уступают только Артуру. Роша был куплен «Спартаком» за 12 миллионов евро и пока не оправдал ожиданий, Фернандо переходил в «Шахтер», а в Москве оказался транзитом через Геную. Незабвенный Рафаэль Кариока тоже переходил в «Спартак» из «Гремио», а Карлос Эдуардо, за которого «Рубин» отвалил 20 миллионов евро, занимался в академии «бессмертных» с 14-ти лет. Правда, казанцы отправили вознаграждения в «Хоффенхайм», который потратил на приобретение бразильца 7 миллионов евро. Помимо этих ребят, вспомним Адилсона Варкена, игравшего за «Ахмат» на протяжении пяти лет. 

Символическая сборная лучших игроков «Гремио» в Европе: Лео – Фернандес, Эмерсон, Лейва, Теллес/Венделл – Артур, Андерсон, Роналдиньо – Дуглас Коста, Жонас, Жардел.  

Команда выходцев из «Гремио», выступающих в Европе сейчас: Лео – Теллес, Фернандес, Лейва, Венделл – Уолас, Фернандо, Артур – Педро Роша, Дуглас Коста, Жонас.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил DAD81
   14 / 794
вчера в 23:41
Фернандес играет за сборную России с 2017 года. Как он мог совершать привозы на Евро-2016?
А поскольку он изготовитель всякой грязи в огромных количествах, ему это совершенно неважно. Судя по всему у него образец моральной чистоты это Глушаков и два кристальных парня из СИЗО.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил parallels
   587 / 794
вчера в 20:37
жулиано забыли.
Жулиано намеренно не включил. Он воспитанник Параны, а в Европу впервые из Интернасьонала приехал, Гремио был перевалочным клубом между Днепром и Зенитом.
DAD81
DAD81 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   413 / 794
вчера в 20:16
Фернандес играет за сборную России с 2017 года. Как он мог совершать привозы на Евро-2016?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   62 / 794
вчера в 19:49
Гремио фабрика звёзд!
parallels
parallels ответил time out
   10 / 794
вчера в 19:36
вот это коммент! представляю, как тебе пришлось тужиться, чтобы родить такое! спартачей, да ты интеллект 😆
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   20 / 794
вчера в 19:29
К чему упомянули лузера Педру?
а баклажана с проекта нет((аххаха
time out
time out ответил parallels
   77 / 794
вчера в 19:28
жулиано забыли.
О тех, кто побывал в Зените, не вспоминают, а скорбно молчат.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   372 / 794
вчера в 19:28
педрошу рядом с рональдиньо упоминать несколько зашкварно
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   21 / 794
вчера в 19:27
Марио Фернандес, говорят они.)))))
Ещё один проэкт гинеровцев для обдурения широких масс, который на самом деле не представляет собой ничего совершенно.)))))
Незабитый пенальти на ЧМ, куча привезённых голов на Евро-2016 и ЧМ-2018, постоянные 4 места в ЛЧ, участие в рекорде Педофила-43.)))))
Единственный аргумент в защиту этого чуда гинеровской селекции - то, что он "пахал".)))))
Может быть, игроки СКА-Хабаровск, Томи или Енисея тоже пашут. Но это не единственное, что футболист должен.))))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 794
вчера в 19:19
К чему упомянули лузера Педру?
parallels
parallels
   10 / 794
вчера в 19:18
зато заботливо упаковали педру и отправили в спартак, где ему самое место 😂😂😂
parallels
parallels
   10 / 794
вчера в 19:16
по моим наблюдениям, у гремио очень толковые и заботливые фанаты, которые, если надо, могут спасти карьеру игроку, и даже перекрыть аэропорт, если потребуется, лишь бы не допустить понижение игрока в классе, и прочие позоры 7:0, 1-18, 108, 9333 и далее по списку.
parallels
parallels
   10 / 794
вчера в 19:12
жулиано забыли.
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