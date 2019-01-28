Поздравляем Джиджи! Неизвестный Буффон от «А» до «Я»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Кубок Матч Премьер
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 87’ Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 56’ Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 54’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 28’ Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 0:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 7’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
ГлавнаяБлогиАзбука жизни

Поздравляем Джиджи! Неизвестный Буффон от «А» до «Я»

сегодня, 17:00

Джанлуиджи Буффон сегодня разменял пятый десяток. «Соккер.ру» рассказывает истории об играющей легенде футбола, которые помогают лучше узнать Джиджи.

Автограф. Однажды Буффон дал автограф прямо во время матча. Италия играла с Лихтенштейном, до ворот Джанлуиджи игра докатывалась редко, поэтому когда фанат выбежал на поле и попросил расписаться на футболке, Джиджи не был занят ничем важным и не отказал.

Буффонище. Это русскоязычный мемчик! Порой Джиджи совершает такие сэйвы, что мало было назвать его просто Буффоном!

Ван Хален (Van Halen). Американская рок-группа, в творчество которой Джиджи однажды влюбился. Настолько запали в душу эти рокеры из Пасадены, что одного из сыновей Буффона зовут Дэвидом в честь вокалиста – Дэвида Ли Рота.

Гимн. Джиджи, как Гусев в «Приключениях Электроника», поет хорошо. То есть громко. Исполнение гимна Италии Буффоном стало классикой.

Депрессия. Буффон переборол эту болезнь в 2003 году и позже признался, дав мудрый совет: «Депрессия – это ужасно. Ты просто теряешь себя, не знаешь, что делать и как жить дальше. Ни в коем случае нельзя медлить: сразу же расскажите о своем состоянии людям, которые вас любят!»

Единорог. Личный неуловимый зверь Буффона – победа в Лиге чемпионов. При этом Джиджи подчеркивает: «Это большая мечта и моя цель, но я не одержим ей».

Жалко Буффона! За последний год пришлось дважды жалеть Буффона: сначала его Италия не смогла пробиться на чемпионат мира, а потом «Ювентус» все-таки уступил «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Джиджи увидел перед собой красную карточку.

Завязывай, Джиджи! У Буффона есть вредная привычка, которую он даже не заботится скрывать. Джанлуиджи курит. Папарацци ловили его курящим в машине, на балконе и даже во время прогулки по Парижу с возлюбленной Иларией Д’Амико.

Илария Д’Амико. Буффон почти десять лет провел с чешской моделью Аленой Шередовой, но вот уже почти четыре года у него новая любовь – спортивная журналистка и телеведущая Илария Д’Амико. В прошлый день рождения Джиджи Илария брала послематчевое интервью у Дженнаро Гаттузо, и он попросил ее поцеловать Джиджи взасос от него в качестве поздравления с днем рождения. 

Корона. У Буффона ее нет. Звездность у человека просто отсутствует. Например, он может сыграть в футбол с простыми пацанами на пляже и стеснительно прячет руки за спину, как будто первый раз встал в ворота.

Лоренцо Буффон. Легендарный страж ворот «Милана» середины XX века, пятикратный чемпион Италии приходится родственником Джанлуиджи. Лоренцо – двоюродный брат дедушки нашего Буффона.

Москва. В столице России юный Буффон дебютировал в составе сборной Италии: в стыковом матче с нашей сборной за право выступить на ЧМ-1998 Джиджи получил шанс из-за травмы Джанлуки Пальюки. А полтора года спустя Буффон выиграл в Москве европейский трофей: его «Парма» одолела «Марсель» и взяла Кубок УЕФА.

Н’Коно Томас. Вратарь сборной Камеруна на ЧМ-1990, где «неукротимых львов» тренировал Валерий Непомнящий. Буффон стал поклонником африканского голкипера и даже назвал в его честь своего сына.

Партнеры. Буффону исполняется 41 год, он появился на свет в 1978-м, а за свою карьеру успел поиграть с товарищами, которые родились в пяти разных десятилетиях: 1950-е (Джованни Галли), 1960-е (Конте, Феррара), 1970-е (Дель Пьеро, Недвед, Трезеге, Тюрам, Пирло), 1980-е (Бонуччи, Кьеллини, Эвра), 1990-е (Погба, Дибала, Мората) и 2000-е (Мойзе Кин, Тимоти Веа).

Роналду. Криштиану и Джанлуиджи разминулись в «Ювентусе», но у них, судя по всему, теплые отношения.

Сухо и комфортно. Джанлуиджи владеет рекордом Серии A по продолжительности сухой серии. Буффон сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 973 минут.

Тюрамы и Веа. История о долголетии Буффона в футболе. В 1999 году Джиджи сыграл в Серии A за «Парму» против «Милана», его одноклубником был Лилиан Тюрам, а среди противников был Джордж Веа. В 2018-м Буффон сыграл в одной команде (ПСЖ) с Тимоти Веа против команды Маркуса Тюрама («Генгам»). Тимоти – сын Джорджа Веа, Маркус – сын Лилиана Тюрама.

Удаления. Буффона пять раз по ходу его продолжительной карьеры изгоняли с поля. Впервые это случилось в матче с «Альбинолеффе» в рамках Серии B, потом были удаления в поединках с «Ромой», «Лечче» и «Лацио» в Серии A и, наконец, в 40 лет Джанлуиджи был изгнан с поля в матче Лиги чемпионов против «Реала», где «Ювентус» почти совершил чудо.

Федерер. Буффон – поклонник таланта великого швейцарского теннисиста, и итальянец наверняка расстроился из-за выступления Роджера на Australian Open, где Федерер сошел с дистанции в 1/8 финала.

Хабиб Нурмагомедов. В «Инстаграме» звезды смешанных единоборств есть фото Буффона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legendary @gianluigibuffon

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Четыре года тюрьмы. Мог получить Буффон, если бы не замяли дело о незаконном приобретении им диплома юриста.

Шестой упущенный. Буффон наравне с мексиканцами Карвахалем и Маркесом, а также немцем Маттеусом является рекордсменом по числу участий в чемпионатах мира – по пять турниров у этих четырех футболистов. Если бы «Скуадра Адзурра» не оступилась в отборе ЧМ-2018, Буффон стал бы единственным игроком с шестью мундиалями в послужном списке. Увы.

Эмилиано Сала. Буффон не остался в стороне от ужасающей истории с исчезновением самолета, на котором летел в Уэльс экс-игрок «Нанта» и новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#prayforsala 🙏🙏🙏

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Ютуб. Идем на Ютуб и смотрим отменные сэйвы в исполнении Джанлуиджи под бодрую музыку.

Яшин. Не всем понравится мнение Буффона о великом русском вратаре:

Лев Яшин был выдающимся голкипером, но я считаю, что «Золотой мяч» он получил в том числе из-за того, что выступал в СССР. Весь мир видел в деле его всего несколько раз, его таинственность обрастала легендами, и для тогдашнего футбольного мира этого было достаточно. Сейчас вратарь должен сделать нечто экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч».

Поделиться
Другие материалы по теме
Мората будет играть в «Атлетико» под 22-м номером
Сегодня, 19:06 ФотоКомментарии0
Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»
Сегодня, 19:04Александр Чистяков в блоге Футбольный Скаут
«Девятка с душой десятки». 7 причин, почему Бензема – крутой
Сегодня, 13:12Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Мората в Мадриде. Перезагрузка
Сегодня, 10:40Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Мората прошел медобследование в «Атлетико»
Вчера, 14:31 ФотоКомментарии11
Недооцененные большими клубами. Из запаса на Олимп
Вчера, 10:30Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дмитрий Климович 2
   15 / 784
сегодня в 18:52
Кстати Буффона никогда не травили, хотя пенок он пускал выше крыши. Кстати и диплом купил, что его не красит. Просто там помнят хорошее, а неудачи стараются забывать. Это помогает играть долго. Примеры Тотти и Буффона это подтверждают. У нас такое невозможно
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   153 / 784
сегодня в 17:55
Буффон не когда не был великим без лч
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   62 / 784
сегодня в 17:41
Хорош! Буфонище! Но Акинфеев лучше и роднее! ☺☺☺
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   629 / 784
сегодня в 17:25
Гобб всего лишь голкиперишка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100