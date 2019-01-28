Поздравляем Джиджи! Неизвестный Буффон от «А» до «Я»

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Джанлуиджи Буффон сегодня разменял пятый десяток. «Соккер.ру» рассказывает истории об играющей легенде футбола, которые помогают лучше узнать Джиджи.

Автограф. Однажды Буффон дал автограф прямо во время матча. Италия играла с Лихтенштейном, до ворот Джанлуиджи игра докатывалась редко, поэтому когда фанат выбежал на поле и попросил расписаться на футболке, Джиджи не был занят ничем важным и не отказал.

Буффонище. Это русскоязычный мемчик! Порой Джиджи совершает такие сэйвы, что мало было назвать его просто Буффоном!

Ван Хален (Van Halen). Американская рок-группа, в творчество которой Джиджи однажды влюбился. Настолько запали в душу эти рокеры из Пасадены, что одного из сыновей Буффона зовут Дэвидом в честь вокалиста – Дэвида Ли Рота.

Гимн. Джиджи, как Гусев в «Приключениях Электроника», поет хорошо. То есть громко. Исполнение гимна Италии Буффоном стало классикой.

Депрессия. Буффон переборол эту болезнь в 2003 году и позже признался, дав мудрый совет: «Депрессия – это ужасно. Ты просто теряешь себя, не знаешь, что делать и как жить дальше. Ни в коем случае нельзя медлить: сразу же расскажите о своем состоянии людям, которые вас любят!»

Единорог. Личный неуловимый зверь Буффона – победа в Лиге чемпионов. При этом Джиджи подчеркивает: «Это большая мечта и моя цель, но я не одержим ей».

Жалко Буффона! За последний год пришлось дважды жалеть Буффона: сначала его Италия не смогла пробиться на чемпионат мира, а потом «Ювентус» все-таки уступил «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Джиджи увидел перед собой красную карточку.

Завязывай, Джиджи! У Буффона есть вредная привычка, которую он даже не заботится скрывать. Джанлуиджи курит. Папарацци ловили его курящим в машине, на балконе и даже во время прогулки по Парижу с возлюбленной Иларией Д’Амико.

Илария Д’Амико. Буффон почти десять лет провел с чешской моделью Аленой Шередовой, но вот уже почти четыре года у него новая любовь – спортивная журналистка и телеведущая Илария Д’Амико. В прошлый день рождения Джиджи Илария брала послематчевое интервью у Дженнаро Гаттузо, и он попросил ее поцеловать Джиджи взасос от него в качестве поздравления с днем рождения.

Корона. У Буффона ее нет. Звездность у человека просто отсутствует. Например, он может сыграть в футбол с простыми пацанами на пляже и стеснительно прячет руки за спину, как будто первый раз встал в ворота.

Лоренцо Буффон. Легендарный страж ворот «Милана» середины XX века, пятикратный чемпион Италии приходится родственником Джанлуиджи. Лоренцо – двоюродный брат дедушки нашего Буффона.

Москва. В столице России юный Буффон дебютировал в составе сборной Италии: в стыковом матче с нашей сборной за право выступить на ЧМ -1998 Джиджи получил шанс из-за травмы Джанлуки Пальюки. А полтора года спустя Буффон выиграл в Москве европейский трофей: его «Парма» одолела «Марсель» и взяла Кубок УЕФА .

Н’Коно Томас. Вратарь сборной Камеруна на ЧМ -1990, где «неукротимых львов» тренировал Валерий Непомнящий. Буффон стал поклонником африканского голкипера и даже назвал в его честь своего сына.

Партнеры. Буффону исполняется 41 год, он появился на свет в 1978-м, а за свою карьеру успел поиграть с товарищами, которые родились в пяти разных десятилетиях: 1950-е (Джованни Галли), 1960-е (Конте, Феррара), 1970-е (Дель Пьеро, Недвед, Трезеге, Тюрам, Пирло), 1980-е (Бонуччи, Кьеллини, Эвра), 1990-е (Погба, Дибала, Мората) и 2000-е (Мойзе Кин, Тимоти Веа).

Роналду. Криштиану и Джанлуиджи разминулись в «Ювентусе», но у них, судя по всему, теплые отношения.

Сухо и комфортно. Джанлуиджи владеет рекордом Серии A по продолжительности сухой серии. Буффон сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 973 минут.

Тюрамы и Веа. История о долголетии Буффона в футболе. В 1999 году Джиджи сыграл в Серии A за «Парму» против «Милана», его одноклубником был Лилиан Тюрам, а среди противников был Джордж Веа. В 2018-м Буффон сыграл в одной команде ( ПСЖ ) с Тимоти Веа против команды Маркуса Тюрама («Генгам»). Тимоти – сын Джорджа Веа, Маркус – сын Лилиана Тюрама.

Удаления. Буффона пять раз по ходу его продолжительной карьеры изгоняли с поля. Впервые это случилось в матче с «Альбинолеффе» в рамках Серии B, потом были удаления в поединках с «Ромой», «Лечче» и «Лацио» в Серии A и, наконец, в 40 лет Джанлуиджи был изгнан с поля в матче Лиги чемпионов против «Реала», где «Ювентус» почти совершил чудо.

Федерер. Буффон – поклонник таланта великого швейцарского теннисиста, и итальянец наверняка расстроился из-за выступления Роджера на Australian Open, где Федерер сошел с дистанции в 1/8 финала.

Хабиб Нурмагомедов. В «Инстаграме» звезды смешанных единоборств есть фото Буффона.

Четыре года тюрьмы. Мог получить Буффон, если бы не замяли дело о незаконном приобретении им диплома юриста.

Шестой упущенный. Буффон наравне с мексиканцами Карвахалем и Маркесом, а также немцем Маттеусом является рекордсменом по числу участий в чемпионатах мира – по пять турниров у этих четырех футболистов. Если бы «Скуадра Адзурра» не оступилась в отборе ЧМ -2018, Буффон стал бы единственным игроком с шестью мундиалями в послужном списке. Увы.

Эмилиано Сала. Буффон не остался в стороне от ужасающей истории с исчезновением самолета, на котором летел в Уэльс экс-игрок «Нанта» и новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Ютуб. Идем на Ютуб и смотрим отменные сэйвы в исполнении Джанлуиджи под бодрую музыку.

Яшин. Не всем понравится мнение Буффона о великом русском вратаре: