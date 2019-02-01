Горячая зима. Обзор активности клубов РПЛ на трансферном рынке

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.3 4.1 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.88 3.45 4.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 3.15 2.17 3.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 89’ Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:1 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.05 3 4.05
20:30 89’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3:2 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.12 8 19
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 56’ Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2:0 Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.7 2.95 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:3 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.3 4.9 8.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:4 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 8:1 Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 61’ Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер 0:2 Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 14’ Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 0:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:1 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.25 3.15 2.2
21:00 58’ Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 87’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 2:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.2 6.1 13
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 17’ Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 0:0 Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 17’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 17’ Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 0:0 Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 17’ Логотип футбольный клуб ОсерОсер 0:0 Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 17’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:0 Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 17’ Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 0:0 Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 17’ Логотип футбольный клуб ПарижПариж 0:0 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2 2.7 4.6
22:00 17’ Логотип футбольный клуб НьорНьор 0:0 Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 2:0 Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.93 2.55 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Горячая зима. Обзор активности клубов РПЛ на трансферном рынке

сегодня, 22:00
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В Европе трансферное окно захлопнулось, наши клубы могут подписывать новичков до 2 часов ночи 23 февраля. «Соккер.ру» - об уже произошедших перестановках в составах.

Еще больше трех недель до закрытия трансферного окна, надеемся, впереди еще немало интересных сделок, но зафиксируем в памяти уже свершившиеся трансферы.

«Зенит»

Приобретения. Пока что главный трансфер «Зенита» - центральный защитник Ярослав Ракицкий, в чьей карьере до переезда на берега Невы был только один клуб – донецкий «Шахтер». Кроме того, «сине-бело-голубые» даже доплатили, чтобы вернуть из аренды  собственного футболиста – Эмилиано Ригони. Следующим новичком «Зенита» должен стать колумбийский хавбек «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос, который уже прошел медосмотр перед подписанием контракта. Также в Санкт-Петербурге ждут Маркоса Акунью из «Спортинга» и Сердара Азмуна из «Рубина».

Потери. «Зенит» потерял лидера – Леандро Паредеса, но заработал на этом кучу денег. Аргентинец перебрался в ПСЖ, питерцы заработали на сделке 40 миллионов, а в случае успешных выступлений Лео в Париже эта сумма может вырасти до 47 миллионов. Совсем не такого масштаба расставания с Евгением Черновым (ушел свободным агентом) и Юрием Лодыгиным (отправился на правах аренды в «Олимпиакос»).

«Краснодар»

Приобретения. «Быки» за 4.5 миллиона евро подписали очень интересного шведского хавбека Кристоффера Ольссона, этот парень может стать новой звездой РПЛ.

Потери. «Краснодар» почистил состав, избавившись от Романа Шишкина, Торнике Окриашвили и Стефана Страндберга.

ЦСКА

Приобретения. Армейцы заявили 18-летнего малийского хавбека Н’Диайе, контракт с которым был заключен еще осенью. Лассана 5 октября провел первую тренировку в составе ЦСКА, но, естественно, не был заявлен ни в один из турниров, так как присоединился к «красно-синим» вне трансферного окна.

Потери. Три молодых футболиста отправились в аренды за игровой практикой: Тимур Жамалатдинов («Лех Познань»), Астемир Гордюшенко («Тюмень») и Хетаг Хосонов («Тамбов»).

«Спартак»

Приобретения. Из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро приехал конкурент для Дмитрия Комбарова – 21-летний левый защитник Айртон. Аяз Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова», москвичи воспользовались опцией обратного выкупа воспитанника за миллион евро. Кроме того, с главной командой занимаются два молодых игрока из ФК «Чертаново», хорошо зарекомендовавших себя в ФНЛ: Наиль Умяров и Максим Глушенков.

Потери. Свободными агентами ушли Самедов, Попов, Петкович и Еременко, а Джано с Тимофеевым отправились в «Крылья Советов» на правах аренды. Внушительная чистка состава.

«Локомотив»

Приобретения. «Локо» приобрел футболиста «на вырост» - 17-летнего вингера Хвичу Хварацхелию. Юрий Семин считает, что в команду имеет смысл приглашать либо футболистов, которые однозначно сильнее имеющихся в распоряжении тренера, либо на перспективу. Очевидно, Хварацхелия – покупка на перспективу.

Потери. Все остаются на своих местах и сохраняют спокойствие.

«Рубин»

Приобретения. На правах свободных агентов «Рубин» подписал Евгений Башкирова (экс-«Крылья Советов») и голкипера Алексея Городового, последним клубом которого был норвежский «Конгсвингер». Любопытно, как проявит себя в Казани мастер дальних ударов и стандартов Владислав Пантелеев, регулярно демонстрировавший свои умения в «Спартаке-2», но так и не получивший шанса в главной команде московского клуба. Также «Рубин» подписал полузащитника курского «Авангарда» Романа Акбашева и 18-летнего грузинского хавбека Зураба Давиташвили. 

Потери. Федор Кудряшов покинул «Рубин» на правах свободного агента и уже в таком статусе присоединился к лидеру чемпионата Турции «Истанбулу». Его примеру может последовать Сослан Джанаев. Солидное пополнение клубной казны «Рубина» может обеспечить Сердар Азмун, если перейдет в «Зенит». Речь идет о 12 миллионах евро.

«Ростов»

Приобретения. Один из самых активных игроков на трансферном рынке. «Ростов» подписал целую россыпь полузащитников: экс-спартаковцы Ивелин Попов и Роман Еременко присоединились к команде Карпина на правах свободных агентов, за норвежца Матиаса Норманна и казаха Бактиора Зайнутдинова пришлось заплатить. Еще один свободный агент – Данил Глебов, выступавший за «Анжи» в первой части сезона. Глебов играл вместе с Новосельцевым, который снова в «Ростове»: перешел из «Зенита» на правах аренды.

Потери. Один из лидеров обороны Ингасон продан в ПАОК за 4 миллиона евро. Гулиев вернулся в «Спартак», Юсупов – в «Динамо». Кроме того, «Ростов» избавился от двух словенцев – Бобена и Майера.

«Ахмат»

Приобретения. Полузащитник «Вислы» и сборной Польши Дамиан Шимански присоединился к «Ахмату».

Потери. Летом «Ахмат» купил у «Андерлехта» Идрисса Думбия за 1.25 млн евро, а спустя полгода продал ивуарийского хавбека лиссабонскому «Спортингу» за 4.3 миллиона. Неплохой бизнес. На правах аренды покинули грозненский клуб известный пилигрим Заур Садаев и молодые игроки Умаев и Бацуев.

«Урал»

Приобретения. Шамсиддин Шанбиев из «Спартака-2» и Алексей Поляков из БАТЭ достались «Уралу» бесплатно, а норвежский защитник Стефан Страндберг пришел из «Краснодара» на правах аренды.

Потери. «Урал» расстался с Ходжаниязовым, Алексеем Евсеевым и Чантурией. Никита Глушков поехал в командировку в «Балтику».

«Оренбург».

Пусто-пусто. Никто не ушел и никто не пришел.

«Арсенал»

Приобретения. Многократный чемпион Беларуси, левый защитник Максим Володько отныне будет играть в Туле. Он пришел на правах свободного агента, как и центрбек Бакари Коне. Футболист из Буркина-Фасо известен по выступлениям за «Лион» (больше 100 матчей) и «Малагу», а в «Арсенал» перешел из турецкого клуба «Анкарагюджю».

Потери. Таких нет.

«Динамо»

Приобретения. Артур Юсупов вернулся в «Динамо» после нескольких лет странствий. Дмитрий Хохлов надеется, что это не последнее приобретение.

Потери. Никто не покинул «бело-голубых».

«Крылья Советов»

Приобретения. Волжане были активны на трансферном рынке. Они подписали четвертьфиналиста ЧМ-2018 Самедова и стали первой немосковской командой в карьере Александра. Джано и Артем Тимофеев присоединились к «Крылышкам» на правах аренды из «Спартака». А спартаковский воспитанник на тех же условиях пришел из «Краснодара» - речь о Романе Шишкине. Из «Зенита-2» перешел центрбек Максим Карпов, а за Антона Зиньковского самарцы заплатили 700 тысяч евро.

Потери. Йоан Молло, Надсон и Евгений Башкиров покинули «Крылышки» как свободные агенты, закончился срок аренды Олега Ланина, а форвард Александр Соболев поехал в командировку в «Енисей».

«Уфа»

Приобретения. Голкипер Юрий Шафинский из «Томи» - пока единственный зимний трансфер зимы.

Потери. Гиорги Шелия, Денис Тумасян и Владимир Зубарев покинули «Уфу».

«Анжи»

Приобретения. Еще в ноябре «Анжи» объявил о подписании контракта с 17-летним грузинским воспитанником ПСЖ Николозом Кутателадзе, однако из-за запрета на регистрацию новых игроков у махачкалинцев возникли проблемы с внесением юноши в заявку.

Потери. Футболисты бегут из бедствующего «Анжи» при любой возможности. Уже покинули команду Иван Новосельцев, Константин Савичев, Мохамед Рабиу, Игорь Чайковский, Данил Глебов и Достонбек Хамдамов.

«Енисей»

Приобретения. «Енисей» хочет спастись, поэтому развернул бурную деятельность. Полностью обновлен правый фланг: защитник Дмитрий Тихий из «Томи» и Константин Савичев, выступавший в первой половине сезона за «Анжи», спешат на помощь Дмитрию Аленичеву. На правах аренды из донецкого «Шахтера» пришел Олег Данченко, уже выступавший в РПЛ за «Анжи». Центрфорвард Александр Соболев взят взаймы у «Крыльев Советов» и попробует помочь красноярцам голами.

Потери. Неожиданностью стало расставание с Раде Дугаличем, а черногорец Марко Обрадович поехал играть в Беларусь за жодинское «Торпедо».

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Все комментарии
parallels
parallels
   11 / 815
сегодня в 22:14
сколько хряков разбежалось на повышение - не сосчитать! какой позор! что люди скажут?
Nikola45
Nikola45
   33 / 815
сегодня в 22:08
Не пустили Федуна в Африку ))
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