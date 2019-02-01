Горячая зима. Обзор активности клубов РПЛ на трансферном рынке

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В Европе трансферное окно захлопнулось, наши клубы могут подписывать новичков до 2 часов ночи 23 февраля. «Соккер.ру» - об уже произошедших перестановках в составах.

Еще больше трех недель до закрытия трансферного окна, надеемся, впереди еще немало интересных сделок, но зафиксируем в памяти уже свершившиеся трансферы.

«Зенит»

Приобретения. Пока что главный трансфер «Зенита» - центральный защитник Ярослав Ракицкий, в чьей карьере до переезда на берега Невы был только один клуб – донецкий «Шахтер». Кроме того, «сине-бело-голубые» даже доплатили, чтобы вернуть из аренды собственного футболиста – Эмилиано Ригони. Следующим новичком «Зенита» должен стать колумбийский хавбек «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос, который уже прошел медосмотр перед подписанием контракта. Также в Санкт-Петербурге ждут Маркоса Акунью из «Спортинга» и Сердара Азмуна из «Рубина».

Потери. «Зенит» потерял лидера – Леандро Паредеса, но заработал на этом кучу денег. Аргентинец перебрался в ПСЖ , питерцы заработали на сделке 40 миллионов, а в случае успешных выступлений Лео в Париже эта сумма может вырасти до 47 миллионов. Совсем не такого масштаба расставания с Евгением Черновым (ушел свободным агентом) и Юрием Лодыгиным (отправился на правах аренды в «Олимпиакос»).

«Краснодар»

Приобретения. «Быки» за 4.5 миллиона евро подписали очень интересного шведского хавбека Кристоффера Ольссона, этот парень может стать новой звездой РПЛ .

Потери. «Краснодар» почистил состав, избавившись от Романа Шишкина, Торнике Окриашвили и Стефана Страндберга.

ЦСКА

Приобретения. Армейцы заявили 18-летнего малийского хавбека Н’Диайе, контракт с которым был заключен еще осенью. Лассана 5 октября провел первую тренировку в составе ЦСКА , но, естественно, не был заявлен ни в один из турниров, так как присоединился к «красно-синим» вне трансферного окна.

Потери. Три молодых футболиста отправились в аренды за игровой практикой: Тимур Жамалатдинов («Лех Познань»), Астемир Гордюшенко («Тюмень») и Хетаг Хосонов («Тамбов»).

«Спартак»

Приобретения. Из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро приехал конкурент для Дмитрия Комбарова – 21-летний левый защитник Айртон. Аяз Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова», москвичи воспользовались опцией обратного выкупа воспитанника за миллион евро. Кроме того, с главной командой занимаются два молодых игрока из ФК «Чертаново», хорошо зарекомендовавших себя в ФНЛ : Наиль Умяров и Максим Глушенков.

Потери. Свободными агентами ушли Самедов, Попов, Петкович и Еременко, а Джано с Тимофеевым отправились в «Крылья Советов» на правах аренды. Внушительная чистка состава.

«Локомотив»

Приобретения. «Локо» приобрел футболиста «на вырост» - 17-летнего вингера Хвичу Хварацхелию. Юрий Семин считает, что в команду имеет смысл приглашать либо футболистов, которые однозначно сильнее имеющихся в распоряжении тренера, либо на перспективу. Очевидно, Хварацхелия – покупка на перспективу.

Потери. Все остаются на своих местах и сохраняют спокойствие.

«Рубин»

Приобретения. На правах свободных агентов «Рубин» подписал Евгений Башкирова (экс-«Крылья Советов») и голкипера Алексея Городового, последним клубом которого был норвежский «Конгсвингер». Любопытно, как проявит себя в Казани мастер дальних ударов и стандартов Владислав Пантелеев, регулярно демонстрировавший свои умения в «Спартаке-2», но так и не получивший шанса в главной команде московского клуба. Также «Рубин» подписал полузащитника курского «Авангарда» Романа Акбашева и 18-летнего грузинского хавбека Зураба Давиташвили.

Потери. Федор Кудряшов покинул «Рубин» на правах свободного агента и уже в таком статусе присоединился к лидеру чемпионата Турции «Истанбулу». Его примеру может последовать Сослан Джанаев. Солидное пополнение клубной казны «Рубина» может обеспечить Сердар Азмун, если перейдет в «Зенит». Речь идет о 12 миллионах евро.

«Ростов»

Приобретения. Один из самых активных игроков на трансферном рынке. «Ростов» подписал целую россыпь полузащитников: экс-спартаковцы Ивелин Попов и Роман Еременко присоединились к команде Карпина на правах свободных агентов, за норвежца Матиаса Норманна и казаха Бактиора Зайнутдинова пришлось заплатить. Еще один свободный агент – Данил Глебов, выступавший за «Анжи» в первой части сезона. Глебов играл вместе с Новосельцевым, который снова в «Ростове»: перешел из «Зенита» на правах аренды.

Потери. Один из лидеров обороны Ингасон продан в ПАОК за 4 миллиона евро. Гулиев вернулся в «Спартак», Юсупов – в «Динамо». Кроме того, «Ростов» избавился от двух словенцев – Бобена и Майера.

«Ахмат»

Приобретения. Полузащитник «Вислы» и сборной Польши Дамиан Шимански присоединился к «Ахмату».

Потери. Летом «Ахмат» купил у «Андерлехта» Идрисса Думбия за 1.25 млн евро, а спустя полгода продал ивуарийского хавбека лиссабонскому «Спортингу» за 4.3 миллиона. Неплохой бизнес. На правах аренды покинули грозненский клуб известный пилигрим Заур Садаев и молодые игроки Умаев и Бацуев.

«Урал»

Приобретения. Шамсиддин Шанбиев из «Спартака-2» и Алексей Поляков из БАТЭ достались «Уралу» бесплатно, а норвежский защитник Стефан Страндберг пришел из «Краснодара» на правах аренды.

Потери. «Урал» расстался с Ходжаниязовым, Алексеем Евсеевым и Чантурией. Никита Глушков поехал в командировку в «Балтику».

«Оренбург».

Пусто-пусто. Никто не ушел и никто не пришел.

«Арсенал»

Приобретения. Многократный чемпион Беларуси, левый защитник Максим Володько отныне будет играть в Туле. Он пришел на правах свободного агента, как и центрбек Бакари Коне. Футболист из Буркина-Фасо известен по выступлениям за «Лион» (больше 100 матчей) и «Малагу», а в «Арсенал» перешел из турецкого клуба «Анкарагюджю».

Потери. Таких нет.

«Динамо»

Приобретения. Артур Юсупов вернулся в «Динамо» после нескольких лет странствий. Дмитрий Хохлов надеется, что это не последнее приобретение.

Потери. Никто не покинул «бело-голубых».

«Крылья Советов»

Приобретения. Волжане были активны на трансферном рынке. Они подписали четвертьфиналиста ЧМ -2018 Самедова и стали первой немосковской командой в карьере Александра. Джано и Артем Тимофеев присоединились к «Крылышкам» на правах аренды из «Спартака». А спартаковский воспитанник на тех же условиях пришел из «Краснодара» - речь о Романе Шишкине. Из «Зенита-2» перешел центрбек Максим Карпов, а за Антона Зиньковского самарцы заплатили 700 тысяч евро.

Потери. Йоан Молло, Надсон и Евгений Башкиров покинули «Крылышки» как свободные агенты, закончился срок аренды Олега Ланина, а форвард Александр Соболев поехал в командировку в «Енисей».

«Уфа»

Приобретения. Голкипер Юрий Шафинский из «Томи» - пока единственный зимний трансфер зимы.

Потери. Гиорги Шелия, Денис Тумасян и Владимир Зубарев покинули «Уфу».

«Анжи»

Приобретения. Еще в ноябре «Анжи» объявил о подписании контракта с 17-летним грузинским воспитанником ПСЖ Николозом Кутателадзе, однако из-за запрета на регистрацию новых игроков у махачкалинцев возникли проблемы с внесением юноши в заявку.

Потери. Футболисты бегут из бедствующего «Анжи» при любой возможности. Уже покинули команду Иван Новосельцев, Константин Савичев, Мохамед Рабиу, Игорь Чайковский, Данил Глебов и Достонбек Хамдамов.

«Енисей»

Приобретения. «Енисей» хочет спастись, поэтому развернул бурную деятельность. Полностью обновлен правый фланг: защитник Дмитрий Тихий из «Томи» и Константин Савичев, выступавший в первой половине сезона за «Анжи», спешат на помощь Дмитрию Аленичеву. На правах аренды из донецкого «Шахтера» пришел Олег Данченко, уже выступавший в РПЛ за «Анжи». Центрфорвард Александр Соболев взят взаймы у «Крыльев Советов» и попробует помочь красноярцам голами.

Потери. Неожиданностью стало расставание с Раде Дугаличем, а черногорец Марко Обрадович поехал играть в Беларусь за жодинское «Торпедо».