«Зенит» завершил трансфер Барриоса

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.3 4.1 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.88 3.45 4.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 43’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 13’ Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:0 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 12’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.7 2.95 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:4 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 44’ Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 4:0 Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:1 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 4.6 1.7 3.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 11’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.65 3.95 4.7
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 44’ Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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«Зенит» завершил трансфер Барриоса

сегодня, 19:19

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». 25-летний колумбиец уже приехал в расположение команды, которая находится на сборе в испанской Мурсии. В ближайшее время Барриос проведет первую тренировку в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за Барриоса 15 миллионов евро.

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Все комментарии
jobss
jobss ответил ziborock
   476 / 819
сегодня в 20:44
А здесь: https://campeones.ua/upload/news/61700/wilmar_barrios.jpg https://www.footboom.net/img/upload/3/654c2-Vilmar-Barrios.jpeg https://tmssl.akamaized.net/images/portrait/originals/257668-1510156876.jpg
на спортивные источники ссылки запрещены, измените, пжл, их на обычные ссылки
ziborock
ziborock
   23 / 819
сегодня в 20:37
Боюсь что если Барриос в Зените заиграет, то Миллер отправит скаутов в экспедицию на Новую Гвинею и через годик - полтора цвета Зенита станут сине-черно-голубыми!)))
Шнуру придется слова в песне переделывать: "сине-черно-голубое небо Конго!)))
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   23 / 819
сегодня в 20:32
Пупсики делают вид, что до них не доходит.
А здесь: https://campeones.ua/upload/news/61700/wilmar_barrios.jpg https://www.footboom.net/img/upload/3/654c2-Vilmar-Barrios.jpeg https://tmssl.akamaized.net/images/portrait/originals/257668-1510156876.jpg
time out
time out ответил ziborock
   53 / 819
сегодня в 20:32
Ура, в Зенит едет папуас!))) Жду отмазок от питерских, что Барриос белый, просто все его тело покрыто родимыми пятнами!)))
    time out
    time out ответил SHMEL
       53 / 819
    сегодня в 20:29
    Тут я тебя поддержу!
    позор зениту и их подпевалам!
    bosun
    bosun ответил ziborock
       224 / 819
    сегодня в 20:28
    Ура, в Зенит едет папуас!))) Жду отмазок от питерских, что Барриос белый, просто все его тело покрыто родимыми пятнами!)))
    Папуасы все в Тарасовке. Они там реабилитацию проходят.
    ziborock
    ziborock
       23 / 819
    сегодня в 20:27
    Ура, в Зенит едет папуас!))) Жду отмазок от питерских, что Барриос белый, просто все его тело покрыто родимыми пятнами!)))
    mangoх12
    mangoх12
       9 / 819
    сегодня в 20:22
    сумма не маленькая , вопрос нужен ли ? Вижу что у Семка нету своей стратегии , пора избавляться от ленивых аргентосов а он новых тянет
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       143 / 819
    сегодня в 20:16
    Удачи в Зените,главное без травм.
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Михаил Славнов
       401 / 819
    сегодня в 20:08
    Чернее зулуссов, чем в тарасовке, нет даже в самой Африке.
    Это у них тюнинг такой!!!
    Специально для экспорта в Россию!!! :))
    Заратустра
    Заратустра ответил SHMEL
       166 / 819
    сегодня в 20:05
    Про Халка еще можно было сказать, что он загорелый. Сложнее было с Рондоном. Но этот Барриос - самый настоящий негр!
    Дико рад за питерских расистов. Ахаха)))😂
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил SHMEL
       319 / 819
    сегодня в 20:02
    Сами себя не успокоим, никто не успокоит)
    SHMEL
    SHMEL ответил parallels
       59 / 819
    сегодня в 19:59
    позор спартаку!
    Тут я тебя поддержу!
    SHMEL
    SHMEL ответил parallels
       59 / 819
    сегодня в 19:57
    он не чёрный.
    😅😂😀
    Слушай братуха,это ты так сам себя успокаиваешь?
    Начали с Халка,потом Алвеш,еще какой-то не помню увас сейчас бегает,теперь Барриос.Конечно не черный,ну только немного...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил parallels
       24 / 819
    сегодня в 19:57
    он не чёрный.
    Он по сравнению с ними Белоснежка ;) Но им так удобнее как бы прикалываться над зенитовскими...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил parallels
       4 / 819
    сегодня в 19:48
    Какие мерзкие рожи по краям..... Ффффуууууууу.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       138 / 819
    сегодня в 19:47
    Чернее зулуссов, чем в тарасовке, нет даже в самой Африке.
    Заратустра
    Заратустра
       166 / 819
    сегодня в 19:46
    Ай-я-я-я-я-я-яй купили негpа!
    Купили негра, купили!
    )))
    Гавроша
    Гавроша ответил parallels
       55 / 819
    сегодня в 19:45
    он не чёрный.
    Пупсики делают вид, что до них не доходит.
    Alladins
    Alladins ответил parallels
       376 / 819
    сегодня в 19:45
    позор спартаку!
    И позор спартаку и стыдно за него.
    dbr123
    dbr123
       505 / 819
    сегодня в 19:44
    допинг контроль...на кокс..
    Лакшери
    Лакшери
       47 / 819
    сегодня в 19:35
    Супер , в ЛЕ заявить успеем )
    parallels
    parallels
       12 / 819
    сегодня в 19:34
    позор спартаку!
    parallels
    parallels ответил SHMEL
       12 / 819
    сегодня в 19:34
    А говороили в цветах зенита нет черного...Бессовестно врали.
    он не чёрный.
    bosun
    bosun
       224 / 819
    сегодня в 19:34
    Стыдно за Спартак
    SHMEL
    SHMEL
       59 / 819
    сегодня в 19:28
    А говороили в цветах зенита нет черного...Бессовестно врали.
    Роналду - король Фарер и Андорр
    Роналду - король Фарер и Андорр
       10 / 819
    сегодня в 19:25
    Как всегда стыдно за зенит.)))))
    В Великом Спартаке был Лукас Барриос, который везде тащил, и в Дортмунде и в сборной, а это китайская подделка.)))
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