«Зенит» завершил трансфер Барриоса

сегодня, 19:19

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». 25-летний колумбиец уже приехал в расположение команды, которая находится на сборе в испанской Мурсии. В ближайшее время Барриос проведет первую тренировку в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за Барриоса 15 миллионов евро.