«Зенит» завершил трансфер Барриоса

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». 25-летний колумбиец уже приехал в расположение команды, которая находится на сборе в испанской Мурсии. В ближайшее время Барриос проведет первую тренировку в «Зените».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за Барриоса 15 миллионов евро.
Шнуру придется слова в песне переделывать: "сине-черно-голубое небо Конго!)))
Шнуру придется слова в песне переделывать: "сине-черно-голубое небо Конго!)))
Специально для экспорта в Россию!!! :))
Специально для экспорта в Россию!!! :))
Дико рад за питерских расистов. Ахаха)))😂
Дико рад за питерских расистов. Ахаха)))😂
Слушай братуха,это ты так сам себя успокаиваешь?
Начали с Халка,потом Алвеш,еще какой-то не помню увас сейчас бегает,теперь Барриос.Конечно не черный,ну только немного...
Слушай братуха,это ты так сам себя успокаиваешь?
Начали с Халка,потом Алвеш,еще какой-то не помню увас сейчас бегает,теперь Барриос.Конечно не черный,ну только немного...
Купили негра, купили!
)))
Купили негра, купили!
)))
В Великом Спартаке был Лукас Барриос, который везде тащил, и в Дортмунде и в сборной, а это китайская подделка.)))
В Великом Спартаке был Лукас Барриос, который везде тащил, и в Дортмунде и в сборной, а это китайская подделка.)))