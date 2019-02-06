Комбаров и другие лучшие пенальтисты мира

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 76’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.3 5.2 12
20:30 77’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 46’ Логотип футбольный клуб ВитреВитре 2:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 78’ Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.2 3.4 3.25
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 4’ Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 0:0 Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 2’ Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
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Комбаров и другие лучшие пенальтисты мира

сегодня, 20:29
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Месси, Роналду и компания мажут чаще, чем легенды прошлого? «Соккер.ру» знает ответы и имена лучших исполнений футбольных «приговоров». 

Пенальти стали чаще мазать?

В сериях – игре мастерства и нервов, бывали веселые случаи во все времена. Но если говорим о пенальти по ходу матчей, то сейчас нет никого, кто приблизился бы к историческим рекордсменам. Звезды прошлого смотрят на современных пенальтистов с презрением бывалых снайперов. Ведь у них был процент реализации выше 90 %.

У современных успешных пенальтистов метких выстрелов от 83 до 88 %. Причем второй показатель встречается редко, такой реализацией могут похвастаться единицы. Получается, что-то изменилось. Например, подготовка голкиперов. Сейчас есть доступ к видео, можно создавать различные модели, чтобы вратаря было проще спасать. Сами тренировки существенно изменились в лучшую сторону.

Великий Яшин гасил переживания 3-4 пачками сигарет за неделю. Многие вратари пропускали по стаканчику «от нервов» в перерыве. Раньше часто играли на таланте и вдохновении, сейчас все лучшие как спецназ. Рослые, с длинными руками - нередко встречаются прекрасные мастера отражения пенальти. Но стараний одной стороны мало, чтобы пиковый процент упал на 5-8 единиц, и реализация 42 ударов из 50 стала считаться крутой.

Похоже, на количество реализованных пенальти повлияли также изменения правил футбола. Теперь нельзя делать паузы перед ударами, обмануть вратаря сложнее. Все в комплексе привело к падению показателей лучших из лучших.

Идеальное время для антирекордов?

Неудивительно, что именно в 21 веке обновили антирекорд по количеству нереализованных пенальти в футболе за все времена. Только Месси и Роналду пережили по 25 промахов за карьеру, и даже среди тех, кто старше, не найдете похожих примеров. Например, у Роберто Баджо, хотя на его веку хватало промахов с «точки», в том числе в финале ЧМ, лишь 20 смазанных ударов.

Но процент реализации выше, чем у Месси и Роналду. У Тотти было 22 промаха за карьеру, но Ческо пропустил вперед Месси, который верной дорогой идет к абсолютному антирекорду. Человек, который на днях отпраздновал 15 лет со дня подписания первого профессионального контракта с «Барселоной», на два года моложе Роналду, и может собрать больше нереализованных пенальти. Сейчас идут вровень по количеству, но Лионель впереди по проценту брака.

В мире всего несколько действующих игроков, у которых хотя бы половина от антирекорда легендарной двойки – 12-13 нереализованных пенальти. У вечного Златана Ибрагимовича 14 таких ошибок, но даже такое число не мешает ему быть более успешным стрелком с отметки на расстоянии 10 метров и 97 сантиметров от ворот. А вот обойти ветерана Златана и выйти на чистое третье место после Месси и Роналду по промахам может Халк.

У бывшего форварда «Зенита» 13 нереализованных пенальти. Достаточно молод, чтобы обскакать шведа. Впрочем, у бразильца есть серьезный конкурент. Кавани, если в отсутствие Неймара станет бить пенальти и не сможет их реализовать, благодаря двум ударам может сравняться с бывшим форвардом ПСЖ Ибрагимовичем. Также по 12 промахов на данный момент у Вильи и Это'О. Но оба одной ногой на футбольной пенсии, вряд ли успеют напортачить больше раз, чем Кавани и Халк в итоге.

Какие показатели у знаменитостей?

Вилья реализовал 78 пенальти из 90. Меткость 87.01 % ставит его заметно выше и Роналду (82.35 %), и Месси (77.27 %). У Неймара 63 гола после 73 попыток, Азара – 44 после 50 ударов, Робби Кина – 55 мячей после 64 исполнений, или Томаса Мюллера – 26 из 33. У всех дела с пенальти обстоят лучше, чем у аргентинца из «Барселоны».

Неплох Дибала – 19 голов после 23 попыток. Но Роналду отобрал у Пауло право на исполнение. Часто хвалят Харри Кейна. У англичанина нормально получается, но до шикарной работы далеко – 18 % брака и 28 голов. Ровно такая же статистика у Чиро Иммобиле. Рядом Дидье Дрогба, завершивший недавно карьеру, у форварда 33 мяча с пенальти.

А вот Суарес, как и его друг Месси, частенько не забивал с «точек» - 9 промахов при 46 ударах. У Артуро Видаля (30 из 36) и Карлоса Тевеса (46 из 55) меткость выше. А вот Уэйн Руни нашаманил 40 голов после 52 ударов, многовато неудач. Златан с 74 мячами за карьеру с «точек», или даже Халк с 58, невзирая на промахи, более меткие. С Месси, кроме Руни, можно сравнить разве что Игуаина – 19 голов и 7 промахов.

Пенальти не самая сильная сторона Гонсало, хотя в целом в ведущих клубах топ-5 сейчас очень сложно отыскать основного нападающего с показателем реализации хотя бы 87 %, как у Давида Вильи, который в Европе больше не выступает. Испанец отправился в Японию к Подольски и Иньесте, а в Европе с каждым годом все меньше мастеров меткого удара без сопротивления линии обороны.

Кого из метких снайперов стоит выделить?

Если хорошо поискать, то можно найти последних самураев – хранителей древнего искусства, которое развивали во времена Марадоны и Платини, затем знания от ван Бастена перекочевали к Ромарио. А чуть позже к Куатемоку Бланко и Мэтту Ле Тиссье как к чемпионам по проценту реализованных пенальти на планете Земля. У этих парней, чтобы вы понимали, меткость 97.26 % и 98 % реализованных подходов.

Подробнее о лучших пенальтистах за всю историю

Сейчас же, как выяснили, футболистов с настолько крепкими нервами и поставленными мощными ударами не делают. Реализация выше 90 % всего у одного известного нападающего с большим опытом в топ-5. Причем у него за карьеру всего 35 попыток, то есть заметно меньше, чем у исторических величин в этой профессии. И речь об итальянце Паццини.

Джампаоло сейчас в Серии Б за «Эллас Верону» играет, и в этом сезоне может улучшить или ухудшить статистику. Но пока у Паццини 32 гол после 35 попыток. Всего три коварных вратаря сумели отразить удары бывшего форварда «Фиорентины», «Сампдории», «Интера» и «Милана», и среди них Ханданович – один из лучших мастеров отражения пенальти.

Неужели остался один Паццини? Нет, есть еще один, причем классом выше – Левандовски реализовал 41 пенальти из 46 (меткость 89.1 %). А в Бундеслиге показатель еще лучше – забил 21 удар из 24. Только три голкипера, среди которых Нойер и Цилер, видели из ворот, как Роберт промахивается. Поляк может оказаться рядом с лучшими мастерами, если соберет солидную серию без промахов.

Например, будет рядом с Дмитрием Кириченко. У бывшего форварда 26 после 27 попыток, и это прекрасный результат. Кроме Паццини и Левнадовски на ум приходит разве что еще один опытный форвард. У Себастьяна Абреу, который за карьеру реализовал 70 пенальти, в 42 года продолжается профессиональная карьера. Знаменитый путешественник играет в Бразилии в 28-м клубе за карьеру. Нет точной статистики по промахам Абреу, но реализация в районе 88-89 %.

В мире мало кто круче Комбарова?

Судя по всему, у спартаковца Комбарова 19 точных ударов из 21, если где-то не затерялись неучтенные статистикой удары, и меткость 90.5 %. Только два голкипера «Краснодара» - Фильцов и Дикань, брали пенальти Дмитрия. Акинфеев (несколько раз), Беленов, Березовский, Габулов, Синицын, Рыжиков, Гильерме и Малафеев имели дуэли с левым защитником «Спартака», и каждый проиграл. Реализация шикарная, но подводит количество ударов – маловато.

А чтобы узнать секрет Комбарова, нужно знать имя еще одного рекордсмена - Балотелли. В случае с пенальти простота мышления работает на пользу футбольной эффективности? Итальянец уверенно бил по воротам, допустил всего 5 промахов после 45 попыток. От его пенальти страдали Ляфонт, Субашич, Чех, Перин, Вайденфеллер, Крул и Фридель. Только Кавашима, Лопеш, Барди, Перин и Рейна отражали удары уверенного в себе Марио.

Сейчас его реализация равна 88.89 %, но может вырасти в будущем, ведь итальянцу всего 28 лет. Но даже у Марио прицел немного сбился. Кто знает, если бы не Пепе Рейна в 2013-м, то Балотелли и дальше мог бы бить без промахов. Но после начал сомневаться, думать, прежде чем бить, и его стали «читать». Интересно также, что будет со статистикой Фабиньо, ведь в «Ливерпуле» ему не доверят пенальти часто, а пока там 95 % точности – 19 голов после 20 ударов.

Выборка маленькая, чтобы сравнивать с Паццини, Левандовски, Вильей и компанией. У Луки Миливоевича та же история, но уже 3 промаха после 18 ударов. У Баса Доста отличная статистика – 2 промаха и 31 гол (меткость 93.9 %), и он тоже в списке самых крутых. А Ляказетта зря нахваливают в Англии – у него 26 голов, но 5 промахов, то есть 83.8 %. Не экстремальная меткость, примерно в рамках Ярмоленко.

А легендарному Никласу Бендтнеру, которому влепили недавно 50 суток ареста за сломанную челюсть таксиста в Копенгагене – ответил на оскорбления потерпевшего, мешало недоверие тренеров. Датчанин забил 18 пенальти из 19, но в его возрасте надо чаще исполнять приговоры, чтобы считаться большим мастером. Как видите, в мире футбола все меньше тех, кто может тягаться с Балотелли, Достом, Бендтнером или Комбаровым. Интересная компания сильных пенальтистов собралась.

Такое ощущение, что в 21 веке для успешной реализации пенальти надо или быть нападающим экстра-класса – как Левандовски или Вилья, или уметь стать как незаполненная тетрадь для вратарей, чтобы невозможно было прочитать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил 25процентный клоун
   46 / 775
сегодня в 21:48
Пропустить от Камбалы Игорян мог только из жалости!
piercman
piercman
   612 / 775
сегодня в 21:35
позор спартаку!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   12 / 775
сегодня в 21:32
ты уж так Игоря не унижай))) он ему несколько раз за шиворот кидал)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 775
сегодня в 21:30
Спасибо автору,интересно,особо понравилось про Акинфеева)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   186 / 775
сегодня в 20:48
а что, ОПГ тоже считается?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   46 / 775
сегодня в 20:43
Камбаров не футболист!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   33 / 775
сегодня в 20:41
Комбаров рекордсмен, Хульк антирекордсмен.
Почувствуйте разницу.))))
номер 12
номер 12
   103 / 775
сегодня в 20:35
"А чтобы узнать секрет Комбаров" по моему, там забыта буква а
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