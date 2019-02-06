Комбаров и другие лучшие пенальтисты мира

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Месси, Роналду и компания мажут чаще, чем легенды прошлого? «Соккер.ру» знает ответы и имена лучших исполнений футбольных «приговоров».

Пенальти стали чаще мазать?

В сериях – игре мастерства и нервов, бывали веселые случаи во все времена. Но если говорим о пенальти по ходу матчей, то сейчас нет никого, кто приблизился бы к историческим рекордсменам. Звезды прошлого смотрят на современных пенальтистов с презрением бывалых снайперов. Ведь у них был процент реализации выше 90 %.

У современных успешных пенальтистов метких выстрелов от 83 до 88 %. Причем второй показатель встречается редко, такой реализацией могут похвастаться единицы. Получается, что-то изменилось. Например, подготовка голкиперов. Сейчас есть доступ к видео, можно создавать различные модели, чтобы вратаря было проще спасать. Сами тренировки существенно изменились в лучшую сторону.

Великий Яшин гасил переживания 3-4 пачками сигарет за неделю. Многие вратари пропускали по стаканчику «от нервов» в перерыве. Раньше часто играли на таланте и вдохновении, сейчас все лучшие как спецназ. Рослые, с длинными руками - нередко встречаются прекрасные мастера отражения пенальти. Но стараний одной стороны мало, чтобы пиковый процент упал на 5-8 единиц, и реализация 42 ударов из 50 стала считаться крутой.

Похоже, на количество реализованных пенальти повлияли также изменения правил футбола. Теперь нельзя делать паузы перед ударами, обмануть вратаря сложнее. Все в комплексе привело к падению показателей лучших из лучших.

Идеальное время для антирекордов?

Неудивительно, что именно в 21 веке обновили антирекорд по количеству нереализованных пенальти в футболе за все времена. Только Месси и Роналду пережили по 25 промахов за карьеру, и даже среди тех, кто старше, не найдете похожих примеров. Например, у Роберто Баджо, хотя на его веку хватало промахов с «точки», в том числе в финале ЧМ , лишь 20 смазанных ударов.

Но процент реализации выше, чем у Месси и Роналду. У Тотти было 22 промаха за карьеру, но Ческо пропустил вперед Месси, который верной дорогой идет к абсолютному антирекорду. Человек, который на днях отпраздновал 15 лет со дня подписания первого профессионального контракта с «Барселоной», на два года моложе Роналду, и может собрать больше нереализованных пенальти. Сейчас идут вровень по количеству, но Лионель впереди по проценту брака.

В мире всего несколько действующих игроков, у которых хотя бы половина от антирекорда легендарной двойки – 12-13 нереализованных пенальти. У вечного Златана Ибрагимовича 14 таких ошибок, но даже такое число не мешает ему быть более успешным стрелком с отметки на расстоянии 10 метров и 97 сантиметров от ворот. А вот обойти ветерана Златана и выйти на чистое третье место после Месси и Роналду по промахам может Халк.

У бывшего форварда «Зенита» 13 нереализованных пенальти. Достаточно молод, чтобы обскакать шведа. Впрочем, у бразильца есть серьезный конкурент. Кавани, если в отсутствие Неймара станет бить пенальти и не сможет их реализовать, благодаря двум ударам может сравняться с бывшим форвардом ПСЖ Ибрагимовичем. Также по 12 промахов на данный момент у Вильи и Это'О. Но оба одной ногой на футбольной пенсии, вряд ли успеют напортачить больше раз, чем Кавани и Халк в итоге.

Какие показатели у знаменитостей?

Вилья реализовал 78 пенальти из 90. Меткость 87.01 % ставит его заметно выше и Роналду (82.35 %), и Месси (77.27 %). У Неймара 63 гола после 73 попыток, Азара – 44 после 50 ударов, Робби Кина – 55 мячей после 64 исполнений, или Томаса Мюллера – 26 из 33. У всех дела с пенальти обстоят лучше, чем у аргентинца из «Барселоны».

Неплох Дибала – 19 голов после 23 попыток. Но Роналду отобрал у Пауло право на исполнение. Часто хвалят Харри Кейна. У англичанина нормально получается, но до шикарной работы далеко – 18 % брака и 28 голов. Ровно такая же статистика у Чиро Иммобиле. Рядом Дидье Дрогба, завершивший недавно карьеру, у форварда 33 мяча с пенальти.

А вот Суарес, как и его друг Месси, частенько не забивал с «точек» - 9 промахов при 46 ударах. У Артуро Видаля (30 из 36) и Карлоса Тевеса (46 из 55) меткость выше. А вот Уэйн Руни нашаманил 40 голов после 52 ударов, многовато неудач. Златан с 74 мячами за карьеру с «точек», или даже Халк с 58, невзирая на промахи, более меткие. С Месси, кроме Руни, можно сравнить разве что Игуаина – 19 голов и 7 промахов.

Пенальти не самая сильная сторона Гонсало, хотя в целом в ведущих клубах топ-5 сейчас очень сложно отыскать основного нападающего с показателем реализации хотя бы 87 %, как у Давида Вильи, который в Европе больше не выступает. Испанец отправился в Японию к Подольски и Иньесте, а в Европе с каждым годом все меньше мастеров меткого удара без сопротивления линии обороны.

Кого из метких снайперов стоит выделить?

Если хорошо поискать, то можно найти последних самураев – хранителей древнего искусства, которое развивали во времена Марадоны и Платини, затем знания от ван Бастена перекочевали к Ромарио. А чуть позже к Куатемоку Бланко и Мэтту Ле Тиссье как к чемпионам по проценту реализованных пенальти на планете Земля. У этих парней, чтобы вы понимали, меткость 97.26 % и 98 % реализованных подходов.

Подробнее о лучших пенальтистах за всю историю

Сейчас же, как выяснили, футболистов с настолько крепкими нервами и поставленными мощными ударами не делают. Реализация выше 90 % всего у одного известного нападающего с большим опытом в топ-5. Причем у него за карьеру всего 35 попыток, то есть заметно меньше, чем у исторических величин в этой профессии. И речь об итальянце Паццини.

Джампаоло сейчас в Серии Б за «Эллас Верону» играет, и в этом сезоне может улучшить или ухудшить статистику. Но пока у Паццини 32 гол после 35 попыток. Всего три коварных вратаря сумели отразить удары бывшего форварда «Фиорентины», «Сампдории», «Интера» и «Милана», и среди них Ханданович – один из лучших мастеров отражения пенальти.

Неужели остался один Паццини? Нет, есть еще один, причем классом выше – Левандовски реализовал 41 пенальти из 46 (меткость 89.1 %). А в Бундеслиге показатель еще лучше – забил 21 удар из 24. Только три голкипера, среди которых Нойер и Цилер, видели из ворот, как Роберт промахивается. Поляк может оказаться рядом с лучшими мастерами, если соберет солидную серию без промахов.

Например, будет рядом с Дмитрием Кириченко. У бывшего форварда 26 после 27 попыток, и это прекрасный результат. Кроме Паццини и Левнадовски на ум приходит разве что еще один опытный форвард. У Себастьяна Абреу, который за карьеру реализовал 70 пенальти, в 42 года продолжается профессиональная карьера. Знаменитый путешественник играет в Бразилии в 28-м клубе за карьеру. Нет точной статистики по промахам Абреу, но реализация в районе 88-89 %.

В мире мало кто круче Комбарова?

Судя по всему, у спартаковца Комбарова 19 точных ударов из 21, если где-то не затерялись неучтенные статистикой удары, и меткость 90.5 %. Только два голкипера «Краснодара» - Фильцов и Дикань, брали пенальти Дмитрия. Акинфеев (несколько раз), Беленов, Березовский, Габулов, Синицын, Рыжиков, Гильерме и Малафеев имели дуэли с левым защитником «Спартака», и каждый проиграл. Реализация шикарная, но подводит количество ударов – маловато.

А чтобы узнать секрет Комбарова, нужно знать имя еще одного рекордсмена - Балотелли. В случае с пенальти простота мышления работает на пользу футбольной эффективности? Итальянец уверенно бил по воротам, допустил всего 5 промахов после 45 попыток. От его пенальти страдали Ляфонт, Субашич, Чех, Перин, Вайденфеллер, Крул и Фридель. Только Кавашима, Лопеш, Барди, Перин и Рейна отражали удары уверенного в себе Марио.

Сейчас его реализация равна 88.89 %, но может вырасти в будущем, ведь итальянцу всего 28 лет. Но даже у Марио прицел немного сбился. Кто знает, если бы не Пепе Рейна в 2013-м, то Балотелли и дальше мог бы бить без промахов. Но после начал сомневаться, думать, прежде чем бить, и его стали «читать». Интересно также, что будет со статистикой Фабиньо, ведь в «Ливерпуле» ему не доверят пенальти часто, а пока там 95 % точности – 19 голов после 20 ударов.

Выборка маленькая, чтобы сравнивать с Паццини, Левандовски, Вильей и компанией. У Луки Миливоевича та же история, но уже 3 промаха после 18 ударов. У Баса Доста отличная статистика – 2 промаха и 31 гол (меткость 93.9 %), и он тоже в списке самых крутых. А Ляказетта зря нахваливают в Англии – у него 26 голов, но 5 промахов, то есть 83.8 %. Не экстремальная меткость, примерно в рамках Ярмоленко.

А легендарному Никласу Бендтнеру, которому влепили недавно 50 суток ареста за сломанную челюсть таксиста в Копенгагене – ответил на оскорбления потерпевшего, мешало недоверие тренеров. Датчанин забил 18 пенальти из 19, но в его возрасте надо чаще исполнять приговоры, чтобы считаться большим мастером. Как видите, в мире футбола все меньше тех, кто может тягаться с Балотелли, Достом, Бендтнером или Комбаровым. Интересная компания сильных пенальтистов собралась.

Такое ощущение, что в 21 веке для успешной реализации пенальти надо или быть нападающим экстра-класса – как Левандовски или Вилья, или уметь стать как незаполненная тетрадь для вратарей, чтобы невозможно было прочитать.