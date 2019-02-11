Удар по Головину и «Монако»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.73 3.45 5.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2 3.5 3.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1.25 4.9 15
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 25 5.3 1.19
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.3 3.3 2.95
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 1:1 Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.8 2.8 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.7 3.65 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 3:1 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 41’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
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19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.2 3.5 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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Удар по Головину и «Монако»

сегодня, 10:24

Александру Головину в «Монако» толком не разыграться. Только наметится просвет – случается беда. «Соккер.ру» сочувствует полузащитнику.

Нынешний сезон уже совершенно точно станет сезоном самых больших испытаний для Головина. Он еще не закончился, но Александр пережил уже многое. И большая часть этого многого – со знаком «минус». С возвращением Леонарду Жардима на пост главного тренера монегасков вернулась и надежда в светлое будущее не только «Монако», но и лично Головина.

Александр забил дважды, участвовал во всех самых острых атаках команды, а главное – органично вписался в игру рядом с быстрыми техничными португальцами Лопешем и Мартиншем, с опытными Фабрегасом и Фалькао. У «Монако» появилась уверенная полузащита со стабильной игрой. И вот в этот ответственный для закрепления статуса одного из ключевых игроков момент Головин получает травму.

Инцидент случился во втором тайме матча с «Монпелье» - эта команда в нынешнем сезоне одна из лучших по организации игры, поэтому поединок для «Монако» был принципиально важным. Дважды по ходу встречи монегаски вели в счете, в одном из голов поучаствовал и Головин. Однако в последний момент «Монпелье» все-таки вырвал ничью.

Но это уже было без Александра, который на 68-й минуте встречи уступил место на поле Адриену Силве. Уходить пришлось с помощью врачей, потому что россиянин получил травму и несколько минут страдал на поле. Конкретно в этом эпизоде нельзя обвинить его в хрустальности, в повреждении на ровном месте. У травмы была вполне конкретная причина – удар защитника «Монпелье» Педру Мендеша сзади по ногам. Кстати, безнаказанность возмутила Жардима, который взорвался на арбитра, за что был удален, но не оставил этого и после игры:

Голеностоп Головина посинел. Мы можем потерять его на несколько недель, а соперник не получил за это даже желтой карточки.

Да и в целом судейство вызвало вопросы у игроков «Монако». А уставший от всех неурядиц Фалькао вообще далеко за словами на лазил:

Судьи были настроены против нас: они удалили нашего тренера и Жемерсона. Странно, что игроки «Монпелье» не получили столько карточек.

Вряд ли стоит говорить о намеренной предвзятости судей, но тенденция к тому, что они неадекватно оценивают грубость в чемпионате Франции в нынешнем сезоне просто вопиющая. И не монегаски первыми это замечают.

Сегодня Головину предстоит пройти обследование, которое выявит степень серьезности травмы. Однако слова Жардима про несколько недель всерьез настораживают. Ведь для Александра это далеко не первая травма даже только в нынешнем сезоне.

В начале ноября 2018 года россиянин пропустил почти три недели, получив травму в матче с «Реймсом». Тогда у «Монако» хватало проблем, постоянно кто-то находился в лазарете, поэтому даже новость о повреждении Головина появилась далеко не сразу – узнали, когда он не попал почему-то в заявку на матч с «Брюгге». Оказалось, что тоже повреждение голеностопа.

Почему «тоже»? Именно голеностоп не позволил ему как следует дебютировать в «Монако» и стал причиной пока что самого продолжительного нахождения вне игры. Практически сразу после перехода в клуб Лиги 1 Головин повредил на тренировке связки голеностопа. Восстановление и набор формы заняли более сорока дней. За это время «Монако» уже успел погрузиться в пучину кризиса, и Александр начинал свою зарубежную карьеру под мощным давлением, пытаясь найти себя в хаосе «Монако» и как-то встроиться в игру команды без стиля, без системы, без тактики и без понимания, куда двигаться.

Итак, три травмы голеностопа за сезон. Это довольно много и настораживает, поскольку у некоторых футболистов такие проблемы становятся хроническими, портя затем всю карьеру, мешая росту. Конечно, хочется, чтобы это были лишь совпадения.

Если заглянуть чуть дальше в прошлое, можно вспомнить травмы Головина в ЦСКА. В сезоне-2017/18 их было две, обе пришлись на осеннюю часть чемпионата. Тогда дважды Александр пропустил по две недели. Одна из травм как раз была связана со связками голеностопа. И это был первый случай в профессиональной карьере Головина, когда именно правый голеностоп дал о себе знать таким нехорошим образом.

Можно ли считать последующие проблемы исходящими из этой? Та травма случилась в игре с «Уфой» 1 октября 2017 года, причем Головин доиграл поединок до конца с повреждением. Только после прибытия в расположение сборной России стало ясно, насколько травма серьезная и что она не позволит сыграть за национальную команду.

Ноябрьская травма уже не была связана с голеностопом – там возникли проблемы с мышцами бедра. Кстати, в какой-то момент в ЦСКА именно мышцы бедра чаще тревожили Головина. Однако степень серьезности тех повреждений была невысокой и восстанавливался игрок достаточно быстро. Исключением только можно считать август 2015 года, когда из-за проблем с задней поверхностью бедра Головин пропустил более месяца.

Как видим, Головина, нельзя назвать игроком с бесспорно богатырским здоровьем и стальным голеностопом. Однако тенденции к учащению травм и увеличению сроков восстановления тревожат. Остается надеяться, что злосчастному правому голеностопу дадут-таки спокойно окрепнуть. Ну и вызывает сожаление, что удар Мендеша пришелся как раз в самое больное место Александра.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Yuri Krugov
   62 / 794
сегодня в 11:49
Верно говоришь
А костоломы да же жёлтую
карточку не выписали
Великолепный
Великолепный ответил Дмитрий Климович 2
   62 / 794
сегодня в 11:48
Костоломы поломали Александра
Причем уже во второй раз
vinyardrip
vinyardrip ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   161 / 794
сегодня в 11:31
Прям такая большая потеря, много в жизни таких потерь.))))) Чем суровее будет диагноз, тем лучше это будет для Монако. Ведь это такой позорный тормоз для всей команды. Сборной России этот якорь тоже не нужен от слова вообще.)) Хотя сам Сашко будет явно не против отгула на 2-3 месяца или больше. 30 мая у него днюха, будет праздновать с 700 бутылками шампанского и гимном России.
Если он позор, то ты кто?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 794
сегодня в 11:04
Это заговор против нашего Шурика!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   54 / 794
сегодня в 10:59
Согласно рейтингу игроков Монако на Whoscored, Головин по рейтингу 21-й.)))))
Рядом с ним 17летний Пеллегри.))) Воздушное единоборство это чудо выигрывает в каждом десятом матче.))))
Это называется -пришей кобыле хвост.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   669 / 794
сегодня в 10:59
Здоровья Головину, а вообще пора бы ввести такое правило: если ты травмировал игрока, то получаешь дисквал на такое же время, сколько тот потратит на восстановление... Было бы справедливо на мой взгляд...
Jum13
Jum13
   14 / 794
сегодня в 10:56
Здоровья Александру!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   54 / 794
сегодня в 10:56
Вазген, Ваня лучший, Ленка-50, поймите, ваш головин вас предал!
И ваш гинер вас предаст и ваш акинфеев вас предаст!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   54 / 794
сегодня в 10:50
Прям такая большая потеря, много в жизни таких потерь.)))))
Чем суровее будет диагноз, тем лучше это будет для Монако. Ведь это такой позорный тормоз для всей команды. Сборной России этот якорь тоже не нужен от слова вообще.))
Хотя сам Сашко будет явно не против отгула на 2-3 месяца или больше. 30 мая у него днюха, будет праздновать с 700 бутылками шампанского и гимном России.
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