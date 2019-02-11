Удар по Головину и «Монако»

сегодня, 10:24

Александру Головину в «Монако» толком не разыграться. Только наметится просвет – случается беда. «Соккер.ру» сочувствует полузащитнику.

Нынешний сезон уже совершенно точно станет сезоном самых больших испытаний для Головина. Он еще не закончился, но Александр пережил уже многое. И большая часть этого многого – со знаком «минус». С возвращением Леонарду Жардима на пост главного тренера монегасков вернулась и надежда в светлое будущее не только «Монако», но и лично Головина.

Александр забил дважды, участвовал во всех самых острых атаках команды, а главное – органично вписался в игру рядом с быстрыми техничными португальцами Лопешем и Мартиншем, с опытными Фабрегасом и Фалькао. У «Монако» появилась уверенная полузащита со стабильной игрой. И вот в этот ответственный для закрепления статуса одного из ключевых игроков момент Головин получает травму.

Инцидент случился во втором тайме матча с «Монпелье» - эта команда в нынешнем сезоне одна из лучших по организации игры, поэтому поединок для «Монако» был принципиально важным. Дважды по ходу встречи монегаски вели в счете, в одном из голов поучаствовал и Головин. Однако в последний момент «Монпелье» все-таки вырвал ничью.

Но это уже было без Александра, который на 68-й минуте встречи уступил место на поле Адриену Силве. Уходить пришлось с помощью врачей, потому что россиянин получил травму и несколько минут страдал на поле. Конкретно в этом эпизоде нельзя обвинить его в хрустальности, в повреждении на ровном месте. У травмы была вполне конкретная причина – удар защитника «Монпелье» Педру Мендеша сзади по ногам. Кстати, безнаказанность возмутила Жардима, который взорвался на арбитра, за что был удален, но не оставил этого и после игры:

Голеностоп Головина посинел. Мы можем потерять его на несколько недель, а соперник не получил за это даже желтой карточки.

Да и в целом судейство вызвало вопросы у игроков «Монако». А уставший от всех неурядиц Фалькао вообще далеко за словами на лазил:

Судьи были настроены против нас: они удалили нашего тренера и Жемерсона. Странно, что игроки «Монпелье» не получили столько карточек.

Вряд ли стоит говорить о намеренной предвзятости судей, но тенденция к тому, что они неадекватно оценивают грубость в чемпионате Франции в нынешнем сезоне просто вопиющая. И не монегаски первыми это замечают.

Сегодня Головину предстоит пройти обследование, которое выявит степень серьезности травмы. Однако слова Жардима про несколько недель всерьез настораживают. Ведь для Александра это далеко не первая травма даже только в нынешнем сезоне.

В начале ноября 2018 года россиянин пропустил почти три недели, получив травму в матче с «Реймсом». Тогда у «Монако» хватало проблем, постоянно кто-то находился в лазарете, поэтому даже новость о повреждении Головина появилась далеко не сразу – узнали, когда он не попал почему-то в заявку на матч с «Брюгге». Оказалось, что тоже повреждение голеностопа.

Почему «тоже»? Именно голеностоп не позволил ему как следует дебютировать в «Монако» и стал причиной пока что самого продолжительного нахождения вне игры. Практически сразу после перехода в клуб Лиги 1 Головин повредил на тренировке связки голеностопа. Восстановление и набор формы заняли более сорока дней. За это время «Монако» уже успел погрузиться в пучину кризиса, и Александр начинал свою зарубежную карьеру под мощным давлением, пытаясь найти себя в хаосе «Монако» и как-то встроиться в игру команды без стиля, без системы, без тактики и без понимания, куда двигаться.

Итак, три травмы голеностопа за сезон. Это довольно много и настораживает, поскольку у некоторых футболистов такие проблемы становятся хроническими, портя затем всю карьеру, мешая росту. Конечно, хочется, чтобы это были лишь совпадения.

Если заглянуть чуть дальше в прошлое, можно вспомнить травмы Головина в ЦСКА . В сезоне-2017/18 их было две, обе пришлись на осеннюю часть чемпионата. Тогда дважды Александр пропустил по две недели. Одна из травм как раз была связана со связками голеностопа. И это был первый случай в профессиональной карьере Головина, когда именно правый голеностоп дал о себе знать таким нехорошим образом.

Можно ли считать последующие проблемы исходящими из этой? Та травма случилась в игре с «Уфой» 1 октября 2017 года, причем Головин доиграл поединок до конца с повреждением. Только после прибытия в расположение сборной России стало ясно, насколько травма серьезная и что она не позволит сыграть за национальную команду.

Ноябрьская травма уже не была связана с голеностопом – там возникли проблемы с мышцами бедра. Кстати, в какой-то момент в ЦСКА именно мышцы бедра чаще тревожили Головина. Однако степень серьезности тех повреждений была невысокой и восстанавливался игрок достаточно быстро. Исключением только можно считать август 2015 года, когда из-за проблем с задней поверхностью бедра Головин пропустил более месяца.

Как видим, Головина, нельзя назвать игроком с бесспорно богатырским здоровьем и стальным голеностопом. Однако тенденции к учащению травм и увеличению сроков восстановления тревожат. Остается надеяться, что злосчастному правому голеностопу дадут-таки спокойно окрепнуть. Ну и вызывает сожаление, что удар Мендеша пришелся как раз в самое больное место Александра.