«Зенит» не переключил скорость

12 февраля 2019, 23:46

Старт весенней части еврокубков для «Зенита» не задался. «Соккер.ру» - о матче в Турции с «Фенербахче».

С первых минут стало понятно, что «Зениту» легко не будет. Петербуржцы еще в осенней части, на завершающей ее стадии играли очень неторопливо, неостро и достаточно апатично. Таким же образом они в целом провели зимние сборы. И матч с «Фенербахче» в первой его части провели ровно так. Словно и не было длинного перерыва, огромной работы – мы увидели тот же самый безыдейный и неострый «Зенит», каким он был перед перерывом.

Вся работа петербуржцев заключалась в том, чтобы отбиваться от наскоков эмоционально заряженных хозяев, гонимых вперед неистовой публикой. Это можно было принять за сознательную тактику – выждать на первых минутах, когда «Фенербахче» особенно агрессивен. Но никаких переключений по ходу матча сам «Зенит» не предпринимал.

Все изменения, наступившие во втором тайме, происходили скорее из-за усталости «Фенербахче», чью форму тоже нельзя назвать идеальной, несмотря на громкие имена в составе. Стоит только посмотреть на 14-е место «Фенербахче» в чемпионате Турции, чтобы понять, что «Зениту» противостоял не просто гранд турецкого футбола, а гранд с большими проблемами и болячками.

Но даже в таком состоянии «Фенербахче» нашел в себе достаточно энергии, азарта и выдумки, чтобы зажать «Зенит» к воротам и заставить забыть о том, что у петербуржцев вообще есть атакующие футболисты. Любые попытки перевести игру в нападение, сделать за счет быстрых пасов или длинных забросов заканчивались нелепой потерей или чем-то вроде того.

При этом «Фенербахче» весьма скоро наладил доставку мяча к воротам Лунева. И пусть не был излишне изобретательным, своего в плане нагнетания давления и создания остроты добивался. Собственно, результатом такого давления и стал забитый мяч. Нерасторопность петербуржцев проявилась даже перед вратарской, где в суматохе подсуетился лучше других Слимани.

«Зенит» был тяжеловесен во всем. Разница в физической готовности бросалась в глаза. В дебюте вообще почти не переходил центр поля, был смят и раздавлен. Даже на стандартах, где важнее концентрация, чем физподготовка, «Зениту» было нелегко, словно и голова оказалась такой же тяжелой, как и ноги. «Фенербахче», кстати, испытывает проблемы в позиционном нападении в нынешнем сезоне, поэтому просто использовал технику и скорость фланговых игроков.

Вальбуэна перемещался по всему полю, неожиданно возникая то тут, то там, а Мозес просто умотал Набиуллина, которого Семак во втором тайме сменил первым. Но перестановка казалась запоздалой и какой-то косметической. К тому времени «Фенербахче» выпустил весь свой запал агрессивных фланговых атак. Как-то поздно вышли на поле и Азмун с Маркизио. Казалось даже, что Семаку было важнее не пропустить второй.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (5) – 7 (2)

Очень скромные показатели у обеих команд. Однако «Фенербахче» себе в актив хотя бы первый тайм агрессивный записать может. «Зенит» до перерыва нанес всего два удара в сторону ворот соперника. Турки били чаще, гораздо увереннее выходили на ударные позиции в отличие от натужных поползновений «Зенита». Не помогала и мощь Дзюбы – его схватили и опутали центральные защитники «Фенербахче», а остальные игроки просто не успевали по скорости.

Владение мячом (точность передач): 56,5% (80%) - 43,5% (71%)

Турецкая команда в целом владела мячом гораздо больше, несмотря на то, что во втором тайме, ближе к концу уже позволялось «Зениту» чаще им распоряжаться. Петербуржцы изображали попытки перейти в наступление и спасти ситуацию. Неубедительно. Как неубедителен и показатель точности передач.

Он чудовищен даже для середняка РПЛ , не говоря уже о лидере, который борется в еврокубках. Это добавьте к тяжелой голове и ногам. Игроки «Зенита» зачастую ошибались в передачах в простейших ситуациях, когда не требуется гениальность или особая техника. И это сложно объяснить. Основные свои ошибки «Фенербахче» набил ближе к концу игры, когда откровенно устал.

Именно финальная часть встречи могла подарить «Зениту» надежду. Тогда «Фенербахче» показал свою слабость, подсев физически. Турки уже не так успевали закрывать зоны, а петербуржцы изображали старательность и даже пробирались к штрафной хозяев. Но вот только угрожать воротам не выходило. «Фенербахче» показал «Зениту», почему он в чемпионате так низко идет. А гости этим не воспользовались.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Понравилось, что второй тайм провели лучше. Что не понравилось - не смогли забить. Обидно за нереализованный пенальти. В первом тайме «Фенербахче» играл хорошо и агрессивно, была прекрасная поддержка болельщиков. Они забили со стандартного положения. Ничего страшного не произошло. Нужно готовиться к ответному матчу. Да, ответный мяч улучшил бы картину. До матча мы решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Роберт Мак взял на себя ответственность и не смог забить.

Пенальти в конце первого тайма мог все изменить, да и Мак пробил не откровенно плохо. Просто чуть более сильно следовало это сделать или чуть ближе к штанге. Не повезло еще и с тем, что противостоял ему лучший турецкий вратарь Суперлиги по отражению пенальти - Харун Текин на этом специализируется. Но заслужил ли «Зенит» тот гол своей игрой? Вряд ли.

При этом даже минимальное поражение от «Фенербахче» оставляет неплохие шансы петербуржцам. Жалко только, что не забили на выезде. С подобной игрой и агрессивными всплесками «Фенербахче» будет очень сложно не пропустить в Санкт-Петербурге, а тогда придется забивать сразу три гола.