Новый девиз «Зенита»: «Ничего страшного не произошло»

13 февраля 2019, 19:00

«Соккер.ру» посмотрел на мучения «Зенита» Семака против пятнадцатой команды турецкой Суперлиги и увидел до боли знакомую картинку.

«Зенит» не тянет на Лигу Европы

Представьте оборону Семака против коллективов Месси, Агуэро или Мбаппе в ЛЧ . Было бы по 6:0 в гостях, как у прошлой команды Ракицкого против банды Гвардиолы осенью. Или еще хуже, ведь «Зенит» от минского «Динамо» четырежды пропустил.

А с МС или «Барселоной» такой счет не отыграть во втором матче. Многовато у «Зенита» просчетов для команды, которая в рейтинге УЕФА так высоко. Но тут секрет Полишинеля. Давно понятно, что хорошие цифры «Зенита» набил, не пересекаясь почти ни с кем, кто днюет и ночует в полуфиналах ЛЧ .

И сами в этот турнир давно не попадали. Как показывает плей-офф Лиги Европы – не готовы. Но страшно, что это не злит Семака и не мотивирует команду. Пустили многое на самотек. Петербуржский продукт перестает быть галерейным и уникальным, а становится провинциальным в ЛЕ и дерзким на пустом месте.

Это огорчает, ведь «Зениту» - и эту мысль нельзя не повторять, раз не теряет актуальность, проще всех работать качественно. У них буквально все есть. Скоро даже главой РФС станет нынешний председатель совета директоров клуба. А первым человеком в РПЛ , скорее всего, бывший работник «Зенита».

ТВ-картинкой делятся от холдинга той же корпорации, что владеет клубом, информационное поле получается тоже домашним. Фанатов успехами на рубеже десятилетий себе набрали много. У «Зенита» нет 15 миллионов поклонников в России, Фурсенко перегнул. Но даже если есть миллион сторонников – не стоит их так часто огорчать.

Стали источником плохого вкуса

Во что играет Сергей Богданович? И даже отсутствие ответа на вопрос можно простить, если бы увидели злость после очередного поражения. Фраза «ничего страшного не произошло» - худшее, что Семак сделал с «Зенитом». Получилось, что «Фенербахче» уступать нормально, что это часть «плана».

Но ведь вечные кивки на сборы поднадоели. Сколько раз видим удачные старты сезонов, целые серии? И тут та же история – у команды был длительный перерыв для подготовки, надо сразу играть в футбол, ведь пауза такая, что фактически два сезона. А если нет игры – надо говорить, что ее нет, думать, как найти и вернуть.

И еще лучше устраивать истерику не после очередного влета, а предупреждать глупые ошибки. Но «Зениту» понадобился год и более 100 млн евро на ветер, чтобы дожить до отставки Манчини. В Санкт-Петербурге теперь странный клуб, чья академия отдала концы от перекорма. Чьи главные тренеры частенько жалко смотрятся в еврокубках, чьи футболисты нередко разрушали коллектив изнутри.

Зато традиционно делают вид, что «все под контролем» и «не произошло ничего страшного». Даже такую популярную и хайповую ересь, как свинское поведение футболистов, культивировали во многом благодаря северному клубу. Откуда в индустрии выросли ноги историй Кокорина, Мамаева, Смолова и остальных, пока не раскрытых?

Аршавину позволяли буквально все и до сих пор позволяют многое. А Денисову разрешали еще больше. Вот молодые и подумали, что их тоже «отмажут». Брак культурности, не хватает дисциплины и профессионализма. «Зенит» вчера проиграл 15-й команде турецкой Суперлиги. Пятнадцатой! Вряд ли в плей-офф ЛЕ вообще есть клуб, который в своей лиге ниже.

«Фенербахче» уступили из-за трусости

Разумеется, ничего не потеряно, но два удара в створ за полтора часа с аутсайдером Суперлиги Турции! Конечно же, европейского середняка, вроде «Фенербахче», лидер РПЛ должен проходить. Но сколько можно издеваться над публикой? Проблема системная – в «Зените» постоянно находят поводы, чтобы глупо покидать еврокубки и еще глупее сливать сезоны в чемпионате России.

Если четвертое поражение в официальном матче подряд не является для клуба такого статуса чем-то страшным и злящим наставника, то может получиться, как с «Андерлехтом». Первый поединок «Зенит» провалил – к слову, тоже соперники широко сыграли, во втором доминировали, заслужили победу и проход дальше.

Вели 3:0, а на 90-й минуте пропустили. Минуту, когда «Бенфика» до этого в плей-офф забила напомнить? Нет терпения и нет уверенности. Например, Дзюба – капитан «Зенита». И не важно, у кого там повязка. И вот весь из себя лидер испугался начать год с промаха с «точки», поэтому позволил бить Маку. Роберт не пробил плохо, вратарь сыграл шикарно, но Артем струсил.

Впрочем, счет 1:1 скрыл бы за собой унылую игру «Зенита». Может, так даже лучше? У команды Семака нет характера – обратите внимание, сколько поражений за сезон и кому уступали. Часто и недооценка срабатывала. А теперь почти не остается времени, чтобы навести порядок на поле накануне развязки сезона в РПЛ . А за деньги волю к победам, уважение к соперникам и умение грамотно использовать бесценное время не купить.

Утомили попытками отыграться дома

«Зенит» снова хочет положиться на удачный жребий. «Фенербахче» ужасно смотрится на выезде, и не исключено, что после поражения команда Семака разозлится. Но если суммировать все последние сезоны в Европе и все турниры в России, то вывод неутешительный. «Зенит» за последние пять лет деградировал до уровня команды, которая не анализирует ошибки.

Ляпы были теми же и могут повториться вновь. А еще хуже, что такой «Зенит» давно стал привычным. «Зенит» на пятом или третьем месте не удивляет никого. Поражения от аутсайдеров, спорные тренерские ставки и неумелое раскрытие талантов новичков стали традиционными. Другого «Зенита» у клуба для публики сейчас нет. А обзывать команду Семака и Дзюбы чемпионской авансом – унижать тех, кого ранили в Стамбуле.

Неприятно, что проваливающий сезон турецкий клуб может погонять лидера РПЛ . Но ничего нового не произошло. И это страшно, ведь раз на раз не приходится, не с каждым можно устроить камбэк. Да, с «Селтиком» и минским «Динамо» отыгрались. А с «Андерлехтом», «Базелем», «Твенте» и «Удинезе» не смогли. А раньше были «Насионал», «Осер» и тому подобные.

К чему ведет эта цепочка? У «Зенита» было столько однообразных поражений от тех, кого по силам было уверенно и ярко обыграть, что пора сделать выводы раз и навсегда. Нужно успешнее сражаться в гостевых матчах, и после побед фраза «ничего страшного не произошло» не нужна. Страшно уже то, что влеты «Зенит» давным-давно не пугают, не удивляют, не становятся событием. Обыденное состояние последних лет.

Сейчас проиграли четыре официальных матча подряд, разделенных товарищескими поражениями от «Локомотива» и «Спартака». «Ничего страшного не произошло» пора делать девизом клуба из Санкт-Петербурга, пока не исправятся. «Дома отыграются», «дома забьют три мяча». Конечно, забьют – «Фенербахче» мертвее призрака из страшной сказки.

Но приключения в Лиге Европы до первого, кто не позволит отыграться. И так происходит годами. Что должно злить, а не вызывать странные рассуждения тренера, что через ЛЕ подготовятся к РПЛ . Готовятся проигрывать? В Катаре надо было сборы проводить, а еврокубок – официальный важный турнир. Если не можешь дойти в нем хотя бы до четвертьфинала, то в Лигу чемпионов соваться рано. Даже удачный жребий не всегда выручит.

«Зенит» могут спасти дома живчики вроде Дриусси и Барриоса, но если смотреть глобальнее, то снова достаточно намеков, что ничего не изменится. Не хотят принять ответственность за все, что с командой сделали за четыре последних года. А если каждый раз ищут в повторяющихся поражениях новые «естественные причины», то привыкают к статусу клуба, который не может обыграть «Фенербахче», «Лейпциг» и «Андерлехт» - команды даже не второго европейского эшелона, а третьего.