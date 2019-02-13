Новый девиз «Зенита»: «Ничего страшного не произошло»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

Новый девиз «Зенита»: «Ничего страшного не произошло»

13 февраля 2019, 19:00

«Соккер.ру» посмотрел на мучения «Зенита» Семака против пятнадцатой команды турецкой Суперлиги и увидел до боли знакомую картинку.

«Зенит» не тянет на Лигу Европы

Представьте оборону Семака против коллективов Месси, Агуэро или Мбаппе в ЛЧ. Было бы по 6:0 в гостях, как у прошлой команды Ракицкого против банды Гвардиолы осенью. Или еще хуже, ведь «Зенит» от минского «Динамо» четырежды пропустил. 

А с МС или «Барселоной» такой счет не отыграть во втором матче. Многовато у «Зенита» просчетов для команды, которая в рейтинге УЕФА так высоко. Но тут секрет Полишинеля. Давно понятно, что хорошие цифры «Зенита» набил, не пересекаясь почти ни с кем, кто днюет и ночует в полуфиналах ЛЧ

И сами в этот турнир давно не попадали. Как показывает плей-офф Лиги Европы – не готовы. Но страшно, что это не злит Семака и не мотивирует команду. Пустили многое на самотек. Петербуржский продукт перестает быть галерейным и уникальным, а становится провинциальным в ЛЕ и дерзким на пустом месте. 

Это огорчает, ведь «Зениту» - и эту мысль нельзя не повторять, раз не теряет актуальность, проще всех работать качественно. У них буквально все есть. Скоро даже главой РФС станет нынешний председатель совета директоров клуба. А первым человеком в РПЛ, скорее всего, бывший работник «Зенита». 

ТВ-картинкой делятся от холдинга той же корпорации, что владеет клубом, информационное поле получается тоже домашним. Фанатов успехами на рубеже десятилетий себе набрали много. У «Зенита» нет 15 миллионов поклонников в России, Фурсенко перегнул. Но даже если есть миллион сторонников – не стоит их так часто огорчать. 

Стали источником плохого вкуса

Во что играет Сергей Богданович? И даже отсутствие ответа на вопрос можно простить, если бы увидели злость после очередного поражения. Фраза «ничего страшного не произошло» - худшее, что Семак сделал с «Зенитом». Получилось, что «Фенербахче» уступать нормально, что это часть «плана». 

Но ведь вечные кивки на сборы поднадоели. Сколько раз видим удачные старты сезонов, целые серии? И тут та же история – у команды был длительный перерыв для подготовки, надо сразу играть в футбол, ведь пауза такая, что фактически два сезона. А если нет игры – надо говорить, что ее нет, думать, как найти и вернуть. 

И еще лучше устраивать истерику не после очередного влета, а предупреждать глупые ошибки. Но «Зениту» понадобился год и более 100 млн евро на ветер, чтобы дожить до отставки Манчини. В Санкт-Петербурге теперь странный клуб, чья академия отдала концы от перекорма. Чьи главные тренеры частенько жалко смотрятся в еврокубках, чьи футболисты нередко разрушали коллектив изнутри.

Зато традиционно делают вид, что «все под контролем» и «не произошло ничего страшного». Даже такую популярную и хайповую ересь, как свинское поведение футболистов, культивировали во многом благодаря северному клубу. Откуда в индустрии выросли ноги историй Кокорина, Мамаева, Смолова и остальных, пока не раскрытых? 

Аршавину позволяли буквально все и до сих пор позволяют многое. А Денисову разрешали еще больше. Вот молодые и подумали, что их тоже «отмажут». Брак культурности, не хватает дисциплины и профессионализма. «Зенит» вчера проиграл 15-й команде турецкой Суперлиги. Пятнадцатой! Вряд ли в плей-офф ЛЕ вообще есть клуб, который в своей лиге ниже.

«Фенербахче» уступили из-за трусости

Разумеется, ничего не потеряно, но два удара в створ за полтора часа с аутсайдером Суперлиги Турции! Конечно же, европейского середняка, вроде «Фенербахче», лидер РПЛ должен проходить. Но сколько можно издеваться над публикой? Проблема системная – в «Зените» постоянно находят поводы, чтобы глупо покидать еврокубки и еще глупее сливать сезоны в чемпионате России.

Если четвертое поражение в официальном матче подряд не является для клуба такого статуса чем-то страшным и злящим наставника, то может получиться, как с «Андерлехтом». Первый поединок «Зенит» провалил – к слову, тоже соперники широко сыграли, во втором доминировали, заслужили победу и проход дальше.

Вели 3:0, а на 90-й минуте пропустили. Минуту, когда «Бенфика» до этого в плей-офф забила напомнить? Нет терпения и нет уверенности. Например, Дзюба – капитан «Зенита». И не важно, у кого там повязка. И вот весь из себя лидер испугался начать год с промаха с «точки», поэтому позволил бить Маку. Роберт не пробил плохо, вратарь сыграл шикарно, но Артем струсил. 

Впрочем, счет 1:1 скрыл бы за собой унылую игру «Зенита». Может, так даже лучше? У команды Семака нет характера – обратите внимание, сколько поражений за сезон и кому уступали. Часто и недооценка срабатывала. А теперь почти не остается времени, чтобы навести порядок на поле накануне развязки сезона в РПЛ. А за деньги волю к победам, уважение к соперникам и умение грамотно использовать бесценное время не купить. 

Утомили попытками отыграться дома

«Зенит» снова хочет положиться на удачный жребий. «Фенербахче» ужасно смотрится на выезде, и не исключено, что после поражения команда Семака разозлится. Но если суммировать все последние сезоны в Европе и все турниры в России, то вывод неутешительный. «Зенит» за последние пять лет деградировал до уровня команды, которая не анализирует ошибки. 

Ляпы были теми же и могут повториться вновь. А еще хуже, что такой «Зенит» давно стал привычным. «Зенит» на пятом или третьем месте не удивляет никого. Поражения от аутсайдеров, спорные тренерские ставки и неумелое раскрытие талантов новичков стали традиционными. Другого «Зенита» у клуба для публики сейчас нет. А обзывать команду Семака и Дзюбы чемпионской авансом – унижать тех, кого ранили в Стамбуле. 

Неприятно, что проваливающий сезон турецкий клуб может погонять лидера РПЛ. Но ничего нового не произошло. И это страшно, ведь раз на раз не приходится, не с каждым можно устроить камбэк. Да, с «Селтиком» и минским «Динамо» отыгрались. А с «Андерлехтом», «Базелем», «Твенте» и «Удинезе» не смогли. А раньше были «Насионал», «Осер» и тому подобные.  

К чему ведет эта цепочка? У «Зенита» было столько однообразных поражений от тех, кого по силам было уверенно и ярко обыграть, что пора сделать выводы раз и навсегда. Нужно успешнее сражаться в гостевых матчах, и после побед фраза «ничего страшного не произошло» не нужна. Страшно уже то, что влеты «Зенит» давным-давно не пугают, не удивляют, не становятся событием. Обыденное состояние последних лет. 

Сейчас проиграли четыре официальных матча подряд, разделенных товарищескими поражениями от «Локомотива» и «Спартака». «Ничего страшного не произошло» пора делать девизом клуба из Санкт-Петербурга, пока не исправятся. «Дома отыграются», «дома забьют три мяча». Конечно, забьют – «Фенербахче» мертвее призрака из страшной сказки. 

Но приключения в Лиге Европы до первого, кто не позволит отыграться. И так происходит годами. Что должно злить, а не вызывать странные рассуждения тренера, что через ЛЕ подготовятся к РПЛ. Готовятся проигрывать? В Катаре надо было сборы проводить, а еврокубок – официальный важный турнир. Если не можешь дойти в нем хотя бы до четвертьфинала, то в Лигу чемпионов соваться рано. Даже удачный жребий не всегда выручит. 

«Зенит» могут спасти дома живчики вроде Дриусси и Барриоса, но если смотреть глобальнее, то снова достаточно намеков, что ничего не изменится. Не хотят принять ответственность за все, что с командой сделали за четыре последних года. А если каждый раз ищут в повторяющихся поражениях новые «естественные причины», то привыкают к статусу клуба, который не может обыграть «Фенербахче», «Лейпциг» и «Андерлехт» - команды даже не второго европейского эшелона, а третьего. 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» приговорил «Наполи» и Серию А
Вчера, 11:00Сергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии14
«Спартак» - «Краснодар»: жарко не по-весеннему
03 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии27
Солари на выход? «Барселона» снова огорчила «Реал»
03 мартаСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии18
«Реал» vs «Барселона». Кто в Эль Класико значимее?
02 мартаВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии13
«Реал» старался, но «Барселону» не впечатлили
28 февраляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии33
Истощенный «Краснодар», терпеливый «Ростов»
25 февраляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил d_fincher
   350 / 887
20 февраля в 02:11
На примере Зенита мы видим всё худшее, что есть в нашем футболе. Футболисты складируют пачки купюр, но играть в полную силу отчего-то не хотят. Это не только проблема Зенита - во многих наших командах как приехавшие "будущие звезды", так и родные "наши ребята" играют 1 раз в 3-х матчах. 1 раз по настроению. И еще 1 раз не играют вовсе. С таким подходом, исключающим профессионализм, уровень нашего чемпионата не поднимется. В РПЛ хорошо выступают крепкие профи - всякие негры, а вот аргентинцы дорогие, вместе с жирующими соотечественниками - играть не желают. Считают себя выше. Это и есть основная проблема нашего футбола - неграмотная мотивация деньгами. Она не перерастает в спортивную мотивацию, так как для футбола мало что делается. Мы не Германия чтоб своих воспитывать. У нас тот же Зенит вообще не имеет молодежи, и вполне доволен собой.
В Спартаке не складируют свои деньги леги, они их раздают бедным спартаковцам фанатам чмы.
grazie100
grazie100
   350 / 887
20 февраля в 02:06
Багров человек Федуна и сказав всем про 1 миллион болельщиков, им был совершён настоящий подвиг, когда он выдавил из себя эту цифру. Жаль парня...






собой это подвиг выдавить из себя такую
серый1925
серый1925
   440 / 887
18 февраля в 15:48
туфта
VV V
VV V ответил VV V
   230 / 887
14 февраля в 19:01
Это в клупп, который расхищает народное добро, нормальный футболист не поедет (исключение Халк), потому что стыдно, а в ЦСКА, Краснодар или Ростов поедут с удовольствием, но перечисленные клубы не могут заплатить таких денег, как расхититель государственной собственности Зенит !
Тебе, юноша, надо больше читать, если, конечно, ты хочешь стать таким-же умным, как я !
VV V
VV V ответил Palex
   230 / 887
14 февраля в 18:30
Ну как же, без тебя и народных денег. Ты сам то,понимаешь,что пишешь? Невозможно сделать из Зенита Барселону или ПСЖ,по одной простой (но не для тебя)причине. Не поедут в наш чемпионат игроки,уровня ПСЖ или Барселоны! Никогда и не за какие деньги. Был Халк,но и то,это исключение из правил.
Это в клупп, который расхищает народное добро, нормальный футболист не поедет (исключение Халк), потому что стыдно, а в ЦСКА, Краснодар или Ростов поедут с удовольствием, но перечисленные клубы не могут заплатить таких денег, как расхититель государственной собственности Зенит !
Roger Young
Roger Young
   254 / 887
14 февраля в 16:21
Все по делу написано.
alexNr
alexNr
14 февраля в 11:26
К сожалению, проблемы Зенита в отсутствии тренера, который бы поставил игру. Семак, при всем уважении, не тренер для Зенита.
nubom
nubom
14 февраля в 10:58
Интересно, выплывет ли из питерского болота Сердар Азмун?
d_fincher
d_fincher
   423 / 887
14 февраля в 09:39
На примере Зенита мы видим всё худшее, что есть в нашем футболе. Футболисты складируют пачки купюр, но играть в полную силу отчего-то не хотят. Это не только проблема Зенита - во многих наших командах как приехавшие "будущие звезды", так и родные "наши ребята" играют 1 раз в 3-х матчах. 1 раз по настроению. И еще 1 раз не играют вовсе. С таким подходом, исключающим профессионализм, уровень нашего чемпионата не поднимется. В РПЛ хорошо выступают крепкие профи - всякие негры, а вот аргентинцы дорогие, вместе с жирующими соотечественниками - играть не желают. Считают себя выше. Это и есть основная проблема нашего футбола - неграмотная мотивация деньгами. Она не перерастает в спортивную мотивацию, так как для футбола мало что делается. Мы не Германия чтоб своих воспитывать. У нас тот же Зенит вообще не имеет молодежи, и вполне доволен собой.
ekliziast
ekliziast ответил time out
   561 / 887
14 февраля в 08:30
Ну и что зенит стал позорной командой? Ничего страшного не произошло!
Почему стал? был , есть и будет позорной.Только позорная может покупать матчи и кубки.
ekliziast
ekliziast
   561 / 887
14 февраля в 08:24
Ничего страшного не произошло , Миллер подсуетится и всё будет как с Динамо Минск.
yasukuni
yasukuni
   630 / 887
14 февраля в 05:53
Скоро даже главой РФС станет нынешний председатель совета директоров клуба. А первым человеком в РПЛ, скорее всего, бывший работник «Зенита».

Догадайтесь с одного раза, кто будет вечным чемпионом.

Да, глоры бомжовые. Спартак играет плохо, согласен. Но что, от этого голубые бакланы стали играть лучше?! То же самое вещество, только в профиль.
ziborock
ziborock ответил Lucho Gonzalez
   25 / 887
14 февраля в 02:11
Пупсики, какое место в группе ЛЕ занял Зенит и какое спартачок? Кто добавил рейтинга для РПЛ, а кто опять опозорился?
Туркам вы рейтинг добавили, Норвежцам, Белорусам, Чехам и.т.д.)))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   333 / 887
14 февраля в 01:39
Раньше Зенит был командой, за которую не стыдно в ЕК было, а теперь и это теряют.
Caniggia
Caniggia
   205 / 887
14 февраля в 01:02
Да, действительно, эти позорные речи Семачка после просёров, уже доходят до маразма!
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Красно Синий воин
14 февраля в 00:48
Второй ответный матч покажет, был ли результат первой игры и не забитый пенальти -. ничего страшного. 15-ю команду Турции надо проходить
Позорную игру не исправить другой игрой. Лично меня растроил не столько счет , а игра. Точнее отсутствие игры.
.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kingoffam
   3 / 887
14 февраля в 00:34
о безтрофейной ,у этой команды даже кубка матч тв нет))
time out
time out
   27 / 887
14 февраля в 00:20
Ну и что зенит стал позорной командой? Ничего страшного не произошло!
kingoffam
kingoffam
   188 / 887
13 февраля в 23:56
Слишком много разговоров о бездарной команде.
Правдин Семён
Правдин Семён
   508 / 887
13 февраля в 23:43
Выделю лишь одну мысль из текста(последнее предложение ) и сформулирую такой вопрос :кто-нибудь, кроме Багрова, считает,что Лейпциг -команда "третьего европейского эшелона "?
legendsofsails
legendsofsails ответил pomor45
   748 / 887
13 февраля в 23:31
Соглашусь, что этот Зенит не уровень ЕК, хотя статья излишне ядовита и переполнена нескрываемой ненавистью. Удручает другое. Всё-таки Зенит - это пятая команда РПЛ и она не только в плей-офф ЛЕ с первого места в группе, но ещё и на первой строчке в ЧР. На второй строчке ЧР и тоже в плей-офф ЛЕ Краснодар - четвёртая команда РПЛ. Что призёры РПЛ? Где они? Почему их нет на этом рубеже? Хотелось бы услышать компетентное мнение Соккера о таком состоянии нашей РПЛ. Только боюсь, что его не последует по причине всё той же странной избирательности авторов Соккера.
Компетентное мнение соккера услышать тебе не дасться, по причине полного отсутствия компетентности в футбольных делах.... доказать - ? возьми ЛЮБУЮ статью Багрова, Горина, а теперь уже и Чистякова... и все станет понятно. Увы - ....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   101 / 887
13 февраля в 23:23
Второй ответный матч покажет, был ли результат первой игры и не забитый пенальти -. ничего страшного.
15-ю команду Турции надо проходить
Miaf
Miaf
   39 / 887
13 февраля в 23:17
Трагедии нет, вот когда надо было все минское динамо спонсировать , тогда да, а тут 1 0 все возможно.
beefs
beefs
   117 / 887
13 февраля в 23:04
Понятно, что Семак не соответствует Европейскому уровню, но не сразу и Москва строилась, подождем, все равно лучше нет...
Zoigen47
Zoigen47
   757 / 887
13 февраля в 22:48
Зачем купили Ракитского? Старый, отыгравший своё хохол.
OLESOCC
OLESOCC
   259 / 887
13 февраля в 22:41
Деградация налицо!. Зеня пропадает и не первый год. Жаль, хорошая была команда ...
pomor45
pomor45 ответил Palex
   158 / 887
13 февраля в 22:26
Ну как же, без тебя и народных денег. Ты сам то,понимаешь,что пишешь? Невозможно сделать из Зенита Барселону или ПСЖ,по одной простой (но не для тебя)причине. Не поедут в наш чемпионат игроки,уровня ПСЖ или Барселоны! Никогда и не за какие деньги. Был Халк,но и то,это исключение из правил.
У него нет другой пластинки.
pomor45
pomor45 ответил Serg3.12
   158 / 887
13 февраля в 22:22
На счет внутреннего чемпионата Турции, где будет Фенер ещё далеко не ясно. Подбор исполнителей достаточно неплох, квалифицированный Мотивация на матч была неоднократная Чего добились, минимальная победа дома Бледно-голубые обязаны, даже в таком разобранном состоянии, брать реванш и проходить дальше
Ничего они никому не обязаны. Если призёры преспокойненько слили свои ЕК компании уже на групповом этапе, то 4 и 5 места и так сделали достаточно. Им тоже следует покинуть ЕК, чтобы создать равные условия в борьбе за следующий европейский сезон.
pomor45
pomor45 ответил Gloomy59
   158 / 887
13 февраля в 22:17
Уважаемый! Даже, если допустить, что Зенит кое как, пройдет турок, то ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: А ДАЛЬШЕ, ЧТО? Я сегодня, поймал себя на мысли, что игроки похожи на кенгуру, вроде бы скачут, и тут же сумка для денег! Это не Зенит! У Семака, ещё с осени родился отмаз, вот он им и пользуется! СЕМАК НЕ ГОТОВ ДЛЯ ЗЕНИТА!!!!!!!!! Пора начинать болеть за какой нибудь Авангард! Нервы будут целее!
Согласен. Глорам в Зените не место. Им надо здоровье беречь.
pomor45
pomor45
   158 / 887
13 февраля в 22:14
Нормальный результат в плане подготовки к продолжению ЧР. Поскольку на серьёзный результат в этом ЛЕ явно рассчитывать не приходится, то и второй матч стоит провести в ключе контрольной игры и спокойно, не обращая внимания на гиканье болельщиков ранее вчистую обкакавшихся клубов призовой тройки РПЛ, продолжить путь в следующий ЕК сезон, полагая главной целью зону ЛЧ. Пока плохо только одно - не убывает лазарет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100