Регламент Примеры Чили

Число участников: 16
Стандартный двухкруговой турнир.
Кубок Либертадорес: 1 и 2 места
Кубок Либертадорес (квалификация): 3 место
Выход в Южноамериканский Кубок: 4, 5, 6 и 7 места
Вылет в Примеру B: 15 и 16 места
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- количество побед
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);
- по наименьшему числу красных карточек;
- по наименьшему числу желтых карточек;
- жеребьевка.