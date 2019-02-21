Регламент Примеры Чили

21 февраля 2019, 01:21

Число участников: 16

Стандартный двухкруговой турнир.

Кубок Либертадорес: 1 и 2 места

Кубок Либертадорес (квалификация): 3 место

Выход в Южноамериканский Кубок: 4, 5, 6 и 7 места

Вылет в Примеру B: 15 и 16 места

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- количество побед

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- по наименьшему числу красных карточек;

- по наименьшему числу желтых карточек;

- жеребьевка.