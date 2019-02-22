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«Быки» лезут напролом

22 февраля 2019, 11:10

«Краснодар» справился с задачей и шагнул в 1/8 финала Лиги Европы. «Соккер.ру» - о втором матче с «Байером».

Первая игра в Краснодаре получилась неоднозначной. От атакующих ярких команд все ждали результативного футбола, какой-то феерии даже, а на деле получили нулевую ничью. При этом моменты были и у «Байера», и у «Краснодара». Но главное – «быки» не показали того самого «зимнего» или «весеннего» футбола, на который любят ссылаться те, кому не везет в еврокубках на начальной стадии плей-офф.

В подвижности и динамике «Краснодар» не уступал «Байеру», который вроде как в тонусе, а не подобно «быкам» только входит в игровой ритм. Это вселяло некий оптимизм перед ответной игрой. Как и отсутствие пропущенных мячей. Да, дома не удалось победить, но «Краснодар» и не пропустил, а в двухматчевом противостоянии это крайне важный фактор, который в итоге и сыграл ключевую роль.

Все прекрасно понимали, что сыграть с «Байером» на выезде с позиции силы в нынешних условиях было бы смерти подобно. Леверкузенцы сейчас в отличной форме и по ряду показателей превосходят «Краснодар», который лишь набирает кондиции и прибавляет день ото дня. «Быки» выбрали единственный возможный в таких условиях вариант – сыграть на контратаках, в быстрый строгий футбол.

Это требует определенного тактического навыка, которым краснодарцы, как оказалось, вполне неплохо владеют. Ведь обычно они стараются играть в контроль мяча, в комбинационный футбол с более-менее продолжительными розыгрышами. С «Байером» так сыграть было нереально, а бравурно кричать о том, что нужно играть от себя, а не от соперника, в «Краснодаре» не станут – слишком умны для этого.

Поэтому «быки» без зазрения совести сыграли от «Байера» и не прогадали. В первом тайме по моментам и ударам гости не уступали хозяевам, которые вроде как мячом распоряжались, но не чувствовалось их превосходства – потому что у «Краснодара» мяч тоже быстро ходил и стремительно доставлялся в переднюю линию без лишней возни. В общем-то многое о том, что происходило на поле, могут сказать слова Кевина Фолланда после игры:

Мы крайне разочарованы. Понятно, что гостевой гол в первом матче здорово помог бы нам сегодня. Наша сегодняшняя игра была только на руку «Краснодару». Мы были чересчур медлительны и не могли забегать за спины защитников. Мы совсем не угрожали воротам соперника.

Отдельного упоминания достоин гол, который забил «Краснодар». Это был восхитительный удар со штрафного от Магомеда-Шапи Сулейманова. Ведь не случись этого гола, все слова о классной тактике «быков» и о грамотной игре стали бы пустым звуком – мяч был забит уже в конце поединка. И вообще, как выяснилось, бить должен был не Сулейманов, о чем сам игрок рассказал:

Маленький праздник. Очень рады, что прошли. Насколько тяжело было обороняться в концовке игры? Они все пошли вперёд. Угловых 5-6 в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.

Мой гол со штрафного? Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол.

Немцы не были бы собой, если бы не предприняли отчаянную попытку спастись, они быстро счет сравняли, но на большее им не хватило ни времени, ни сил – вот и сказались нули в Краснодаре.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 10 (3)

Преимущество «Байера» кажется внушительным, по обоим показателям леверкузенцы в два раза превзошли краснодарцев. Но в данном случае важно не количество, а качество попыток. «Краснодар» в результате оказался рациональнее, что тоже раньше далеко не всегда удавалось команде Мурада Мусаева, которая много атакует, но нередко транжирит шансы. Здесь этого получилось избежать.

Владение мячом (точность передач): 65,3% (86%) - 34,7% (73%)

Эти цифры согласуются с той разницей в тактике, которая была у команд. «Байер» делал ставку на контроль мяча, гости не сопротивлялись, отдав территорию и сыграв на контратаках. Любая контратакующая игра сопряжена с низким показателем владения мячом и невысокой точностью передач, поскольку часто приходится делать дальние пасы, рискованные забросы и длинные переводы, а при этом страдает точность. Но и прелесть метода в том, что даже если из десятка выходов удастся один-другой, этого может хватить.

Примечательно, что при этих статистических выкладках в пользу «Байера», сами игроки леверкузенцев как один твердят о том, что они не угрожали воротам «Краснодара». Футбол – это больше, чем цифры.

Петер Бош (главный тренер «Байера»):

Сегодня мы заслуженно покидаем турнир. Мы плохо играли в первом тайме, как с мячом, так и без него. Нашу команду спасал Градецки. Второй там прошёл достаточно , но для выхода в следующий раунд турнира нам этого не хватило.

Мы играли не на том уровне, который показывали последние несколько недель. Мы слишком медленно двигали мяч и не заставляли соперников бегать за ним. «Краснодар» – очень хорошая команда, и сегодня мы убедились в этом снова.

Это был болезненный вылет из Лиги Европы. Несомненно. Но мы должны справиться с нашими чувствами, однако сейчас я пока не настроил себя на воскресную игру в Дортмунде.

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

Первый тайм нам удался. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке. Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если раньше все говорили про «Краснодар», какие мы пушистые, то сейчас мы показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это получилось сделать.

Хотелось бы провести вторую половину матча, как первую. В первом тайме мы были острее.

Почему штрафной исполнял Шапи Сулейманов? Он много бил после тренировок. В двух последних турах РПЛ штрафные бил Перейра, теперь видимо пришла очередь Шапи.

Приятно, что оба российских клуба преодолели первый раунд плей-офф Лиги Европы, где и «Зениту», и «Краснодару» достались непростые соперники с именами. Российских команд в весенней части крайне мало, поэтому каждый дальнейший шаг петербуржцев и краснодарцев крайне важен и ценен для рейтинга РПЛ в УЕФА и для сохранения интереса российской публики к Лиге Европы.

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Все комментарии
serh62
serh62
   199 / 886
22 февраля в 23:05
когда спартак выиграл кубок четырех в феврале. все сми неделю пели дифирамбы этому сообществу. а о краснодаре всего пара статей и все.......все проплачено и подлизано спартаком
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 886
22 февраля в 21:55
Байер и должны были проходить:)
Чист
Чист ответил Переписанный
22 февраля в 16:52
Не понимаю радости урапатриотов. Ведь они ж даже не обыграли Байер ни разу. Случайный гол, потом Сафонов в стиле дыркинфеева на выходе ошибся. Севилья, Валенсия, Вильярреал от них живого места не оставят. А Динамо Загреб газпром себе оставил.
До этого тоже самое п.... что Баер что захочет то и сделает вы болейте за них а задницу то не подставляйте это уж слишком
Чист
Чист ответил Persenchik
22 февраля в 16:49
Какой напролом. Кое как случайно вышли. :-D
Ясно игру не смотрел Быки могли в первой игре все проблемы снять просто не везло - быки законно прошли а иначе было бы обидно - молодцы и дальше так держать
Persenchik
Persenchik
   751 / 886
22 февраля в 16:40
Какой напролом. Кое как случайно вышли. :-D
Переписанный
Переписанный
   98 / 886
22 февраля в 14:11
Не понимаю радости урапатриотов.
Ведь они ж даже не обыграли Байер ни разу. Случайный гол, потом Сафонов в стиле дыркинфеева на выходе ошибся.
Севилья, Валенсия, Вильярреал от них живого места не оставят. А Динамо Загреб газпром себе оставил.
valt134
valt134
   323 / 886
22 февраля в 13:29
Команда растёт. Вот уже и Сафонов в основе, и Шапи забивает. «Зубастая» молодежь...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   303 / 886
22 февраля в 13:25
Не будет Челси. Потому, что (по слухам) проект Краснодар как раз и создавался с нуля, чтобы показать зазнайке Абрамовичу, что это возможно. Что созданный с нуля в России клуб, прошедший все лиги, может выдрать Ромин Супер-Челси, при встрече. Если они встретятся, де еще и выдерут, пропадет интрига. А то, что вполне могут - вчера показали.
борька
борька
   187 / 886
22 февраля в 13:04
Зениту Славия,а Краснодару Ренн!
Roger Young
Roger Young
   258 / 886
22 февраля в 13:01
Молодцы Краснодарцы.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
22 февраля в 11:56
Дайте им Челси!
blitz
blitz
   312 / 886
22 февраля в 11:43
Пора "быкам" писать свою историю.
Lu4nik
Lu4nik
   410 / 886
22 февраля в 11:14
Краснодар и Зенит с выходом!!!
Байкал-38
Байкал-38
   45 / 886
22 февраля в 11:11
Быки затопчут свиней!!!
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