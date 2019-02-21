Дзюба, забивай! «Зениту» нужен камбэк

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.93 3.5 4.1
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.86 3.59 4.77
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.9 5.9
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.8 4.1 4.1
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.17 8 14
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.48 4.55 6.5
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.67 3.75 5.5
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.12 9 20
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.47 4.7 6.4
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.27 3.3 3.25
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.27 5.8 11
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.43 4.8 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2.07 3.4 3.65
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.15 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 76’ Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 1:0 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.08 7.8 38
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 1:0 Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 14 4.4 1.28
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 1.65 4 4.4
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.52 3.65 6.6
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 4:1 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт 3:0 Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 5:1 Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 2:4 Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 2:2
(2:3 п.) 		Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РигаРига 1:2 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 2.35 3 3.15
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 3.6 3.4 1.95
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Дзюба, забивай! «Зениту» нужен камбэк

сегодня, 18:00
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
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Азмун Сердар
Азмун Сердар
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Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий

«Зенит» принимает «Фенербахче» после минимального поражения в Стамбуле. «Соккер.ру» надеется, что команда Сергея Семака сумеет переломить ход противостояния.

Камбэки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

«Зенит» пять раз участвовал в плей-офф Лиги Европы, выиграл там шесть противостояний и четырежды одерживал домашние победы после поражений в первых матчах на выезде. В двух случаях этого не хватило для выхода в следующий раунд, но дважды «сине-бело-голубые» совершали полноценные камбэки. В сезоне 2010/2011 «Зенит» после поражения 1:2 от «Янг Бойз» в 1/16-й выиграл у швейцарцев 3:1 на «Петровском» и вышел в следующий раунд. За более свежим примером далеко ходить не надо: в прошлом году «Зенит» начал путь в плей-офф ЛЕ с поражения 0:1 от «Селтика» на выезде, а через неделю стер шотландцев в порошок под крышей дома своего – 3:0. В Стамбуле ничего страшного не произошло, питерцам по силам выиграть дома у «Фенербахче» с нужным счетом.

Тем более качество игры и результаты выездных и домашних матчей в еврокубках у «Зенита» разительно отличаются друг от друга. Тенденции уже несколько лет, но можем проследить на примере команды Сергея Семака в нынешнем сезоне. На выезде «сине-бело-голубые» провели шесть матчей, в двух сыграли вничью, четырежды проиграли. Общий счет: 3-11. Противоположная картина дома: 5 матчей – 5 побед, голы – 15:3. Утверждение о том, что домашний «Зенит» и выездной «Зенит» - две разные команды, не так уж далеко от истины, не правда ли?

Первая серия

Нужно признать, что «Зенит» по делу проиграл в Стамбуле. Это подтверждается и статистическими выкладками: 14-7 в пользу «Фенера» по ударам по воротам и 5-2 по попаданиям в створ, 55.8% на 44.2% владение мячом, опять же, не в пользу «Зенита», у которого были систематические проблемы с выходом из обороны в атаку. Команда Семака показала хорошую борьбу, но на этом позитив заканчивается. Сергея Богдановича справедливо журят за отсутствие комбинационной основы, «Зенит» пока и не стесняется быть «Уфой» вип-класса.

Впрочем, судить строго пока не будем, ведь в Стамбуле питерцы сыграли первый официальный матч после зимней паузы, функциональное состояние и игровой тонус объективно не могут быть на пике здесь и сейчас. Тем не менее, даже несмотря на игровые проблемы, «Зенит» мог добиться в первом матче с «Фенербахче» более приятного результата. К сожалению, не в пользу российского клуба сложился эпизод с пенальти, который взялся исполнять Роберт Мак. Словак в самой концовке первого тайма проиграл дуэль Харуну Текину и упустил редкий и самый яркий шанс «Зенита» забить гол в Стамбуле.

В антракте

Если «Зенит» целенаправленно готовился к ответной встрече в недельном цикле (строго говоря, между матчами прошло 9 дней, ведь играли в прошлый вторник), то у «Фенера» в промежутке между двумя матчами Лиги Европы затесалась встреча турецкой Суперлиги против «Коньяспора». «Канарейки» пропустили в первом тайме, но ответили точным ударом Жаилсона сразу после перерыва. Счет 1:1 больше не изменился, хотя стамбульский клуб на протяжении двух третей матча действовал в большинстве. «Фенербахче» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, причем у идущего 16-м (с этого места уже идут на понижение) «Анкарагюджю» столько же баллов. В матче с «Коньяспором» Эрсун Янал провел косметическую ротацию и поменял схему с 4-3-3, по которой играл против «Зенита», на 4-2-1-3.

Кто кого заставит?

«Зенит» обязан искать счастья в атаке, причем с учетом нуля забитых голов на выезде лучше не останавливаться на одном голе в родных стенах, ведь ответный мяч «Фенербахче» заставит выигрывать со счетом 3:1, к этому нужно быть готовыми. Со стороны «Зенита» должна быть совсем другая игра, но «Фенербахче», по словам их тренера, не собирается играть ни под чью диктовку, а попробует навязать свои правила российскому клубу. Интересно, в чем это выражается? Но все же понятно, что «Фенер» не будет действовать так же активно, как дома. Во-первых, турецкие клубы эмоционально зависят от своей публики, во-вторых, противостояние начинается не с нуля, у «канареек» есть гол в запасе, и они постараются распорядиться своим преимуществом. К слову, букмекеры верят в «Зенит». Так, контора «Марафон» дает коэффициент 1.91 на успех петербуржцев, а вот победа «Фенера» оценивается в 4.60, ничья - в 3.56.

Составы и тактика

У «Зенита» есть кадровые проблемы: травмированы Маммана, Кузяев, Шатов и Ерохин; новички пока не полностью адаптировались в команде; Артем Дзюба далек от своих лучших образцов прошлого года. Но от Сергея Семака ждут результата, и он должен принимать наиболее оптимальные решения, исходя из сложившейся ситуации. «Зениту» нужна агрессия, поэтому ждем с первых минут пару форвардов Дзюба – Азмун, которые должны будут создавать давление на оборону «Фенера». Дриусси может сыграть на фланге или стать джокером. Скорее всего, на этот раз с первых минут выйдут Маркизио и Смольников.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков – Мак, Маркизио, Барриос, Дриусси (Эрнани) – Азмун, Дзюба.

У «Фенера» есть дисквалифицированный игрок – активный Маурисио Исла с правой бровки. Его место займет Дирар, и если Семак поставит под 33-летнего марокканца шустрого Дриусси, то не прогадает, хотя возможен выход на этой позиции Озбайраклы. Эрсун Янал с учетом результата первого матча может перевернуть треугольник в центре поля двумя вершинами к своим воротам, ориентировав Топала и Жаилсона на отбор. А дальше знакомые трюки: Вальбуэна и Мозес будут раздергивать «Зенит» по флангам, а Слимани – продавливать в центре.

Ориентировочный состав «Фенербахче» (4-2-3-1): Текин – Дирар, Чифтпинар, Шкртел, Калдырым – Топал, Жаилсон – Вальбуэна, Элмас, Мозес – Слимани.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   31 / 820
сегодня в 19:51
Сегодня все болеем за Зенит и Быков.
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   3 / 820
сегодня в 19:30
настроение существенно повышается, когда в комменты пролазит финчер и начинает эталонно бомбить километрами текста 😅
Такие простыни никто не читает. Это же Чат. Тут должно быть все кратко. Типа: Стыдно за свиней. Гыгыгы
parallels
parallels
   5 / 820
сегодня в 19:24
настроение существенно повышается, когда в комменты пролазит финчер и начинает эталонно бомбить километрами текста 😅
Озеров
Озеров
   125 / 820
сегодня в 19:19
Чтобы мячик от Дзюбы попал по воротам

Надо чтобы в него кто нибудь попал

А таких бильярдистов у зенита не осталось
d_fincher
d_fincher
   214 / 820
сегодня в 19:17
После всего, что Зенит сделал с нашим футболом - как можно желать ему победы, алло? Это те самые люди, что возвели Газпром-Арену, сменив 12 подрядчиков и завысив стоимость в десять раз. Те самые люди, что бьют посетителей кафе стулом, ездят по "встречке", разносят аэропорт по пьяни, празднуют проигрыш сборной шампанским, грозят ушатать и уверяют, что их поражения - это наши проблемы.

Ребят, вы чего? Имейте гордость. Вспомните просто, как убивали Урал на открытии Газпром-Арены, на глазах у Миллера, - мужиков с Урала удалили 3 раза. Впервые в истории РПЛ. Чтобы подмаслить Миллера на открытии его Баклан-Арены. Три удаления в одной игре и пенальти Уралу же. Чтобы Зенька хоть как-то забил. А потом лазуревые приехали на Урал во втором круге и проиграли, так как там их никто не тащил.

И вы вот за них, что-ли, топите? А вас не смущает, что Мутко - это бывший президент Зенита? А вас не смущает, что новый глава РФС - это ген.директор Газпрома - А.Дюков?

Вы реально считаете, что ваша борьба за Зенит, ваше боление за кокориных - это благо? Я вас уверяю, Дюков и Газпром справятся без вас. Просто поймите - Зенит имеет к России отношение такое же, как Кока-Кола или Макдак. Если бы они развивали наш футбол, то в Зените была бы молодежка, а не страсть к скупке топ-аргентинцев. По контракту русские деньги до сих пор уходят Боашу, Луческу и Манчини. Там десятки миллионов евро. И в то же время клуб из Лен.области, Тосно, Газпром не профинансировал, когда Тосно бокнротился. Тепреь Тосно нет. Зацените - Газпром финансирует немецкий футбол, Шальке 04 и др. клубы, но не финансирует родной, питерский.

Я ничего от вас не прошу. Но просто подумайте, стоит ли грудью вставать за такое.
d_fincher
d_fincher
   214 / 820
сегодня в 19:13
"Дзюба, забивай!"

Ребят, по-моему Дзюба уже давно забил - не?
viv
viv
   58 / 820
сегодня в 19:12
Вся надежда на Дзюбу......
parallels
parallels
   5 / 820
сегодня в 19:07
позор спартаку!
GKN
GKN
   209 / 820
сегодня в 19:03
Дзюбинатор может!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   92 / 820
сегодня в 18:49
Вальбуэна сёня забьёт! А так,удачи Зениту!
112910415
112910415
   123 / 820
сегодня в 18:46
Ориентировочный состав «Зенита» (4-2-3-1): Текин – Дирар, Чифтпинар, Шкртел, Калдырым – Топал, Жаилсон – Вальбуэна, Элмас, Мозес – Слимани.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1103689/semak-sergey-dzyuba-artyom
это уже слишком
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   619 / 820
сегодня в 18:21
Удачи Зениту и Краснодару!
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