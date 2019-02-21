Дзюба, забивай! «Зениту» нужен камбэк

сегодня, 18:00

«Зенит» принимает «Фенербахче» после минимального поражения в Стамбуле. «Соккер.ру» надеется, что команда Сергея Семака сумеет переломить ход противостояния.

Камбэки «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

«Зенит» пять раз участвовал в плей-офф Лиги Европы, выиграл там шесть противостояний и четырежды одерживал домашние победы после поражений в первых матчах на выезде. В двух случаях этого не хватило для выхода в следующий раунд, но дважды «сине-бело-голубые» совершали полноценные камбэки. В сезоне 2010/2011 «Зенит» после поражения 1:2 от «Янг Бойз» в 1/16-й выиграл у швейцарцев 3:1 на «Петровском» и вышел в следующий раунд. За более свежим примером далеко ходить не надо: в прошлом году «Зенит» начал путь в плей-офф ЛЕ с поражения 0:1 от «Селтика» на выезде, а через неделю стер шотландцев в порошок под крышей дома своего – 3:0. В Стамбуле ничего страшного не произошло, питерцам по силам выиграть дома у «Фенербахче» с нужным счетом.

Тем более качество игры и результаты выездных и домашних матчей в еврокубках у «Зенита» разительно отличаются друг от друга. Тенденции уже несколько лет, но можем проследить на примере команды Сергея Семака в нынешнем сезоне. На выезде «сине-бело-голубые» провели шесть матчей, в двух сыграли вничью, четырежды проиграли. Общий счет: 3-11. Противоположная картина дома: 5 матчей – 5 побед, голы – 15:3. Утверждение о том, что домашний «Зенит» и выездной «Зенит» - две разные команды, не так уж далеко от истины, не правда ли?

Первая серия

Нужно признать, что «Зенит» по делу проиграл в Стамбуле. Это подтверждается и статистическими выкладками: 14-7 в пользу «Фенера» по ударам по воротам и 5-2 по попаданиям в створ, 55.8% на 44.2% владение мячом, опять же, не в пользу «Зенита», у которого были систематические проблемы с выходом из обороны в атаку. Команда Семака показала хорошую борьбу, но на этом позитив заканчивается. Сергея Богдановича справедливо журят за отсутствие комбинационной основы, «Зенит» пока и не стесняется быть «Уфой» вип-класса.

Впрочем, судить строго пока не будем, ведь в Стамбуле питерцы сыграли первый официальный матч после зимней паузы, функциональное состояние и игровой тонус объективно не могут быть на пике здесь и сейчас. Тем не менее, даже несмотря на игровые проблемы, «Зенит» мог добиться в первом матче с «Фенербахче» более приятного результата. К сожалению, не в пользу российского клуба сложился эпизод с пенальти, который взялся исполнять Роберт Мак. Словак в самой концовке первого тайма проиграл дуэль Харуну Текину и упустил редкий и самый яркий шанс «Зенита» забить гол в Стамбуле.

В антракте

Если «Зенит» целенаправленно готовился к ответной встрече в недельном цикле (строго говоря, между матчами прошло 9 дней, ведь играли в прошлый вторник), то у «Фенера» в промежутке между двумя матчами Лиги Европы затесалась встреча турецкой Суперлиги против «Коньяспора». «Канарейки» пропустили в первом тайме, но ответили точным ударом Жаилсона сразу после перерыва. Счет 1:1 больше не изменился, хотя стамбульский клуб на протяжении двух третей матча действовал в большинстве. «Фенербахче» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, причем у идущего 16-м (с этого места уже идут на понижение) «Анкарагюджю» столько же баллов. В матче с «Коньяспором» Эрсун Янал провел косметическую ротацию и поменял схему с 4-3-3, по которой играл против «Зенита», на 4-2-1-3.

Кто кого заставит?

«Зенит» обязан искать счастья в атаке, причем с учетом нуля забитых голов на выезде лучше не останавливаться на одном голе в родных стенах, ведь ответный мяч «Фенербахче» заставит выигрывать со счетом 3:1, к этому нужно быть готовыми. Со стороны «Зенита» должна быть совсем другая игра, но «Фенербахче», по словам их тренера, не собирается играть ни под чью диктовку, а попробует навязать свои правила российскому клубу. Интересно, в чем это выражается? Но все же понятно, что «Фенер» не будет действовать так же активно, как дома. Во-первых, турецкие клубы эмоционально зависят от своей публики, во-вторых, противостояние начинается не с нуля, у «канареек» есть гол в запасе, и они постараются распорядиться своим преимуществом. К слову, букмекеры верят в «Зенит». Так, контора «Марафон» дает коэффициент 1.91 на успех петербуржцев, а вот победа «Фенера» оценивается в 4.60, ничья - в 3.56.

Составы и тактика

У «Зенита» есть кадровые проблемы: травмированы Маммана, Кузяев, Шатов и Ерохин; новички пока не полностью адаптировались в команде; Артем Дзюба далек от своих лучших образцов прошлого года. Но от Сергея Семака ждут результата, и он должен принимать наиболее оптимальные решения, исходя из сложившейся ситуации. «Зениту» нужна агрессия, поэтому ждем с первых минут пару форвардов Дзюба – Азмун, которые должны будут создавать давление на оборону «Фенера». Дриусси может сыграть на фланге или стать джокером. Скорее всего, на этот раз с первых минут выйдут Маркизио и Смольников.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков – Мак, Маркизио, Барриос, Дриусси (Эрнани) – Азмун, Дзюба.

У «Фенера» есть дисквалифицированный игрок – активный Маурисио Исла с правой бровки. Его место займет Дирар, и если Семак поставит под 33-летнего марокканца шустрого Дриусси, то не прогадает, хотя возможен выход на этой позиции Озбайраклы. Эрсун Янал с учетом результата первого матча может перевернуть треугольник в центре поля двумя вершинами к своим воротам, ориентировав Топала и Жаилсона на отбор. А дальше знакомые трюки: Вальбуэна и Мозес будут раздергивать «Зенит» по флангам, а Слимани – продавливать в центре.

Ориентировочный состав «Фенербахче» (4-2-3-1): Текин – Дирар, Чифтпинар, Шкртел, Калдырым – Топал, Жаилсон – Вальбуэна, Элмас, Мозес – Слимани.