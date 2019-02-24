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Российский футбол возвращается!

24 февраля 2019, 09:57

«Соккер.ру» рад, что сегодня сыграют первый официальный матч 2019 года. И вдвойне интересно, что это уже маленький финал.

Влияние первого матча

В том числе «Краснодар» инициировал перемены в Кубке России - ответные матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий. Ведь сильный клуб должен играть чаще, чем среднестатистическая команда РПЛ. Теперь гранды испугались «напряженного графика» с максимум двумя дополнительными матчами, хотят отменить нововведение, но не «быки». «Ростов» тоже не из пугливых. Отстояли право играть 24 февраля, и после 2:2 в Краснодаре получили преимущество. Их устроят ничьи 0:0 и 1:1.

Результат: победа «Ростова».

Функциональная готовность

«Краснодар» выдержал игры с «Байером», хотя немцы логично были готовы лучше. У них сезон в разгаре, зимняя пауза была короче, но «быки» грамотно спланировали поединки. Не просто получили в награду два матча с «Валенсией» (забавно, что пресс-служба испанцев не в курсе, что «Кубань» и «Краснодар» - разные клубы), но и разбегались. «Ростов» с помощью спаррингов со «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом» не смог получить опыт официальных игр. «Краснодар» нюхнул пороху, им должно быть чуть проще, невзирая на перелет из Германии.

Результат: победа «Краснодара».

Кадровый потенциал

У «Ростова» зимой много перестановок, а Скопинцев ушел в «Краснодар» буквально накануне нынешнего матча. Без Дмитрия, Гулиева, Ингасона и Юсупова будет другой состав. Можем увидеть на поле Попова и Еременко, Чернова и Норманна. У «Краснодара» все привычнее – Мусаев может и должен использовать основной состав с небольшими изменениями, ведь матч на вылет, экономить силы в Кубке России всегда поздно. Но поскольку «быки» сыграннее и по именам представительнее – Классон, Газинский, Рамирес, Каборе и Вандерсон хороши, то загадочный новый «Ростов» в этом пункте уступает.

Результат: победа «Краснодара».

Поединки между собой

Нельзя называть этот бой «дерби», ведь «Ростов» и «Краснодар» не могли враждовать десятилетиями, чтобы хватало жарких споров для принципиальной неприязни. «Горожанам» на днях исполнилось всего 11 лет. Но сегодня точно региональный бой, и сочетаемость географических соседей – важный фактор накануне матча. Из 19 битв в паре «Краснодар» проиграл… всего одну. «Ростов» - один из самых удобных соперников для «быков». Но учтите, что на 9 побед приходится также 9 ничьих. В 5 последних матчах между командами 4 мировые. «Ростов» не боится «Краснодара», хотя и не обыгрывал их с 2014 года, поэтому 9 побед против 1 успеха выводят на фаворита.

Результат: победа «Краснодара».

Тренеры и тактика

Уход Ингасона в ПАОК не мешает Карпину оставить весной ту же схему, что работала зимой. Потеря Скопинцева планы тоже вряд ли изменит. «Ростов» может играть «3-5-2», поскольку Сигурдссон на поле, Мевлю вернули, Гацкан и Паршивлюк – на месте, Сигурдарсон и Ионов готовились к этой встрече и играли в последнем спарринге. Причем глубина состава у Карпина есть, а вот Мусаеву нужны разве что точечные изменения, ведь схема «4-2-3-1» работает. По-хорошему «быкам» нужно целых 12 человек на поле – Сулейманову постоянно места не остается. И «Ростов», и «Краснодар» разные, но понятные и хорошо склеенные тактические конструкции.

Результат: ничья.

Игровые возможности

Давайте сравним цифры родом из РПЛ, ведь этот турнир объединяет, и оппоненты у Карпина и Мусаева общие. По забитым мячам счет 14:31 в пользу гостей, но у «Краснодара» на 2 пропущенных мяча больше – разница 11:13. У «Ростова» по 13 ударов за вечер в среднем, у «Краснодара» - по 17-18. «Быки» владеют мячом почти 60 % времени, команда Карпина – ровно 50 %. «Ростов» умеет играть «полуторным» номером, а его соперник учится так поступать – с немцами явно репетировали. Понятно, что по показателям, вроде точности паса, количества точных ударов, обводок и командных моментов, впереди один из лидеров РПЛ. «Ростов» хорош, но «Краснодар» еще лучше.

Результат: победа «Краснодара».

Опыт и успехи в Кубке России

Для таких турниров нужен особый характер. В этом случае актуальна отсылка к привычкам клубов в Кубке России. «Ростов» («Ростсельмаш») в девятый раз выходит в четвертьфинал. И 5 раз преодолевал эту стадию, оказываясь в полуфиналах! «Динамо», «Факел», «Терек» и «Ротор» не мешали в разные годы. Да и «Краснодар» позже в финале не помешал, ведь победили «быков» по пенальти. «Горожане» хотят ответить за ту осечку, что стоила им первого в истории трофея. Но в Кубке России они не так успешны. Вылетали от «Томи», «Урала», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Кубани». Явно не их любимый турнир, не всегда везет.

Результаты: победа «Ростова».

Поддержка болельщиков

Важнейший фактор. Владимир Хашиг в интервью накануне матча округлил количество зрителей на новом стадионе «Ростова» до 40 000. Но даже если будет чуть меньше народу, любители милых ковров не останутся без традиционной поддержки. «Ростов» не всегда выигрывает дома – в РПЛ всего 3 победы в 9 матчах, но редко уступает в родных стенах – 2 поражения. Команда у Карпина упрямая, как ее главный тренер. И это полезная характеристика накануне сложного кубкового матча. «Краснодар» в Ростове-на-Дону последний раз побеждал в 2014 году, а после этого было три ничьи. Фанаты сегодня сработают, конечно же, на хозяев.

Результат: победа «Ростова».

Итоговый счет. «Ростов» - «Краснодар» - 4:5

Фаворитам здесь не рады – неофициальный девиз Кубка России уже не первый год, ведь даже «Локомотив», невзирая на два трофея, изначально не котировался как главный претендент. Поэтому неудивительно, что полного перевеса до матча в гостевой игре через пару дней после прилета из Леверкузена один из лидеров РПЛ над бандой Карпина не имеет. В Ростове-на-Дону бывало сложно не только ЦСКА или «Спартаку», но даже «Краснодару», невзирая на всего одно поражение от соседской команды в истории.

Но ничьи 0:0 и 1:1 – как раз с таким счетом завершились матчи против «Байера», «горожанам» не подходят. Проблема «Краснодара» сегодня еще и в том, что никто, кроме Карпина, понятия не имеет, на сколько процентов от максимума готов «Ростов». Плюс у Валерия Георгиевича есть простор для кадровых и тактических сюрпризов. Он видел «Краснодар» в деле в официальных матчах, неделями готовились под конкретного соперника, не проиграл в гостях и увидел два мяча от своей команды.

Понятно, что по статусу второй коллектив сезона в РПЛ выше седьмого – справедливое заключение отражено в объективных показателях. Но вспомните ход первого матча. «Краснодар» на 31-й минуте повел 2:0, но «Ростов» не стушевался. Причем это вторая мировая между соперниками со счетом 2:2 подряд, и оба раза последний гол забивала команда Карпина, уступая в счете. Российский футбольный год открывает матч тех, кому друг с другом просто не будет. А если постараются – еще и болельщиков порадуют, ведь невзирая на стиль «Ростова», он умеет создавать голы, особенно в таких матчах.

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An Jo
An Jo
24 февраля в 19:40
лучше б он там и оставался.
Т34
Т34
   22 / 886
24 февраля в 18:10
Какой будет матч трудно предположить, пусть победит сильнейший. Но самое главное, что футбол возвращается после длительной зимней паузы. Успеха всем командам в чемпионате.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   152 / 886
24 февраля в 15:54
Побелит сильнейший.
Но... Ростову Кубок нужнее!
Аксинья
Аксинья
   99 / 886
24 февраля в 14:04
В этом противостоянии будет победитель, но не будет проигравшего поскольку у каждого тренера шикарная отмазка - обновление состава у одного и усталость от еврокубков у другого...Пусть победит тот кому больше нужно...
Медив
Медив
   131 / 886
24 февраля в 13:35
Прячтесь...
legendsofsails
legendsofsails
   755 / 886
24 февраля в 13:17
Очередное бессмысленное жонглирование цифрами чтобы набрать число строк. Можно не читать, когда видишь статьи этого автора.
112910415
112910415
   69 / 886
24 февраля в 12:23
ура!
navigators
navigators
24 февраля в 11:44
Только два вопроса. Нет, не "что делать" и "кто виноват". Куда и откуда?))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
24 февраля в 11:17
Наконецто!
blitz
blitz
   312 / 886
24 февраля в 10:47
Сегодня посмотрим чья возьмёт И пусть победит сильнейший.
Bullкин
Bullкин
   441 / 886
24 февраля в 10:21
Название статьи сильно смахивает на название комедии ужасов.
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк
   150 / 886
24 февраля в 10:17
А таганский будет за Ростов или за абрампроэкт болеть?
yasukuni
yasukuni
   656 / 886
24 февраля в 10:05
Российский футбол возвращается в кабинет господина Дюкова! Уррряяяя!!!!
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