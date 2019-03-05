Смерть вокалиста The Prodigy связали с «проклятием Рэмзи»

вчера, 10:06

Британские СМИ усмотрели закономерность между недавним голом полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в ворота «Тоттенхэма» (1:1) и смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

По данным одного из таблоидов, это уже 17-й случай, когда после гола Рэмзи умирает знаменитость.