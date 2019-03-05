Смерть вокалиста The Prodigy связали с «проклятием Рэмзи»

Британские СМИ усмотрели закономерность между недавним голом полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в ворота «Тоттенхэма» (1:1) и смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.
По данным одного из таблоидов, это уже 17-й случай, когда после гола Рэмзи умирает знаменитость.
Впервые о «проклятии Рэмзи» заговорили еще в 2009 году, когда после его гола умер американский сенатор Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента США. Впоследствии после мячей валлийца скончались Усама бен Ладен, Муаммар Каддафи, Борис Березовский, Стив Джобс, Пол Уокер, Робин Уильямс, Дэвид Боуи, Алан Рикман, Уитни Хьюстон, Нэнси Рейган, Стивен Хокинг.
А историй то напридумывали...
Кааазлы...
А историй то напридумывали...
Кааазлы...
А Рэмзи теперь надо нанимать охрану и менять страну, ведь фанатики могут его убить за такое.
Вообще у журналюг есть ум, так подставлять человека? Ему теперь грозит реальная опасность.
А Рэмзи теперь надо нанимать охрану и менять страну, ведь фанатики могут его убить за такое.
Вообще у журналюг есть ум, так подставлять человека? Ему теперь грозит реальная опасность.