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Смерть вокалиста The Prodigy связали с «проклятием Рэмзи»

вчера, 10:06

Британские СМИ усмотрели закономерность между недавним голом полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в ворота «Тоттенхэма» (1:1) и смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

По данным одного из таблоидов, это уже 17-й случай, когда после гола Рэмзи умирает знаменитость.

Впервые о «проклятии Рэмзи» заговорили еще в 2009 году, когда после его гола умер американский сенатор Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента США. Впоследствии после мячей валлийца скончались Усама бен Ладен, Муаммар Каддафи, Борис Березовский, Стив Джобс, Пол Уокер, Робин Уильямс, Дэвид Боуи, Алан Рикман, Уитни Хьюстон, Нэнси Рейган, Стивен Хокинг. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Sebastian Eniston
   168 / 933
вчера в 15:06
А если он голы пачками забивать начнет что тогда?))
3 мировая..
Duke_dp
Duke_dp
   459 / 933
вчера в 14:57
Это просто список тех, кого убили английские и американские спецслужбы.

А историй то напридумывали...
Кааазлы...
311
311
   75 / 933
вчера в 12:14
Писали, что Флинт сам наложил на себя руки. Голы Рэмзи настолько фееричные, что теперь они видели всё и дальше жить незачем!)
Carlos Condit
Carlos Condit
   356 / 933
вчера в 12:01
**ари журналисты уже не знают что печатать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 11:48
Видимо, не так часто он и забивает, раз наблюдать и сравнивать начали...
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 11:30
Слава богу,что я не знаменитость. Остаётся пожелать Ремзи забивать и ещё забивать пока Путин с Медведевым не окачурятся.
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 11:25
Мистика,ужас какой))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 11:17
Бред!
А Рэмзи теперь надо нанимать охрану и менять страну, ведь фанатики могут его убить за такое.
Вообще у журналюг есть ум, так подставлять человека? Ему теперь грозит реальная опасность.
Питух в домике
Питух в домике ответил Footbolista
   498 / 933
вчера в 11:16
Несравнимо с тем, что я в лч принёс в жертву себя и спас 43 жизни! Гыгыгы!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   332 / 933
вчера в 11:15
Интересно что нужно курить, чтобы придумать такую фигню? Сделали из бедного Рэмси прям душителя Саффолка.
Степка питерский
Степка питерский
   175 / 933
вчера в 11:14
каждый день умирают знаменитости... это наш Заболотный голы клепает в ФИФЕ 19, простите его.
Juve14
Juve14
   316 / 933
вчера в 10:59
Конечно, в мировом футболе в эти периоды только Рэмзи забивал, совсем с ума сошли
No problem
No problem
   44 / 933
вчера в 10:53
Че за гониво бл***
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 10:43
Это же сколько жизней спас Зеболотный?))...
Lewa2708
Lewa2708
   581 / 933
вчера в 10:30
После его хет-трика ничего не было, ну разве что, я чихнул
Caniggia
Caniggia
   143 / 933
вчера в 10:30
Ну теперь всё ясно - Рэмзи серийный маньяк-убийца!
lobsterdam
lobsterdam
   201 / 933
вчера в 10:29
может, поэтому его с радостью отпустили в Юве...
Sergey Z
Sergey Z
   260 / 933
вчера в 10:22
Сказка!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 10:20
А если он голы пачками забивать начнет что тогда?))
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 10:14
связать ему ноги, немедленно!
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 10:12
Бред!
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 10:08
ПОЛНАЯ МУЙНЯ!
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