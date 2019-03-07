Злой гений Парфенов и зад Глушакова. «Спартак» вышвырнули из Кубка России!

вчера, 20:30

«Спартак» лишился шансов завоевать Кубок России, второй год подряд проиграв команде своего бывшего капитана – Дмитрия Парфенова. «Соккер.ру» - о красно-белой печали.

«Урал» и Парфенов подтвердили свою ершистость в противостояниях со «Спартаком», команда Олега Кононова ехала в Екатеринбург за победой после домашней ничьей 1:1, но проиграла без забитых мячей. Но давайте обо всем по порядку.

Знакомьтесь, злой гений «Спартака»

В шести матчах за два сезона у руля «Тосно» и «Урала» Парфенов лишь раз уступил «Спартаку», зато одержал две победы, а еще одна ничья была сродни победе – когда команда Дмитрия Владимировича свела матч к ничьей 2:2, забив два мяча в меньшинстве в концовке встрече. И главное – Парфенов дважды за два сезона избавил сетку Кубка России от «Спартака», который в прошлом розыгрыше считался единственным фаворитом, а в нынешнем – одним из главных претендентов на трофей. Кто же вы, Дмитрий Владимирович?

Одессит, бывший защитник сборной Украины и спартаковец, он даже примерял капитанскую повязку в московском клубе. Да, «красно-белые» любят страдать от рук бывших. Парфенов провел в «Спартаке» семь лет – с 1998-го по 2005-й, собрал полный комплект наград чемпионата России, в том числе четырежды был чемпионом. Выигрывал и Кубок России в сезоне 1997/98, то есть этот трофей Парфенов брал в двух ипостасях – и как игрок, и как тренер. Сейчас его хобби – крушить надежды красно-белых болельщиков, часть из которых помнят его в «Спартаке».

Символичный гол

В прошлом году Глушаков стал одним из виновников вылета «Спартака» из Кубка России: Денис не реализовал роскошный момент в конце овертайма, а потом запорол пенальти в послематчевой серии. Фанаты, которые против Глушакова, ставят эти ошибки на видное место в списке грехов и считают, что промахи легитимного капитана не были случайностью. Якобы все это часть акции по «сливу» Массимо Карреры.

Что ж, на этот раз Глушаков тоже приложил руку к вылету «Спартака» из Кубка России. Ну, как сказать руку… Вообще-то, мяч в ворота Селихова влетел непосредственно от задницы капитана, в которую пробил меткий бильярдист Бикфалфи. Это действительно символично, когда к голу приводит попадание в пятую точку самого ненавидимого болельщиками игрока в команде. Думаете, это Денис тоже сделал намеренно и вложил определенный смысл в такой гол?

«Спартак» проиграл в атаке

А пока вы судорожно рисуете смешные картинки с Глушаковым и местом, откуда у него вроде бы растут ноги, напомню что вылетел «Спартак» не из-за этого во многом курьезного гола, а потому что не забил в Екатеринбурге. Если бы команда ответила хотя бы одним точным ударом на попадание Бикфалфи рикошетом от Глушакова, то выяснение отношений перешло в овертайм.

Состав. «Спартак» был категорически плох во всем, что связано с созиданием. Начиная прямо со стартового состава. Олег Кононов по политическим соображениям оставил в запасе Зобнина и выпустил в старте Глушакова? На этапе, когда календарь не изобилует играми, логично наигрывать основной состав, а не тасовать сочетания от матча к матчу. Тем более, Денис Борисович не перестал быть «курицей без головы», на данный момент он уступает и Зобнину, и Гулиеву.

Но Кононов разбил связку полузащитников из матча против «Краснодара», выпустил утратившего цепкость капитана, оставил в запасе Ханни, вокруг которого вроде бы должна строиться созидательная игра, разместив на флангах Мельгарехо и Мелкадзе. Георгий старался и, пожалуй, оправдал выход в старте, а парагваец в первом тайме мешал Айртону, а в перерыве все же уступил место Ханни.

Тактика. Кононов хочет играть в атакующий футбол, используя мелкий и средний пас. При этом стабильно выпускает в основе пару больших форвардов – Адриано и Зе Луиша. Если вы следите за современными тенденциями в футболе, то знаете, что схему 4-4-2 сейчас используют команды, нацеленные на быстрый выход из обороны и встречные атаки. Яркий пример – «Атлетико», таким же образом играет «Валенсия», с которой сегодня будет сражаться «Краснодар». Те, кто за контроль мяча, используют схемы 4-3-3 или 4-2-3-1, причем форвардов стараются подбирать юрких, а не мощных.

Есть мнение, что на данный момент задачи, которые Кононов ставит перед командой, и пропагандируемая им философия диссонируют с выбором расстановки и тактическими решениями. «Спартак» отряжает много игроков в атаку, по сути, у «красно-белых» схема 4-2-2-2, которая трансформируется в 4-2-4 во время основательных атак. При этом «Спартак» лишен вертикальной компактности, сколько в матче с «Уралом» было случаев, когда игроки попадали в ситуации, из которых приходилось выбираться самостоятельно. Где открывания? Где несколько адресатов? Игра показывает, что продвижение к чужим воротам через пас весьма затруднительно, без индивидуальных действий вроде прохода Айртона мяч к чужой штрафной площади москвичи подтаскивали очень тяжко, будто имеют дело не со знакомым спортивным инвентарем, а с ядром двухсотлетней давности.

Ну, а когда все же удавалось добраться до интересных с точки зрения обострения позиций, у футболистов «Спартака» словно шторы на глаза опускались. К слову, так было и в игре с «Краснодаром». Каждого игрока атаки посещают затмения вблизи чужих ворот, они принимают неоптимальные решения, а что еще хуже – не принимают никаких решений вовсе. Прекрасную иллюстрацию явил Ханни, который совершил рывок и бодро бежал с мячом, пока не уперся в рекламные щиты.

Персоналии. «Урал» порадовал именно целостной игрой, даже выделить толком некого у победителей: все сражались, все бились. У «Спартака» светлым пятном снова был Айртон, молодой бразилец порадовал несколькими проходам, а еще за счет скорости нейтрализовал не один опасный выпад соперников. Лукас пока не успел одеревенеть, а вот у других спартаковцев какая-то беда с техникой. И в игре с «Краснодаром» было много брака, и в кубковой встрече тоже не получалось играть накоротке, мячи после обработки отлетали на метр-два дальше приличной для футболистов такого класса дистанции. Это уже некий системный просчет или недочет в подготовке.

Что дальше?